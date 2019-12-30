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 Політика України
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 Москва може поставити питання руба: ви даєте воду в Крим, а ми обміняємо кримських політв'язнів, - Полозов

За звільнення утримуваних у Криму українських політв'язнів Кремль може вимагати від влади України відновити подання води в окупований Крим.

Таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Обмін, такий, як учора, був два роки тому, у 2017-му. Тоді адміністрація [п'ятого президента України Петра] Порошенка також проводила переговори, складала списки – було визначено перелік людей, яких мали передати. І їх передали. Що стосується цього обміну, то ще після зустрічі в нормандському форматі Офіс президента [Володимира] Зеленського випустив комюніке, у якому вказав, що обмін проводитимуть щодо всіх установлених осіб. Але водночас там було посилання, що це стосується осіб, які мають стосунок до бойових дій на Донбасі. І вже тоді було зрозуміло, що українських політв'язнів, утримуваних у РФ і Криму, цей обмін стосуватися не буде. Звичайно, така позиція викликає масу запитань. Найімовірніше, питання Криму в Парижі Зеленський так і не порушив", – зазначив Полозов.

За його словами, ідентичність півострова як українського суб'єкта тримається на позиції політв'язнів.

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"Звільнення кримських татар і українських політв'язнів у Криму так чи інакше пов'язане з питанням окупації півострова. Можливо, Офісу президента набагато комфортніше обговорювати газові питання. Але така позиція в багатьох у Криму викликає подив. Адже вся ідентичність Криму як українського суб'єкта тримається на позиції політв'язнів. І коли влада вкотре закриває очі на цю проблему, цим людям стає дуже прикро, що питання їх звільнення десь третьорядне за пріоритетом", – сказав адвокат.

Він підкреслив, що владі РФ нецікава доля утримуваних осіб.

"Цікаво також, чи залишився в Україні обмінний матеріал? На кого Кремль мінятиме цих заручників? І тут виникає питання – навіщо Кремлю взагалі процедура обміну? Він має політичні преференції. Люди Кремлю не цікаві – це лише формальний привід для обміну. Тому я не відкидаю, що Москва може поставити питання руба: мовляв, ви даєте воду у Крим, а ми, може, обміняємо кримських політв'язнів. Якщо не буде постійного тиску на Кремль, доля політв'язнів у Криму може виявитися незавидною. А з огляду на темпи, якими Кремль набирає заручників у Криму, їх кількість може лише зрости. Тільки протягом останніх трьох місяців там затримали чотирьох громадян України. Тобто їх кількість тільки зростає, а Офіс президента цю тему обережно обходить", – резюмував Полозов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167999
 
