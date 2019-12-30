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 Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі, - заступник міністра юстиції Ліщина

Україна і ПАТ "Газпром" підписали мирову угоду в міжнародному інвестиційному арбітражі.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина, передає Цензор.НЕТ.

"Україна і "Газпром" підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Подробиці угоди я розкривати не можу, оскільки вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирові угоди в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію", - написав він на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри завершення переговорів із "Газпромом" у Відні, про підписання остаточних документів ще не йдеться, - Оператор ГТС

Ліщина зазначив, що підписання угоди відкриває шлях для укладення довгострокових договорів на транспортування газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Він проілюстрував свій пост підписами сторін. Від України стоїть підпис міністра Дениса Малюськи, від "Газпрому" - заступника голови правління ПАТ Олени Бурмістрової.

Україна і Газпром підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі, - заступник міністра юстиції Ліщина 01
Україна і Газпром підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі, - заступник міністра юстиції Ліщина 02

За даними ЗМІ, мирова угода передбачає відмову України від штрафів, накладених на "Газпром" Антимонопольним комітетом України. Загальний розмір штрафів становить близько 7,4 мільярда доларів.

Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму в розмірі 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу через українську газотранспортну систему в 2009-2015 роках. З урахуванням пені за прострочення оплати сума зросла вдвічі - до 172 млрд гривень.

"Газпром" зі штрафом не погодився і почав судитися.


Україна і Газпром підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі, - заступник міністра юстиції Ліщина 03
Україна і Газпром підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі, - заступник міністра юстиції Ліщина 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167988
 
   
 Топ коментарі
 
то що, до тих 13 лярдів треба ще 7 додати? Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, - замминистра юстиции Лищина - Цензор.НЕТ 4061 та за 20 млрд можна було збудувати LNG термінал біля Одеси і послати каців остаточно нах
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чего только моника зе!лох не сделает ради вовы фуйла и бени коломойши - десяток млрд.долл на подарки - одному, десяток млрд.долларов - другому... Эпоха бидности для олигархов - закончилась..
п.с.интересно одно - сколько моника зелох получили на свои счета в офшорах - в виде откатов? 10%.. 20% ИЛИ БОЛЬШЕ?)) или он таки лох - забесплатно подарил фуйлу и бене столько денег?)
Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі, - заступник міністра юстиції Ліщина - Цензор.НЕТ 1322
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Зебобіки, пропоную борг росії покласти на ваші магучіє плєчі.
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то що, до тих 13 лярдів треба ще 7 додати? Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, - замминистра юстиции Лищина - Цензор.НЕТ 4061 та за 20 млрд можна було збудувати LNG термінал біля Одеси і послати каців остаточно нах
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коментар відмічено як спам  
 
