 У межах обміну 29 грудня звільнили пособника окупантів Резуника, затриманого під час поїздки за українським закордонним паспортом, - прокуратура АРК

Про це Крим.Реалії повідомили в пресслужбі прокуратури АРК, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві не знають, де Резуник перебуває зараз.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Просто їхав оформляти український закордонний паспорт", - дружина пособника окупантів Резуника скаржиться на його незаконне затримання на КПП "Каланчак". ФОТО

Нагадаємо, влітку 2019 року поліція Криму затримала бойовика НЗФ "самооборона Криму" Степана Резуника. За даними слідства, він сприяв окупації півострова в 2014 році. З'ясувалося, що на підконтрольну Україні територію чоловік повернувся, щоб оформити закордонний паспорт громадянина України.