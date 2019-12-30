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 Політика України, Здоров'я
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Все про:охорона здоров'я (161) медицина (819) Гончарук_Олексій (427)

 На програму медгарантій для населення заклали 72 млрд грн, - Гончарук

Реформа охорони здоров'я - серед пріоритетних напрямів діяльності уряду, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Урядовий портал із посиланням на Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ.

У 2019 році для досягнення цілей реформи уряд ухвалив низку новаційних рішень.

"У сфері охорони здоров’я Уряд визначив амбітні цілі. І вперше вони людиноцентриські. Для нас важливо, щоб люди отримували якісну та вчасну допомогу у медичних закладах та мали доступ до гарантованих державою медичних послуг", - наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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Як зазначається, важливим рішенням є ухвалення Програми медичних гарантій для населення, яка запрацює з 1 квітня 2020 року та діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків. Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України, на що у Державному бюджеті закладено 72 млрд грн.

Крім того, новацією є запровадження моделі "гроші ходять за пацієнтом" і для спеціалізованої медичної допомоги.

"Це означає, що держава фінансуватиме медпослуги, а не заклади", - підкреслив Олексій Гончарук та додав, що за таких змін питань щодо заборгованості зарплати лікарям більше не виникатиме.

У 2019 році запроваджено новий підхід - єдиний госпітальний округ на всю область, що дозволить максимально ефективно спланувати спроможну мережу медичних закладів для доступу пацієнтів до якісної медичної допомоги.

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До того ж у межах урядової програми створено онлайн-інструмент "Доступні ліки", завдяки якому українці можуть знайти всі аптеки, що є у радіусі 7 км від медичних закладів, де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167998
 
 
 Топ коментарі
 
Анонсували закриття лікарень, відділень, скорочення працівників по всій Україні, а тепер самокатний прем`єр про якісь реформи триндить! Ти спочатку закрий кредиторку по зарплатні медикам за грудень, а потім розказуй байки зебілам (навіть серед них є медики)!
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не он каждый день на самокате оздоравливать себя пытается На программу медгарантий для населения заложили 72 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1604
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Єдиний госпітальний округ на всю область, це єдина профінансована лікарня на всю область?
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А той мужик що на фото хворий, чи лише так кажеться?
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не он каждый день на самокате оздоравливать себя пытается
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не знаем но судя по его словам и действиям результат отрицательный На программу медгарантий для населения заложили 72 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9897
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поделите 72 лярдла на 40 млн. и получите цифирЪ когда персадки органов КМУ на самокате установил от 350 до 1 млн. гривен... по себе шобла евреско самокатная тарифы рисовала..ублюдки сдохните также как и те кто денег не имеет от слова вообще сравните тарифы на медуслуги и минималку прожиточного в Украине....
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поделите 72 лярдла на 40 млн. и получите цифирЪ когда персадки органов КМУ на самокате установил от 350 до 1 млн. гривен... по себе шобла евреско самокатная тарифы рисовала..ублюдки сдохните также как и те кто денег не имеет от слова вообще сравните тарифы на медуслуги и минималку прожиточного в Украине....
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Єдиний госпітальний округ на всю область, це єдина профінансована лікарня на всю область?
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а можетільки цей "округ" акумулює всі надходження з бюджету і має право розподіляти кошти??? а інакше - нащо воно ???
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та не....юморіст)))
я до того...що може той округ, буде роздавати тільки "милим сердцю" а інші - в чергу, по факту надходження...а то кожен сам собі щось получав...і сам вирішував куди розтринькати )))
тобто відкат від самостійного господарювання ...
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Ні, просто випускник трускавецьких курсів - диплом Поплавсього віддихає!
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"На программу медгарантий для населения заложили" На программу медгарантий для населения заложили 72 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7160 вже і не шифруються.... просто заложили
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Анонсували закриття лікарень, відділень, скорочення працівників по всій Україні, а тепер самокатний прем`єр про якісь реформи триндить! Ти спочатку закрий кредиторку по зарплатні медикам за грудень, а потім розказуй байки зебілам (навіть серед них є медики)!
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Вы только вчитайтесь в его слова - ряд амбициозных и инновационных человекоконцентрических идей! На програму медгарантій для населення заклали 72 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5702
Надо почитать за его папу. такое впечатление, что он был турецкоподданым. Нью Васюки таки отдыхают!
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Что значит медгарантии! КОНСТИТУЦИЮ ЧИТАЙ ЛАПОТЬ! ТАМ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО МЕДИЦИНА БЕСПЛАТНА ВСЕМ И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ! КАКИЕ НАХЕР ГАРАНТИИ!!
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А статті в бюджеті по медицині захищені чи так собі?
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Но барыга, мародер и торгует на крови Порошенко.На програму медгарантій для населення заклали 72 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4143
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Самое главное - анонсировать! А что может быть в следующем году? Да все что угодно!
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Как ДЕЛИТЬ будете?
На ВСЕ операции ВСЕМ больным всё равно не хватит!
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Реформа медицины: На программу медгарантий для населения наложили...
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Даже если деньги будут ходить за пациентом, то получать их будет главврач и распределять как душа пожелает....Стимула нет у врачей...Про медсестер вааще молчу! Они не зарабатывают живую копейку и полностью зависят от милости начальства! Хана реформе, а потом и всей медицине!
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Так зване ходіння грошей за пацієнтом є повна дурня. Пацієнт обслуговується в лікарні чи поліклініці, а не десь там у підворітні. Тому держава має фінансувати лікарні та поліклініки в повному обсязі.
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