чего только моника зе!лох не сделает ради вовы фуйла и бени коломойши - десяток млрд.долл на подарки - одному, десяток млрд.долларов - другому... Эпоха бидности для олигархов - закончилась..
п.с.интересно одно - сколько моника зелох получили на свои счета в офшорах - в виде откатов? 10%.. 20% ИЛИ БОЛЬШЕ?)) или он таки лох - забесплатно подарил фуйлу и бене столько денег?)
Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі, - заступник міністра юстиції Ліщина - Цензор.НЕТ 1322
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-Це був нерівноправний обмін: українське керівництво пасивно виконувало забаганки Кремля.Росія не звільнила жодного представника кримських татар і політв'язнів Кремля з російських в'язниць, приховує інформацію про десятки утримуваних в окупованому Криму і на Донбасі. Учасники переговорної групи від України вже заявили, що на Донбасі залишилися сотні заручників. Про який обмін "всіх на всіх" або "всіх встановлених" НА "всіх встановлених" тоді йдеться?" Що у нас в МО немає обліку "втрат" на фронті, чи хоча б - полоненими, а розвідувальні органи -теж НУЛЬОВІ за результатами? Чому під диктат російської сторони були звільнені терористи-убивці, які підірвали мирну ходу громадян у Харкові, та бійці "Беркуту", обвинувачені у розстрілах під час Революції Гідності і які можуть вказати на безпосередніх замовників вбивств на Майдані у 2014 році?
-"Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі... Тобто, підписали її ще ДО підписання транзитного договору, а не ПІСЛЯ . Але, якщо Орда відмовиться від підписання транзитного договору на узгоджених до цього часу умовах, то Україна ВЖЕ втратила право звернутися до міжнародного арбітражу стягнути з Орди 12,5 млрд.дол. і не матиме транзитної угоди...
- Дивлюся на ці чудо-вибрики і складається враження, що це не партія СЛУГ українського народу, а профспілка душевно хворих, або спеціальний партизанський диверсійний загін Путіна в Києві...
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Із кримськими татарами буде в наступній серії.Тепер наступним кроком буде відкриття каналу в обмін на декілька татар,а потім знову наших полонених обміняють на визнання автономії окупованих територій а потім в обмін на встановлення кордону і так дійде що полонених обміняють на Україну.
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вони в Крим запустять воду, літаки, потяги та електрику, а заручники так і будуть в заручниках.
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По итогу так и должно быть . Надо начинать строить со следующего года . Договариваться с амерами о постройке в концессию и начать добывать уже свой газ . Нам парашинский тогда и вовсе будет не нужен .
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Тоді чому відмовились від претензій до грязьпрому?
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Я бачу Ви спецыалыст в содових справах Нафтогазу та Газпрому. Скажыть, будь ласка, а які притензії газпрому були до нафтогазу. Зустрічні Ви озвучили.
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Фима зв'ягильский еще не подох - снова все разворует (с тоже еще не подохшим пока кучмой не забудет поделиться), а мы останемся и без денег, и без терминала. И поделом, чтоб знали за кого галку ставить нельзя ни при каких обстоятельствах.
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Так решил нарИд в первом туре. Второй тур - это уже не выборы. Ну не нашлось тогда хорошего "полициянта", который смог бы отговорить от суицида.
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вибирали кандидата без політичного минулого, а вибрали сцикуна і шмату каломийського
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А тупые глумливые "шуточки" на политические темы - это не политическое прошлое?
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Какая разница 3 млрд или 20 - всё равно ты получишь стабильно 0 копеек с этого!
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Смотри что народ говорит "Ранее Витренко анонсировал, что новый иск "может стать компенсацией за прекращение транзита" после 1 января 2020 года, когда старый десятилетний контракт на транспортировку российского газа в Европу по территории Украины завершится." то есть этот иск, мог бы быть принят к рассмотрению если бы договор не подписали. То есть нет никаких 13 льярдов. Есть призрак, есть пугалка для кацапов что если не подпишите будем судится.. вот и всё..
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не зовсім так, як тепер розказують бобіки

Звідки взялася сума позову у 12,25 мільярда доларів?
Розмір компенсації за неправильний тариф на транзит російського газу Нафтогаз оцінив у 11,8 мільярда доларів. Решту суми позову складають інші витрати та позивні вимоги:Компенсація за порушення Газпромом зобов'язань транспортувати через ГТС України до Європи щонайменше 110 мільярдів кубометрів газу - 202 мільйони доларів;Компенсація за порушення Газпромом зобов'язань постачати газ до України у період з березня 2018 року по кінець 2019 року. Відповідно до цих зобов'язань Газпром мав постачати Україні 4-5 мільярдів кубометрів газу, але відмовлявся це робити. Компенсацію Нафтогаз вимагає за ті періоди, коли мусив купувати газ у Європі дорожче, ніж Газпром мав продавати Нафтогазу відповідно до договорів. Розмір компенсації - 213 мільйонів доларів;Компенсація за недотримання Газпромом зобов'язань відбирати газ на точках виходу з української ГТС у межах, передбачених контрактом - 33 мільйони доларів.
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Дякую. Але все це треба доводити в суді. Враховуючи що в суді апетити різко скорочують, то якщо б і виграли то можливо "льярд" якийсь. Мене цікавить інше, які претензії були в Газпрома до нафтогазу, там на яку "суму" ті претензії. Ви в курсі?
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чесно, навіть не цікавлюся.... бо, в кацапів, як завжди - брехня і пропаганда.... нема змісту в це вникати.... а от з нашого боку 11, 8 млрд - це різниця між ринковим(європейським) тарифом на транзит і тим, що платила росіся..... цілком обгрунтований позов, враховуючи, що газ ми в них купували по завищеній ціні
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ну тут як сказати... з обгрунтованих раніше претензій на 33 льярда (чи скільки там було) виграли лише 4.. тобто в майже 10 разів меньше від претензій.
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це різниця між претензіями кацапів і нашими претензіями
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Залишилось тіко іжака голим задом задушити...😀
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Зебобіки, пропоную борг росії покласти на ваші магучіє плєчі.
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Вы же понимаете, что долг будет переложен на всех граждан, не зависимо избиратель Зеленского или Порошенко
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а могли выиграть в судах 12 лярдов баксов.
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Всі суди проти Газпрому Нафтогаз вигравав. Нас представляла найпотужніша юридична компанія у Європі. У них найбільший відсоток виграних справ. Чи твій комент був на правах флуду? Тоді питання знімається.
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у зелебени на этот счет имеется неубиваемый контраргумент.он отказался от иностранной юридической помощи.ну,шоб гарантированно проиграть Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі, - заступник міністра юстиції Ліщина - Цензор.НЕТ 6747

Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі, - заступник міністра юстиції Ліщина - Цензор.НЕТ 3117NEWSUA 🌐 Ми ж Вас попереджали!‏ @politkyxnya

Мін'юст вирішив відмовитися від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів
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Це щоб не виглядати "лохом під 42" у очах народу України?
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А вот ALLSEAS отвела весь свой флот из Балтики. Это значит, что с укладкой труб оставшихся 93 км - увы, никак не выйдет... Правда, расеяне нучились сами укладывать, и у них это получается с весьма приличной скосростью - вот подробности
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такое ощущение что штейны собрались тикать сразу после нового года. ну может оставят пару стрелочников - гоев для того чтобы их народ разорвал.
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Пока не вернули всех остальных украинцев - закрыть все заслонки на Трубе, и пусть Меркель с Макроном оборвут свои телефоны, названивая в Москву.
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Европа введёт такие санкции - что Украина будет завидовать Северной Кореи!
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"Европа введёт такие санкции - что Украина будет завидовать Северной Кореи!"

причём сделает это моментально и с огромной радостью...
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В даному випадку Европа може тільки ат са сать... Не замерзне якось.Ну а якщо і замерзне ,то тоді Будапешьський меморандум їй на поміч...
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Против Израиля вводили санкции за обидчивых "палестинских" террористов - и что ?
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ЗЕлохи зхавали ще одну принаду від куйла.
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Не звертайте уваги.Це зрада зраду шукає-аж рило закровилося!
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так я не понял теперь маме из США премию возвращать да?
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Ты таки не понял, 3 лярда, за которые премия, таки отдали. Но! мы, взамен 20 подарили.
Думай-те! Если конечно есть чем.
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А вони думають тілько тим,чим їх перзидент на роялі грає...
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а хтось бачив ті 3 лярда які ніби-то кацапня обіцяла компенсувати взамін прощених 12 ? суки зелені
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С нашими меньшими братьями так нельзя.Теперь эти гниды начнут выкручивать руки по транзитному договору.
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***** відкоркував пляшечку Дон Періньона...
"Мирова"- це перемога? І якщо перемога, то чия?
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а зеля достав рояль, в якому тихо плавали шпроти і тихенько радісно зіграв "зеленого членограя"
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Не будемо торкатися цифр. Вже одне те, що з нашого боку угоди підписав якийсь там міністр країни, а з того - аж цілий заступник голови контори, підтверджує, висловлену тут шановним viktor schröder тезу: "не перечесть победы Зеленского"
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В итоге Нафтогаз отказывается от многообещающих исков в Стокгольмский арбитраж, а приемлемого транзита газа через Украину не будет - Россия, как всегда, прикинется дурочкой: "Я не я и жопа не моя" и сорвет все договоренности.
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Тем более, что еще никаких документов по транзиту не подписали.
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Не нафтогаз к сожалению...а государство Украина...
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Украины де-факто нет. Идёт грабёж. Причина ситуации - тупое население. Но оно везде тупое. Нет элиты, мразь и ворьё внизу и вверху. Нет такого народа для меня больше. Я устал от вечной жопы, дурости и предательства.
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Государство Украина...с предприятием в паРаше подписали что государство Украина...не имеет ...и более никогда не будет иметь ни каких претензий...к заштатной по миров меркам фирме...
Офигенная победа зеленогостада..над здравым смыслом...
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Активы "Газпрома" - 250+ млрд.$
ВВП Украины - 135 млрд.$
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ВВП Нью-Йорка превышает ВВП всей росийской федерации.
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ну давайте будем обьективными,там дутый ввп ,только медицинские услуги половина а в раше например медицина бесплатная и вообще не учавствует в ввп, а еще там биржа мировая все сделки на ней так же в зачет ввп идут
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ну давайте будем объективными. вы реально верите в "бесплатную медицину" ? я вот давно не верю в эти сказки. если объективно - то речь идет не только о городе Нью-Йорк, а о всем округе, включая Нью-Джерси, однако даже если так - то все равно не сравнимо с целиком взятой страной, которая занимает половину континента. ну биржа там, а РФ производит и продает огромную долю мировых нефтепродуктов, где деньги то ? собственно говоря, объективно, в РФ живет 140 млн людей, а в Китае объективно - только говосексуалистов которые не скрываются - 70 млн - больше чем всех мужчин в РФ.
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ВВП больше у Нью-Йорка,а раком Украина вставала перед "Газпромом", и где логика?
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а где логика между "активами газпрома" и ВВП Украины ? давйте тогда с активами эпл или майкрософт сравнивать ? Активы корпорации как с ВВП увязываются то ?
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Загадочная, млять, картинка:
" а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы оплачивать инвестору какую-либо компенсацию", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук."

