 Кремль не відчуває тиску, який міг би змусити припинити агресію проти України, - Der Spiegel

Про це пише Der Spiegel, нагадуючи, що офіс президента України наживо транслював обмін, який відбувся на контрольно-пропускному пункті в Майорському, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Обмін 29 грудня був найбільшим за два роки, але він пройшов не у форматі "всіх на всіх". Президент Володимир Зеленський обіцяв швидко повернути всіх ув'язнених додому. Однак, на зустрічі у Парижі з Володимиром Путнім, яка пройшла в присутності німецького канцлера Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона, стало зрозуміло, що немає порозуміння у питанні, кого вважати в'язнем війни на Донбасі.
У Парижі Путін говорив лише про обмін "всіх погоджених на всіх погоджених" в'язнів. Саме це зараз й відбулося, але після важких переговорах за посередництва ОБСЄ. Деякі люди не хотіли, щоб Україна віддала їх так званим "народним республікам", які ніхто у світі не визнає.
Для Києва цей обмін повинен стати лише першим з цілої низки подібних процесів. Згідно з українськими даними, десятки політичних в'язнів досі тримають у в'язницях в окупованому Криму й Росії. А десятки солдатів й цивільних перебувають за ґратами в захоплених російськими силами Донецьку й Луганську. СБУ повідомляє про ще понад 150 людей.
Видання пише, що, знову ж таки, Зеленському довелося заплатити високу ціну за визволення солдатів й цивільних цього разу. Адже Україна віддала російським силам бійців підрозділу "Беркут", які жорстоко атакували учасників протестів на Майдані в 2014 році. Тоді 100 людей загинули, а ще десятки були поранені.
Коли в суботу стало відомо, що п'ятьох бійців "Беркут" відпустять без суду, родичі загиблих на Майдані безуспішно намагалися заблокувати виїзд з в'язниці в Києві, де їх тримали. "Це ще раз вказує на те, наскільки нерівна війна, яка триває на Сході України. Без поступок з боку Кремля, який підтримує бойовиків мільярдами рублів, а також у військовими й ідеологічними методами, конфлікт навряд чи закінчиться", - йдеться в статті.
Der Spiegel нагадує, що під час попереднього обміну Україна відпустила одного з ключових підозрюваних у знищенні малайзійського рейсу MH17 над Донбасом. Тоді Зеленський назвав рішення відпустити Володимира Цемаха "дуже важким". Тепер українського президента критикують за те, що він віддав російській стороні бійців "Беркуту", позбавивши сім'ї загиблих на Майдані права на справедливість.
"Для українського президента мають значення навіть невеликі успіхи, яких він зараз може досягти в конфлікті на Сході України після кількох років застою. Його дії можна назвати прагматичними. Але вони обмежені, тому що він завжди залежить від бажань Путіна", - пише Der Spiegel.
Видання нагадує, що Зеленський хоче відредагувати Мінські угоди. Але Москва на це не піде. Путін хоче реалізувати домовленості лише після того, як в Донецьку і Луганську пройдуть вибори. Так Кремль зможе закріпити свою владу в Україні. Й нічого не свідчить про те, що він готовий відмовитися від цього плану. "На відміну від Зеленського Путін не відчуває тиск, який би змушував його добиватися результатів максимально швидко", - йдеться в статті.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Тоді як у справах про погрози потрібна пряма погроза із можливістю її практичного здійснення. Із усілякими "а може, вона мала на увазі..." чи "з якогось там погляду..." юриспруденція нормальної країни справи не має. Хоча б тому, що будь-які неоднозначності трактуються на користь відповідача (це базовий принцип юриспруденції).
https://24tv.ua/ru/obysk_gbr_v_zvirobij_u_volonterki_izjali_dva_ruzhja_n1240756
А про "незарегистрированные" тебе твой босс Портнов сообщил?
Вот такие "новости" читают портновские пропагандоны. Скажи, а вам разрешают называть фюрера русни ******?
