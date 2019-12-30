EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
  646  26
Матеріали за темою:
Все про:адвокат (706) кримські татари (1490) Хізб ут-Тахрір (43) Умеров Шабан (1)

 Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Умерову, який переніс приступ, не надають медичної допомоги, - адвокат Шейхмамбетов

Активісту громадського об'єднання "Кримська солідарність", фігуранту другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Шабану Умерову не надають медичної допомоги.

Про це повідомив його адвокат Назім Шейхмамбетов, який 30 грудня відвідав Умерова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Кримської солідарності".

"Мені вдалося побачитися в слідчому ізоляторі з Шабаном Умеровим. Метою мого візиту було, вкотре, дізнатися, чи надається йому медична допомога. На даний момент медична допомога, з моменту мого останнього візиту і моїх заяв, йому більше не надавалася", - розповів Шейхмамбетов.

Він також повідомив, що стосовно Умерова була проведена прокурорська перевірка. З Умеровим розмовляв російський прокурор. Активіст розповів йому про ті проблеми, з якими він стикається в частині медичної допомоги.

Читайте також: Москва може поставити питання руба: ви даєте воду в Крим, а ми обміняємо кримських політв'язнів, - Полозов

"Ми сподіваємося, що найближчим часом йому буде надана належна медична допомога, оскільки людина вже немолода, має низку захворювань. У разі ненадання такої допомоги з'являється ризик якогось критичного погіршення. Тому, щоб цього не допустити, ми зі свого боку звертаємося у відповідні органи, Шабан Умеров теж на своєму рівні звертається по допомогу до медсанчастини СІЗО", - розповів адвокат.

Зазначається, що 14 грудня 2019 року Шабан Умеров пережив серйозний приступ, перебуваючи в слідчому ізоляторі в Сімферополі.

Фігуранту справи Хізб ут-Тахрір Умерову, який переніс приступ, не надають медичної допомоги, - адвокат Шейхмамбетов 01

Напомним, сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар.

Также читайте: Пятеро фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" нуждаются в немедленном лечении, - адвокат Шейхмамбетов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168003
 
 
 Топ коментарі
 
30 декабря 2019
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. Об этом она написала на странице в Twitter.
«....... Huylo [президент России Владимир Путин] , именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», - ответила дипломат на слова российского лидера об отношении Польши к нацистской Германии.»
 показати весь коментар
 
По сукупності дій російських окупантів проти кримських татар це вже може вважатися переслідуванням за національною та релігійною ознакою і перейти до того, що було у 1920, 1944 роках.
 показати весь коментар
 
Польща була розумнішою, ніж Україна.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
По сукупності дій російських окупантів проти кримських татар це вже може вважатися переслідуванням за національною та релігійною ознакою і перейти до того, що було у 1920, 1944 роках.
 показати весь коментар
 
 
30 декабря 2019
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. Об этом она написала на странице в Twitter.
«....... ***** [президент России Владимир Путин] , именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», - ответила дипломат на слова российского лидера об отношении Польши к нацистской Германии.»
 показати весь коментар
 
 
Польща не була білою та пухнастою, але Джорджетт права.
 показати весь коментар
 
 
Розумнішою, коли проковтнула частину Чехословаччини?
 показати весь коментар
 
Коли не скиннула Йосипа Пілсудського, як Україна Павла Скоропадського.
 показати весь коментар
 
Це складне питання, бо Пілсудський і Скоропадський мали зовсім різні переконання! А ще можна дивитися період історії, коли частина Польщі була під росією. Це були жалюгідні часи для Польщі.
 показати весь коментар
 
