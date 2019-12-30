 Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Умерову, який переніс приступ, не надають медичної допомоги, - адвокат Шейхмамбетов

Про це повідомив його адвокат Назім Шейхмамбетов, який 30 грудня відвідав Умерова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Кримської солідарності".
"Мені вдалося побачитися в слідчому ізоляторі з Шабаном Умеровим. Метою мого візиту було, вкотре, дізнатися, чи надається йому медична допомога. На даний момент медична допомога, з моменту мого останнього візиту і моїх заяв, йому більше не надавалася", - розповів Шейхмамбетов.
Він також повідомив, що стосовно Умерова була проведена прокурорська перевірка. З Умеровим розмовляв російський прокурор. Активіст розповів йому про ті проблеми, з якими він стикається в частині медичної допомоги.
"Ми сподіваємося, що найближчим часом йому буде надана належна медична допомога, оскільки людина вже немолода, має низку захворювань. У разі ненадання такої допомоги з'являється ризик якогось критичного погіршення. Тому, щоб цього не допустити, ми зі свого боку звертаємося у відповідні органи, Шабан Умеров теж на своєму рівні звертається по допомогу до медсанчастини СІЗО", - розповів адвокат.
Зазначається, що 14 грудня 2019 року Шабан Умеров пережив серйозний приступ, перебуваючи в слідчому ізоляторі в Сімферополі.
Напомним, сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар.
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. Об этом она написала на странице в Twitter.
«....... ***** [президент России Владимир Путин] , именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», - ответила дипломат на слова российского лидера об отношении Польши к нацистской Германии.»
Слово Історії :
http://www.global-analityk.com/історія/гетьман-скоропадський-і-федерація-ук/
«Павло Петрович Скоропадський… Напевно, не було в історії України правителя більш оббреханого, ніж він [Вам нічого не нагадує?].. Це, напевно, унікальний випадок: гетьмана Павла ненавиділи практично всі його *********…[Вам нічого не нагадує?].... Для соціалістів він був царським генералом і «паном». Для прихильників Російської імперії - зрадником і сепаратистом. Для більшовиків - генералом, який зупинив їхній наступ на Київ у листопаді 1917 року, [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] і класовим ворогом [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] ...З проголошенням Скоропадським «Грамоти про федерацію» генерал Денікін, відповідно, змушений був миритися з Україною як з реальністю. Гетьман, на відміну від нього, уже мав під контролем територію, на якій не велася громадянська війна, працювала промисловість і здійснювалася власна зовнішня політика. Добровольцям [денікінцям, россіянам] ж усе це ще належало створити. За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
1. «За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
2. «Де тоді був Порошенко?» Вибачте, не зрозумів. Можете поширініш?
Боже.
Не буду вступати з Вами у дискуссію.
Ви ж бо знаєте коли в Україні з'явилася Академія Наук, і що за Людина була її Першим Президентом.
І про Флот, Авіацію, Армію...
Україна terra incognita, оббріхана і обпльована...
Про лінкори.
100% про таке чуєте вперше.
100% українське діло.
При этом, хозяин Кремля бескомпромиссно определил красную линию - «кто угодно, только не Порошенко».
https://from-ua.com/articles/460500-kto-ugodno-tolko-ne-poroshenko.html
Дмітрік, ***** благодаріт Вас за службу.
У муслимов так .
Ибо Аллах всеведущ ...