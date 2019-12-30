 Матеріали для ухвалення законного рішення не надходили, - Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України

Відповідна інформація розміщена на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
У відповіді Зеленський зазначає, що законодавством передбачено два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди України. У першому варіанті це можна зробити в разі засудження особи за тяжкий злочин за поданням суду. У другому - за здійснення терористичної діяльності. У такому випадку рішення про застосування подібної санкції ухвалюється РНБО за пропозицією парламенту, президента, уряду, Нацбанку або СБУ і вводиться в дію указом глави держави.
"Матеріали, що відповідають визначеним законом підставам для ухвалення главою держави законного рішення, до Офісу Президента України не надходили", - йдеться у відповіді Зеленського.
- Александр Дубинский, что ли?
- Да. Это люди Коломойского. Ну и что? У него 24 квартиры, 15 машин.
- Мама любит скорость. - У кого их нет? »
З інтерювью папи.
Но вы-зепидлы,и дальше хрюкайте "Порошенко виноват")
То постав, як президент, таку задачу для правохоронців.
А Портнова попросить, слабо? Ведь «Мєдвєдчук дружбан Порошенка.» ?
Нє?
_____________
Зєлю геть. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні.
Зєлю геть. Пєцю на нари.
когда ссыкотно - то закон не велит!
удобно...да? и красиво звучит....
законно??
Ось вам воно і є in action.
І це тривожний симптом. Сьогодні - беззаконне звільнення беркутні та дуже законний захист Некроморфа... а завтра - концтабори для інакомислячих, що проти капітуляції?...
А патриотов можно мочить без всяких оснований, чем инструмент Зеленского - Портнов, и занимается.
А если выйти на улицу и спросить 100 человек - виновен Медведчук или нет?
А вот какие-то доказательства, факты там, бумаги, записи ..... ну это же не для Пламенного Патриота!
МЕняем на беркутовцев, не?
Даешь беззаконие во имя справедливости! К черту эти оккупационные предписания, если они защищают таких как мертведчук.
Что же касается " Барыги"- так как то случилось, что за свои 4 года он сделал больше для становления государства Украина, чем все предыдущие президенты и премьеры вместе взятые- он первый кто стал реально отстаивать интересы НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ! При всех его недостатках! Я людей сужу не по словам, а по их реальным делам! Что человек делает! А не то что обещает- а потом пытается через жопу все сделать! Порошенко войдет в Историю Независимой Украины, со знаком "+". А вот на территориях Хохляндии и Малороссии, он конечно же останется " Барыгой".
А менять прокуроров и до окончания судов отдавать убийц тебя никак не смущало?!
Чмо двуличное. Не тебе теперь говорить о законах Украины, на которых ты без рук играл ур-д.
Смотрю на зелю - Порошенко 2, только тупее и не опытный.