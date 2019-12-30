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Все про:бюджет (665) податкова (232) ДПСУ (10) Верланов Сергій (26)

 Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет. ІНФОГРАФІКА

За підсумками 2019 року Державна податкова служба виконала свою частину надходжень до бюджету – вперше з початку 2011-ого.

Про це повідомив голова ДПС України Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше з 2011 року з боку податкової виконаний бюджет!.. Без тиску на платників, без купи зайвих і безпідставних перевірок, без необґрунтованих штрафів та донарахувань!" - заявив Сергій Верланов.

ДПС вдалося досягти подібного результату завдяки правильному адмініструванню податків на базі аналітичної роботи - без тиску на платників, без безпідставних перевірок, без необґрунтованих штрафів та донарахувань.

"Хочу подякувати усім сумлінним платникам податків та запевнити, що податкова завжди буде йти вам назустріч та будувати дійсно партнерські відносини з повагою та доброзичливістю", - наголосив головний податківець країни і зазначив, що податкова служба прагне стати справжнім сервісом для платників.

Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет 01

За словами голови ДПС, за рік, що минає, надходження до загального фонду державного бюджету склали 457,3 млрд грн – на 17,1% (66,7 млрд грн.) більше, ніж у 2018 році. Крім цього, податкова відшкодувала платникам 151,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що на 15,4% (20,2 млрд грн.) більше, ніж у минулому році. Таким чином, у 2019 році виконання індикативів податковою склало 100,8%, через що бюджет отримає додаткових 3,8 млрд грн.

У ДПС нагадують, що за підсумками 2019 року податкова провела близько 5200 планових перевірок бізнесу. Це на 14% менше, ніж у 2018 році, коли плановими перевірками було охоплено близько 6000 юридичних осіб. У ДПС запевняють, що у 2020 році планових перевірок поменшає ще на 20%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168001
 
   
 Топ коментарі
 
якщо податкова виконала план надходжень, а в бюджеті мінус по планових надходженнях, то хтось тут звиздить
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зебил.. при Порохе была "пирамида ОВГЗ" аж в 6(шесть!) млрд.грн под 12%..

при монике зе!лохе - только с июля 2019 года "не пирамида ОВГЗ" составляет 106 (сто шесть млрд.грн") по 18%.. или 25-35% годовых в ВАЛЮТЕ....
Так что смени методичку Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 5614
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это они так шутят... Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 3463 " Без давления на плательщиков, без кучи лишних и безосновательных проверок, необоснованных штрафов и доначислений"

ну-ну.. а многочисленные "просьбы" ГНС" "заплатите наперед" - это не давление?))
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Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 5470Ось ти придурковате саме пишеш про "Валовый внешний долг Украины"

Ось тут в мінфіні про нього пишуть Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 5302
але ж для тебе то він існує, то вже не існує. Я вдячний природі що такі ідіоти як ти існують та є електоратом хряка петра.
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ты реально полный кретин, Alex_dos, выкидыш зомбоящика..))
впрочем, чего еще ждать от ватного зебилья, 73% мышебратьев 87% кацапов)
Еще раз: ни Держстат Украины, ни НБУ НЕ делают различия между "валовый внешний долг" и "внешний долг".. Читай ВНИМАТЕЛЬНО инструкции:
http://www.ukrstat.gov.ua/imf/meta/ED_ukr_edit.htm
https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36693538
1. Зовнішній борг України (за методологією МВФ, КПБ 6) = назва таблиці "Валовий зовнішній борг України (за методологією МВФ, КПБ 6) "
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Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 8343 ти вдячний природі, за то что ты такое тупое и безмозглое?)) браво, зебил!)) Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 6844


ты сам-то, ТУПОЕ, таблицу свою - видело?))

или тебя ОПЯТЬ ткнуть в цифру 119.95 млрд.долл?))

помнится, некое безмозговье под ником Alex_dos вчера доказывало что "долг Украины 48 млрд".. правда, это безмозговье не понимало разницы между внешним госдолгом и валовым внешним долгом Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 1370
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да-да, зебил.. ВНИМАТЕЛЬНО посмотри свою же табличку.. нижняя строка = 119 953 млн.долл.. Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 5980
О чем тебе, НЕДОУМКУ - я СУТКИ и говорю: Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 536
Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 7846
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Ти безмозгле говорило про інше, а потім казало що зовсій не існує. Іди вже боярки хряпни чи бражки, та під тин. Хоча звідки у тебе там тин. Бярёзка в поле в тебе там. Дай боже ще такого електората петру.
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идиотина обдолбанная, тебе НАПОМНИТЬ из-за чего ты верещало с самого начала? Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 4886п.с. когда ты, чмара, научишься различать валовый внешний долг(или просто - "внешний долг", по м/н методологии) от "внешнего гос.долга" - возвращайся.. Хотя это СЛИШКОМ сложно для зебилов - понимать нюансы Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 1505


