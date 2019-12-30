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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5875) Трамп (2012)

 Рішення Трампа заморозити допомогу Україні призвело до конфліктів і плутанини в Білому домі та Пентагоні, - NYT

Рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні викликало серйозні розбіжності серед топчиновників Білого дому.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

В. о. глави апарату Білого дому Мік Малвейні став ключовою фігурою під час передачі вимог Трампа про заморожування допомоги Україні, повідомляє The New York Times. Це рішення викликало серйозні розбіжності серед топчиновників Білого дому.

"Протистояння вищих радників Трампа з національної безпеки його рішенням щодо України було більш інтенсивним, ніж говорили раніше", - пише газета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Безперервна агресія Росії ставить керівників України перед важким вибором", - посольство США про обмін утримуваними особами

Повідомляється, що міністр оборони Марк Еспер і держсекретар Майк Помпео на секретному засіданні в Овальному кабінеті намагалися переконати Трампа в тому, що розморожування допомоги Україні піде на користь США, але не змогли.

Провідні юристи Управління з питань бюджету, Білого дому та Міністерства юстиції розробили аргумент, що раніше не розголошувався публічно, про роль Трампа як головнокомандувача, яка дозволить йому одноосібно ухвалити рішення щодо замороження без схвалення Конгресу.

"Рішення Трампа призвело до конфліктів у вищих ешелонах і супроводжувалося плутаниною в Білому домі та Пентагоні", - йдеться в статті.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Також читайте: Вже через годину після телефонної розмови із Зеленським Трамп заблокував військову допомогу Україні, - Bloomberg

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167981
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленый змий доигрался, его международная деятельность как президента свелась к глубокой яме. Геть такого президента с поста. Он свою функцию не выполняет, мало того, его деятельность вредит стране и народу.
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а куди тепер ту помощь??? Проти народу хіба шо - стриляти по інтервентам ніззя ж, мишебратья-адінарот
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Зеленый змий доигрался, его международная деятельность как президента свелась к глубокой яме. Геть такого президента с поста. Он свою функцию не выполняет, мало того, его деятельность вредит стране и народу.
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Так вроде бы из за событий 2016 года и игрищ вокруг Байдена во времена Петра Алексеевича и его мудрой политики все это багно заварилось.А аукнулось сейчас.Неужто ,Лариса,успели забыть?
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Я ничего не забываю и критикую не выборочно и не на заказ как некоторые. Я 5 лет критиковала Порошенка и Зеленского критикую по его деятельности на посту президента и нечего мне тыкать то одним , то другим.
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помнится гонта с зализняком в умани таких с кортечи в упор растреливал
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Вообще-то, Зеленский под Трампа не прогнулся, сохранил двухпартийную поддержку, теперь вот получил удвоенную военную помощь США
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Вообще-то, Белый Дом удвоил "помощь" для того, чтобы не давать лишнего повода для импичмента. Видел он янеЛоха в гробу и белых тапочках! Рішення Трампа заморозити допомогу Україні призвело до конфліктів і плутанини в Білому домі та Пентагоні, - NYT - Цензор.НЕТ 8459
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Что подтвердил? Что янеЛох не прогнулся под Трампа? Так Трам его и не нагибал, янеЛоху та военная помощь до одного места, у него-ж девиз (произносится гундосым голосом) "главное перестать стрелять"...
А вот под )(*йла ЗЕлёная плесень прогнулась, )(:йлу даже "военную помощь" луГандону замораживать не пришлось!
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Нда. Поток сознания. Порохоботство=идиотизм
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Порохоботский идиотизм хоть опрятнее, в отличие ЗЕ-кретинизма ЗЕ-кретины и ЗЕлёное говно на весь рот жрут, и свое говно по нескольку раз сверху вниз, через собственный организм пропускают...
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Все правильно,надо было заморозить раньше а не спонсировать бандитский режим п.падлошенко
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а куди тепер ту помощь??? Проти народу хіба шо - стриляти по інтервентам ніззя ж, мишебратья-адінарот
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Як би козлик не скакав то би ніжку не зламав.
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блин, чуть яблоком от смеха не подавился ))
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Оставьте Зеле догрызть. Пусть теперь он подавится.
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Старый вброс, но все НЭДОЛУГИ комментируют. Лопоухие, уже все дают, этой статье пол года.
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А Трампушка то антисемит, оказывается. Рішення Трампа заморозити допомогу Україні призвело до конфліктів і плутанини в Білому домі та Пентагоні, - NYT - Цензор.НЕТ 6852
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Важно помнить, что именно русские спецслужбы, именно путин, параша вмешивались в предвыборную компанию в США. Важно помнить, что именно русские бото-фермы активно работали в соцсетях и именно кацапы способоствовали приходу к власти (не на долго) имбицила Д. Трампа.
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Нафига та помощь? Рішення Трампа заморозити допомогу Україні призвело до конфліктів і плутанини в Білому домі та Пентагоні, - NYT - Цензор.НЕТ 9864 Зеля с беней и квартальными все равно ее распродадут , а на вырученное шаурмы накупят. Ну разве еще может пиццы для голодающего сивухи.
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