А три миллиарда Януковича сюда касаемо?
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НЕТ КОНЕЧНО, и добавте сюда еще оплату газа в лугандонию, на которое скорее всего ЗЕля согласился, так как ху-ло требовало.
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Сдают Украину и уже даже не сообщают на каких условиях, потому что сдают безоговорочно.
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зєля- путлєсос!!! І це вже 100%!!! Зрадник держави! "Благодєтєль" росссофашистів за рахунок зубожіння українців і знищення економіки України!!!
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tZE inform @tZEinform

Браво "Нафтогаз" ! Понимая что будут давить всякие "зеленые человечки", "Нафтогаз" решил перевести борьбу в открытый формат
"Нафтогаз запустил онлайн-марафон по газовым переговорам" Всем из жОПУ расслабиться
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ФОПы должны несколько десятков лет платить налоги чтобы компенсировать эти суммы.
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Почему соглашение конфиденциально? Вот в чём вопрос.
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Andriy Kobolyev
28 грудня о 21:29 ·

Останні декілька днів наша команда працювала з росіянами над узгодженням текстів угод на виконання підписаного в Мінську протоколу. Зрозуміло, що боротьба йде за кожну кому. Є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз нема. Тому поки інформуємо, про які документи йдеться на переговорах:
1. Міжоператорська угода між ОГТСУ та Газпромом - документ, який визначає технічні регламенти і правила взаємодії між операторами суміжних мереж. Нам потрібні такі угоди з усіма сусідніми операторами для стабільної і прозорої роботи ГТС.
2. Договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом. Тут йдеться про умови прокачування газу українською ГТС на певний обсяг протягом наступних п'яти років. Газпром чи інша компанія можуть прокачувати додаткові обсяги протягом цього періоду чи після нього. Тут йдеться про обсяг, транзит якого готовий забезпечити Нафтогаз. Ми розуміємо, що на який би термін не був укладений такий договір, якщо буде добудований Північний потік 2, забезпечити виконання такого договору буде надзвичайно проблематично. Про способи зниження таких ризиків, власне, і ведуться зараз переговори за участі наших юристів.
3. Мирова угода, якою Нафтогаз і Газпром визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року. Звичайно, тут також ідуть активні дискусії щодо принципів та гарантій. Відмовитися від своїх судових претензій ми готові лише взамін на щось рівноцінне.
Ще трохи про теми, про які цих перемовинах не йдеться:
- судові позови щодо захоплення наших активів в Криму
- обов'язковість прямих закупівель у Газпрома (ця тема озвучувалася росіянами восени, а зараз виключена)
- штрафи АМКУ
- борг Януковича та інші не-газові питання.
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Я так розумію,що знову мешебратья,пля,і адіннарот... Ви це зробили разом,зе-піда...(далі буде- мовою оригінала- непереводімая ігра слов с іспользованіем местних ідіоматіческіх вираженій).Ласкаво просимо на кацапську газову голку ,зе-біомаса...
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Что это за телка с постоянным скулежом про свой день рождения? Зебилы, вы кого там понавыбирали? И сакральный вопрос - торговля на крови и кулуарные переговоры с агрессором не смущают?
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А тебя это когда нибудь смущало?
Экспорт товаров из Украины в 2018 году составил $47,3 млрд, что на 9,4% больше, чем в 2017 году, импорт товаров прошлом году увеличился на 15,2% по сравнению с 2017 годом - до $57,1 млрд. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, сальдо торгового баланса было отрицательным и составило $9,8 млрд (в 2017 году также отрицательное - $6,3 млрд). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в 2017 году - 0,87).
В 2018 году больше всего Украина экспортировала товаров в Россию ($3,65 млрд), вторая была Польша ($3,26 млрд), третья - Италия ($2,63млрд).
Возглавляет список стран-импортеров тоже РФ, которая поставила в Украину товаров на $8,09 млрд, второй - Китай ($7,60 млрд), третья - Германия ($5,98 млрд).
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Одно дело - коммерческий экспорт/импорт, другое дело - прямые кулуарные переговоры по газу с заключением мирового соглашения без разглашения подробностей. Разницу чувствуешь? Нет? Учись! И грамоте тоже.
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Украина уже выступает как субъект хозяйствования...!? Подписывает с газпромом бумажки..., большая честь для нас.
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позор, простить пуйлостану все их преступления и отказаться от всех надежд на справедливость и хоть каплю возмездия((( столько людей погибло за свободу Украины, а эти зеленые твари все слили в унитаз
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