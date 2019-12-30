 Кабмін дозволив "Нафтогазу" підписати з "Газпромом" угоди про транспортування газу і про врегулювання суперечок

Відповідний дозвіл закріплено розпорядженням №1405-р від 30 грудня 2019 року, текст якого оприлюднено на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.
Кабмін погодив підписання:
- угоди про врегулювання існуючих газових суперечок і про основні умови подальших відносин з організації транспортування природного газу з ПАТ "Газпром"
- договору з ПАТ "Газпром" про надання послуги з організації транспортування природного газу по території України в 2020-2024 роках.
Нагадуємо, Україна-РФ-Єврокомісія 20 грудня в Мінську підписали міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включно з врегулюванням штрафу Антимонопольного комітету України на $7, 4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
https://www.youtube.com/watch?v=606sjW70JNs
Коболєв одержав би свої 120 мільйонів, а Україна 11 МІЛЬЯРДІВ ДЕВЯТЬСОТ ВІСІМДЕСЯТ ВІСІМ МІЛЬЙОНІВ.
Пенсії. Вчителі. Лікарі.
Уважаемые читатели, мы люди честные и корчить из себя все понимающих не будем. ВСЕ понимают реально два человека - Витренко и Миллер. Миллер на вид близок к обмороку. Мы не знаем как это назвать - мы знаем только факт, окончательное соглашение Витренко не подписано.
Макогон улетел в Брюссель резервировать мощности словацкого оператора.
Это мощности для закачки НАМ. А кто туда будет качать, если мы не подписали - вопрос конечно интересный
Так что увы и ах зебилушка...вы сделали это вместе...
Може паРашка через пару-трійко років розвалится і знову стане
Московією в мокшанських болотах і газ буде , наприклад, з
незалежного Татарстану...А добудувати 160км труби- фігня..
Розвели паРашку на бабло...