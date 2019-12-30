EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  282  10
Матеріали за темою:
Все про:Новий рік (157) Нацполіція (8736)

 У новорічну ніч поліція працюватиме в посиленому режимі

У 702 населених пунктах України в ніч із 31 грудня на 1 січня заплановано 910 святкових заходів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, правоохоронці нестимуть службу в місцях проведення святкових заходів.

За попередніми розрахунками, участь у святкуванні візьме понад мільйон громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий рік у поїздах зустрічатимуть близько 17 тисяч пасажирів, - Укрзалізниця

Тому Національна поліція посилить заходи безпеки в новорічну ніч. Зокрема, на вулиці міст вийдуть додаткові наряди поліцейських і нацгвардійців.

Ситуаційний центр Нацполіції в цілодобовому режимі відстежуватиме ситуацію "для забезпечення громадської безпеки та порядку", а також координуватиме роботу всіх підрозділів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167989
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пожелаем им умеренно-спокойного дежурства, а нам, гражданам, не бузить В новогоднюю ночь полиция будет работать в усиленном режиме - Цензор.НЕТ 1305
 показати весь коментар
 
 
На новорічну ніч, зєбіл буде звітуватись за допомогою роялю.
 показати весь коментар
 
 
А клавіші на цьому роялі знаєш хто? Ви зєлєпупєнки.
 показати весь коментар
 
 
До Нового Года дотянули без Майдана - ну и ладненько.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору