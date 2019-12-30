 ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску

Як повідомили в понеділок у пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії в Криму, чоловіки нібито мають кримінальне минуле, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"В поле зору прикордонників потрапили двоє людей, які в темний час доби прямували у напрямку до лінії розмежування двох держав. Тривожна група, яка прибула на місце, затримала порушників державного кордону. У ході здійснення комплексу перевірочних заходів вдалося встановити, що обоє громадянин України мають кримінальне минуле і на території Республіки Крим перебивалися випадковими заробітками", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі додали, що стосовно порушників порушено кримінальні справи за частиною 1 статті 322 КК РФ ("Незаконний перетин державного кордону РФ"). Їх поміщено під варту.
на всє случаї жиздні, так скать))
Homo Sapiens Sapiens
Пахлаву продавали, чурчхеллу... неплохо жили. А тут раз- и сезон закончился
Не переживайте, мужики, ЗЕля виміняє вас на подачу води в Крим.
Вы чувствуете риторику?! Уже даже не админграницы, а типа граница двух государств. С каких это пор Крым стал другим государством?!
Перемога в вакуумі.
Кого там еще надо Роисе срочно отдать?