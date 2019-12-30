 На програму медгарантій для населення заклали 72 млрд грн, - Гончарук

Про це повідомляє Урядовий портал із посиланням на Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ.

У 2019 році для досягнення цілей реформи уряд ухвалив низку новаційних рішень.

"У сфері охорони здоров’я Уряд визначив амбітні цілі. І вперше вони людиноцентриські. Для нас важливо, щоб люди отримували якісну та вчасну допомогу у медичних закладах та мали доступ до гарантованих державою медичних послуг", - наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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Як зазначається, важливим рішенням є ухвалення Програми медичних гарантій для населення, яка запрацює з 1 квітня 2020 року та діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків. Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України, на що у Державному бюджеті закладено 72 млрд грн.

Крім того, новацією є запровадження моделі "гроші ходять за пацієнтом" і для спеціалізованої медичної допомоги.

"Це означає, що держава фінансуватиме медпослуги, а не заклади", - підкреслив Олексій Гончарук та додав, що за таких змін питань щодо заборгованості зарплати лікарям більше не виникатиме.

У 2019 році запроваджено новий підхід - єдиний госпітальний округ на всю область, що дозволить максимально ефективно спланувати спроможну мережу медичних закладів для доступу пацієнтів до якісної медичної допомоги.

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До того ж у межах урядової програми створено онлайн-інструмент "Доступні ліки", завдяки якому українці можуть знайти всі аптеки, що є у радіусі 7 км від медичних закладів, де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти.