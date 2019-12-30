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 Політика України
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 Це був нерівноправний обмін: українське керівництво пасивно виконувало забаганки Кремля, - "ЄС"

Партія "Європейська Солідарність" вважає, що домовленості нормандської зустрічі в Парижі, за підсумками якої було оголошено про обмін "всіх на всіх", або хоча б "всіх встановлених на всіх встановлених", були грубо порушені Російською Федерацією і повністю контрольованими нею терористами.

Про це йдеться в заяві політсили, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо всіх звільнених з окупованих територій заручників і полонених, військових і цивільних, журналістів, тих, хто боровся з окупаційним режимом в тилу ворога. При цьому наголошуємо, що це був нерівноправний обмін на умовах Москви, в якому Кремль грав активну роль, а українське керівництво пасивно виконувало його забаганки. Росія не звільнила жодного представника кримських татар і політв’язнів Кремля з російських в’язниць, приховує інформацію про десятки утримуваних в окупованому Криму і на Донбасі. Учасники переговорної групи від України вже заявили, що на Донбасі залишилися сотні заручників. Про який обмін "всіх на всіх" або "всіх встановлених" тоді йдеться?" - зазначено в заяві

Також читайте: У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська

"До обміну мали бути задіяні лише громадяни, безпосередньо причетні до бойових дій на сході країни, але під диктат російської сторони були звільнені терористи-убивці, які підірвали мирну ходу громадян у Харкові, та бійці "Беркуту", обвинувачені у розстрілах під час Революції Гідності і які можуть вказати на безпосередніх замовників вбивств на Майдані у 2014 році. Всі ці злочини відбулися ще до початку війни на Донбасі і ці злочинці апріорі не підпадали під дії Мінських угод чи амністію. Москва і контрольовані нею бойовики всі ці роки шантажували Україну вимогою видати терористів і бійців "Беркуту", але команда Порошенка не піддавалася на цей тиск і змогла знайти та звільнити більш ніж 3000 наших громадян, які перебували в полоні, без виконання неприпустимих забаганок Кремля", - додали в "ЄС".

"Сьогодні колишні поплічники Януковича, інтегровані в нову владу, вже відкрито хизуються, що від початку президентства Зеленського звільнені від кримінальної відповідальності усі, хто був причетний до злочинів Майдану. Більше того – вони обіцяють повний реванш і закликають до "полювання" на майданівців, волонтерів та учасників АТО. Ми не бачимо жодної реакції чинної влади на погрози у бік родичів Небесної Сотні та їхніх адвокатів, про які вони публічно заявили", - акцентували в партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби у мене було 100 беркутівців, я б їх віддав, щоб повернути 1 живого українського розвідника, - Зеленський

"Здача переговорних позицій командою Зеленського – це продовження сумнівної політики із замирення агресора. Частиною цієї безперервної і небезпечної політики є відмова України від судових позовів у газових питаннях, видача Росії важливого свідка у справі збитого малайзійського лайнера МН17, що ускладнює притягнення Російської Федерації до відповідальності у міжнародних судах. Подібна угодницька політика нинішньої влади є неприпустимою. Вона не лише підриває міжнародні позиції України, а й заохочує подальші злочинні дії країни-агресора", - резюмували в "ЄС".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167994
 
   
 Топ коментарі
 
Это вообще не был обмен, а была просто выдача преступников .
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А це дві ордловські шмари з натутуйованими бровами в "підвалах динири", які відмовилися повертатися в Україну в базі "Миротворця". У вас ще є питання, кого саме наміняв нам Зеленський?

Это был неравноправный обмен: украинское руководство пассивно выполняло прихоти Кремля, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 8211

Это был неравноправный обмен: украинское руководство пассивно выполняло прихоти Кремля, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 3359
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Hellis‏ @13Hellis_13 3 ч.3 часа назад



