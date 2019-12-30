 Путін зазвичай починає брехати, коли РФ відчуває міжнародний тиск, викликаний її діями, - Моравецький

За його словами, це пов'язано зі спробою протистояти міжнародному тиску щодо останніх дій Москви, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Президент Путін не раз брехав про Польщу. Він завжди робив це навмисно. Зазвичай це трапляється в ситуації, коли влада Москви відчуває міжнародний тиск, викликаний її діями", – цитує Моравецького агентство AP.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 25 грудня під час виступу на розширеній колегії Міноборони Росії і зустрічі з керівництвом Держдуми РФ звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни і підтримці лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

МЗС Польщі виступило із заявою, в якій ідеться, що останні твердження Путіна перекреслюють спільну роботу російських і польських істориків щодо встановлення історичних фактів, а також зусилля попередників Путіна - Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв'язання Другої світової війни. У заяві наголошується, що СРСР у 1939 році був союзником гітлерівської Німеччини, а Польща - її жертвою.

Російський посол за підсумками бесіди в МЗС Польщі сказав, що вона була "жорстка, але цілком коректна". Він визнав, що йшлося про виступи Путіна, і при цьому сказав, що Росія "нікому не дозволить читати їй нотації".

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