 Побої, електрошокери, тримання в холодній камері голим - ще не найстрашніше, що може статися, - Сенцов про катування в колонії на Ямалі

Сенцов, незаконно засуджений у Росії до 20 років за обвинуваченням у тероризмі, відсидів частину терміну у ВК-8 "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новую газету.
"Тут ще з порога тобі дають зрозуміти, що ти потрапив у чистилище, де в тебе немає жодних прав, а скаржитися марно і нікому. Прибулих етапом людей б'ють нещадно лише за те, що вони існують, - це так називається "приймання", обов'язкова процедура, майже ритуал. Тут же привчають тебе звертатися до співробітників адміністрації лише "громадянине начальнику" і питати дозволу на вчинення будь-яких дій, зокрема і для того, щоб пройти повз людину в погонах: "Дозвольте пройти, громадянине начальнику". Вітатися ув’язнені мусять голосно і хором, до того ж неважливо, скільки разів ти цього дня вже привітав цього співробітника, обов'язковим є чітке і дружне: "Здрастуйте, громадянине начальнику", - зазначив Сенцов.
"З тими, кого "на гарячу" зламати не вдалося, працюють вже "вдовгу", застосовуючи психологічний та фізичний тиск практично протягом усього терміну. Поки ти перебуваєш у карантині два тижні, тебе регулярно пресують. Заучування Правил внутрішнього розпорядку, виспівування патріотичних пісень і гімну Російської Федерації, ходіння строєм, карбуючи крок, - обов'язкові елементи цієї початкової програми перевиховання. Заперечувати цей маразм, не погоджуватися співпрацювати і підписувати необхідні папери наважуються небагато, але для них існують окремі процедури, що здійснюються на так званій "Петрівці". Це невелика окрема будівля з двома камерами і трьома кабінетами оперативних співробітників. Тут з непокірними поводяться особливо жорстоко, як то кажуть, "опери вату не катають". Побої, приниження, електрошокери, тримання в холодній камері голим або в мокрій робі - ще не найстрашніше, що з тобою може статися", - розповідає Сенцов.
"В'язня можуть закрутити в матрац і залишити так на добу або ще гірше. Заколотити в позі ембріона в залізний ящик на зразок сейфа, де практично нічим дихати і доводиться мочитися під себе, тому що перерви на туалет і обід у цих атракціонах не передбачено. Погрози зґвалтувати, "опустити", навпаки, є при цьому незмінним супроводженням знущань. Уникнути цих знущань, взяти перепочинок можна лише, якщо порізати собі вени і потрапити в тюремну лікарню", - зазначив режисер.
"Зміна в десять співробітників, яка працює всередині табору, не в змозі утримати п'ятсот зеків у подібній рабській покірності, тому створена система, в якій половина арештантів співпрацює з адміністрацією явно чи таємно, допомагаючи підтримувати подібний режим, атмосферу страху і недовіри. Ти не можеш нічого зробити або сказати те, про що не буде повідомлено співробітникам. Кожен "козел" протягом дня веде свій маленький списочок - "точковку", до якої він заносить всі порушення, все побачене або почуте, всю корисну для оперів інформацію про інших засуджених, в тому числі і про подібних до нього стукачів. У кінці дня завгосп збирає всі ці папірці в купу, формуючи загальний звіт з барака, і зранку здає його оперативникам, які все це обробляють і вживають відповідних заходів. І ось когось вже повели на екзекуцію", - додав Сенцов.
Не украинец, не русский, не еврей. Однако , мине таки здаётся что "мУки" (причинение физической боли кому-либо) - это не "борошна"( перемолотое зерно )...Не ?
Полно мерзавцев и предателей, отлично владеющих мовой и полно русскоязычных и этнически русских граждан Украины , ненавидящих и Упыря и весь его Держимордор . мало того, ещё и пошедших добровольно воевать против своих каино- "братьев"...
Але метод, заснований на відомому з 2014 року мемі "підлога країни", має більш вузькоспецифічну задачу, аніж "детектор патріотизму" ))) він призначений для викриття запоребрикових ботів, що за допомогою проксі приходять в укрнет та маскуються під українців, ************ при цьому антиукраїнські меседжі.
Навскидку (в межах України) - біларус, угорець, румун, молдаванин, татарин... і це лише навскидку.
А якщо звернути увагу на нік - то ми взагалі переписуємось з кораблем
Ежкин кот.
Без визы въехали?
Через мексиканскую границу с бандитами подкоп рыли?
Раз можете сравнивать?
Обратите внимание, я не оспариваю Вашего заключения об удобствах американских тюрем, ясно, что не сахар.
Но отсидеть и в РФ, и в США.
Ежкин кот, да это профессия.
Это была редкая, несравненная удача.
Не ценят многие.
"ОдиннароТ"
А для чого людей везти за тисячі кілометрів?
Что вы там забыли, что?
В такому випадку твоє питання ще більш дивне...
Здесь кто живет- и сам не рад
Здесь тот кто мыслит- просто чахнет
Здесь тел немытых тяжкий смрад!
Здесь лицемерия оковы,
Здесь из говна мы строим рай,
Почто нам слезы стариковы-
Нам бл....ь империю давай!
Почто убогая Россия
Ты громко плещешся в крови,
Тебе убийца- как мессия,
Еще и молишь: Длань яви
И придави! Мы любим силу,
Мы любим страх, мы любим боль!
Мы любим рыть другим могилу,
Но быть чтоб честными- уволь!
Лобзаем ноги мы тирана,
Взывая- силу покажи!
Здесь не страна- пятно изъяна,
Здесь дух стукачества и лжи...
А.С. Пушкин 1834г.
«Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь где страна без моральных принципов и устоев. Не буду всё писать - это ужасная песня про идиота во власти.»