объясните мне, какого х*я в списках на обмен вместо украинского военнопленного оказалась барышня, которая поехала в оккупированный Луганск (внимание, Карл!) покупать квартиру.
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Прави на 100%
но зеБильно хоть сри в рты!они чавкают и добавки просят
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Украина заплатила неравную цену в обмене пленными с РФ, - der Spiegel
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Зурбиена, она же гадя, нє фони, убогое.
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Для человека в здравом уме, вопрос в принципе риторический.) Мне же интересна логическая цепочка не обычного человека -порохобота. )) Вот один выше пишет, что Путену преследовать своего злейшего врага-Петра, мешает украинское законодательстао! В котором статус "президент" прописан как пожизненный. Ну разве не великолепно?))))
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Помните, как порохоботы волали, что так нельзя возвращать моряков и катера? А сейчас - это заслуга нашей команды, при чем здесь Зеленский. Так и тут будет. За 5 лет при Порошенко так ничего не расследовали и судов по беркутовцам не было. Их главаря - Садовника - преспокойно отпустили домой, и, ессно, он сбежал в Россию, т.е. даже не обменяли.
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Придурок льова уксус мал. Я никогда ни за кого не волала! Могла бы за Украину. Но за Украину я УБЬЮ! ) Всосало, чьмо зеленогнойное?!
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Ха-ха, порохошавка с мутным прокси сама призналась, что порохошавка
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При Порохе все сидели. При Зеле резко вышли на свободу но для дибилов это не аргумент.
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Господи яке воно тупе зебілятко!!!Та Пуйло кинув твого шмарклю як лоха, моряків він зобов*язаний був відпустити, так рішив міжнародний суд!, ідоти зелений!
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Ну вот позвони Путину и объясни, что он что-то должен. Победа в Стокгольме в конце 2017-го, но полтора года при Порошенко Путин клал на него, Зеленский смог получить 3 ярда
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Ти не чув що ху*ло мурмотів при цьому? "Аллє, бравушкі! Маладєц, Міша, вазьмі канфєтку!"
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Я памятаю як Зе команда обіцяла 4000 $ вчителям, ще памятаю обіцянки що всі організатори по справах Майдана сядуть, ще пам ятаю що ніхто з наших військових після розведення військ гинути не буде, памятаю ще як Зе казав що буде все робити в інтересах України і землю продавати не буде. Продовжувти можна багато...
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Всё то же ТУПОЕ сраньё на тему равноценности обмена...
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С первого января, когда перестанет действовать депутатская неприкосновенность, всю эту вражескую антинародную шоблу нардепов от пса, и их лидера, самого гнилого президента Украины, возьмут за глотку. ГПУ тянуло до последнего. Посчитало, что лучше действовать, когда руки полностью развязаны, а не упираться в возможные стенки.
Ждем с нетерпением. Зе должен устроить народу еще один праздник.
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Желательно с боем курантов, грозным голосом - в 12.00 депутатская неприкосновенность превращается в труху, границы закрываются, рейсы на Мальдивы отменяются
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Ага. Сшщас. Хто заважав на 100% керованому Зеленським генпрокурору зробити подання в Раду на зняття недоторканості? А на 100% керованої Зеленським монобільшості проголосувати? Ніхто не заважав. Тому тіштесь ілюзіями
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Израиль за одного своего солдата отдал почти 1500 преступников. Потому что
правительство Израиля высоко ценит жизнь каждого своего гражданина.А наши
комметаторы все говорят словами П.Порошенко. Им как и П.П. нужна война до
последнего солдата. Они не пошли на войну. И П.П. не послал воевать своего
сына. Пусть другие воюют. А они будут призывать воевать. Президент В.Зеленс-
кий всё правильно сделал, не послушал наймытов П.Порошенко. Большинство укра-
инцев одобряет его действия. А поршенковским рабам не удастся остановить
движение Украины к миру. Добро всегда побеждает зло.
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Ми отримали 100% донецької, українофобської вати, про яких "солдатів" ви кажете? ЖОДНОГО полоненого атовця нам не віддали
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Хватит писать ***** , за дебила Гилат Шалита отдали больше 2000 террористов - почему ? Да потому , что ******** СМИ падкие на сенсацию и левые в купе с уродской семьей Шалитов выкручивали яйца правительству . Шалит мелкий дебил спал на боевом посту скотина. А теперь ГЛАВНОЕ отпущенные террористы убили 12 людей ну и ... нах такой обмен но продажные СМИ уже ничего не пишут ... нет хайпа для таких лохов как ты.
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Какой активности можно ждать от Скомороха? Активности в залезании в долги за счет бюджета 2020(20 млрд), вытягивания ресурсов из ощада и эксима в бюджет не на один миллиард, получив досрочные дивиденды от Нафтогаза, Гнусавый все-таки активно умудрился закончить финансовый год с дефицитом платежного баланса в 10,6 млрд. гривен. Тут у него активности хоть отбавляй. В остальном, тотально-пассивный...Ну вы поняли, верно? Не стесняйтесь в фантазиях, свято ведь наближается.
