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Все про:катування (186) Росія (14221) Сенцов (841)

 Побої, електрошокери, тримання в холодній камері голим - ще не найстрашніше, що може статися, - Сенцов про катування в колонії на Ямалі

Український режисер з окупованого Криму Олег Сенцов, якого після російського незаконного вироку Кремль тримав у заручниках у виправній колонії на Ямалі, розповів про катування і знущання із засуджених.

Сенцов, незаконно засуджений у Росії до 20 років за обвинуваченням у тероризмі, відсидів частину терміну у ВК-8 "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новую газету.

"Тут ще з порога тобі дають зрозуміти, що ти потрапив у чистилище, де в тебе немає жодних прав, а скаржитися марно і нікому. Прибулих етапом людей б'ють нещадно лише за те, що вони існують, - це так називається "приймання", обов'язкова процедура, майже ритуал. Тут же привчають тебе звертатися до співробітників адміністрації лише "громадянине начальнику" і питати дозволу на вчинення будь-яких дій, зокрема і для того, щоб пройти повз людину в погонах: "Дозвольте пройти, громадянине начальнику". Вітатися ув’язнені мусять голосно і хором, до того ж неважливо, скільки разів ти цього дня вже привітав цього співробітника, обов'язковим є чітке і дружне: "Здрастуйте, громадянине начальнику", - зазначив Сенцов.

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"З тими, кого "на гарячу" зламати не вдалося, працюють вже "вдовгу", застосовуючи психологічний та фізичний тиск практично протягом усього терміну. ​​Поки ти перебуваєш у карантині два тижні, тебе регулярно пресують. Заучування Правил внутрішнього розпорядку, виспівування патріотичних пісень і гімну Російської Федерації, ходіння строєм, карбуючи крок, - обов'язкові елементи цієї початкової програми перевиховання. Заперечувати цей маразм, не погоджуватися співпрацювати і підписувати необхідні папери наважуються небагато, але для них існують окремі процедури, що здійснюються на так званій "Петрівці". Це невелика окрема будівля з двома камерами і трьома кабінетами оперативних співробітників. Тут з непокірними поводяться особливо жорстоко, як то кажуть, "опери вату не катають". Побої, приниження, електрошокери, тримання в холодній камері голим або в мокрій робі - ще не найстрашніше, що з тобою може статися", - розповідає Сенцов.

"В'язня можуть закрутити в матрац і залишити так на добу або ще гірше. Заколотити в позі ембріона в залізний ящик на зразок сейфа, де практично нічим дихати і доводиться мочитися під себе, тому що перерви на туалет і обід у цих атракціонах не передбачено. Погрози зґвалтувати, "опустити", навпаки, є при цьому незмінним супроводженням знущань. Уникнути цих знущань, взяти перепочинок можна лише, якщо порізати собі вени і потрапити в тюремну лікарню", - зазначив режисер.

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"Зміна в десять співробітників, яка працює всередині табору, не в змозі утримати п'ятсот зеків у подібній рабській покірності, тому створена система, в якій половина арештантів співпрацює з адміністрацією явно чи таємно, допомагаючи підтримувати подібний режим, атмосферу страху і недовіри. Ти не можеш нічого зробити або сказати те, про що не буде повідомлено співробітникам. Кожен "козел" протягом дня веде свій маленький списочок - "точковку", до якої він заносить всі порушення, все побачене або почуте, всю корисну для оперів інформацію про інших засуджених, в тому числі і про подібних до нього стукачів. У кінці дня завгосп збирає всі ці папірці в купу, формуючи загальний звіт з барака, і зранку здає його оперативникам, які все це обробляють і вживають відповідних заходів. І ось когось вже повели на екзекуцію", - додав Сенцов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167978
 
   
 Топ коментарі
 
Украине повезло в 1991 бескровно сбежать из этой "Империи зла" (Рейган). С Майдана 2013 Украина с большими жертвами борется за свою независимость. На дай Бог нам быть вместе с этой страной-ГУЛАГом и народом-рабом!
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"Русский мир" - бессмысленный и беспощадный. У них и в армии практически то же самое.
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"Русский мир" - бессмысленный и беспощадный. У них и в армии практически то же самое.
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До того, що говорив Сенцов треба додати - росія щєдрая душа для тортур і знущань над людьми.
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Так фашисты - их ученички. Гестапо - слабая тень НКВД.
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Ви з України? Якщо так, то хоч коротко розкажіть, які борошна чекають на українця в тюремному висновку в США, а то аж страшно...
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я сильно извиняюсь, что посмел вмешаться в вашу дискуссию, джентльмэны...
Не украинец, не русский, не еврей. Однако , мине таки здаётся что "мУки" (причинение физической боли кому-либо) - это не "борошна"( перемолотое зерно )...Не ?
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Читаємо отут і ще ось тут (зверніть увагу на нік автора методики) Побої, електрошокери, тримання в холодній камері голим - ще не найстрашніше, що може статися, - Сенцов про катування в колонії на Ямалі - Цензор.НЕТ 4278
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+100500! Имхо, однако НЕ мова - показатель истинного патриотизма и любви к Украине.
Полно мерзавцев и предателей, отлично владеющих мовой и полно русскоязычных и этнически русских граждан Украины , ненавидящих и Упыря и весь его Держимордор . мало того, ещё и пошедших добровольно воевать против своих каино- "братьев"...
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Повністю з вами згоден
Але метод, заснований на відомому з 2014 року мемі "підлога країни", має більш вузькоспецифічну задачу, аніж "детектор патріотизму" ))) він призначений для викриття запоребрикових ботів, що за допомогою проксі приходять в укрнет та маскуються під українців, ************ при цьому антиукраїнські меседжі.
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На нашій планеті набагато більше національностей, аніж три.
Навскидку (в межах України) - біларус, угорець, румун, молдаванин, татарин... і це лише навскидку.
А якщо звернути увагу на нік - то ми взагалі переписуємось з кораблем


