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 Політика України
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Все про:житло (201) сироти (31) Міністерство соціальної політики (369) Юлія Соколовська (19)

 2 тис. дітей-сиріт отримали від держави житло в 2019 році, 313 із них - в останні дні року, - Мінсоцполітики

У 2019 державі вдалося забезпечити житлом понад 2 тисячі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"З огляду на попередні квартири, а також 13 будинків для дитячих будинків сімейного типу та 8 будинків для малих групових будинків (для дітей з інвалідністю), сукупно в 2019 році ми забезпечили житлом понад 2 тис. дітей-сиріт! Це один із найвищих показників за останні роки!" - повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Як зазначила чиновниця, нинішні показники удвічі перевищують цифри за минулі роки.

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"Якщо показати це виключно на прикладах квартир, то у 2019 році ми забезпечили житлом 1 962 дитини. При цьому в 2018 році цей показник становив 829, а в 2017 - 468 квартир. Тобто це зростання у понад два рази", - підкреслила Соколовська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168008
 
   
 Топ коментарі
 
Це житло повинно бути без права продажу, бо одразу всі ці сироти під пильним оком кримінальних ділків і будудь "сироти" дарувати квартири "потрібним" людям, віддавати за "борги після гри у автомати", продавати "потрібним людям" за 1000 грн. Безліч схем як протягом короткого часу всі ці квартири будуть вже не у сиріт.
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петюшек оторвали от корыта, вот и сиротам что-то перепало
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петюшек оторвали от корыта, вот и сиротам что-то перепало
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гроші були заплановані в бюджеті на 2019 рік при Порошенкові. житло ніхто не отримав - отримали ліше дозвіл на купівлю і гроші на спец рахунок. на 202 рік грошей заплановано набагато менше. тому не ***** курва ******
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Жильё дают такое , что плакать будут другие от жалости , что они не сироты . А списываются средства на это жильё вообще астрономические .
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По средствам списанным согласен, по качеству жилья поспорю...
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Возможно везде по разному , мне известны случаи , когда выделяли очень приличное .
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А по термінам надання житла можна це написати?
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Це житло повинно бути без права продажу, бо одразу всі ці сироти під пильним оком кримінальних ділків і будудь "сироти" дарувати квартири "потрібним" людям, віддавати за "борги після гри у автомати", продавати "потрібним людям" за 1000 грн. Безліч схем як протягом короткого часу всі ці квартири будуть вже не у сиріт.
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коли дитло буде придбано то там заборона - на 10 років неможна продавати
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Ці сироти звикли що їм всі щось вині... В них така психологія, що до 18 років вони мають отримувати непогані грошові пенсії, безкоштовне навчання та безкоштовні поїздки за кордон оздоровитися... потім вони хочуть на халяву квартири... а працювати і заробляти гроші на роботі з них хоче 1-2%.. Більшість з них потім стають утриманками "папіків", якщо це дівчата... Якщо хлопці, то більшість беробітні на біржі...
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Як в тебе язик повертається таке писати на адресу скривджених долею дітей!?

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А ты к этому каким боком? Посмотрим сколько и кому будет выдано в следующем, вашим правительством запланированное. А это результаты работы предыдущего правительства.
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