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а заодно и подумай - почему НБУ пишет о 119 млрд.долларах)
но это уже из разряда недостижимого для зебилов Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 4436
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Кацапе тупориле, ти мене намагаєшся піймати на словарному запасі. та на тому що я дуже погано володію Українською. То що я володію суржиком, це так. Але ж ти саме "кацапе, ти зашкварився". Для тебе рідкісного тупенького, який не може лічити до 4-х, який путається в єкономічних термінах, коротше, для тебе кацап. Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 7909
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дурбецало, ты сново обосралось с гугл-транслейтомВерланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 6764
междометие "ладно" - существует в твоей кацапии)
Украинцы пишут "гаразд" або "добре" Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 302, и НИКОГДА не используют наречие "ладно" в роли междометия))
но это СЛИШКОМ сложные нюансы для тупорылого кацапа Alex_dos, который на мову переводит гугл-транслейтом))
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Брехлива порохоскотиняка кацапьського пошибу, ти ж писало що ""ладно"?)) кацапе, ти зашкварився.. в українській мові НЕМА такого слова.. знов тебе, одоробло, гугл-транслейтер підвів.." , завжди одне й те саме. брехня, брехня. брехня. ах да ще одне, кругом тебе одні вражини, один ти білий та пушистий.
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кацап, ты слишком тупой чтобы понимать нюансы украинского языка Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 219
еще раз: Украинцы пишут "гаразд" або "добре" , и НИКОГДА не используют наречие "ладно" в роли междометия))но это СЛИШКОМ сложные нюансы для тупорылого кацапа Alex_dos, который на мову переводит гугл-транслейтом))
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Слушай сюда феерический придурковатый слипко умеющий щитать до трёх. там где 4 нуля!!! ты так уже зализал анус пети что один нолик вываливается ? Включи экранную лупу. Що не порохобот то дебилоид.
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кто о чем, а зебилы о своём - об "анусе" и вылизывании .. моСх зебилов настолько прост - что тут же орёт об "деятельности" зебилов по жизни))
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Щоб до тебе порохнявого дійшло, приходиться на зрозумілій тобі "языке" писати.
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зебил, пострайся не коверкать мову гугл-переводчиком.. слишком тупые обороты у тебя - до українця тобі ніколи не піднятися, так й будешь бігати навколо фуйла - стоячи на колінах))
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Достань з рота каку. Та якщо ти таке дебілятко то приїдь на Херсонщину, ти тут такий суржик почуєш, що жоден гугл таке не видумає. Так мій Український не досконалий, але я намагаюсь. На відміну від тебе який причмокує у "валоденьки" за дві щоки.
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кто о чем, а зебилы о своём - каку во рту)) ну ты там того - не вынимай её, не отказывайся от своих скреп и продолжай смоктать, причмокивая - как всегда, недоумковатый "суржик" Alex_dosВерланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 1603
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вумний який не вміє рахувати до 4. Сидів би вже, та мовчав тихенько.
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типа как ты - сидишь с "какой", жуешь и молчишь?))
ну, жуй.. жуй и - молчи))
Валовый внешний долг Украины (государства и частного сектора) на 1 октября 2019 года составил $119,95 млрд, что на $4,44 млрд, или 3,8% больше, чем кварталом ранее, сообщил Национальный банк.



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Настав час офігітєльних історій (с))
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Дня три назад разговаривал с другом налоговиком, он жаловался на то, что "недособирали" несколько миллиардов
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Емм, так чому ж держбюджет закінчився за кілька днів до кінця року?))
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корпоративчик слуг урода, при попередньому кабміні, в бюджеті не був запланований Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 3928
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Нихрена не понял....
Была ж новость о проблемах с возвратом НДС?
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Може тому і план виконали, що вирішили не віддавати поки ПДВ платникам?))))
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не знаю кем, уважаемые господа, приблизительно 15-18 ярдов $ гуляют в тени, о каких достяжениях вы говорите? не ....бите людям мозги, запусптите экономику, (одни правила для всех) через 5 лет, мвф нам будет должен!!!!!!!!!!!!!!
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Как ты думаешь , сможет актер игравший пилота , сесть за штурвал самолета и сразу стать асом . Естественно нет . Так и тут , запускать экономику не кому , по тому что делать это не кто не умеет.
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вот бы было классно если бы твое последнее предложение попало хотя бы в один глаз ЗЕ, а еще лучше, что бы через ухо влетело прямо в мозг. С наступающим!!!!!!!!!!!!!!!!
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може тіпа податкова зробила, а митниця свою частину провалила?
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Та доначисляли они... это у них теперь аналитикой называется.
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Это прекрасно. Но почему тогда Украина - самая нищая страна Европы?

