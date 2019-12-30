 4-денний переговорний марафон із "Газпромом" у Відні закінчився, - глава Оператора ГТС Макогон

"Сьогодні о 5:28 ранку закінчили майже цілодобовий 4-денний переговорний марафон із "Газпромом" у Відні. Уже лечу в Брюссель для вирішення іншого важливого завдання - своєчасного підписання міжоператорської угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил", - написав Макогон на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
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Матеріали за темою: Газова війна
Газові переговори тривають у Відні, - глава Оператора ГТС Макогон
Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон
Попри завершення переговорів із "Газпромом" у Відні, про підписання остаточних документів ще не йдеться, - Оператор ГТС
Газові переговори тривають: робота, можливо, затягнеться на вихідні, - глава Оператора ГТС Макогон
Протокол переговорів про транзит газу між Оператором ГТС України і "Газпромом". ДОКУМЕНТ
+6
То шо, скільки Україна повинна віддати бабла Россії ?
+6
4 дня бухать... Вот это сила воли!
+5
АГА ОТБЬЕШЬ, там шо бы БУБОЧКА не подписался платить за газ для лугандонии,
,,они же наши люди", да и этого прокормить попробуй=))
,,они же наши люди", да и этого прокормить попробуй=))
Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в понедельник, 30 декабря, сообщил о завершении газовых переговоров, которые проходят в Вене с 26 декабря.
,,они же наши люди", да и этого прокормить попробуй=))
Турборежим?