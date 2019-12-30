 Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі, - заступник міністра юстиції Ліщина

Про це повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина, передає Цензор.НЕТ.

"Україна і "Газпром" підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Подробиці угоди я розкривати не можу, оскільки вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирові угоди в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію", - написав він на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

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Ліщина зазначив, що підписання угоди відкриває шлях для укладення довгострокових договорів на транспортування газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Він проілюстрував свій пост підписами сторін. Від України стоїть підпис міністра Дениса Малюськи, від "Газпрому" - заступника голови правління ПАТ Олени Бурмістрової.





За даними ЗМІ, мирова угода передбачає відмову України від штрафів, накладених на "Газпром" Антимонопольним комітетом України. Загальний розмір штрафів становить близько 7,4 мільярда доларів.

Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму в розмірі 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу через українську газотранспортну систему в 2009-2015 роках. З урахуванням пені за прострочення оплати сума зросла вдвічі - до 172 млрд гривень.

"Газпром" зі штрафом не погодився і почав судитися.





