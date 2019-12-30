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Все про:обстріл (5840) поранення (1599) Донбас (12806) снайпери (146)

 Українського воїна поранив ворожий снайпер, від початку доби зафіксовано 2 обстріли, - пресцентр ОС

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із снайперських гвинтівок. Обидва обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски.

Сьогодні, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Ситуація на ділянках розведення сил

На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим ТИША дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 4 тис. пасажирів. На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму ТИША.

Читайте також: Найманці РФ за добу 7 разів обстрілювали позиції українських воїнів. Втрат немає, - пресцентр ООС

Також, сьогодні 30 грудня, на Донеччині відновила свою роботу станція "Скотувата", яка у 2015 році зупинилася через постійні обстріли та зруйновану інфраструктуру.

Підсумки за минулу добу

29 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Авдіївка, Василівка, Новотроїцьке, Миколаївка та Луганське.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Вчора, представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил, серед цивільного населення розкрито 2 вбивства, 1 крадіжка, 1 факт незаконного обігу наркотичних засобів та 1 факт незаконного обігу зброї. Також виявлено 51 адміністративне правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 9457 осіб та 1312 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 13105 осіб та 1704 транспортних засоби.
В пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 44 особам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168010
 
 
 Топ коментарі
 
пока Зеленая Шмаркля освобождала ДНРовских таксистов от заработков в Хунте, цельный советник секретаря СНБО пожирал пиццу для военнопленных..
Живите теперь с этим!!!!!!!!!!!!!!!!
Украинский воин ранен вражеским снайпером, с начала суток зафиксированы 2 обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2442
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можливо, обміняні ЗЕйлом беркутівські снайпери, вже "відпрацьовують" своє визволення Украинский воин ранен вражеским снайпером, с начала суток зафиксированы 2 обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8988
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На выстрел из снайперской винтовки в ответ должен быть из пушки-гаубицы 155 мм.
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"Значит не сильно далеко отвели войска и не очень сильно перестали стрелять"
(ЗЕчмо)
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Развведение не помогает? А чиво? Может Пуйло не в курсе? Может он телеграму не получил.. Он такой затурканый...
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На выстрел из снайперской винтовки в ответ должен быть из пушки-гаубицы 155 мм.
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Нет, должна быть аннексирована территория снайпера.
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У нас лише одна Богдана вміє стріляти цим калібром, натовський він)
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можливо, обміняні ЗЕйлом беркутівські снайпери, вже "відпрацьовують" своє визволення Украинский воин ранен вражеским снайпером, с начала суток зафиксированы 2 обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8988
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кто бы сомневался, не мойщиком же как приснопамятный Моторола.
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Уявляю з яких хистом їм не в терпець "відпрацювати"
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я вважаю що вони роблять те що вміють,в іншй ролі вони росії не потрібні.
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пока Зеленая Шмаркля освобождала ДНРовских таксистов от заработков в Хунте, цельный советник секретаря СНБО пожирал пиццу для военнопленных..
Живите теперь с этим!!!!!!!!!!!!!!!!
Украинский воин ранен вражеским снайпером, с начала суток зафиксированы 2 обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2442
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а как же ему без пропитания?
такой тушке без пропитания никак нельзя...
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хорошо что хоть Юзик не приехал...бо на столе было бы пусто...
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слуги завжди жрали із панського столу,поки не було господаря.
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це панове початок. он вчора їм передали аж цілих 5 готових снайперів.
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я вижу, у тебя яйца есть запасные!!.. я думаю, что тебе отрежут и свои и запасные..
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ти йому ще скажі його домашню адресу і це буде для нього як контрольний постріл...
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Украинская армия 250 тысяч vs 30-40 тысяч наемного сброда. Прошло 6 лет.
Украинская армия 250 тысяч vs 30-40 тысяч наемного сброда. Разницы никакой нет.
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наемный сброд постоянно пополняется российским быдлом.
поэтому пропорции сохранены.
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Смерть клятим рвсіянсько-масковським окупантам!!!! Одужання пораненному воїну України!!!
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дивно, зазвичай снайпера не ранять а вбивають...
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Ранен? Озвучують "ранен", а потім ми хоронимо наших військових! Ці "партнєри" зеленського кожен день убивають українців, а Бубочка мовчить і робить вигляд, що все добре!
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ВОВА, почему до сих не "перестали стрелять"?
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З новин складається таке враження шо в країні нема а ні снайперів,а ні розвідки,та взагалі ***** нема.
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