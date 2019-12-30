 Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність"

Про намір "помилувати" хлопців з Ясинуватої заявила "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Голова ДНР сьогодні своїм указом помилував трьох малолітніх диверсантів. Ми відпускаємо їх під відповідальність батьків", - сказала Морозова.

Як раніше повідомляв проєкт "Донбас.Реалії", у справі "ясинуватських диверсантів" фігурувало сім місцевих підлітків: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Арсеній Белавін і Денис Коваль.

Останнім двом, Белавіну і Ковалю, вдалося виїхати з території ОРДО. Інших п'ятьох затримали, звинуватили в тероризмі і диверсійній діяльності і незаконно засудили на термін від 10 до 15 років. На момент затримання підліткам було від 15 до 17 років.

Кого саме з підлітків "помилували", не уточнюється. Як вдалося з'ясувати журналістам, принаймні один із хлопців не просив помилувати його, і заявив, що чекатиме наступного обміну. Його ім'я не називають із міркувань безпеки.