Какую цель перед собой ставить - выполнение бюджета или увеличение народного благосостояния?
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Украина самая нищая страна Европы потому, что практически ничего не производит
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Господа вы что-то перепутали. 5 лет назад Украина была самая нищая страна в Европе. А сейчас она самая нищая страна в Африке.
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В Северной Корее бюджет тоже выполняется, но корейцы живут за тарелку рисового супа в день по специальным талонам.
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Ходят слухи что перед новым годом когото нагнули заплатить налоги наперед.
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Ну чому когось? Нафтогаз. Получив від москалів $3млр по стокгольмському арбитражу і сплатив з них податки. Навіть особливо нахиляти не довелось.
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Я это знаю, но там еще до этого Нафтогаза какойто крупняк потрусили, именно наперед.
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Ви, можливо не знаєте, але я атестований мін. освіти доцентом із питань фінансів і для мене так НЕКВАЛІФІКОВАНО звучить ваше: "Верланов: Впервые с 2011 года налоговая выполнила бюджет. ИНФОГРАФИКА".
За Конституцією України, всі питання за виконаннями бюджету віднесені до КМ України. Податкові служби виконують свою частку у ДОХОДАХ бюджету. Доходи формуються у 5 розділах і "Податкові надходження" відносяться тільки до цього 1-го розділу. Треба розуміти, що добре виконати план доходів бюджету за податками у грудні і в цілому за рік. Але ж 11 місяців попередніх та попередні роки ПЛАНИ провалювались. То чи ПРОГЛЯДАЄТЬСЯ ТУТ закономірність чи проста випадковість за малий план на грудень і ЗМЕНШЕННЯ ПЛАНУ доходів бюджету із 1050 млрд грн до 1007 млрд в цілому на 2019 р.?
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А навіщо приватизація нафтогаза, укрзалізниці, продажа землі і укргазбанка, закриття 400 з 900 відділень ощадбанку? ЗекоМанда бреше...
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Трошечки подожди - квартал выдумает
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Трындеж полной воды.ИНВЕСТОРЫ драпают из Украины семимильными шагами
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Наему с серОжей теперь есть чем лимон в месяц зарплаты заплатить...зебилы должны аплодировать стоя...от счастья и радости...
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Нє. Якщо збирати податки в авансовому порядку, і не повертати ПДВ....Нє. Всьо равно не виходить.
І якщо податкова звітує,що грошей зібрали дохріна,а мінфін -про діру в 51 млрд.... Хто краде гроші ??? Опять нєізвєсность...
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проста налогавая нє донєсла собраннає да мін фіна.... всьо проста
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Що цей клоун меле я знаю що плани як доводилися так і доводяться і попробуй не виконати з 2011 року да ти шо може мінфін звідки він вискочив по дружбі скорегував..ємеля..переплати зростають..борги ростуть..платники суди закидають скаргами..призначення на посади без конкурсів..державна служба в дупі а не в смартфоні..
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падение промпроизводства 7 с копейками процентов при планах роста на 40%, а налоговая выполнила план. Хммм Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 6485
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Як угробити промисловість. Рецепт Зе-виборця. Квітень, "Ура, хужє нє будєт, ми іх здєлаєм" + 5,2%, травень, інаугурація, + 1,6%, червень - 2,3%, липень - 0,2%, серпень - 1,7%, вересень - 1,7%, жовтень - 5% листопад - 7,5%. Штаб. Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 4785
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tZE inform @tZEinform3 год

Досрочно получив 18 млрд. гривен дивидентов от "Нефтегаза", перекачав в бюджет банковский запас из госбанков, вытащив из бюджета 2020 почти 20 млрд. гривен Зеленкий заканчивает финансовый год с дефицитом платежного баланса в 10,6 млрд. гривен.
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у зе-талантів підходи до вирішення проблем практично ідентичні до бандитів янукодловіча
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кому вы врете.это засчет кацапких 3 лярдов вы дырку закрыли?подонки зелеНые!
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Забыл добавить что начали налоги на перёд собирать как при Януковоще, и даже девиденды тоже на перёд, Нафтогаз подтвердит его уже ободрали досрочно..
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То всьо злой Порох бубочке в штаны срет. А бубочкины налоговики вона каг ух!!!

А то шо деньги все кудысь просраны - так то не думайте. Вы главное верьте.
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впервые после револиции достоинства Украина НЕ ВЫПОЛНИЛА!
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Вдіразу попереджаю,що ні з ким спорити і доказувати нічого не буду.
Моя дуже добра знайома яка працює в податковій одного обласного центру,сказала мені в вересні,що їм поставлена задача зібрати податки (з великих підприємств)за перший квартал 2020 року !
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что за чушь при взыскивании налогов наперед, с дырой больше 100 млрд. гривен и бексвом капитала из станы?
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UKRAINE FOREVER‏ @umancherkassy 4 ч.4 часа назад



А чи не Уряд вимагав достроково від Нафтогазу сплатити податки за 9 місяців??Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 1378
А чи не писали вчора в Тві про вимоги дострокової сплати на місцях??Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 1378
""Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет! Без давления на плательщиков..."
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Брехня!!! При Порошенку бюджет не менше шести раз на рік виконувався!! А при зебенях голодомор почався, спад економіки і долларпосто!!
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ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БОЛЬШЕ 3 ТРИЛЛИОНОВ, А БЮДЖЕТ 1 ТРИЛЛИОН !!!
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Тёмная ночь!
Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет!

А в бюджете - дефицит....
Чудны дела твои, Господи!
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