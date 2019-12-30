 Це був нерівноправний обмін: українське керівництво пасивно виконувало забаганки Кремля, - "ЄС"

Про це йдеться в заяві політсили, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вітаємо всіх звільнених з окупованих територій заручників і полонених, військових і цивільних, журналістів, тих, хто боровся з окупаційним режимом в тилу ворога. При цьому наголошуємо, що це був нерівноправний обмін на умовах Москви, в якому Кремль грав активну роль, а українське керівництво пасивно виконувало його забаганки. Росія не звільнила жодного представника кримських татар і політв’язнів Кремля з російських в’язниць, приховує інформацію про десятки утримуваних в окупованому Криму і на Донбасі. Учасники переговорної групи від України вже заявили, що на Донбасі залишилися сотні заручників. Про який обмін "всіх на всіх" або "всіх встановлених" тоді йдеться?" - зазначено в заяві
"До обміну мали бути задіяні лише громадяни, безпосередньо причетні до бойових дій на сході країни, але під диктат російської сторони були звільнені терористи-убивці, які підірвали мирну ходу громадян у Харкові, та бійці "Беркуту", обвинувачені у розстрілах під час Революції Гідності і які можуть вказати на безпосередніх замовників вбивств на Майдані у 2014 році. Всі ці злочини відбулися ще до початку війни на Донбасі і ці злочинці апріорі не підпадали під дії Мінських угод чи амністію. Москва і контрольовані нею бойовики всі ці роки шантажували Україну вимогою видати терористів і бійців "Беркуту", але команда Порошенка не піддавалася на цей тиск і змогла знайти та звільнити більш ніж 3000 наших громадян, які перебували в полоні, без виконання неприпустимих забаганок Кремля", - додали в "ЄС".
"Сьогодні колишні поплічники Януковича, інтегровані в нову владу, вже відкрито хизуються, що від початку президентства Зеленського звільнені від кримінальної відповідальності усі, хто був причетний до злочинів Майдану. Більше того – вони обіцяють повний реванш і закликають до "полювання" на майданівців, волонтерів та учасників АТО. Ми не бачимо жодної реакції чинної влади на погрози у бік родичів Небесної Сотні та їхніх адвокатів, про які вони публічно заявили", - акцентували в партії.
"Здача переговорних позицій командою Зеленського – це продовження сумнівної політики із замирення агресора. Частиною цієї безперервної і небезпечної політики є відмова України від судових позовів у газових питаннях, видача Росії важливого свідка у справі збитого малайзійського лайнера МН17, що ускладнює притягнення Російської Федерації до відповідальності у міжнародних судах. Подібна угодницька політика нинішньої влади є неприпустимою. Вона не лише підриває міжнародні позиції України, а й заохочує подальші злочинні дії країни-агресора", - резюмували в "ЄС".
объясните мне, какого х*я в списках на обмен вместо украинского военнопленного оказалась барышня, которая поехала в оккупированный Луганск (внимание, Карл!) покупать квартиру.
но зеБильно хоть сри в рты!они чавкают и добавки просят
Ждем с нетерпением. Зе должен устроить народу еще один праздник.
правительство Израиля высоко ценит жизнь каждого своего гражданина.А наши
комметаторы все говорят словами П.Порошенко. Им как и П.П. нужна война до
последнего солдата. Они не пошли на войну. И П.П. не послал воевать своего
сына. Пусть другие воюют. А они будут призывать воевать. Президент В.Зеленс-
кий всё правильно сделал, не послушал наймытов П.Порошенко. Большинство укра-
инцев одобряет его действия. А поршенковским рабам не удастся остановить
движение Украины к миру. Добро всегда побеждает зло.
Вот так и с твоими воззрениями, которое одно против восьми воззрений зебилов, которые тебя посылают на х.
Вот я тебе и говорю, что на всю твою порхоботскую фуйню всегда будет выставлена фуйня против всей порохоботской мафии в восемь раз больше. Потому, попридержи язычок обвинять в чем то зе.
Тюрьма уже плачет по зеленой команде!
От і буде зелений чмирьок бубуніти про звільнення донецької, українофобської вати, яку треба садити тільки за те, що вони - українофоби. Жодного ж кримського татарина не звільнили навіть
https://censor.net.ua/video_news/346537/zaderjannye_pod_ilovayiskom_10_rossiyiskih_desantnikov_byli_obmenyany_na_200_ukrainskih_voinov_m
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/9-rossijskih-desantnikov-obmenjali-na-63-ukrainskih-*******-245929/
зелёная жаба ведёт Украину в ад.
А тут тля віддала Агеєва (наскільки я знайшла інформацію) у вересні, зараз - діда-вбивцю, якого наші спецназівці приволокли через лінію фронту ... Про інших навіть не заїкаюся ...
Порошенко Старкова поміняв на Рахмана, вони обоє майори. А тут що ? Бабер і сепаратюг набрали ?
І ні пари з вуст. Падлюки !
Осанну співають ж**у-зраднику ! Горланять: =єслі би ві пасідєлі на падвалє= ... Поперлися купувати квартирки в лоханську, бізнесами займалися, в гості ходили-їздили ... Хто цим дебілам винен ?
Военные:
Юрий Евтушок - боец 14-й механизированной бригады им. князя Романа Большого. Попал в плен в конце мая 2018 года.
Реально.
Двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади, які 26 травня самовільно залишили розташування військової частини на Донбасі та в «сірій зоні» були затримані т. зв. «народною міліцією ЛНР», - волиняни. Обидва активно каються перед бойовиками та беруть активну участь у пропагандистських акціях ОРДЛО.
Був в полоні?
А там де Зелупа терористів віддає кремлю щось їх і не видно. Дивина якась 🤔 зебіли не можуть жити без Пороха.
Другое дело Порошенко, он это делал активно. Сам написал минские угоды и проталкивал их в Конституцию