   
 Топ коментарі
 
Просто мокші поміняють принцип - буде: всіх-на всю (територію Украхни)
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А наступне ребро - "мацква повертає усіх, а Україна підписує капітуляцію та інтегрується до РФ як суб'єкт федерації".
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И зе согласиться! Воду в Крым так воду в Крым!
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Мордовцы тут с ума будут всегда сходить Москва може поставити питання руба: ви даєте воду в Крим, а ми обміняємо кримських політв'язнів, - Полозов - Цензор.НЕТ 7738 или смерть получать.
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Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник президента россии путина):
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
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хех. Хрень. Дома могли взрываться в любой момент и на любом этапе и это понимают обе стороны... Как только будут взрываться дома в Киеве и тд, то они будут взрываться и в Москве и тд. Это все знают, к бабке не ходи. Вероятно, все таки есть красные линии. Не нужно перегибать палку и паниковать. СБУ будет заниматься этими вопросами априори. Многие из тех, кто, как говорите, повязан на крови, все равно придет и сдастся власти и выдаст других. Достаточно провозгласить амнистию тем, кто добровольно и без принуждения это сделает. Естественно, и сдаст сообщников. Нужно думать не на пять лет, а на десятки лет вперед, как это делают серьезные страны. Нам нужны земли, а людям жизнь без войны. Правители меняются, но народ и государство остается, это главное. Идет выработка тенденций, не всегда правильная. Вы никогда не ошибались? Это жизнь.
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Как ни страшно это сознавать, но Швец прав. Кремлевский ублюдок-недомерок 5 лет ждал реванша после того как в 2014 не получился запланированный блиц до днепровской границы. Ну а сейчас сами граждане Украины предоставили ему такую возможность даже без военной экспансии. Сами на блюдечке поднесут. Со стороны Запада возмущаться будет только Польша, так как там понимают, что теряют буферную зону в виде Украины. Ну и США так как им не хочется терять лавры сверх державы. Остальным будет пофиг, они как их предшественники с Гитлером допускают ошибку, думая, что тигра можно накормить и он станет мирным. Мозги европейских политиков явно заплыли жиром. .
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А вы думаете что не поставил уже вопрос зедебилу? Осталось только все красиво преподнести и выполнить спекулируя на пленных.
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дать воду, забрать пленных.перекрыть воду.профит.
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Меняю пресную воду на Крым, весь полуостров за 1(один) канал.По пятницам и выходным не звонить, Пётр.
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Якщо у зелёнского буде хоч уся вода світу він він лишить світ без води і обміняє її у путєна на одного сикливого кримського татарина який голосував за расєю на реферєндумі...
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чем скорей зеЛеных упырей с зеЛяй погоним на ростов.тем лучше будет!
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пусть те татары не сидят на жопах ровно а ведут партизанскую войну... если на корню не остановили вторжение в крым...
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да как бы те татары что-то сделали? не пишите фигни. На полуострове толи 20 толи 30 тыщ регулярных кацапских вояк на тот момент было. Официально. В первые же дни захватили паромную переправу и погнали подкрепления. С техникой, оружием и боеприпасами. Плюс толпа крысчан с кацапскими флажками. Каким образом татары могли этому помешать?
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самопожертвування, так якась частка загинула((( але зі зброєю можливий був супротив, а там би рогатим роги то обломали, якщо б татари військових підтримали... але тільки мала частка це зробила, інших було зовсім нечутно, нажаль...
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не пишите фигню. и военных они поддерживали и на митинг в Симферополе выходили. Но **** они против толпы вооружённых кацапских вояк сделают? Про самопожертвование удобно писать с дивана. Но если взять сухие цифры, то татары в процентном отношении ничуть не хуже обычных пэрэсичных украинцев.
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За убиваемых при обстрелах воинов путин воду не просит. А за пленных крымчан можно.
Где логика.
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Логіка у тому що подібними статтями нас тихесенько готують до наступних подій...
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Это равносильно - мы не могли бомбить колонну Гиркина - там были гражданские заложники. А теперь 14000 убитых и конца пока не видно
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согласится нужно сразу же, и даже открыть крантик на денек...., а потом сории....не шмагла
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О, пошло прощупывание общественного мнения. Перед встречей во Франции народ взъерепенился. Но каждый день митинги собирть не будешь. АТОшников и волонтёров спаковали - крик был, но не сильно большой. Беркутовцев отпустили - ещё тише. От претензий к Газпрому отказались - молча сглотнули. Вот теперь идёт прощупывание реакции на подачу воды.
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не, они ссут в глаза мощно, но осторожно. Чтоб не слишком большой процент начал орать до того, как они выполнят все поставленные задачи.
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Зеленскому лишь бы промеж европейских жуликов-политиков помелькать - он и воду даст , и ягодицы раздвинет ...
Правда , не себе - нам .
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Так скорее всего и произойдёт, и зелёное гавно с гордостью скажет =да я за 10пленых целое море отдам и в придачу какето волость= Все взглотнут и так будет .Зелупный уже давно под ********** дудку пляшет и хвалится =победами=, а его гадский зелепапа вас быдлом зовёт, вот и вся правда.
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как там погода в немеции?? мож приедешь в окопе посидишь? или научи как правильно страной управлять или пленных менять, а мы посмотрим и оценим
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Зрозуміло - сцикливе хохляцьке хамло з манію величі на додачу.
Гуляйте лісом поки. Буде бажання плюнути в дебільні харі і тобі і їй - покличу.
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Вивчи букви - це по перше.
По друге - я тебе ще не кликав. В чергу сукині діти!
