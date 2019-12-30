 Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив голова ДПС України Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Вперше з 2011 року з боку податкової виконаний бюджет!.. Без тиску на платників, без купи зайвих і безпідставних перевірок, без необґрунтованих штрафів та донарахувань!" - заявив Сергій Верланов.
ДПС вдалося досягти подібного результату завдяки правильному адмініструванню податків на базі аналітичної роботи - без тиску на платників, без безпідставних перевірок, без необґрунтованих штрафів та донарахувань.
"Хочу подякувати усім сумлінним платникам податків та запевнити, що податкова завжди буде йти вам назустріч та будувати дійсно партнерські відносини з повагою та доброзичливістю", - наголосив головний податківець країни і зазначив, що податкова служба прагне стати справжнім сервісом для платників.
За словами голови ДПС, за рік, що минає, надходження до загального фонду державного бюджету склали 457,3 млрд грн – на 17,1% (66,7 млрд грн.) більше, ніж у 2018 році. Крім цього, податкова відшкодувала платникам 151,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що на 15,4% (20,2 млрд грн.) більше, ніж у минулому році. Таким чином, у 2019 році виконання індикативів податковою склало 100,8%, через що бюджет отримає додаткових 3,8 млрд грн.
У ДПС нагадують, що за підсумками 2019 року податкова провела близько 5200 планових перевірок бізнесу. Це на 14% менше, ніж у 2018 році, коли плановими перевірками було охоплено близько 6000 юридичних осіб. У ДПС запевняють, що у 2020 році планових перевірок поменшає ще на 20%.
Ось тут в мінфіні про нього пишуть
але ж для тебе то він існує, то вже не існує. Я вдячний природі що такі ідіоти як ти існують та є електоратом хряка петра.
впрочем, чего еще ждать от ватного зебилья, 73% мышебратьев 87% кацапов)
Еще раз: ни Держстат Украины, ни НБУ НЕ делают различия между "валовый внешний долг" и "внешний долг".. Читай ВНИМАТЕЛЬНО инструкции:
http://www.ukrstat.gov.ua/imf/meta/ED_ukr_edit.htm
https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36693538
1. Зовнішній борг України (за методологією МВФ, КПБ 6) = назва таблиці "Валовий зовнішній борг України (за методологією МВФ, КПБ 6) "
ты сам-то, ТУПОЕ, таблицу свою - видело?))
или тебя ОПЯТЬ ткнуть в цифру 119.95 млрд.долл?))
помнится, некое безмозговье под ником Alex_dos вчера доказывало что "долг Украины 48 млрд".. правда, это безмозговье не понимало разницы между внешним госдолгом и валовым внешним долгом
О чем тебе, НЕДОУМКУ - я СУТКИ и говорю:
но это уже из разряда недостижимого для зебилов
междометие "ладно" - существует в твоей кацапии)
Украинцы пишут "гаразд" або "добре" , и НИКОГДА не используют наречие "ладно" в роли междометия))
но это СЛИШКОМ сложные нюансы для тупорылого кацапа Alex_dos, который на мову переводит гугл-транслейтом))
еще раз: Украинцы пишут "гаразд" або "добре" , и НИКОГДА не используют наречие "ладно" в роли междометия))но это СЛИШКОМ сложные нюансы для тупорылого кацапа Alex_dos, который на мову переводит гугл-транслейтом))
ну, жуй.. жуй и - молчи))
Валовый внешний долг Украины (государства и частного сектора) на 1 октября 2019 года составил $119,95 млрд, что на $4,44 млрд, или 3,8% больше, чем кварталом ранее, сообщил Национальный банк.
Была ж новость о проблемах с возвратом НДС?
Какую цель перед собой ставить - выполнение бюджета или увеличение народного благосостояния?
За Конституцією України, всі питання за виконаннями бюджету віднесені до КМ України. Податкові служби виконують свою частку у ДОХОДАХ бюджету. Доходи формуються у 5 розділах і "Податкові надходження" відносяться тільки до цього 1-го розділу. Треба розуміти, що добре виконати план доходів бюджету за податками у грудні і в цілому за рік. Але ж 11 місяців попередніх та попередні роки ПЛАНИ провалювались. То чи ПРОГЛЯДАЄТЬСЯ ТУТ закономірність чи проста випадковість за малий план на грудень і ЗМЕНШЕННЯ ПЛАНУ доходів бюджету із 1050 млрд грн до 1007 млрд в цілому на 2019 р.?
І якщо податкова звітує,що грошей зібрали дохріна,а мінфін -про діру в 51 млрд.... Хто краде гроші ??? Опять нєізвєсность...
tZE inform @tZEinform3 год
Досрочно получив 18 млрд. гривен дивидентов от "Нефтегаза", перекачав в бюджет банковский запас из госбанков, вытащив из бюджета 2020 почти 20 млрд. гривен Зеленкий заканчивает финансовый год с дефицитом платежного баланса в 10,6 млрд. гривен.
А то шо деньги все кудысь просраны - так то не думайте. Вы главное верьте.
Моя дуже добра знайома яка працює в податковій одного обласного центру,сказала мені в вересні,що їм поставлена задача зібрати податки (з великих підприємств)за перший квартал 2020 року !
А чи не Уряд вимагав достроково від Нафтогазу сплатити податки за 9 місяців??
А чи не писали вчора в Тві про вимоги дострокової сплати на місцях??
""Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет! Без давления на плательщиков..."
Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет!
А в бюджете - дефицит....
Чудны дела твои, Господи!