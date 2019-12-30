 У межах обміну 29 грудня звільнили пособника окупантів Резуника, затриманого під час поїздки за українським закордонним паспортом, - прокуратура АРК

Про це Крим.Реалії повідомили в пресслужбі прокуратури АРК, інформує Цензор.НЕТ.
У відомстві не знають, де Резуник перебуває зараз.
Нагадаємо, влітку 2019 року поліція Криму затримала бойовика НЗФ "самооборона Криму" Степана Резуника. За даними слідства, він сприяв окупації півострова в 2014 році. З'ясувалося, що на підконтрольну Україні територію чоловік повернувся, щоб оформити закордонний паспорт громадянина України.
это Вам великий толмач всемирной истории вяликой сруси... х.ло нашептал?
или вы зомботелека пересмотрели и русоговносми обчитались?
Це ж ісконно мокшанскі території.... - цитата
И что я мог подумать? Если сарказм..обозначайте как-то (сам люблю шутить)
до речі, я за нього також не голосував...
(а всі Ваші образи пропущу, не читаючи, бо самі заплутали, самі образились і ображаєте інших)
Наших звільнених моряків відпустили на яких умовах ?
Чому ми не зробили те саме ?
Таку умову кацапи поставили ? А ми і прогнулись ?
списки так долго согласовывали, что в них почти не осталось военнопленных, чтоб вернуть нам, зато попали все, кого только вспомнили (чтоб не обременять себя судебными разбирательствами, наверное) для выдачи туда...
количеством взяли...а не сутью-смыслом и по-закону...
И трудно даже сказать а сколько среди этой разношестной братвы лиц завербованных ФСБ и засланных в Украину как своих кремлёвских агентов.
пеця может получить нобелевку за воровство и наглость))
Меньше гавна по клавиатуре размазывай!
Старайся,и через пару лет и до алфавита дойдёшь!
Не на все вопросы есть однозначные ответы!
Кориньков Александр Александрович, военный, 1991 года рождения. Проживал в г. Кропивницком. В феврале 2015 года был захвачен во время выполнения боевого задания в Дебальцевском окружении в Донецкой области. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из г. Дебальцево и попали во вражескую засаду.
- Рубан Николай, 1951 г.р. В январе 2015-го передал мину, замаскированную под банку меда солдату 17-й танковой бригады Александру Суслопарову.
Боец погиб в результате взрыва, у него осталась жена и пятеро детей.
64 гражданских.
В Украине можем набрать только среди рыгов и комуняк ватных тысячи для обмена.
Сказал что то против атовцев, Украины, сказал за россию и арестовывать.
У нас колоссальный потенциал сепаров везде, их можно тысячами сажать.
Начиная от шуфричей, медведчукоа, бойко, рабиновичей, в слугах олигарха их полно, что у них россии нет агрессора, сивоху забирайте.
И тогда таких 1000 шуфричей можно обменять за наших 20 военных.
2000 медвечуков на 40 военных и т.д.
Действуйте ребята, а то скоро у вас в тюрьмах будут только атовцы сидеть и ветераны АТО.
рябашапку и компанию в дальнейшем нужно судить, только не в ватном суде.