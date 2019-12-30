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 Політика України
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Все про:газові переговори (142) Росія (14221) Макогон (6)

 4-денний переговорний марафон із "Газпромом" у Відні закінчився, - глава Оператора ГТС Макогон

Україна і РФ рано-вранці в понеділок, 30 грудня, завершили чотириденний переговорний марафон у Відні, повідомив глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"Сьогодні о 5:28 ранку закінчили майже цілодобовий 4-денний переговорний марафон із "Газпромом" у Відні. Уже лечу в Брюссель для вирішення іншого важливого ​​завдання - своєчасного підписання міжоператорської угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил", - написав Макогон на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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4-денний переговорний марафон із Газпромом у Відні закінчився, - глава Оператора ГТС Макогон 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167976
 
   
 Топ коментарі
 
То шо, скільки Україна повинна віддати бабла Россії ?
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4 дня бухать... Вот это сила воли!
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АГА ОТБЬЕШЬ, там шо бы БУБОЧКА не подписался платить за газ для лугандонии,
,,они же наши люди", да и этого прокормить попробуй=))
4-денний переговорний марафон із "Газпромом" у Відні закінчився, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 2202
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То шо, скільки Україна повинна віддати бабла Россії ?
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Залишається надія, що не дуже зрадили інтереси України.
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Не стыкай, тебе що то оставят, ты же не Украина.
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Финальные газовые переговоры продолжались в Вене четверо суток. Несмотря на их завершение, о подписании контракта пока не сообщается.
Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в понедельник, 30 декабря, сообщил о завершении газовых переговоров, которые проходят в Вене с 26 декабря.
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А как абыдна Хвирташу ?))) Вот они переговоры , прямо тут ... А поучаствовать не может .)
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О чём с ними можно договариваться после санкций США ??? О полной и безоговорочной капитуляции ? Лучше расскажите кто и куда вставлял знамя Победы и был ли среди них грузин ?)
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И шо? Половину того что простили паРаше отобьем этим контрактом...или только треть???
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АГА ОТБЬЕШЬ, там шо бы БУБОЧКА не подписался платить за газ для лугандонии,
,,они же наши люди", да и этого прокормить попробуй=))
4-денний переговорний марафон із "Газпромом" у Відні закінчився, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 2202
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Оце і я розумію - потужний, кабанічно розхарчований свинарчук! 🐷
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та то ще підсвинок, у порівнянні з тими, що у них є конкретно супоросними екземплярами...
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Або: «Батьку, кінчай мо торгувати, бо вже нема чим давати здачу !»
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а на сколько было притензий в газпроме к нефтегазу ?
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Так а газ на чё поменяли? Беркутовцев же уже отдали луГандону, неужели биомасса Бубочки в обменный фонд сгодилась!?
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5.28 закончили..нет времени..лкчу в Брюссель...
Турборежим?
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Нічога не зразумеў. Скрэпная кінула грошы, каб не страціць больш, а з транзітам тармозіць? Або проста гандлюецца , каб канчаткова не згубіць твару?
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Все уже сдали, или ещё есть на что менять?
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