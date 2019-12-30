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 Політика України
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 Мін'юст ініціюватиме зміни до закону про люстрацію, - Малюська

Чинний закон про люстрацію потребує змін.

Таку думку висловив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи планується перегляд закону про люстрацію у зв'язку з рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"Будемо (ініціювати перегляд закону про люстрацію. - Ред.). Питання тільки в тому, як і коли ми це зробимо, але однозначно закон про люстрацію потребує змін з урахуванням рішення ЄСПЛ. Єдине що, прочитавши це рішення, я не можу сказати, що на 100% зрозумів, що від нас хоче Європейський суд і яким чином треба поміняти закон, щоб він влаштував ЄСПЛ і відповідав Конвенції про захист прав людини. Тому що це рішення доволі розмите, в ньому йдеться про певний баланс, а не про конкретні норми, які треба було б змінити або скасувати", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через рішення ЄСПЛ "люстровані" прокурори можуть повернутися на свої посади, - Рябошапка

"Тобто загальний посил зрозумілий, що обсяг і кількість посад, які підпадають під люстрацію, необхідно якось звужувати, але він не зовсім однозначний, і важко зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок в аргументації Європейського суду. Це складне рішення і не зовсім однозначне", - додав він.

За словами глави Мін'юсту, Україна, найімовірніше, оскаржить це рішення ЄСПЛ.

"Ще ні (не оскаржували рішення ЄСПЛ. - Ред.). Найімовірніше, так (плануємо оскаржити рішення ЄСПЛ. - Ред.). У нас є ще час для ухвалення рішення (скаргу можна подати до 17 січня 2020 року. - Ред.), але, найімовірніше, ми подамо скаргу на розгляд Великої палати ЄСПЛ. Хоча б для того, щоб чіткіше зрозуміти аргументацію суду", - додав Малюська.

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Відповідаючи на запитання про ініціативу президента Володимира Зеленського розширити люстрацію на чиновників, які були при владі з 2014 року, Малюська відповів що "розширення обсягу люстрації не актуальне".

"Євросуд, навпаки, закликає звузити обсяг люстрації. Тому ми цю ідею не підтримували", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167972
 
   
 Топ коментарі
 
Олигофрена Бодю нужно официально пристроить... Минюст будет инициировать изменения в закон о люстрации, - Малюська - Цензор.НЕТ 7749
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Да, портняшку пора уже официально трудоустроить, так что закон нужно менять, а там и легитимный с азировым подтянутся
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Задача зеленой плесени понятна - теперь будут люстрировать участников революции Достоинства, а рыгов восстановят в правах. Зебилы, вы сделали это вместе!! Мін'юст ініціюватиме зміни до закону про люстрацію, - Малюська - Цензор.НЕТ 2776
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Олигофрена Бодю нужно официально пристроить... Минюст будет инициировать изменения в закон о люстрации, - Малюська - Цензор.НЕТ 7749
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Історія учить, що вона нічого не учить. Пружина зжимається. А віддача може виявитися неприємною для ЗЄ-йла та його подєльників.
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Так, "ніфіга нє понял, но надо мєнять". А в думках: "ілі єщьо лучшє - отмєніть". Кадрова голодуха. А більш-менш професіонали або у ригів, або у Порошенка. Від Порошенка ніз о не хоче, та й понти не дозволяють. Залишаються риги. А там всі люстровані. Але правда ще й у ому, що риги докерувалися до того, що на початок 2014 року у казні була аж 131 000 гривень на всю країну. Тому у вони хоч і професіонали, але не у державному будівництві, радше - навпаки.
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Ну понятно. Бурят і всякі інші Лукаш страждають.
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Вірним шдяхом йдуть зєбуїни. Повернути всіх ригів на старі місця, а Портнова замість Богдана. Та й Азіров борозди не спортить.
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Рыго-вата хочет к корыту снова на радость зеленой не чести .
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Спросите у ГлавПеса. Оно подскажет!
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1 января 2020 года - День Прикосновения.
Петр Алексеевич, с наступающим! Минюст будет инициировать изменения в закон о люстрации, - Малюська - Цензор.НЕТ 4034
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Мальчик с ксивой презЕдента именно так и хотел развесить флажки....ошибки нет...
Зебилы счастливы...
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1 січня день народження Степана Андрійовича. Фсєм бухать і вєсєліцца! Включно з маскалями. Мін'юст ініціюватиме зміни до закону про люстрацію, - Малюська - Цензор.НЕТ 5829
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Да, портняшку пора уже официально трудоустроить, так что закон нужно менять, а там и легитимный с азировым подтянутся
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Поярков дав Зеленському майстер клас, щоб того не називали маленьким криворізьким сцикунятком

