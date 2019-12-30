 Москва може поставити питання руба: ви даєте воду в Крим, а ми обміняємо кримських політв'язнів, - Полозов

Таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.
"Обмін, такий, як учора, був два роки тому, у 2017-му. Тоді адміністрація [п'ятого президента України Петра] Порошенка також проводила переговори, складала списки – було визначено перелік людей, яких мали передати. І їх передали. Що стосується цього обміну, то ще після зустрічі в нормандському форматі Офіс президента [Володимира] Зеленського випустив комюніке, у якому вказав, що обмін проводитимуть щодо всіх установлених осіб. Але водночас там було посилання, що це стосується осіб, які мають стосунок до бойових дій на Донбасі. І вже тоді було зрозуміло, що українських політв'язнів, утримуваних у РФ і Криму, цей обмін стосуватися не буде. Звичайно, така позиція викликає масу запитань. Найімовірніше, питання Криму в Парижі Зеленський так і не порушив", – зазначив Полозов.
За його словами, ідентичність півострова як українського суб'єкта тримається на позиції політв'язнів.
"Звільнення кримських татар і українських політв'язнів у Криму так чи інакше пов'язане з питанням окупації півострова. Можливо, Офісу президента набагато комфортніше обговорювати газові питання. Але така позиція в багатьох у Криму викликає подив. Адже вся ідентичність Криму як українського суб'єкта тримається на позиції політв'язнів. І коли влада вкотре закриває очі на цю проблему, цим людям стає дуже прикро, що питання їх звільнення десь третьорядне за пріоритетом", – сказав адвокат.
Він підкреслив, що владі РФ нецікава доля утримуваних осіб.
"Цікаво також, чи залишився в Україні обмінний матеріал? На кого Кремль мінятиме цих заручників? І тут виникає питання – навіщо Кремлю взагалі процедура обміну? Він має політичні преференції. Люди Кремлю не цікаві – це лише формальний привід для обміну. Тому я не відкидаю, що Москва може поставити питання руба: мовляв, ви даєте воду у Крим, а ми, може, обміняємо кримських політв'язнів. Якщо не буде постійного тиску на Кремль, доля політв'язнів у Криму може виявитися незавидною. А з огляду на темпи, якими Кремль набирає заручників у Криму, їх кількість може лише зрости. Тільки протягом останніх трьох місяців там затримали чотирьох громадян України. Тобто їх кількість тільки зростає, а Офіс президента цю тему обережно обходить", – резюмував Полозов.
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
Где логика.
Правда , не себе - нам .
Гуляйте лісом поки. Буде бажання плюнути в дебільні харі і тобі і їй - покличу.
По друге - я тебе ще не кликав. В чергу сукині діти!
Чекай.
Читай, все вже написано. Кажуть читання на користь навіть кацапам йде.. Проте не бачив ще таких.
Ще кумедніший ніж кацапська дермократія.
кранеКрыме есть вода..." ну а дальше вы знаете
Украина достанется Зеленскому с Аваковым и прочим путиным,
или Зеленский пересажает всех, кто мешает ему по 200000 га
в руки слугам народа раздавать,
короче, надо быть законопослушными и слушать Президента,
он не кинет
раздать по миллиону гектар, главное как можно больше лохов
валюту майнить на Польшу отправить
Нам президент сопля не нужен.
Совершенно идиотская постановка проблемы. Дать воду в Крым значит согласться с аннексией Крыма. Поставить на одни весы свободу нескольких человек и Крым - территорию Украины это значит расписаться в собственном дебилизме. Ну это Полозов уж совсем украинцев за недоумков держит.