 Україна віддала на обмін чеченського кілера Денісултанова, якого обвинувачують у замаху на Осмаєва та Окуєву, - Бутусов

Про це пише в статті головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадує, що Денісултанов був поранений під час спроби замаху на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву в Києві 1 червня 2017 року. "Завдяки реакції Аміни того разу їй вдалося врятувати Адама і себе саму. Денісултанов брав участь у вбивстві у Відні втікача з Чечні Умара Ісраїлова. Раніше влада України відмовлялася виставляти його на обмін, оскільки Денісултанов багато знає про російський тероризм, зокрема в Європі", - повідомив Бутусов.

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Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві відбувся замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Своєю чергою, дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

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