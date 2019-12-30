 Мін'юст ініціюватиме зміни до закону про люстрацію, - Малюська

Таку думку висловив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи планується перегляд закону про люстрацію у зв'язку з рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
"Будемо (ініціювати перегляд закону про люстрацію. - Ред.). Питання тільки в тому, як і коли ми це зробимо, але однозначно закон про люстрацію потребує змін з урахуванням рішення ЄСПЛ. Єдине що, прочитавши це рішення, я не можу сказати, що на 100% зрозумів, що від нас хоче Європейський суд і яким чином треба поміняти закон, щоб він влаштував ЄСПЛ і відповідав Конвенції про захист прав людини. Тому що це рішення доволі розмите, в ньому йдеться про певний баланс, а не про конкретні норми, які треба було б змінити або скасувати", - пояснив міністр.
"Тобто загальний посил зрозумілий, що обсяг і кількість посад, які підпадають під люстрацію, необхідно якось звужувати, але він не зовсім однозначний, і важко зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок в аргументації Європейського суду. Це складне рішення і не зовсім однозначне", - додав він.
За словами глави Мін'юсту, Україна, найімовірніше, оскаржить це рішення ЄСПЛ.
"Ще ні (не оскаржували рішення ЄСПЛ. - Ред.). Найімовірніше, так (плануємо оскаржити рішення ЄСПЛ. - Ред.). У нас є ще час для ухвалення рішення (скаргу можна подати до 17 січня 2020 року. - Ред.), але, найімовірніше, ми подамо скаргу на розгляд Великої палати ЄСПЛ. Хоча б для того, щоб чіткіше зрозуміти аргументацію суду", - додав Малюська.
Відповідаючи на запитання про ініціативу президента Володимира Зеленського розширити люстрацію на чиновників, які були при владі з 2014 року, Малюська відповів що "розширення обсягу люстрації не актуальне".
"Євросуд, навпаки, закликає звузити обсяг люстрації. Тому ми цю ідею не підтримували", - сказав він.
Петр Алексеевич, с наступающим!
Зебилы счастливы...
https://www.youtube.com/watch?v=7C4-f98ynEE&fbclid=IwAR1NHA5Sjdb9j2XIGLtJoGvpmz44I5OuCf5JznjtHfMqB63KEMhAnfPVuRo
2 ч. ·
В Москве смогли понять, в какую ловушку можно заманить Зеленского, - и успешно заманивают. Украинскому президенту необходимы успехи в вопросе прекращения войны на Донбассе. Но поскольку сам конфликт не прекращается, освобождение людей сегодня - единственная реальная возможность продемонстрировать хоть какой-то прогресс, причем понятный каждому человеку.
Ради этого прогресса украинский президент пошел и на освобождение бывших сотрудников «Беркута», и на игнорирование позиции родственников убитых в Киеве и Харькове, и на слом юридической процедуры, который любому непредвзятому человеку не мог не показаться вопиющим беззаконием в российском или белорусском стиле, и на согласие с «очищением» освобожденных - то есть на отказ от их дальнейшего юридического преследования. Но результат - есть. Люди - дома.
Однако это - гуманитарный аспект проблемы. А есть еще и политический: эффект от освобождения пленных скоро исчезнет, а глубина пропасти не изменится. При этом Кремль будет действовать в том же духе и дальше - обещая прекратить конфликт или хотя бы «просто прекратить стрелять», побуждать Зеленского к таким решениям, которые будут все в большей степени углублять пропасть и, в конечном счете, вызовут взрыв. На что, собственно, и рассчитывают в Москве.
1 ч. ·
- Заметьте, однако, что политические решения Зеленского выполняются: вопреки законам и Конституции, протесту ветеранов и возмущению немалой части общества.
Вы сослужите себе хорошую службу, если в дополнение к мемасикам и репостам, возьмёте лист бумаги, ручку, и попытаетесь прикинуть: отчего же да, а не нет?..
И кто реальный клоун в этой ситуации?
А далее, есть слабая надежда, что вопрос «что делать?» будет обдуман и поставлен более основательно, нежели, то, что было до сих пор.)
Пора пану министру или не говорить гоп пока не перескочишь или ехать в Трускавец на пересдачу.
і решту ригів повернути ?
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/349453-delo_o_diktatorskih_zakonah_trudnosti_nakazanija
вы убийц отдаёте