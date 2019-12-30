 Було погано. Зараз я потребую меддопомоги, бо 3 роки сидів на підвалах, - звільнений з полону найманців РФ Горбань

Про це Євген Горбань розповів у коментарі Громадському радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Було погано. Все, що я можу сказати у двох словах. Зараз я потребую меддопомоги, бо 3 роки я сидів на підвалах, де вся медична допомога зводилася до використання анальгіну і, може, ще активованого вугілля. Більше нічого, жодної уваги лікарів", - розповів Горбань.

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Зазначимо, що Горбаня затримали, коли йому було 18 років.

"Горбань Євген Юрійович, цивільний, 1999 року народження. Проживав в окупованому Донецьку, де й був захоплений у 2017 році, коли прямував до товариша на день народження. Під час обшуку в нього вилучили техніку", - раніше повідомили в ОП.