https://www.youtube.com/watch?v=7C4-f98ynEE&fbclid=IwAR1NHA5Sjdb9j2XIGLtJoGvpmz44I5OuCf5JznjtHfMqB63KEMhAnfPVuRo
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Задача зеленой плесени понятна - теперь будут люстрировать участников революции Достоинства, а рыгов восстановят в правах. Зебилы, вы сделали это вместе!! Мін'юст ініціюватиме зміни до закону про люстрацію, - Малюська - Цензор.НЕТ 2776
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Виталий Портников
2 ч. ·

В Москве смогли понять, в какую ловушку можно заманить Зеленского, - и успешно заманивают. Украинскому президенту необходимы успехи в вопросе прекращения войны на Донбассе. Но поскольку сам конфликт не прекращается, освобождение людей сегодня - единственная реальная возможность продемонстрировать хоть какой-то прогресс, причем понятный каждому человеку.
Ради этого прогресса украинский президент пошел и на освобождение бывших сотрудников «Беркута», и на игнорирование позиции родственников убитых в Киеве и Харькове, и на слом юридической процедуры, который любому непредвзятому человеку не мог не показаться вопиющим беззаконием в российском или белорусском стиле, и на согласие с «очищением» освобожденных - то есть на отказ от их дальнейшего юридического преследования. Но результат - есть. Люди - дома.

Однако это - гуманитарный аспект проблемы. А есть еще и политический: эффект от освобождения пленных скоро исчезнет, а глубина пропасти не изменится. При этом Кремль будет действовать в том же духе и дальше - обещая прекратить конфликт или хотя бы «просто прекратить стрелять», побуждать Зеленского к таким решениям, которые будут все в большей степени углублять пропасть и, в конечном счете, вызовут взрыв. На что, собственно, и рассчитывают в Москве.
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А зачем зеленому стаду было ждать этот день? Имея говнобольшинство в раде...они могли снять неприкосновенность с любого депутата...
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Та да, министра экономического развития времен Януковича восстановят в правах... непорядок! Мін'юст ініціюватиме зміни до закону про люстрацію, - Малюська - Цензор.НЕТ 6391
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Алексей Арестович
1 ч. ·

- Заметьте, однако, что политические решения Зеленского выполняются: вопреки законам и Конституции, протесту ветеранов и возмущению немалой части общества.
Вы сослужите себе хорошую службу, если в дополнение к мемасикам и репостам, возьмёте лист бумаги, ручку, и попытаетесь прикинуть: отчего же да, а не нет?..
И кто реальный клоун в этой ситуации?

А далее, есть слабая надежда, что вопрос «что делать?» будет обдуман и поставлен более основательно, нежели, то, что было до сих пор.)
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".... прочитав это решение, я не могу сказать, что на 100% понял ... ..." пояснил министр Мін'юст ініціюватиме зміни до закону про люстрацію, - Малюська - Цензор.НЕТ 4168
Пора пану министру или не говорить гоп пока не перескочишь или ехать в Трускавец на пересдачу.
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це щоб богдана відмазати ?
і решту ригів повернути ?
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"молюски" не соображают ,что самой наилучшей люстрацией в Украине был Майдан не надо игнорировать люстраторов -украинский народ
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где вы видели люстрацию.....??? вор и хапуга, продажный мент Буханистый назначен врио начальника полиции г. Глухов....... не менее продажный мент Буслов назначен зам начальника полиции в Шостку.... о какой люстрации идет речь ????
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