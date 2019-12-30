 Швейцарський підрядник вирішив не добудовувати "Північний потік-2" і вивів судна з Балтійського моря

Про це повідомили російські державні пропагандистські агентства РИА Новости і ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Швейцарська Allseas не планує відновлювати будівництво "Північного потоку-2", повідомили в компанії. Там додали, що направлять трубоукладачі на іншу роботу", - написали в "РИА Новости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США вимагає від компаній-підрядників "Північного потоку-2" до 20 січня згорнути роботи

"Будівельний флот Allseas залишив Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", - повідомили в компанії.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, в якому передбачено санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Наступного дня трубоукладач "Північного потоку-2" - швейцарська компанія Allseas - оголосила про припинення робіт і вивела судна із зони будівництва газопроводу. До завершення газопроводу будівельникам залишилося прокласти 160 км труб. Пізніше Держдеп США повідомив, що підрядники мають згорнути роботи до 20 січня.

Росія планує добудовувати "Північний потік" судном "Академік Черський", але, за словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, на його підготовку "буде потрібен певний час". Зараз це судно перебуває в порту Находки, тобто на протилежному кінці Росії.