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Идет один порохобот, и мечтает трахгнуть одного зебила. Тут я читал откровения одного такого. Его желания под новый год. Только он не хочет учесть, что навстречу идут восемь зебилов, каждый их которых хочет трахнуть какого-нибудь попрохобота. Ну и как ты думаешь чем такая встреча закончится?
Вот так и с твоими воззрениями, которое одно против восьми воззрений зебилов, которые тебя посылают на х.
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Я тебе про миллиарды, которые Скоморох утянул из разных ведомств и банков в связи с тотальным провалом его политики в области экономики, а он мне про ...идарастов-зебилов. С другой стороны, кому что ближе, тот о том и говорит. Но спорить не буду, если для тебя эта тема является больной.
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Ты свои фантазии про миллиарды ирке геращенко трынди. А то как про петюнино воровство, так сразу - и хде ваши доказательства. А как про тех, кто петюню не считает ни пацриотом, ни порядочным человеком, а так, говнецом,, так и про хде ваши доказательства и речи нет.
Вот я тебе и говорю, что на всю твою порхоботскую фуйню всегда будет выставлена фуйня против всей порохоботской мафии в восемь раз больше. Потому, попридержи язычок обвинять в чем то зе.
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не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин. Это так, навскидку без особой детализации. Когда дело дойдет до детализации ты узнаешь, поскольку за детали прямо или косвенно платить придется тебе. На самом деле это число уже увеличилось. Безусловно, кто-то может считать это успехом, например ты. Я считаю это провалом. Тотальным и абсолютным.
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Планировал порошенковский прихвостень гройсман, а отдуваться зею
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Не ображайтесь на Чукчу. Він - жетрва штучного протистояння Пєці і Зєлі. Наспавді це протистояння постановочне, удаване. Щоб поділити українців.
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Если бы Зеленский поступал как Порошенко, то не выменял ни одного нашего пленного. При Порошенко, если и меняли заложников то только благодаря Медведчуку. Самому Рошену наши пленные были до фени. Пусть сидят. - говорил он.
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?
Тюрьма уже плачет по зеленой команде!
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В порохосранских мечтах она плачет и за Иисусом Христом.
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цей лядскій цирк так і буде продовжуватися, поки ми не повернемо Пороха
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петя предлагал и предлагает выполнять активно - а нам это не подходит!!! Це був нерівноправний обмін: українське керівництво пасивно виконувало забаганки Кремля, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 9812
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Це 100 пудово, типу нєлоха, розвели, як останнього лошару
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Зеленський не президент України, а підстілка путіна...
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зедебил не принимал присягу и ничего не соображает, менять военнопленных только на военнопленных. Забирать из плена нужно только военных, а не перевозчиков и шалав.
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Нашим дебілам важлива не якість, а кількість. Якщо наші дебіли і ремегають, то це тому, що віддали більше, ніж отримали. А що отримали більшість російських шпигунів - це наших дебілів не хвилює
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Зєльонкін вів себе як копійчана хвойда
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За даними Лутковської в полоні лднр перебуває понад 300 наших військовополонених ,обміняли 127 злочинців,терористів убивць на 76 наших з яких лише 12 військовополонені , це називаєтся всіх на всіх ? На кого вони збираются міняти інших наших військовополонених ?адже всю мерзоту сепарську випустили.
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Полегше, пане Володимире! Пану президенту треба щось казати в свойому Новорічному привітанні українцям! А що йому казати? Про повні провали в економіці, кадровій, зовнішній і внутрішній політиці? Про недовиконання річного бюджету на 70 млрд. гр? За космічні виплати по боргам в наступному році? І фактичний дефолт? Про вимушену продаж за борги України?(української землі і стратегічних держпідприємств)
От і буде зелений чмирьок бубуніти про звільнення донецької, українофобської вати, яку треба садити тільки за те, що вони - українофоби. Жодного ж кримського татарина не звільнили навіть
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всі забули,як порох міняв?і як відпускали командира беркутівців,як російські грушники мінялись і т.д.
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Тобто ви нарешті зрозуміли. що Пєця і Зєля - одна і та шобла? Ну нарешті...
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"Задержанные под Иловайском 10 российских десантников были обменяны на 200 украинских воинов"
https://censor.net.ua/video_news/346537/zaderjannye_pod_ilovayiskom_10_rossiyiskih_desantnikov_byli_obmenyany_na_200_ukrainskih_voinov_m
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твари вы 5 лет морочили головы своим гребаным томасом и безвизом.....а тут люди делают добро.......
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Засуньте медведчуковское сегодня себе в жопу
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Фудзи - тварь зелёная

