 Це був нерівноправний обмін: українське керівництво пасивно виконувало забаганки Кремля, - "ЄС"

Про це йдеться в заяві політсили, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо всіх звільнених з окупованих територій заручників і полонених, військових і цивільних, журналістів, тих, хто боровся з окупаційним режимом в тилу ворога. При цьому наголошуємо, що це був нерівноправний обмін на умовах Москви, в якому Кремль грав активну роль, а українське керівництво пасивно виконувало його забаганки. Росія не звільнила жодного представника кримських татар і політв’язнів Кремля з російських в’язниць, приховує інформацію про десятки утримуваних в окупованому Криму і на Донбасі. Учасники переговорної групи від України вже заявили, що на Донбасі залишилися сотні заручників. Про який обмін "всіх на всіх" або "всіх встановлених" тоді йдеться?" - зазначено в заяві

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"До обміну мали бути задіяні лише громадяни, безпосередньо причетні до бойових дій на сході країни, але під диктат російської сторони були звільнені терористи-убивці, які підірвали мирну ходу громадян у Харкові, та бійці "Беркуту", обвинувачені у розстрілах під час Революції Гідності і які можуть вказати на безпосередніх замовників вбивств на Майдані у 2014 році. Всі ці злочини відбулися ще до початку війни на Донбасі і ці злочинці апріорі не підпадали під дії Мінських угод чи амністію. Москва і контрольовані нею бойовики всі ці роки шантажували Україну вимогою видати терористів і бійців "Беркуту", але команда Порошенка не піддавалася на цей тиск і змогла знайти та звільнити більш ніж 3000 наших громадян, які перебували в полоні, без виконання неприпустимих забаганок Кремля", - додали в "ЄС".

"Сьогодні колишні поплічники Януковича, інтегровані в нову владу, вже відкрито хизуються, що від початку президентства Зеленського звільнені від кримінальної відповідальності усі, хто був причетний до злочинів Майдану. Більше того – вони обіцяють повний реванш і закликають до "полювання" на майданівців, волонтерів та учасників АТО. Ми не бачимо жодної реакції чинної влади на погрози у бік родичів Небесної Сотні та їхніх адвокатів, про які вони публічно заявили", - акцентували в партії.

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"Здача переговорних позицій командою Зеленського – це продовження сумнівної політики із замирення агресора. Частиною цієї безперервної і небезпечної політики є відмова України від судових позовів у газових питаннях, видача Росії важливого свідка у справі збитого малайзійського лайнера МН17, що ускладнює притягнення Російської Федерації до відповідальності у міжнародних судах. Подібна угодницька політика нинішньої влади є неприпустимою. Вона не лише підриває міжнародні позиції України, а й заохочує подальші злочинні дії країни-агресора", - резюмували в "ЄС".