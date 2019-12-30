 На ремонт дороги Станиця Луганська - Сєверодонецьк вже оголошено тендер - радник прем'єра Голик

За дорученням президента роботи на ній почнуться в 2020 році, повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, дорога Станиця Луганська - Сєверодонецьк є надзвичайно важливою. "Виїжджаючи з тимчасово окупованої території, люди бачать розбиту інфраструктуру і дороги в ямах. А мають бачити ідеальні дороги і розвиток", - зазначив радник голови уряду.
Голик підкреслив, що поставлено завдання відремонтувати цю дорогу в наступному році повністю і швидко. "Документи зібрані. Експертиза пройдена. Документація складена. Тендер в ProZorro оголошений", - повідомив він.
Про ремонт траси Станиця Луганська - Сєверодонецьк в листопаді 2019 року заявив Володимир Зеленський, відкриваючи відновлений міст у Станиці Луганській, що пов'язує підконтрольну і тимчасово непідконтрольну території Луганської області.
"Чотири місяці тому тут не було якісної дороги та автобусів, а люди вимушені були користуватися зруйнованим мостом. Ми його відбудували. Це одна з найзначніших гуманітарних місій української влади, яка робить все залежне для поліпшення умов перетину лінії розмежування", - заявив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що по обидва боки живуть громадяни України і доручив протягом весни 2020 року відремонтувати дорогу від Сєверодонецька до Станиці Луганської.
Нагадаємо, в жовтні 2019 року в рекордні терміни був завершений ремонт 130 км траси Запоріжжя - Маріуполь. За словами Юрія Голика, це стало можливим завдяки співпраці Укравтодору, Міністерства фінансів, праці понад тисячі будівельників і грамотному менеджменту.
Какой мост??? Кто его восстанавливал? Сделали какую-то соплю на жестянках шириной 2 метра и это мост? В деревне через речку-вонючку такой переходик делают.
Вот фото того моста , потрачено 37 миллионов денег украинских налогоплательщиков.Какой-такой 2 метра ?
"Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие", - отметил советник главы правительства. Источник: https://censor.net.ua/n3167974
Е, ні... Вони бачать результат приходу узкава "міра" на землі України. А дороги і розвиток вони повинні бачити у населених пунктах України, де його (узкава міра) немає.
Це той випадок, коли не доходить через голову, то хай дійде через... ноги.
Похоже, что фишка - пускать пыль в глаза, впиталась в кровь команде рояльного паганини. Оно переживает, что лица, въезжающие в Украину за второй пенсией, могут увидеть плохие дороги!!! Вася, проснись! Хорошие дороги только у него в сладких (не спрашиваю с кем!) снах! А остальные украинские граждане (настоящие!!!) пусть довольствуются ухабами да колдобинами! Ну, не смогла я все дороги построить, не смогла!!!
людибурятские танкисты видятувидят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видетьувидеть идеальные дороги и развитиехлеб соль для "асвабадитилей" ", - вероятно имел в виду советник главы правительства?
Вы сначала сделайте идеальные дороги немного с другой стороны - чтобы из Равы Русской, Краковца, Ужгорода и Чопа, можно было бы за 4-6 часов перебросить в Киев(например) Леопарды и Абрамсы, а об удобствах для переброски Т-90 раз уж раньше не беспокоились, то сейчас тем более можно не заморачиваться ....