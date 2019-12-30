 На Донеччині у лісосмузі знайшли сумку з 18 гранатами, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Сьогодні в Покровський відділ поліції надійшло повідомлення від жителя району про те, що в лісосмузі на відстані близько півкілометра від села Михайлівка він знайшов боєприпаси. Як з'ясувалося, знахідку - спортивну сумку з вибухонебезпечним вмістом, присипану травою, - чоловік виявив під час збору дров", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці в зазначеному місці виявили спортивну сумку, в якій є 7 гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5 без запалів, 1 граната ВОГ, димова шашка і сигнальна ракета.
- Израиль Яковлевич, вот вы - замечательный портной... а что бы вы делали, если б стали президентом?
- ви знаааити, таки купил би швейную машинку. Днем би я рукавадил, а вечиром нимнооожичка подшивал
- а зачем это президенту
-ну, чччтобы быть чуточку богаче других президентов...
Голос крови... от этого не избавиться. Точно лягушонок вовка запрятал... хотел игиловцам продать...
пропал раздел "сейчас пишут" на СФ...
А бандюки гуляють.
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