Хто робить акцент на "особой избранности" президента - має розуміти, що тут усе навпаки: легше засудити за погрозу сусідові Васі, аніж президенту. Бо замочити сусіда - справа не дуже складна. А от замах на президента, з його броньованими лімузинами, охороною та спецслужбами, що працюють на його безпеку - тут мисливського стовбура точно недостатньо (та й людині для цього треба бути Семом Фішером або Корво Аттано).
Як я написав вище - будь-які неоднозначності трактуються на користь відповідача (до того ж з натяками юриспруденція справи не має... бо так можна й за нарізку огірків для салату засудити як за символічну інсталяцію-заклик... "огірки зелені - отже, це заклик до терору проти слуг народу" )
Хоча після терактів 9/11 ґамериканські ПВО отримали інструкції, за якими вони мають permission збивати захоплені терористами авіалайнери, якщо існує загроза теракту. Мабуть, теж нащадки жукова-навозного в еміграції
Це я до того, що гуманізм гуманізмом, але бувають випадки, коли доводиться йти на жертви. Наприклад, пожертвувати авіалайнером з 300 пасажирами та членами екіпажу, якщо він може протаранити хмарочос і вбити тисячі людей (або впилятися в греблю ГЕС - і тоді death toll може піти на мільйони).
Зрада стратегічних позицій України заради "гуманізізьми" - з тієї ж серії.
2019 - "ну и что, что Зеленский наркоман, я и сам наркоман".
(с) з народного гумору періоду виборів
В Нижнем Новгороде какая-то сволочь всё испортила написав слово "Хитрец".
Когда Порошенко менял "3244 заручника" на вдвое-втрое больше количество сепаров, террористов, палачей и убийц украинцев - все СМИ или молчали в тряпочку, или рапортовали про нечувани перамоги сивочолого гетьмана.
27 декабря 2017 Напомним, по уточненным данным Генпрокуратуры, сегодня на Донбассе состоялся обмен пленным по формуле "73 на 233". Напомним, по уточненным данным Генпрокуратуры, сегодня на Донбассе состоялся обмен пленным по формуле "73 на 233".
28 декабря 2017 Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что при обмене пленными не было передано ни одного россиянина, которые сейчас находятся в украинских тюрьмах, поскольку Украина намерена их обменять на пленников Кремля
Самозашквар зараховано, красава.
Уже ведь носом тыкают в факты как проходили обмены раньше и как это освещалось.
Так надай відповідь. В Україні "гражданскій канфлікт", чи військова агресія расєйки? Бо ти вже вкотре ухиляєшся від відповіді.
Каких кацапчиков? Из кацапчиков помню только Ерофеева и Александрова, а также "заблудившихся десантников". Остальных кого повыпускали - это обыкновенное украинское зечье и пойманная на бамбасе сепарня. Они потом снова поехали убивать украинцев.
Прочитай цей свій пост, і зрозумієш, що мене обурило. Про те, який геній чи зрадник Порох із Зєлєю я і слова не писав. Мене обурив сам факт заперечення наявності расєйських полонених.
"9 псковских десантников поменяли на 63 нацгвардейцев"
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/9-rossijskih-desantnikov-obmenjali-na-63-ukrainskih-*******-245929/
"10 российских военных захваченных в районе Иловайска обменяли на 200 украинских военных"
https://censor.net.ua/video_news/346537/zaderjannye_pod_ilovayiskom_10_rossiyiskih_desantnikov_byli_obmenyany_na_200_ukrainskih_voinov_matios
https://censor.net.ua/news/3167983/ukraina_otdala_na_obmen_chechenskogo_killera_denisultanova_obvinyaemogo_v_pokushenii_na_osmaeva_i_okuevu
Второй из "крымской самообороны".
І, щоб двічі не ходити, зріст Наполеона був 1 метр 70 сантиметрів.
На 12 см вище *****.
Перевірте.
После того как янелох поменял "всех на всех", на подвале в ОРДЛО и РФ все еще остаются ~300 украинских заложников. Мы уже отдали кацапам всех кого только могли. На что дальше менять будем? Вода в Крым? Федерализация? Тайоженный саюз?
Бо ж нинішня зєвлада «лягли і просють» у россіі...
Со всєх сторон...
Что касается геликоптеров - на любой подходящей площадке.