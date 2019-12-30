 "Укрзалізниця" придбає ще 40 локомотивів General Electric, - Кравцов

Про це в Facebook написав глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми досягли згоди щодо реалізації наступного етапу придбання 40 локомотивів GE. Плануємо, що перші з них отримаємо вже в 2020 році", - написав він.
За словами Кравцова, підписаний тристоронній меморандум між "Укрзалізницею", Міністерством інфраструктури України і General Electric Transportation.
Зазначається, що новий рухомий склад поліпшить роботу на теплотязі і операційну діяльність компанії.
Глава "Укрзалізниці" нагадав, що перша партія з 30 локомотивів GE вже успішно працює, виконуючи майже 20% усієї вантажної роботи.
"За нашими підрахунками, в 2019 році тільки завдяки локомотивам GE ми заощадили на паливі близько 100 млн грн", - зазначив Кравцов.
Водночас, за його словами, локалізація виробництва вже на перших локомотивах GE повинна становити 15%.
Нехватка локомотивов в 2014 году была примерно 1000 штук, и нельзя зацикливаться на одном производителе
Сервис это не государственная проблема, а производителя. Готовить надо? Так пусть готовят. Больше людей получат работу
Универсальны наверно только китайцы.
А насчёт конкуренции, так в прошлом году комиссия ЕП заблокировала слияние департамента Мобилити Сименс с французским Альстомом. Причина запрета именно антимонопольное законодательство. В результате слияния вместо двух игроков на рынке появился бы один, у которого почти 60% в ЕС, и почти 90% в Великобритании.
Хотя объединиться они хотели вроде как с благими намерениями, чтобы противостоять китайцам.
Это нормальная мировая практика
(Я бы на месте наших слуг послал немецкие и французкие концерны и дал зеленый свет японским)
Для замены аккумулятора, требуется разобрать полмашины.
Это не шутка.
Ни эргономики, ни возможностей, кушайте, то, что вам продают!
Отсталость от мирового уровня лет на 20-30, куча дыр в ПО...
Одни понты... мы типа сименс, сименс...
Этим пользуюсь, участвовал в разработках по этой теме и держу руку на пульсе.
большего дерьма, чем управляющие системы сименса - найти сложно
Борислав Береза почти докопался до истины, я так думаю, что его наша доблестная сбу стопорнула. У сбу там были свои интересы.
Кацапская интеравтоматика, основной учредитель игорь сечин, открыто у нас работает. Тут упоминали уральские локомотивы синара, но мало кто знает, что компрессора на них до сих пор поставляет украинский завод из Сум.
Те же GE кацапы в Казахстане собирают, и если их покупку оправдывают тем, что нам поставляют со Штатов, то так же можно оправдать и Сименс. Когда в Украине была сборка, машинокомплекты поставляли из Австрии.
В общем примеров много, а в данной ситуации надо смотреть что лучше и выгодней
Це маленька перемога зелених Чекаємо далі
Для киевлян - 6.50.
Надо покупать Сименсы Уралвагонзавода, который на выручку построит десяток танков Армата.
Щото зебили не продумали.
Завтра получат нагоняй от хозяина!
Поставили пару десятков для пробы.
В один прекрасный момент Сталин и Серго поехали опробовать новый паровоз на 3000 лошадей (Иосиф Сталин назывался).
В Калуге остановились и вышли покурить, посетили вокзал.
Когда вернулись и паровоз пытался сдвинуть с места бронированный эшелон на путях с уклоном 10 м на километр - укакался.
Дым стоял до неба, Сталин чуть не задохнулся.
Подогнали этот чмыхающий дизелек и он попыхтел-попыхтел и потянул состав, да и еще без дыма.
Тогда и купили лицензию.
Ну мы короче вместо того чтобы раз уже поукпать, то вымутить чтоб у нас по лицензии производство запустили, будем выручать промышленность Казахстана и т.д.
Схоже, для російського автомобільного бізнесу в Україні війна скінчилася. Найбільший виробник автомобілів країни-агресора - «АвтоВАЗ» - почав повномасштабний наступ на український ринок: росіяни привезли останні новинки і запустили абсолютно новий сайт. Але найголовніше: як стало відомо «Главкому» з кількох власних джерел, в Запоріжжі розпочато виробництво автомобілів під брендом Lada.
https://autotheme.info/news/118855-na-zazi-pochali-zbirati-rosijski-avto.html
То ли дело красавцы 2ТЭ10, создающие восхитительный пейзаж !
Все киевляне и гости столицы знакомы с церковью прямо перед Южным вокзалом. Ее построил Кирпа в 2001 за деньги Министерства Транспорта, то есть за наши с Вами налоги. Эта «церковь» не имеет ничего общего к истории или потребностям церки в Украине, а просто является вопиющим символом коррупции, беззакония, своеволия и превышения служебных полномочий тогдашнего министра транспорта. ГПУ и НАБУ следует поднять все документы по этому строительству и принять решение по нецелевому использыванию бюджетных средств. Кроме того сегодня эта «церковь» - причина постоянных пробок и заторов перед Южным вокзалом, поэтому стоит поставить вопрос о ее демонтаже и переносе в другое место, чтобы использовать площадь под развязку, подезды, парковку и транспортные терминалы для общественного транспорта соединяющие город с вокзалом.
http://churchs.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=427:2011-01-19-22-19-53&catid=3:2010-09-03-18-31-43&Itemid=12