 Швейцарський підрядник вирішив не добудовувати "Північний потік-2" і вивів судна з Балтійського моря

Про це повідомили російські державні пропагандистські агентства РИА Новости і ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
"Швейцарська Allseas не планує відновлювати будівництво "Північного потоку-2", повідомили в компанії. Там додали, що направлять трубоукладачі на іншу роботу", - написали в "РИА Новости".
"Будівельний флот Allseas залишив Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", - повідомили в компанії.
20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, в якому передбачено санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Наступного дня трубоукладач "Північного потоку-2" - швейцарська компанія Allseas - оголосила про припинення робіт і вивела судна із зони будівництва газопроводу. До завершення газопроводу будівельникам залишилося прокласти 160 км труб. Пізніше Держдеп США повідомив, що підрядники мають згорнути роботи до 20 січня.
Росія планує добудовувати "Північний потік" судном "Академік Черський", але, за словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, на його підготовку "буде потрібен певний час". Зараз це судно перебуває в порту Находки, тобто на протилежному кінці Росії.
а вы думаете...и чего это газпром вдруг такой ласковый стал?))) 3 млрд скинул...на переговоры прискакал.. газа немеряно наобещал))))
а ларчик просто открывается... ему надо время выиграть, пока трубоукладчик не найдут...
(опять же ..иски обнулили...почему наши на это согласились? ведь время прищемить было...)
Давайте помечтаем, во что выльется эта "подготовка" (по опыту Кузи): пара утопленных самолётов, утопленный док, дым вокруг Азии и Европы, пожар на самом "Черском"...
Газпром будет с позором обанкроченроссийские налогоплательщики, возьмут на себя убытки Газпрома, и согласятся на поднятие пенсионного возраста до 95 лет, поднятие налогов до 95%, и за пожизненное правление путена..
Уверен что фсе?
Єдині хто ще має трубоукладчики із системами стабілізації китайці, але знов ж таки датчани можуть їм не дати дозвіл.
Шах і мат Трампа, тому рашисти так швидко заключили договір на транзит по нашій ГТС.
такие деньги никто просто так не выбросит
утихнет шумиха и тихонько достроят
причём там деньги и. дальше
будут капать и не только России
просто сейчас ЕС хочет выторговать условия
значит есть средства вооружать
и содержать сильную армию
а то. израсходуете запасы патронов
/завода нет по производству патронов /
стрелять солдаты будут на тренажорах
/встречал летчиков военных которые
летали только на тренажорах,а окончили военное училище /