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Букви вивчів, жду Москва може поставити питання руба: ви даєте воду в Крим, а ми обміняємо кримських політв'язнів, - Полозов - Цензор.НЕТ 5593 Наверное підлога страны смеется с нашей переписки, ну то таке. Москва може поставити питання руба: ви даєте воду в Крим, а ми обміняємо кримських політв'язнів, - Полозов - Цензор.НЕТ 5593
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ну шо завис? смена кончилась? ты так и не сказал, КОМУ ЇЙ????
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Маю натхнення та купу вільного часу Тай тобі бачу робити нічого раз від Самари назвавшись Периклом та не вивчившись читати приперся " лаптем щи хлебать"
Читай, все вже написано. Кажуть читання на користь навіть кацапам йде.. Проте не бачив ще таких. Москва може поставити питання руба: ви даєте воду в Крим, а ми обміняємо кримських політв'язнів, - Полозов - Цензор.НЕТ 272
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Ох і кумедний цей батько-засновник кацапської дермократії.
Ще кумедніший ніж кацапська дермократія.
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егов, ти де???? а ну давай разом: ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла , чи начальство не розрішаєт? Москва може поставити питання руба: ви даєте воду в Крим, а ми обміняємо кримських політв'язнів, - Полозов - Цензор.НЕТ 7384 не пісяй, усе буде добре- може поміняєм тебе на якогось вбивцю (там за порєбріком їх багато, і всі сюди їдуть-кровь завьйот)
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У меня есть предложение по этому поводу. Надо договориться с Израилем и сделать "если в кране Крыме есть вода..." ну а дальше вы знаете
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Так надо и подать. Получить наших. И отключить снова Делов-то!
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Полозов - генератор идей! Расслабьтесь, Вовка и так даст воду, безвозмездно)))
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Україна може поставити питання руба : або путлєр на камери смокче свинячий пісюн , або нема про що говорити .
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Ну так давайте дадим Зе-воду в Зе-Крым, что нам Зе-жалко? Или я Зе-непонял?
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Еще они Донбасс обменяют на Крым. Вова такой, ушлый.
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Про це і домовились тет-а-тет пуйло з бубочкою. І привід є "благородний", для розводу лоха. "Треба віддати все, що вимагають. Ви що проти повернення наших людей з полону?"
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Офігєвші цапи. Якщо дати їм воду в Крим, то вони взавтра затребують віддати їм весь Південь за чергову тисячу цивільних заручників, що вони підвісять за яйця у підвалах
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Маючи свого презєдента України кацапія може вирішувати всі питання з виграшем на 100500 .
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сценарий вполне возможен, если в АП подсчитают рейтинг, который упадет после подачи воды в Крым (что нам воды что ли жалко, вон 12,7 лярдов подарили и ниче, не упал рейтинг) и возрастет после обмена, например десятка полтора людей, схваченных прямо перед обменом, ну 2-х там серьезных кого отдадут..., чтоб совсем не выглядело позорно, людей они еще нахватают, а водичка, она уже пойдет...
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ну и хорошо. Дать воду, забрать наших людей, потом воду отключить. В чем проблема?
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кацы договор потребуют, со штрафными санкциями, если что....
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по сути следует всем нормальным гражданам уезжать в Польшу, а
Украина достанется Зеленскому с Аваковым и прочим путиным,
или Зеленский пересажает всех, кто мешает ему по 200000 га
в руки слугам народа раздавать,
короче, надо быть законопослушными и слушать Президента,
он не кинет
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можно закрыть воздушное пространство над Крымом для полётов,
раздать по миллиону гектар, главное как можно больше лохов
валюту майнить на Польшу отправить
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Да, похоже на то. И не в Польшу а в США. Пусть 73% дохнут с голоду как в рабсии. Сами выбрали, сами заплатят.
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потребуй от вазелиновой власти воду и они спросят: вам с сиропом и газом?
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Логично, жизни патриотов важнее какой-то воды.
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Это же надо ***************** выгодное для Украины предложение. Как тут не соблазниться и за десяток пленных отдать с барского плеча целый Днепр.Причем абсолютно безвозмездно т. е. даром,как говорила известная Сова из известного мультика!!!!!
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Полозов озвучивает хотелки Кремля , такой оно адвокат.
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а ше золото скіфів, шо зараз десь там в нідєрляндах
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Це Україні потрібно ставити питання росіянам у формі ультиматуму: повертайте всіх наших з ваших тюрем або ми викидаємо з України церкву московського патріархату з передачею майна ПЦУ, намертво перекриваємо з українського боку Придністров'я, вводимо візовий режим з біометрикою для росіян, блокуємо всі виплати мешканцям Лугандону, ліквідуємо всі культурні центри росії на українській території, націоналізуємо всю російську власність включно з банками на нашій території і т.д.
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Президент не должен предпринимать поступки серцем, он должен быть как кремень и никаких сантиментов и никакого жевания соплей, только жесткач и правда в чистом виде. Кто не хочет, не может или боится - свободен!!!

Нам президент сопля не нужен.


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Откачку со всей Украины слить им вместо воды.
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НУ РАЗ КРЫМСКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ТОГДА ВМЕСТЕ С КРЫМОМ !)
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Москва может поставить вопрос ребром: вы даете воду в Крым, а мы обменяем крымских политзаключенных, - Полозов

Совершенно идиотская постановка проблемы. Дать воду в Крым значит согласться с аннексией Крыма. Поставить на одни весы свободу нескольких человек и Крым - территорию Украины это значит расписаться в собственном дебилизме. Ну это Полозов уж совсем украинцев за недоумков держит.
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Предложить такой неравноценный обмен даже Путин вряд ли станет.
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