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 Політика України, Економіка
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Все про:Газпром (494) Кабмін (3160) Нафтогаз (674)

 Кабмін дозволив "Нафтогазу" підписати з "Газпромом" угоди про транспортування газу і про врегулювання суперечок

Кабінет міністрів України дозволив НАК "Нафтогаз України" підписати з ПАТ "Газпромом" угоду про транспортування газу й угоду про врегулювання існуючих газових суперечок.

Відповідний дозвіл закріплено розпорядженням №1405-р від 30 грудня 2019 року, текст якого оприлюднено на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

Кабмін погодив підписання:

  • угоди про врегулювання існуючих газових суперечок і про основні умови подальших відносин з організації транспортування природного газу з ПАТ "Газпром"
  • договору з ПАТ "Газпром" про надання послуги з організації транспортування природного газу по території України в 2020-2024 роках.

Нагадуємо, Україна-РФ-Єврокомісія 20 грудня в Мінську підписали міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включно з врегулюванням штрафу Антимонопольного комітету України на $7, 4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.

Читайте також: Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі, - заступник міністра юстиції Ліщина

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168012
 
 
 Топ коментарі
 
А он ничего не прощал. 12 млрд простил карлик вова(тот что на рояле играет)
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Зебилы, а зачем вы с кацапами торгуете? Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашения о транспортировке газа и об урегулировании споров - Цензор.НЕТ 8709
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Ну вот, а говорили не успеют, не успеют. Все всё успевают, если костер под задницей развести
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Будемо сподіватися , що Кабмін використав зрив будівництва Потоку для хоча б мінімально сприятливих умов Нафтогазу.
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он, скорее всего, об этом и не знает. синхронизация действий украинских властей с Западом закончилась с приходом Зеленского к власти. теперь все "сами"...
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Интересна ставка транзита, на какой сойдутся. Остальное, в принципе, в протоколе было определено...
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Зєлєпузікі, нє томітє, сколько ви єщьо $МЛРД. отстєґнулі підарашкє?
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Коболев за 3 млрд. получил премию. А за прошенные 12 млрд. с него вычтут?
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А он ничего не прощал. 12 млрд простил карлик вова(тот что на рояле играет)
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12 000 000 000 - 120 000000= ‭11,988,000,000‬.
Коболєв одержав би свої 120 мільйонів, а Україна 11 МІЛЬЯРДІВ ДЕВЯТЬСОТ ВІСІМДЕСЯТ ВІСІМ МІЛЬЙОНІВ.
Пенсії. Вчителі. Лікарі.
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А так, ні Коболєву, ні пенсіонерам, ні вчителям, ні лікарям.
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12 млрд, это был лишь иск с требованиями за неиспользование нашей гтс,его еще не присуждал никто , это просто хотелка наша, кроме того раз транзит продлили, то и сам иск о неиспользовании нашей гтс несостоятелен, вы сначало подумайте а потом пишите, или у вас голова только чтобы есть в нее
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ну да я русский наполовину, мама с мариуполя, батя с краснодара, живу в севастополе, так что ни от украинских ,ни от российских корней отказываться не собираюсь
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Чувак с ксивой презЕдента со своих офшоров вычтет...может быть...когда нить...
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Адвокату дали задание готовить иск в суд. Потом отказались его подавать. За это адвокат платит штраф?
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Зебилы, а зачем вы с кацапами торгуете? Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашения о транспортировке газа и об урегулировании споров - Цензор.НЕТ 8709
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Так и Петя торговал... Википедию глянь, кто основной торговый партнер Украины. Причем, что импорт, что экспорт
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tZE inform‏ @tZEinform 4 ч.4 часа назад

Уважаемые читатели, мы люди честные и корчить из себя все понимающих не будем. ВСЕ понимают реально два человека - Витренко и Миллер. Миллер на вид близок к обмороку. Мы не знаем как это назвать - мы знаем только факт, окончательное соглашение Витренко не подписано.

Макогон улетел в Брюссель резервировать мощности словацкого оператора.

Это мощности для закачки НАМ. А кто туда будет качать, если мы не подписали - вопрос конечно интересный
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хотелось бы верить, но факты - упрямая вещь. еще не было НИ ОДНОГО шага Зеленского о котором нельзя было бы не пожалеть. он уже обойму отстрелял и все в молоко...
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Да, но смешно ж... 73% голосовавших с восторгом прильнули к экранам г+г и капнули в трусы...
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так разьехались же. Вроде как не подписывали договор?
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Конгеніально! Навіщо якісь умовності? Корупція має бути транснаціональна!!! Кабмін дозволив "Нафтогазу" підписати з "Газпромом" угоди про транспортування газу і про врегулювання суперечок - Цензор.НЕТ 7
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Вы сделали это вместе...так ведь зебилушка???
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Ні, продажний, мародерський троль російського шпигуна Порошенка. Я голосував за Юлю.
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😀 но перед вторым туром...когдя Йули уже не было...ты благим матом волал ща зебила...
Так что увы и ах зебилушка...вы сделали это вместе...
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Будемо доплачувати Газпрому за транспортування газу?
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скорее всего. причем, после еще и по судам затаскают...
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кто в курсе, нам же ничего не мешает возобновить иск на 12 ярдов после того как вазелиновую крысу снимут за хвост с президентского кресла и ***** 3 раза об стену?
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А с каких это пор БОРОВ ПЕТЯ слал вазелиновой крысой? Разве он ***** ?
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***** твой папа, а вазелиновая крыса это зеленский, почему вазелиновый? потому что в.а.зелиновый! а почему крыса? потому что жрет запасы которые не он копил!
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А чого смикаєтеся??
Може паРашка через пару-трійко років розвалится і знову стане
Московією в мокшанських болотах і газ буде , наприклад, з
незалежного Татарстану...А добудувати 160км труби- фігня..
Розвели паРашку на бабло...
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Зе всё больше и больше начинает напоминать раннего Пороха. Вот уже и торговля на крови пошла. Наживаться будут. Надо же выборы президента и депутатов отбить, Трускавец и остальная вакханалия я понимаю то же не бесплатная.
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Хто,б,сумнівався !!! Всі в долі в пограбунку мешканців-лохів
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