 Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність"

Про намір "помилувати" хлопців з Ясинуватої заявила "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Голова ДНР сьогодні своїм указом помилував трьох малолітніх диверсантів. Ми відпускаємо їх під відповідальність батьків", - сказала Морозова.
Як раніше повідомляв проєкт "Донбас.Реалії", у справі "ясинуватських диверсантів" фігурувало сім місцевих підлітків: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Арсеній Белавін і Денис Коваль.
Останнім двом, Белавіну і Ковалю, вдалося виїхати з території ОРДО. Інших п'ятьох затримали, звинуватили в тероризмі і диверсійній діяльності і незаконно засудили на термін від 10 до 15 років. На момент затримання підліткам було від 15 до 17 років.
Кого саме з підлітків "помилували", не уточнюється. Як вдалося з'ясувати журналістам, принаймні один із хлопців не просив помилувати його, і заявив, що чекатиме наступного обміну. Його ім'я не називають із міркувань безпеки.
5 ч. ·
- Политические задачи Путина, Зеленского и Авакова, Медведчука, Портнова, беглецов (Янукович, Курочкин, Азаров, Пшонка) в отношении активного патриотического сообщества (АПС) - совпадают:
- спровоцировать и уничтожить.
Уничтожить: политически, а вторая половина списка хочет и физически.
Это продолжение войны против Майдана: с Анти-майданом понятно, но совершенно недооценивается роль «умеренных»: крупных чиновников, включая чиновников СНГ и ЕС, которые от всей души хотели бы размыть и придушить цивилизационную альтернативу.
Их поддерживает в этом огромная часть оболваненного населения, значительная часть которого само-оболванивается старательнее, чем деньги зарабатывает.
Ключевые слова, на которые ловят: стабильность и безопасность.
Главная ошибка Майдана: не дочистили, когда можно было. Слишком наивными все ещё были.
АПС ещё очень везёт в том, что указанные в первом предложении товарищи сами имеют разные цели, плохо координируются, воюют между собой и находятся в разных государствах.
Союзники?..
Парламентская оппозиция беспомощна: либо поёт в Минске, либо ориентируется на данные соцопросов (т.е. заигрывает с пассивным большинством), вместо того, чтобы ориентироваться на принципы и идеи.
Ситуативной, а затем устойчивой группой поддержки могли бы стать те, кто голосовал за альтернативных Зеленскому и Порошенко, кандидатов.
Но их АПС распугивает своей агрессивной риторикой и все менее адекватными оценками, а товарищи из первого предложения прочно привязывают к АПС ярлыки: «наймиты Порошенко», «неадекваты», «убийцы», «те, кто мешают нам жить», «заговорщики».
Ещё одна потенциальная мощная группа - сторонники Зеленского, которые начали разочаровываться в Зеленском.
Их очень немало, но они точно не поддержат АПС, пока АПС обзывает их предателями и мудаками, а Зеленского - «агентом Москвы».
Расклад я дал.
Благодаря такому же проросийскому олегафрену коломою он ещё жив и продолжает загрязнять украинский воздух
У нас з ними різні свята.
Ми відзначаємо День народження Степана Бандери.
А у них - нашій планеті Земля виповнюється 2020 років...
Петро Порошенко
близько 2 років тому
ПП: Щойно подякував нашим хлопцям, які повертаються з полону. Серед них - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський.
Дякую за витривалість, хлопці!
як грицак їх рахував?
Грицак: СБУ звільнила з полону бойовиків понад три тисячі осіб
якщо порахувати офіційні обміни буде набагато менше.
На Луиса Корвалана.
Где б найти такую *****,
Чтоб на Зеленского сменять?»
Бо, нігдє....
Мир треба виборювати, в тому числі невідворотністю покарання для злочинців.
Але зрадникам-малоросам цього ніколи не зрозуміти.
Mason Lemberg