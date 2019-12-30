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 Політика України, Суспільство
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Все про:Укрзалізниця (871) Донбас (12806) електричка (36) Кравцов Євген (96)

 "Укрзалізниця" пустила електричку в прифронтове селище Верхньоторецьке, відновивши перерване в 2014 році приміське сполучення

"Укрзалізниця" пустила електричку в прифронтове селище Верхньоторецьке, вперше з 2014 року відновивши приміський рух на ділянці між станціями "Фенольна" (Новгородське) і "Скотувата" (Верхньоторецьке).

Про це йдеться на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.

Із 30 грудня до станції "Скотувата" курсуватимуть дві пари приміських електропоїздів зі Слов'янська - вранці і ввечері. Раніше вони їздили лише до "Фенольної".

"Крім призначення поїздів далекого сполучення, які з’єднують схід країни з іншими регіонами, ми розвиваємо і місцеві залізничні перевезення. Влітку відновили рух на ділянці Волноваха — Південнодонбаська. А зараз, напередодні новорічних та різдвяних свят, ми відновлюємо рух до станції Скотувата", - наводяться в повідомленні слова голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

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Підготовка залізничної інфраструктури велася разом зі штабом Операції об'єднаних сил, Головним управління Національної поліції та за сприяння Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Було відновлено пошкоджений обстрілами фасад будівлі вокзалу "Скотувата", відремонтували систему опалення та внутрішнє оздоблення. Для забезпечення безпеки пасажирів та організації роботи відділу поліції встановлено додатковий паркан, організовано систему відеоспостереження.

Також на ділянці "Скотувата - Фенольна" відремонтували пристрої сигналізації та зв'язку. Укладено пішохідний перехід на 35 км ПК 10 перегону "Скоттувата - Петруньки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167971
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и название "Скотоватая" "Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, возобновив прерванное в 2014 году пригородное сообщение - Цензор.НЕТ 5083 скоты ватные, что ли?
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Не стесняйтесь, пускайте сразу в Даунецк и Лугандонск.
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Та лише такі думки і приходять. Ймовірно ми не перші хто стикнувся з ватоголовими.
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Ну и название "Скотоватая" "Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, возобновив прерванное в 2014 году пригородное сообщение - Цензор.НЕТ 5083 скоты ватные, что ли?
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Поселение основано в 1772 году, до 1978 года носило название Скотоватая, названия ЖД станций , как правило ,меняются очень редко
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Скотоватая деревня "Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, возобновив прерванное в 2014 году пригородное сообщение - Цензор.НЕТ 9486 - название говорит само за себя!
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Легче сепарам искать цель, сразу жертв - целая электричка
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Похоже, Зе собирается развернуть бурную деятельность по обмену!
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Не стесняйтесь, пускайте сразу в Даунецк и Лугандонск.
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остаточно перестав бачити хоча б якусь примарну різницю між терористами "лднр" і командою Зеленського.
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На очереди - компесации сепарам Даунбасса и дальнейшие посадки Патриотов.
Ты заслужила это, зебильная страна... "Укрзалізниця" пустила електричку в прифронтове селище Верхньоторецьке, відновивши перерване в 2014 році приміське сполучення - Цензор.НЕТ 3791
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Ось саме тому всі адекватні люди намагаються будь-якими шляхами звалити з України.
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