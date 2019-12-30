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 Політика України, За кордоном
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 Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін не бере участі в переговорах або контактах щодо обмінів, але його авторитет безпосередньо сприяє передачі утримуваних осіб.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Президент Росії не бере участі в переговорах і контактах, він використовує свій вплив і авторитет, щоб сприяти обміну", - заявив прессекретар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це був нерівноправний обмін: українське керівництво пасивно виконувало забаганки Кремля, - "ЄС"

Він також висловив упевненість, що "справи просувалися б набагато легше", якби були "прямі двосторонні контакти з представниками ДНР та ЛНР".

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167997
 
 
 Топ коментарі
 
Тільки крикне - Зє у позу , і беркути на волі.
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- Соломон Маркович, имею спросит за авторитет Путина?
- А де вы услышали этот бред, Марк Савелович?
- За то сказал его секретутка Песков?
- Так я вам отвечу, как родному, за его авторитет. Но вы мне прежде скажите какой может быть авторитет у Ху..ла?
- Точно такой, какой и у имитатора игры х..м на рояле!
- Таки да и шоб ни кто не сомневался.
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За подарки говори поперёк, луГАНДОНец! Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4655
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А авторитет его в отношении ОРДЛО -безмерный
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Тобто тепер воно для України стало ґавторитетом?
...
Раніше було просто *****.
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Теперь ни у кого не возникает сомнений в том, что является авторитетом для рояльного паганини! Все его поступки - прямое следствие глубокого уважения! Ещё не то будет!
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ну просто вынужден перепостить свой коммент
"не люблю Невзорова, но в данном случае придраться не к чему.
А.Невзоров: Говорящий правду чекист - это все равно что мяукающий крокодил.
Этого не бывает."
Ето в одинаковой степени относится как ***** так и к етому унитазному причандалу...
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на зоне свой авторитет будет показывать....
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- Соломон Маркович, имею спросит за авторитет Путина?
- А де вы услышали этот бред, Марк Савелович?
- За то сказал его секретутка Песков?
- Так я вам отвечу, как родному, за его авторитет. Но вы мне прежде скажите какой может быть авторитет у Ху..ла?
- Точно такой, какой и у имитатора игры х..м на рояле!
- Таки да и шоб ни кто не сомневался.
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фуйло визначає долю кожного ним ув'язненого.
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Какой там авторитет? Авторитет отсох. Бабы его не зря ж поразбегались. Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5243
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Да ну , понятно, *****, хто ж без его авторитета просто так кобылу, не купившую квартиру обменял. Тут такой авторитетище нужен, шо -ого-го. Возникает только один вопрос. Это на сколько же он великий человечище , что узнал про простую хабалку из села Новоалександровка Кременского района Луганской области. Уму непостижимо.
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В останній час забагато в українських новинах стали цитувати керманичів РосіянськогоРейху і в той же час жодного коментаря від нашого МІД або РНБО (раніше Турчинов до сказу тролив кацапів - зараз абсолютно жодного, тільки хвостиком виляють "нелохи")
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Так.

Бо 21.04.2019 проголосували не за зміну Президента, а за зміну статусу України з СУБ'ЄКТА на ОБ'ЄКТ.
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Та понятно.
Не царскоє ето дело, опускаться до тьорок хохлов с домбассітамі.
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Меняем здесь "Ху*ло" на "Зеля". Остальное слово в слово. Браво, Макар !!!Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5240
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А у нас тут є ж свої гараццкіє селюки «міркувальники» з секти Шарія: «Ми Пороха убралі, русскіє убєрут Путіна, і русскій і украінскій народи вновь задружат !!!! Начнут нефь-газ туди-сюди, електрічєство туди -сюди, бабло туди-сюди.

ЛЄПОТА карочь !!!!»
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Вторник, 10 декабря 2019.Обмен "всех на всех", разведение еще в трех пунктах: Зеленский озвучил договоренности"

"Поки не буде обміну "всіх на всіх", не буде "розведення" в тьох пунктах Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1428 " Це повинен вимагати Президент України. У когось є сумніви в наступному кроці Янелоха?
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он не участвует, он руководит. думаете, кто то разговаривалбы с этими ублюдками, если бы у лднр за спиной не стояла армия рф? смели бы нахрен всю нечесть за неделю а то и раньше
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хйло традиционно прячется за спинами женщин и детей.. а последние шесть лет - за спинами тупорылых откопанных аборигенов с "откопанным" кацапским оружием..
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Удобно использовать при игре на рояле... Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8007
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я знову ж, в 3312-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Быть "авторитетом" - это про жизнь бандюков-уголовников.
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на кого рассчитаны эти фразы Пескова? Сдается, политиканам уже покер - что о них думают и как их презирают.
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ХОРОШАЯ ИДЕЯ !!! БАНДИТСКИМ АВТОРИТЕТАМ ДАВАТЬ ПРОЗВИЩА ТИПА ХЙЛО, ЧМО И Т.Д. !)
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