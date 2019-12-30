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 Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність"

Найманці угруповання "ДНР" обіцяють звільнити трьох "ясинуватських диверсантів" - місцевих підлітків, які були незаконно затримані російськими гібридними силами в 2016 році.

Про намір "помилувати" хлопців з Ясинуватої заявила "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Голова ДНР сьогодні своїм указом помилував трьох малолітніх диверсантів. Ми відпускаємо їх під відповідальність батьків", - сказала Морозова.

Як раніше повідомляв проєкт "Донбас.Реалії", у справі "ясинуватських диверсантів" фігурувало сім місцевих підлітків: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Арсеній Белавін і Денис Коваль.

Останнім двом, Белавіну і Ковалю, вдалося виїхати з території ОРДО. Інших п'ятьох затримали, звинуватили в тероризмі і диверсійній діяльності і незаконно засудили на термін від 10 до 15 років. На момент затримання підліткам було від 15 до 17 років.

Кого саме з підлітків "помилували", не уточнюється. Як вдалося з'ясувати журналістам, принаймні один із хлопців не просив помилувати його, і заявив, що чекатиме наступного обміну. Його ім'я не називають із міркувань безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168007
 
 
 Топ коментарі
 
Це на таких персонажів поміняли беркутів та харківських терористів?
Едуард Алоян - займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування.
Роман Коркішко - займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування
Денис Олійник - займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування
Валерій Тарасюк - житель окупованого Антрациту. Його звинуватили у шпигунстві та засудили взимку 2019 року до 13 років позбавлення волі. Він також займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування.
Таких василів мгб можуть пакувати десятками щодня.
Шикарний обмін
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Сумнівна честь. Ви ще Зою Космодем'янську згадайте.
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Ти справді віриш у ту міфічну ху*ню?
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Алексей Арестович
5 ч. ·

- Политические задачи Путина, Зеленского и Авакова, Медведчука, Портнова, беглецов (Янукович, Курочкин, Азаров, Пшонка) в отношении активного патриотического сообщества (АПС) - совпадают:
- спровоцировать и уничтожить.
Уничтожить: политически, а вторая половина списка хочет и физически.

Это продолжение войны против Майдана: с Анти-майданом понятно, но совершенно недооценивается роль «умеренных»: крупных чиновников, включая чиновников СНГ и ЕС, которые от всей души хотели бы размыть и придушить цивилизационную альтернативу.
Их поддерживает в этом огромная часть оболваненного населения, значительная часть которого само-оболванивается старательнее, чем деньги зарабатывает.
Ключевые слова, на которые ловят: стабильность и безопасность.
Главная ошибка Майдана: не дочистили, когда можно было. Слишком наивными все ещё были.
АПС ещё очень везёт в том, что указанные в первом предложении товарищи сами имеют разные цели, плохо координируются, воюют между собой и находятся в разных государствах.
Союзники?..
Парламентская оппозиция беспомощна: либо поёт в Минске, либо ориентируется на данные соцопросов (т.е. заигрывает с пассивным большинством), вместо того, чтобы ориентироваться на принципы и идеи.
Ситуативной, а затем устойчивой группой поддержки могли бы стать те, кто голосовал за альтернативных Зеленскому и Порошенко, кандидатов.
Но их АПС распугивает своей агрессивной риторикой и все менее адекватными оценками, а товарищи из первого предложения прочно привязывают к АПС ярлыки: «наймиты Порошенко», «неадекваты», «убийцы», «те, кто мешают нам жить», «заговорщики».
Ещё одна потенциальная мощная группа - сторонники Зеленского, которые начали разочаровываться в Зеленском.
Их очень немало, но они точно не поддержат АПС, пока АПС обзывает их предателями и мудаками, а Зеленского - «агентом Москвы».
Расклад я дал.


