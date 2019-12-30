EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  1074  8
Все про:візит (703) Держдепартамент США (533) Київ (6735) Помпео (174)

 Помпео прибуде до України 3 січня, - Держдеп США

Державний секретар США Майк Помпео 3 січня прибуде з візитом до Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США, у межах візиту відбудуться зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Помпео має намір підтвердити підтримку США суверенітету і територіальній цілісності України.

Читайте: В.о. заступника держсекретаря США Рікер завтра відвідає Київ, а потім обговорить українське питання з главами МЗС ОБСЄ в Братиславі

Держсекретар США також візьме участь у вшануванні пам'яті загиблих на Донбасі і зустрінеться з представниками релігійних організацій, громадянського суспільства та бізнесу, щоб обговорити питання прав людини, інвестиційний клімат і програму реформ уряду.

Після Києва держсекретар США відвідає Мінськ, Нур-Султан, Ташкент та Нікосію.

Поїздка Помпео до п'яти країн триватиме із 3 по 7 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео похвалив Зеленського за зусилля у боротьбі з корупцією

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167985
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Буд хвалити Зєлєнського, чи скаже прямо: не майся херньою ЗЄ_йло!
 показати весь коментар
 
та будут друг друга хвалить. Моника потому, что надо скрывать капитулянтские действия, помпео из-за импичмента
 показати весь коментар
 
 
Дежурный визит,дежурные фразы.Зе нужно ехать в Конгресс и Сенат..Выпрашивать стратегическое партнёрство и американский зонтик.Это нормально.Украина - главный форпост в борьбе с ордой.Помощь за счёт сокращения помощи столбам НАТО,не желающим помогатьУкраине и увеличивать военный вклад в НАТО.Не зря Германию назвали военным карликом.
 показати весь коментар
 
Зер гут, Вольдемар, отдал Путину всех лучших киллеров, таперича жди их в Европах. Ну или у тебя в лондонской квартирке.
 показати весь коментар
 
 
Петрилі вже імідж ху"ло відсосали добіла?Може поросяка жрачку не підсипає в корито?Треба Помпео писати,аби грошенок підкинув,бо виздихають чортяки.
 показати весь коментар
 
Майк припхався переконувати зєля в тому що Україні разом з кацапією та лукою в одному кориті буде краще . І для чого ламатися у відчинені двері ? Зєля й так в це вірить . 73% зєбілів згодні .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору