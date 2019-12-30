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Все про:Польща (2039) Путін (3573) брехня (107) Моравецький Матеуш (41)

 Путін зазвичай починає брехати, коли РФ відчуває міжнародний тиск, викликаний її діями, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив президента Росії Володимира Путіна в "навмисній брехні" про початок Другої світової війни.

За його словами, це пов'язано зі спробою протистояти міжнародному тиску щодо останніх дій Москви, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Президент Путін не раз брехав про Польщу. Він завжди робив це навмисно. Зазвичай це трапляється в ситуації, коли влада Москви відчуває міжнародний тиск, викликаний її діями", – цитує Моравецького агентство AP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ЗМІ масово збрехали про результати розслідування Скотленд-Ярду

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 25 грудня під час виступу на розширеній колегії Міноборони Росії і зустрічі з керівництвом Держдуми РФ звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни і підтримці лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

МЗС Польщі виступило із заявою, в якій ідеться, що останні твердження Путіна перекреслюють спільну роботу російських і польських істориків щодо встановлення історичних фактів, а також зусилля попередників Путіна - Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв'язання Другої світової війни. У заяві наголошується, що СРСР у 1939 році був союзником гітлерівської Німеччини, а Польща - її жертвою.

Російський посол за підсумками бесіди в МЗС Польщі сказав, що вона була "жорстка, але цілком коректна". Він визнав, що йшлося про виступи Путіна, і при цьому сказав, що Росія "нікому не дозволить читати їй нотації".

Читайте: Заяви Путіна перекреслюють зусилля Горбачова та Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв'язання Другої світової війни, - МЗС Польщі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167995
 
   
 Топ коментарі
 
а то вроде когда давления нет оно правду говорит
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От кэгэбиста правду хотите услышать ???))) Чушь , бред , бабушка с яйцами , настамнет , мы никогда не скрывали что мы там есть , сапоги всмятку ... нужную правду подчеркнуть )))
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що Хуйло, що Зейло, поводять себе в цій ситуації абсолютно однаково.....
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що *****, що Зейло, поводять себе в цій ситуації абсолютно однаково.....
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а то вроде когда давления нет оно правду говорит
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Оно уже так завралось, что само видимо верит в свой бред.
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От кэгэбиста правду хотите услышать ???))) Чушь , бред , бабушка с яйцами , настамнет , мы никогда не скрывали что мы там есть , сапоги всмятку ... нужную правду подчеркнуть )))
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Исходя из прогрессии,на шестой год поляки назвали путина, лгуном. Если увеличить срок вдвое,то это будет уже, вор.Втрое - убийцей. Нам недолго ждать ! ))
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Какой ещё нахер трагедии? Это хладнокровное и спланированное убийство верхушки страны НАТО.
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але відраховувати треба звідти. І в них теж виходить погано. І московіти їх так само посилають, а от тепер ще і атакують. Бо кращий захист, то атака. Треба в них вчитись. Бо з такими темпами лінія розмежування скоро буде в Дніпрі (місті).
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История составляет в России часть казенного имущества, это моральная собственность венценосца, подобно тому как земля и люди являются там его материальною собственностью; ее хранят в дворцовых подвалах вместе с сокровищами императорской династии, и народу из нее показывают только то, что сочтут… Астольф де Кюстин
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х.ло не прекращает лгать... и никогда не прекратит...
а усиливается давление - усиливается возможность отвлекающего маневра (Воронеж не спать!)... и х.ловские щупальца начинают прихватывать компроматами или денюжкой.... за горлышко или яйки...слабохатактерных или продажных подпевал ( "нужных дурачков" )...в разных землях и странах, на морях - океанах....(с)...))))))
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не люблю Невзорова, но в данном случае придраться не к чему.
А.Невзоров: Говорящий правду чекист - это все равно что мяукающий крокодил.
Этого не бывает.
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Неправда. ***** никогда не прекращает лгать.
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Путін зазвичай починає брехати, коли РФ відчуває міжнародний тиск, викликаний її діями, - Моравецький - Цензор.НЕТ 1180

Посол США напоминает, что СССР сотрудничал с Германией в начале Второй мировой войны

мама мия, как пердаки рванули кацапам, а ведь ещё и архивы откроет - от и тута понтно, зачем им свой интернет и ***** засекретило рассеиские.

PSRS sadarbojās ar Vāciju, lai sāktu Otro pasaules karu, atgādina ASV vēstniece (136)
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думайте русские выскажут протест за такой плакат, да нифига, молчя сглотнёт, они такие если их драть, то они всему согланы и тихо приторяеться мол это не их.
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***** лжёт всегда,так что не прав поляк.
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Путєн бреше завжди... Як рота відкрив - збрехав...
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