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А вот это спорный вопрос. А вдруг национальностей всего три, а остальные образуются смешанием этих трёх в разных пропорциях?
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То ви з расами плутаєте (і навіть там усе складніше...)
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Не совсем ...Корабли - это : "Scharnhorst ", "Gneisenau".А ник - так,нарочитое искажение , как и ваши "борошна " дабы отсеять типо "немцев" при общении. Поїдеш далеко, побачиш багато,/Задивишся, зажуришся - згадай мене, брате
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Сидели в иммиграционной тюрьме?
Ежкин кот.
Без визы въехали?
Через мексиканскую границу с бандитами подкоп рыли?
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Подождите, так Вы и в РФ сидели?
Раз можете сравнивать?
Обратите внимание, я не оспариваю Вашего заключения об удобствах американских тюрем, ясно, что не сахар.
Но отсидеть и в РФ, и в США.
Ежкин кот, да это профессия.
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Быстро работают в отделе цензуры. Не правда?
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В нас рашковани діють тими же методами з тими хто їм не подобається:"..половина арестантов сотрудничает с администрацией явно или тайно, помогая поддерживать подобный режим, атмосферу страха и недоверия. Ты не можешь ничего сделать или сказать то, о чем не будет доложено сотрудникам. Каждый "козел" в течение дня ведет свой маленький списочек - ​"точковку", в который он заносит все нарушения, все увиденное или услышанное,всю полезную для оперов информацию о других осужденных, в том числе и на подобных ему стукачей. В конце дня завхоз собирает все эти бумажки в кучу, формируя общий отчет с барака, и с утра сдает его оперативникам, которые все это обрабатывают и принимают соответствующие меры."
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Украине повезло в 1991 бескровно сбежать из этой "Империи зла" (Рейган). С Майдана 2013 Украина с большими жертвами борется за свою независимость. На дай Бог нам быть вместе с этой страной-ГУЛАГом и народом-рабом!
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Вот да.
Это была редкая, несравненная удача.
Не ценят многие.
"ОдиннароТ"
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На самом деле не повезло. На шару ничего не бывает. В том-то и дело, что бескровно - потому не ценили.
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Просто тепер всі знатимуть, що вбивати треба на місці усіх "умовних агентів ФСБ".
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Нема сенсу залишати живими цю нелюдь, бо їх віддадуть і вони знову вбиватимуть.
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Та вже існування такої колонії, фактично, у Арктиці, є масовим катуванням.
А для чого людей везти за тисячі кілометрів?
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Щоб катувати та претендувати на цю територію.
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Є страшніші буцигарні. Рекомендую загуглити "Чёрный Дельфин" - найсуворіша тюряга на расєї. Знаходиться в Соль-Ілецьку, біля Оренбурга.
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НАДО ЗЕЛЮ НА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ТУДА ОТПРАВИТЬ! А ГРАЖДАНИНОМ НАЧАЛЬНИКОМ У НЕГО БУДЕТ ПУЙЛО! И ПОСМОТРЕТЬ КАК БЫ ОН ЗАПЕЛ ПРО НАДО ПЕРСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ
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Так дуй в окопы и стреляй, раз ты такой воинственный. Кишка тонка?
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Скажите мне, лохи 73-процентные, зачем вы запоребрик шляетесь?
Что вы там забыли, что?
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Мои 73%родичи ездили туды за баблом.Наниматели были другие родичи которые там уже живут второй десяток лет.
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Росіяне то дикуни і це не образа - їх цівілізованість то як шар лаку на матрьошкє під яким ординська гниль фінських болот
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А он точно Украинский режиссер? Чё то он кажись больше смахивает на сценариста, который пишет книгу об ужасах ужасного мордора
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Ви вважаєте, що в РФ все добре, а страшні борошна у тюремному висновку - то їсти не що інше, як фантазії русофобів?
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Начебто і букви пишеш знайомі, але мабуть перекладач у тебе заглючило))
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Це був тест "свій-чужий". Ти його пройшов ✅
В такому випадку твоє питання ще більш дивне...
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Здесь русский дух, здесь гнилью пахнет
Здесь кто живет- и сам не рад
Здесь тот кто мыслит- просто чахнет
Здесь тел немытых тяжкий смрад!

Здесь лицемерия оковы,
Здесь из говна мы строим рай,
Почто нам слезы стариковы-
Нам бл....ь империю давай!

Почто убогая Россия
Ты громко плещешся в крови,
Тебе убийца- как мессия,
Еще и молишь: Длань яви

И придави! Мы любим силу,
Мы любим страх, мы любим боль!
Мы любим рыть другим могилу,
Но быть чтоб честными- уволь!

Лобзаем ноги мы тирана,

Взывая- силу покажи!
Здесь не страна- пятно изъяна,
Здесь дух стукачества и лжи...
А.С. Пушкин 1834г.
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в Тамбовской области выбросился из окна вице-губернатор Глеб Чулков. Он оставил близким большое послание.
«Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь где страна без моральных принципов и устоев. Не буду всё писать - это ужасная песня про идиота во власти.»
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