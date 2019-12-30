 Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі, - заступник міністра юстиції Ліщина

Про це повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина, передає Цензор.НЕТ.
"Україна і "Газпром" підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Подробиці угоди я розкривати не можу, оскільки вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирові угоди в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію", - написав він на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".
Ліщина зазначив, що підписання угоди відкриває шлях для укладення довгострокових договорів на транспортування газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".
Він проілюстрував свій пост підписами сторін. Від України стоїть підпис міністра Дениса Малюськи, від "Газпрому" - заступника голови правління ПАТ Олени Бурмістрової.
За даними ЗМІ, мирова угода передбачає відмову України від штрафів, накладених на "Газпром" Антимонопольним комітетом України. Загальний розмір штрафів становить близько 7,4 мільярда доларів.
Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму в розмірі 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу через українську газотранспортну систему в 2009-2015 роках. З урахуванням пені за прострочення оплати сума зросла вдвічі - до 172 млрд гривень.
"Газпром" зі штрафом не погодився і почав судитися.
п.с.интересно одно - сколько моника зелох получили на свои счета в офшорах - в виде откатов? 10%.. 20% ИЛИ БОЛЬШЕ?)) или он таки лох - забесплатно подарил фуйлу и бене столько денег?)
-"Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі... Тобто, підписали її ще ДО підписання транзитного договору, а не ПІСЛЯ . Але, якщо Орда відмовиться від підписання транзитного договору на узгоджених до цього часу умовах, то Україна ВЖЕ втратила право звернутися до міжнародного арбітражу стягнути з Орди 12,5 млрд.дол. і не матиме транзитної угоди...
- Дивлюся на ці чудо-вибрики і складається враження, що це не партія СЛУГ українського народу, а профспілка душевно хворих, або спеціальний партизанський диверсійний загін Путіна в Києві...
Звідки взялася сума позову у 12,25 мільярда доларів?
Розмір компенсації за неправильний тариф на транзит російського газу Нафтогаз оцінив у 11,8 мільярда доларів. Решту суми позову складають інші витрати та позивні вимоги:Компенсація за порушення Газпромом зобов'язань транспортувати через ГТС України до Європи щонайменше 110 мільярдів кубометрів газу - 202 мільйони доларів;Компенсація за порушення Газпромом зобов'язань постачати газ до України у період з березня 2018 року по кінець 2019 року. Відповідно до цих зобов'язань Газпром мав постачати Україні 4-5 мільярдів кубометрів газу, але відмовлявся це робити. Компенсацію Нафтогаз вимагає за ті періоди, коли мусив купувати газ у Європі дорожче, ніж Газпром мав продавати Нафтогазу відповідно до договорів. Розмір компенсації - 213 мільйонів доларів;Компенсація за недотримання Газпромом зобов'язань відбирати газ на точках виходу з української ГТС у межах, передбачених контрактом - 33 мільйони доларів.
NEWSUA 🌐 Ми ж Вас попереджали! @politkyxnya
Мін'юст вирішив відмовитися від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів
причём сделает это моментально и с огромной радостью...
Думай-те! Если конечно есть чем.
"Мирова"- це перемога? І якщо перемога, то чия?
Офигенная победа зеленогостада..над здравым смыслом...
ВВП Украины - 135 млрд.$
" а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы оплачивать инвестору какую-либо компенсацию", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук."
А три миллиарда Януковича сюда касаемо?
tZE inform @tZEinform
Браво "Нафтогаз" ! Понимая что будут давить всякие "зеленые человечки", "Нафтогаз" решил перевести борьбу в открытый формат
"Нафтогаз запустил онлайн-марафон по газовым переговорам" Всем из жОПУ расслабиться
28 грудня о 21:29 ·
Останні декілька днів наша команда працювала з росіянами над узгодженням текстів угод на виконання підписаного в Мінську протоколу. Зрозуміло, що боротьба йде за кожну кому. Є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз нема. Тому поки інформуємо, про які документи йдеться на переговорах:
1. Міжоператорська угода між ОГТСУ та Газпромом - документ, який визначає технічні регламенти і правила взаємодії між операторами суміжних мереж. Нам потрібні такі угоди з усіма сусідніми операторами для стабільної і прозорої роботи ГТС.
2. Договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом. Тут йдеться про умови прокачування газу українською ГТС на певний обсяг протягом наступних п'яти років. Газпром чи інша компанія можуть прокачувати додаткові обсяги протягом цього періоду чи після нього. Тут йдеться про обсяг, транзит якого готовий забезпечити Нафтогаз. Ми розуміємо, що на який би термін не був укладений такий договір, якщо буде добудований Північний потік 2, забезпечити виконання такого договору буде надзвичайно проблематично. Про способи зниження таких ризиків, власне, і ведуться зараз переговори за участі наших юристів.
3. Мирова угода, якою Нафтогаз і Газпром визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року. Звичайно, тут також ідуть активні дискусії щодо принципів та гарантій. Відмовитися від своїх судових претензій ми готові лише взамін на щось рівноцінне.
Ще трохи про теми, про які цих перемовинах не йдеться:
- судові позови щодо захоплення наших активів в Криму
- обов'язковість прямих закупівель у Газпрома (ця тема озвучувалася росіянами восени, а зараз виключена)
- штрафи АМКУ
- борг Януковича та інші не-газові питання.
Экспорт товаров из Украины в 2018 году составил $47,3 млрд, что на 9,4% больше, чем в 2017 году, импорт товаров прошлом году увеличился на 15,2% по сравнению с 2017 годом - до $57,1 млрд. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, сальдо торгового баланса было отрицательным и составило $9,8 млрд (в 2017 году также отрицательное - $6,3 млрд). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в 2017 году - 0,87).
В 2018 году больше всего Украина экспортировала товаров в Россию ($3,65 млрд), вторая была Польша ($3,26 млрд), третья - Италия ($2,63млрд).
Возглавляет список стран-импортеров тоже РФ, которая поставила в Украину товаров на $8,09 млрд, второй - Китай ($7,60 млрд), третья - Германия ($5,98 млрд).