 Мін'юст не планує відкликати позови проти Росії в міжнародних судах, - Малюська

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"За судовими процесам, які веде Мін'юст, можу сказати, що таких планів (відкликати позови. - Ред.) зараз немає", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ гарантував "процесуальне очищення" для тих переданих ОРДЛО, кому ще не винесено вирок суду, - Гризлов

Малюська заявив, що він може ініціювати відмову від позову або укладення мирової угоди, якщо в цьому буде "якийсь позитив".

"Мене не можуть поставити перед фактом. Я можу ініціювати відмову від позову або укладення будь-якої мирової угоди, якщо побачу якийсь позитив від цього. Наприклад, чи я відмовлюсь від позову в ЄСПЛ щодо Криму, якщо Росія віддасть Крим? Звичайно ж! Тобто, якщо є якісь мегапозитивні дії щодо конкретного якогось кейсу, то можна відкликати. Але на практиці я зараз варіантів таких не бачу", - заявив міністр.

Також читайте: Держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "Приватбанку" проти колишніх власників, - Милованов

Відповідаючи на запитання про те, чи планує Україна подавати нові позови проти РФ, міністр сказав, що наразі його відомство сфокусовано на існуючих справах: "Поки що ми сфокусовані на існуючих справах, тому що жодна з них ще не розглядається по суті, а лише вирішується питання їхньої прийнятності. Ми зараз будемо уважно вивчати всю цю історію, ми вирішили створити дорадчу групу, найняти топових світових юристів, які спеціалізуються на міжнародному гуманітарному праві, для того, щоб розробити стратегію нашого юридичного протистояння з Росією. Вони проведуть аналіз вже існуючих справ і порадять, чи починати нові чи ні, а також, як поводитися в цьому юридичному протистоянні надалі. Поки що нам здається, що судові процеси, які велися до цього часу і ведуться зараз, проходять якось хаотично і не узгоджено. Тобто єдиного центру координації для юридичної протидії РФ немає. А це, по суті, юридична війна, і вона, як і звичайна війна, вимагає штабу координації. На жаль, зараз цього немає, і ми хочемо це змінити. Це стосується позовів не тільки Мін'юсту, МЗС або Мінфіну, а й держкомпаній, наприклад, "Нафтогазу" і "Приватбанку"".