зелёная жаба ведёт Украину в ад.
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Добро делают Коломойскому а не людям, а томос и безвиз суки зеленые в истории навсегда останутся.
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писком этой "партии" можно пренебречь.
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Это только письк, а скоро зелёным в глаза сцать будут и ***** первое)
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петрлексеич шо ворлшебник свынячого загона, к чему не прикоснется усе в дерьмо превращает
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Убогая порохня повылазила. Вот нет других эпитетов. Просрали и продали все майдановские дела, посдавали интересы страны, посдавали людей, в том числе моряков, а теперь как вурдалаки-кровосиси воют.. Конченые...
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вспоминаю какой был визг когда пленных менял порох, причем там соотношение было куда лучше.
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Я пам*ятаю вкиди і прокльони, коли вищали, що Пеця віддав Агеєва (того, що маманя приїжджала), діда-медовика ... Потім ледве вспокоювали тих ненормальних і підтверджували, що вони сидять.

А тут тля віддала Агеєва (наскільки я знайшла інформацію) у вересні, зараз - діда-вбивцю, якого наші спецназівці приволокли через лінію фронту ... Про інших навіть не заїкаюся ...
Порошенко Старкова поміняв на Рахмана, вони обоє майори. А тут що ? Бабер і сепаратюг набрали ?

І ні пари з вуст. Падлюки !
Осанну співають ж**у-зраднику ! Горланять: =єслі би ві пасідєлі на падвалє= ... Поперлися купувати квартирки в лоханську, бізнесами займалися, в гості ходили-їздили ... Хто цим дебілам винен ?
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Конечно нет,надо было всю псарню туда отправить.
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Полностью согласна. Наша бесхребетная власть подобострастно выполняет хотелки кого угодно, не считаясь с интересами страны и народа. Слово "обмен" ко вчерашним событиям не имеет никакого отношения, это была сделка, причём опять не на равных условиях, продиктованная той стороной, и опять Украина выглядит жалко, ущербно, мелко.
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Офіційна новина
Военные:
Юрий Евтушок - боец ​​14-й механизированной бригады им. князя Романа Большого. Попал в плен в конце мая 2018 года.

Реально.
Двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади, які 26 травня самовільно залишили розташування військової частини на Донбасі та в «сірій зоні» були затримані т. зв. «народною міліцією ЛНР», - волиняни. Обидва активно каються перед бойовиками та беруть активну участь у пропагандистських акціях ОРДЛО.
Був в полоні?
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Не забаганки крімля воно виконувало, а п-реможно досягуті у Мінську домовленості з терористами.
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О, як новина про "ЄС" так зебіли вже тут як тут.
А там де Зелупа терористів віддає кремлю щось їх і не видно. Дивина якась 🤔 зебіли не можуть жити без Пороха.
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Янелох - це самий вдалий проект *******. Навіть шапкокрад Бандюкович був не такою ганчіркою. Він жив по понятіям та перед своїми бандюками тримав фасон. А цей клован просто тупо та відкрито здає Неньку ху#лу. Поки важко уявити що його очікує, але до ростова він не встигне втікати. Навіть ті пітбулі-бодігарди, які біля нього в такій кількості, наче він президент всесвіту, його не врятують.
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===украинское руководство пассивно выполняло прихоти Кремля, - "ЕС"===
Другое дело Порошенко, он это делал активно. Сам написал минские угоды и проталкивал их в Конституцию
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