Київські гниди московських вошей соціалісти - популісти Пєтлюра і Віннічєнко, вчинили заколот проти «українського Маннергейма», Генерала Павла Скоропадського.
Слово Історії :

http://www.global-analityk.com/історія/гетьман-скоропадський-і-федерація-ук/
«Павло Петрович Скоропадський… Напевно, не було в історії України правителя більш оббреханого, ніж він [Вам нічого не нагадує?].. Це, напевно, унікальний випадок: гетьмана Павла ненавиділи практично всі його *********…[Вам нічого не нагадує?].... Для соціалістів він був царським генералом і «паном». Для прихильників Російської імперії - зрадником і сепаратистом. Для більшовиків - генералом, який зупинив їхній наступ на Київ у листопаді 1917 року, [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] і класовим ворогом [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] ...З проголошенням Скоропадським «Грамоти про федерацію» генерал Денікін, відповідно, змушений був миритися з Україною як з реальністю. Гетьман, на відміну від нього, уже мав під контролем територію, на якій не велася громадянська війна, працювала промисловість і здійснювалася власна зовнішня політика. Добровольцям [денікінцям, россіянам] ж усе це ще належало створити. За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
 показати весь коментар
 
Можете мені не цитувати Скоропадського, бо я прочитав і пам'ятаю його "Спомини". Вам нічого не нагадує бажання Скоропадського утворити федерацію з росією? Де тоді був Порошенко?
 показати весь коментар
 
Ви їй- Богу дивуєте.
1. «За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
2. «Де тоді був Порошенко?» Вибачте, не зрозумів. Можете поширініш?
 показати весь коментар
 
Пояснюю: Скоропадський прийшов і захопив владу в УНР і створив Українську державу за підтримки німецьких військ приблизно на 9 місяців. На росії могло бути по різному і замість більшовиків могли до влади прийти білі. Тому теза про нульову можливість входження України до складу росії є брехливою. Скоропадський дійсно багато зробив для України, але недемократичний стиль керівництва привів до нового перевороту. Порошенко не пропонував входити до росії. Зрозуміло?
 показати весь коментар
 
1. «За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
 показати весь коментар
 
Я читав набагато більше. Перечита його Спомини, а потім будемо говорити😊
 показати весь коментар
 
Це демагогія, особливо врахувавши, що Україну підтримувала Німеччина при умові постачання хліба до Німеччини. Своєї армії практично не було, що продемонстрували Крути. Ідея про конфедерацію з росією не підтримували у ті часи. От вам і результат його правління.
 показати весь коментар
 
Спомини читав.
Боже.

Не буду вступати з Вами у дискуссію.
Ви ж бо знаєте коли в Україні з'явилася Академія Наук, і що за Людина була її Першим Президентом.
І про Флот, Авіацію, Армію...
Україна terra incognita, оббріхана і обпльована...
 показати весь коментар
 
 
ОК. Знаю, тому і написав, що він багато зробив. Мої родичі у Києві в ті роки особисто знали Симона Петлюру, а потім О.Телігу. Що про це скажете?😊
 показати весь коментар
 
Можу розказати про Гетманський Чорноморський Флот України.
Про лінкори.
 показати весь коментар
 
«Окрім цього українські ради існували також і в інших флотиліях - в каспійській, сибірській, амурській, північно-льодовитій флотиліях. Між іншим, в північно-льодовитій флотилії було українізовано цілий лінійний корабель «Чєсма», в сибірській флотилії - канонірський човен «Вьюга». Його командиром був капітан першого рангу Микола Злобін, в майбутньому морський міністр УНР. »

100% про таке чуєте вперше.
 показати весь коментар
 
«В Кремле активно обсуждается проблема избирательного цикла в Украине в 2019 году. В.Путиным поставлена четкая и конкретная задача по переформатированию власти в Киеве в интересах Москвы, что в дальнейшем позволит разрешить и возникшие проблемы на международной арене, связанные с аннексией Крыма и гибридной оккупацией части украинского Донбасса.

При этом, хозяин Кремля бескомпромиссно определил красную линию - «кто угодно, только не Порошенко».

https://from-ua.com/articles/460500-kto-ugodno-tolko-ne-poroshenko.html

Дмітрік, ***** благодаріт Вас за службу.
 показати весь коментар
 
 
Аллах поможет .
У муслимов так .
Ибо Аллах всеведущ ...
 показати весь коментар
 
Давайте поменяем его на зеленского
 показати весь коментар
 
 
А макеевские таксисты теперь зубы за наш счет вставляют...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору