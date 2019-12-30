 Кремль не відчуває тиску, який міг би змусити припинити агресію проти України, - Der Spiegel

Про це пише Der Spiegel, нагадуючи, що офіс президента України наживо транслював обмін, який відбувся на контрольно-пропускному пункті в Майорському, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Обмін 29 грудня був найбільшим за два роки, але він пройшов не у форматі "всіх на всіх". Президент Володимир Зеленський обіцяв швидко повернути всіх ув'язнених додому. Однак, на зустрічі у Парижі з Володимиром Путнім, яка пройшла в присутності німецького канцлера Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона, стало зрозуміло, що немає порозуміння у питанні, кого вважати в'язнем війни на Донбасі.

У Парижі Путін говорив лише про обмін "всіх погоджених на всіх погоджених" в'язнів. Саме це зараз й відбулося, але після важких переговорах за посередництва ОБСЄ. Деякі люди не хотіли, щоб Україна віддала їх так званим "народним республікам", які ніхто у світі не визнає.

Читайте також: Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков

Для Києва цей обмін повинен стати лише першим з цілої низки подібних процесів. Згідно з українськими даними, десятки політичних в'язнів досі тримають у в'язницях в окупованому Криму й Росії. А десятки солдатів й цивільних перебувають за ґратами в захоплених російськими силами Донецьку й Луганську. СБУ повідомляє про ще понад 150 людей.

Видання пише, що, знову ж таки, Зеленському довелося заплатити високу ціну за визволення солдатів й цивільних цього разу. Адже Україна віддала російським силам бійців підрозділу "Беркут", які жорстоко атакували учасників протестів на Майдані в 2014 році. Тоді 100 людей загинули, а ще десятки були поранені.

Коли в суботу стало відомо, що п'ятьох бійців "Беркут" відпустять без суду, родичі загиблих на Майдані безуспішно намагалися заблокувати виїзд з в'язниці в Києві, де їх тримали. "Це ще раз вказує на те, наскільки нерівна війна, яка триває на Сході України. Без поступок з боку Кремля, який підтримує бойовиків мільярдами рублів, а також у військовими й ідеологічними методами, конфлікт навряд чи закінчиться", - йдеться в статті.

Також читайте: Москва може поставити питання руба: ви даєте воду в Крим, а ми обміняємо кримських політв'язнів, - Полозов

Der Spiegel нагадує, що під час попереднього обміну Україна відпустила одного з ключових підозрюваних у знищенні малайзійського рейсу MH17 над Донбасом. Тоді Зеленський назвав рішення відпустити Володимира Цемаха "дуже важким". Тепер українського президента критикують за те, що він віддав російській стороні бійців "Беркуту", позбавивши сім'ї загиблих на Майдані права на справедливість.

"Для українського президента мають значення навіть невеликі успіхи, яких він зараз може досягти в конфлікті на Сході України після кількох років застою. Його дії можна назвати прагматичними. Але вони обмежені, тому що він завжди залежить від бажань Путіна", - пише Der Spiegel.

Видання нагадує, що Зеленський хоче відредагувати Мінські угоди. Але Москва на це не піде. Путін хоче реалізувати домовленості лише після того, як в Донецьку і Луганську пройдуть вибори. Так Кремль зможе закріпити свою владу в Україні. Й нічого не свідчить про те, що він готовий відмовитися від цього плану. "На відміну від Зеленського Путін не відчуває тиск, який би змушував його добиватися результатів максимально швидко", - йдеться в статті.





Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.