 Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Президент Росії не бере участі в переговорах і контактах, він використовує свій вплив і авторитет, щоб сприяти обміну", - заявив прессекретар.
Він також висловив упевненість, що "справи просувалися б набагато легше", якби були "прямі двосторонні контакти з представниками ДНР та ЛНР".
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
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Раніше було просто *****.
"не люблю Невзорова, но в данном случае придраться не к чему.
А.Невзоров: Говорящий правду чекист - это все равно что мяукающий крокодил.
Этого не бывает."
Ето в одинаковой степени относится как ***** так и к етому унитазному причандалу...
- А де вы услышали этот бред, Марк Савелович?
- За то сказал его секретутка Песков?
- Так я вам отвечу, как родному, за его авторитет. Но вы мне прежде скажите какой может быть авторитет у Ху..ла?
- Точно такой, какой и у имитатора игры х..м на рояле!
- Таки да и шоб ни кто не сомневался.
Бо 21.04.2019 проголосували не за зміну Президента, а за зміну статусу України з СУБ'ЄКТА на ОБ'ЄКТ.
Не царскоє ето дело, опускаться до тьорок хохлов с домбассітамі.
ЛЄПОТА карочь !!!!»
"Поки не буде обміну "всіх на всіх", не буде "розведення" в тьох пунктах " Це повинен вимагати Президент України. У когось є сумніви в наступному кроці Янелоха?