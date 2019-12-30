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Все про:полонені (713) Осмаєв Адам (84) Окуєва Аміна (109) Денісултанов (8)

 Україна віддала на обмін чеченського кілера Денісултанова, якого обвинувачують у замаху на Осмаєва та Окуєву, - Бутусов

Агента російських спецслужб, професійного кілера Артура Денісултанова видано під час обміну 29 грудня.

Про це пише в статті головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадує, що Денісултанов був поранений під час спроби замаху на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву в Києві 1 червня 2017 року. "Завдяки реакції Аміни того разу їй вдалося врятувати Адама і себе саму. Денісултанов брав участь у вбивстві у Відні втікача з Чечні Умара Ісраїлова. Раніше влада України відмовлялася виставляти його на обмін, оскільки Денісултанов багато знає про російський тероризм, зокрема в Європі", - повідомив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ відмовляється видавати Денісултанова Кремлю в рамках обміну, - адвокат кілера, що здійснював замах на Окуєву і Осмаєва

Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві відбувся замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Своєю чергою, дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підприємець, програміст, медсестра, обвинувачений у замаху на Захарченка: ОП розповів, кого звільнили з полону найманців РФ. СПИСОК

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Також читайте: Кілер Денісултанов брав участь у ліквідації критика путінського режиму Ісраїлова у Відні, - Осмаєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167983
 
 
 Топ коментарі
 
Отдала киллера, а взамен получила двух лядей....упс, так они даже на подконтрольную Украине территорию возвращаться не захотели. Моника - монстр переговорного процесса, в следующий раз Херсонскую область отдаст за двух бомжей из горловки
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ЗЕтвари закончат своё существование в сто раз хуже чем рыги
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Красиво Х.йло развёл Соплю - себе забрал всех кого хотел, нам отдал тех кто ему не нужен.
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Цікаво, а того співробітника паспортного столу, що зробив паспорт кілеру - теж видали?
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"И ни церковь,ни кабак- ничего не свято! Нет,ребята,все не так, все не так,ребята!" (с)
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Куда катится страна, в которой волонтеров бросают за решетку, а преступников выпускают на волю?
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Зелупа мастер переговоров. Даёшь освобождения из плена всех шалав лугандонии!!!
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так что, можно пойти грабить банк, пообещав лугандонам 50%, положить кучу людей, а если попадусь - меня обменяют? Ну как бы очень выгодное предложение от Зескота.
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положительных новостей нет совершенно(( одни зеленые "победы"
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