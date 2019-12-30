 Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Президент Росії не бере участі в переговорах і контактах, він використовує свій вплив і авторитет, щоб сприяти обміну", - заявив прессекретар.

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Він також висловив упевненість, що "справи просувалися б набагато легше", якби були "прямі двосторонні контакти з представниками ДНР та ЛНР".

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.