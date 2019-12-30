 4-денний переговорний марафон із "Газпромом" у Відні закінчився, - глава Оператора ГТС Макогон

"Сьогодні о 5:28 ранку закінчили майже цілодобовий 4-денний переговорний марафон із "Газпромом" у Відні. Уже лечу в Брюссель для вирішення іншого важливого ​​завдання - своєчасного підписання міжоператорської угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил", - написав Макогон на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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