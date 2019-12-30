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 На ремонт дороги Станиця Луганська - Сєверодонецьк вже оголошено тендер - радник прем'єра Голик

Уряд заявив про готовність у стислі терміни відремонтувати трасу Станиця Луганська - Сєверодонецьк.

За дорученням президента роботи на ній почнуться в 2020 році, повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дорога Станиця Луганська - Сєверодонецьк є надзвичайно важливою. "Виїжджаючи з тимчасово окупованої території, люди бачать розбиту інфраструктуру і дороги в ямах. А мають бачити ідеальні дороги і розвиток", - зазначив радник голови уряду.

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Голик підкреслив, що поставлено ​​завдання відремонтувати цю дорогу в наступному році повністю і швидко. "Документи зібрані. Експертиза пройдена. Документація складена. Тендер в ProZorro оголошений", - повідомив він.

На ремонт дороги Станиця Луганська - Сєверодонецьк вже оголошено тендер - радник премєра Голик 01

Про ремонт траси Станиця Луганська - Сєверодонецьк в листопаді 2019 року заявив Володимир Зеленський, відкриваючи відновлений міст у Станиці Луганській, що пов'язує підконтрольну і тимчасово непідконтрольну території Луганської області.

"Чотири місяці тому тут не було якісної дороги та автобусів, а люди вимушені були користуватися зруйнованим мостом. Ми його відбудували. Це одна з найзначніших гуманітарних місій української влади, яка робить все залежне для поліпшення умов перетину лінії розмежування", - заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що по обидва боки живуть громадяни України і доручив протягом весни 2020 року відремонтувати дорогу від Сєверодонецька до Станиці Луганської.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року в рекордні терміни був завершений ремонт 130 км траси Запоріжжя - Маріуполь. За словами Юрія Голика, це стало можливим завдяки співпраці Укравтодору, Міністерства фінансів, праці понад тисячі будівельників і грамотному менеджменту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167974
 
 
 Топ коментарі
 
А виїзджаючи з Миколаїва в Херсон люди можуть бачити напрям замість дороги то і фік с ними? Головне сепарам же дорогу зробити.
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Це щоб сепарня комфортно їздила по пензії.
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Украинцы потерпят. Главное сепарам хорошо сделать. Земрази сделали это разом.
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А виїзджаючи з Миколаїва в Херсон люди можуть бачити напрям замість дороги то і фік с ними? Головне сепарам же дорогу зробити.
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Так обращайся к главам Херсонской и Николаевской области,у нас на Сумщине так и поступали,поэтому у меня к городу вместо направлений появились дороги
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Дороги везде нужны ,как воздух. И автобусное сообщение в селах по всей Украине.Сёла отрезаны от цивилизации и умирают в тесных объятиях подонков ОТГ.
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Це щоб сепарня комфортно їздила по пензії.
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Украинцы потерпят. Главное сепарам хорошо сделать. Земрази сделали это разом.
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Зе-вивисекторы планомерно проводят интеграцию раковой опухоли ОРДЛО в тело Украины.

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как быстро с обмена перекинулись на экономику. вроде ничего и небыло. там где ЗЕ дает глупые обьяснения уже 8 страниц. видно не нравиться когда в глаза говорят что президент вообще не владеет ситуацие.
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заявил Владимир Зеленский, открывая восстановленный мост в Станице Луганской..

Какой мост??? Кто его восстанавливал? Сделали какую-то соплю на жестянках шириной 2 метра и это мост? В деревне через речку-вонючку такой переходик делают.
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На ремонт дороги Станиця Луганська - Сєверодонецьк вже оголошено тендер - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 365 ХВАТИТ ВРАТЬ
Вот фото того моста , потрачено 37 миллионов денег украинских налогоплательщиков.Какой-такой 2 метра ?
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Мост от простой дороги отличить не можешь??? Мост он там впереди, на сепарской территории. Флаги видишь? Вот это мост. а вот тебе ссылочка - https://www.youtube.com/watch?v=U8hTKq_AkLA Это те самые 37 лимонов, то есть времянка из железных профильков шириной 2 метра. То, что называют восстановленным мостом.
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Зебіли, дорога у центральній Україні від умовного села до умовного райцентру для ваших кумирів цінності тепер не представляє. Ваші кумири будуть будувати дороги для колаборантів і окупантів, замість того, щоб будувати там протитанкові радовби і "їжаки". Місцевий контингент для зелених більш зрозумілий і потрібний, ніж ви. Вони всі однієї віри і крові - кчацапсько-малороської.
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А нахріна?

"Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие", - отметил советник главы правительства. Источник: https://censor.net.ua/n3167974
Е, ні... Вони бачать результат приходу узкава "міра" на землі України. А дороги і розвиток вони повинні бачити у населених пунктах України, де його (узкава міра) немає.
Це той випадок, коли не доходить через голову, то хай дійде через... ноги.
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У нас в Дніпрі залишилось дві дороги - на Запоріжжя і на Харків, сотні сіл фактично відрізані ..... терористам поставте на границі банкомат і пенсійний - ваша дорога їм нах... не потрібна!!!
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Как понимаю, в тендере четко указано, что полотно дороги по ширине должно быть готовым к пропуску Т-72, Т-90, Армата направлением вглубь Украины. Это - как минимум!

Похоже, что фишка - пускать пыль в глаза, впиталась в кровь команде рояльного паганини. Оно переживает, что лица, въезжающие в Украину за второй пенсией, могут увидеть плохие дороги!!! Вася, проснись! Хорошие дороги только у него в сладких (не спрашиваю с кем!) снах! А остальные украинские граждане (настоящие!!!) пусть довольствуются ухабами да колдобинами! Ну, не смогла я все дороги построить, не смогла!!!
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... дорога Станица Луганская - Северодонецк является чрезвычайно важной. "Выезжая с временно оккупированной территории, люди бурятские танкисты видят увидят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть увидеть идеальные дороги и развитие хлеб соль для "асвабадитилей" ", - вероятно имел в виду советник главы правительства?

Вы сначала сделайте идеальные дороги немного с другой стороны - чтобы из Равы Русской, Краковца, Ужгорода и Чопа, можно было бы за 4-6 часов перебросить в Киев(например) Леопарды и Абрамсы, а об удобствах для переброски Т-90 раз уж раньше не беспокоились, то сейчас тем более можно не заморачиваться ....
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