 ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску

Як повідомили в понеділок у пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії в Криму, чоловіки нібито мають кримінальне минуле, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"В поле зору прикордонників потрапили двоє людей, які в темний час доби прямували у напрямку до лінії розмежування двох держав. Тривожна група, яка прибула на місце, затримала порушників державного кордону. У ході здійснення комплексу перевірочних заходів вдалося встановити, що обоє громадянин України мають кримінальне минуле і на території Республіки Крим перебивалися випадковими заробітками", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що стосовно порушників порушено кримінальні справи за частиною 1 статті 322 КК РФ ("Незаконний перетин державного кордону РФ"). Їх поміщено під варту.

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