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а это беркута опа и форма не та Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність" - Цензор.НЕТ 1372 и шевроны Винницы их Ягуара Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність" - Цензор.НЕТ 1152
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Якщо Порох нікого не посадив, якого біса Зе когось випускає?
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Вообще то падлошенко сам должен сидеть давным давно на пожизненно
Благодаря такому же проросийскому олегафрену коломою он ещё жив и продолжает загрязнять украинский воздух
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Питання до СБУ, яким керує директор комік-шоу 95квартал-Баканов. Це яким чином,під виглядом військовослужбовців ЗСУ в обмінний список було заявлено двох донецьких проституток?
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Та хрін з ними, хай зебоби святкують.
У нас з ними різні свята.
Ми відзначаємо День народження Степана Бандери.
А у них - нашій планеті Земля виповнюється 2020 років...
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Не забудь отпраздновать день рождения пороха, ватник.
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Я не верю в героев -подростков. Там мозгов с гулькин нос.Это бесполезный хлам,куда их не приткни. Это разводилово читсой воды.
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просто пацаны продали пополчелнцам палёной водки а так как попочленцы были из Москвы и не привыкли пить такое пойло и отъехали на концерт к Кабздону Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність" - Цензор.НЕТ 4087 То сразу дело тероризма и вывидение из строя важных хмырей из отряда пришлепина
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Тотальна більшість повернених за Пороха-саме військовополонені ,а не просто заручники.
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просто заручників теж вистачало
Петро Порошенко
близько 2 років тому
ПП: Щойно подякував нашим хлопцям, які повертаються з полону. Серед них - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський.
Дякую за витривалість, хлопці!
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А как они при нем туда попади ?
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А еще падлошенко организовал несколько котлов,кстати за илловайск и дебальцево эта тварына тау и не ответила, за подрыв крупнейших артскладов тоже
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А я тебе скажу что это не он , а например-Хомчак! Опровегни! И ты прозрееш когда правду узнаешь.
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Петро что, и сейчас перед допросами освобождает заложников? Недавно хвастались про 3000 человек, а сегодня уже строчат про 3244? Или брехня у порохоботов в крови? Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність" - Цензор.НЕТ 7122
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Забудь за Петра ти вже. гугли а не звизди андруша, це перше, а друге- так Порошенко і тепер продовжує вже викупляти полонених у зєбіла сиплокрякающого.
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Тогда ответь, кто из вас, порохоботов, потом врет?


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офіційна статистика-3244 особи. і можеш до стовпа ще доколупатися. гугли!
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ноги цієї "статистики" ростуть з інтерв'ю грицака
як грицак їх рахував?
Грицак: СБУ звільнила з полону бойовиків понад три тисячі осіб

якщо порахувати офіційні обміни буде набагато менше.
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гугли! а то скажеш що я тебе обманюю. давай зєдрот,працюй
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Зебні навіть не цікавилися цьою темою, за часів Петра.
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Чому б і ні.Там мільйонів зо два громадян України живе.Років з двісті можуть "видавати".
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«Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана.
Где б найти такую *****,
Чтоб на Зеленского сменять?»
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«І женщіна заплакала. І я заплакал. І собака заплакала»....
Бо, нігдє....
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Мені б дуже хотілося щоб слідуючий список на обмін наших братів з полону московітів складав народ України я б туди включив Портнова , Лукаш , всю партію "За життя" , допкіних , ків і прочіх зрадників і посіпак ****..хай би там на віки згинули в болотах московії мразі продажні
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Якшо б "беркутів" засудили завтра за вбивство до 10 років да за 6 місяців випустили б за законом Савченко, усі б "патріоти" були б задоволені?
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да эти подростки все латентные сепары, тайные таксисты на ростов и квартиры себе приехали покупать луганске. зрада, короче.
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Немає ніяких днр і лнр,є окуповані території.Якийсь телепень повівся на це і тепер ці незрозумілі недореспублікі намагаються легалізувати.
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Колеса знімали? Чи магнітоли піонерили?
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То відомі Герої-диверсанти, низще привів світлину...
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Пишуть що для кількості 5 людей просто зловили на вулиці, підійшли, сказали "Пройдемте, гражданин" и повезли на обмен. Ессно они отказались, вероятно банда мгб теперь их заберет на подвал и они очень будут жалеть что отказались от свободьі
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Ну и... Мы им професиональных киллеров, убийц, а они нам пацанов. Вы что ох...ели?! Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність" - Цензор.НЕТ 3261
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Справжні Герої ! Ось тільки з якого дива така щедрість?

Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність" - Цензор.НЕТ 2625
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Можете не сумніватися, що «позиція» «мертвим не допоможеш, треба відпускати їх вбивць і повертати живих» зовсім скоро трансформується в «Крим вже не повернеш, треба визнати анексію заради миру».При цьому, як ви вже вчора переконались коли не сталося повернення живих, так само і не буде миру, навіть після визнання Криму, навіть після здачі нових територій
Мир треба виборювати, в тому числі невідворотністю покарання для злочинців.
Але зрадникам-малоросам цього ніколи не зрозуміти.
Mason Lemberg
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