 На програму медгарантій для населення заклали 72 млрд грн, - Гончарук

Про це повідомляє Урядовий портал із посиланням на Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ.
У 2019 році для досягнення цілей реформи уряд ухвалив низку новаційних рішень.
"У сфері охорони здоров’я Уряд визначив амбітні цілі. І вперше вони людиноцентриські. Для нас важливо, щоб люди отримували якісну та вчасну допомогу у медичних закладах та мали доступ до гарантованих державою медичних послуг", - наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Як зазначається, важливим рішенням є ухвалення Програми медичних гарантій для населення, яка запрацює з 1 квітня 2020 року та діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків. Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України, на що у Державному бюджеті закладено 72 млрд грн.
Крім того, новацією є запровадження моделі "гроші ходять за пацієнтом" і для спеціалізованої медичної допомоги.
"Це означає, що держава фінансуватиме медпослуги, а не заклади", - підкреслив Олексій Гончарук та додав, що за таких змін питань щодо заборгованості зарплати лікарям більше не виникатиме.
У 2019 році запроваджено новий підхід - єдиний госпітальний округ на всю область, що дозволить максимально ефективно спланувати спроможну мережу медичних закладів для доступу пацієнтів до якісної медичної допомоги.
До того ж у межах урядової програми створено онлайн-інструмент "Доступні ліки", завдяки якому українці можуть знайти всі аптеки, що є у радіусі 7 км від медичних закладів, де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти.
я до того...що може той округ, буде роздавати тільки "милим сердцю" а інші - в чергу, по факту надходження...а то кожен сам собі щось получав...і сам вирішував куди розтринькати )))
тобто відкат від самостійного господарювання ...
Надо почитать за его папу. такое впечатление, что он был турецкоподданым. Нью Васюки таки отдыхают!
На ВСЕ операции ВСЕМ больным всё равно не хватит!