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 Політика України
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 Мін'юст не планує відкликати позови проти Росії в міжнародних судах, - Малюська

Україна не планує відкликати позови проти країни-агресора РФ у міжнародних судах.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"За судовими процесам, які веде Мін'юст, можу сказати, що таких планів (відкликати позови. - Ред.) зараз немає", - заявив він.

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Малюська заявив, що він може ініціювати відмову від позову або укладення мирової угоди, якщо в цьому буде "якийсь позитив".

"Мене не можуть поставити перед фактом. Я можу ініціювати відмову від позову або укладення будь-якої мирової угоди, якщо побачу якийсь позитив від цього. Наприклад, чи я відмовлюсь від позову в ЄСПЛ щодо Криму, якщо Росія віддасть Крим? Звичайно ж! Тобто, якщо є якісь мегапозитивні дії щодо конкретного якогось кейсу, то можна відкликати. Але на практиці я зараз варіантів таких не бачу", - заявив міністр.

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Відповідаючи на запитання про те, чи планує Україна подавати нові позови проти РФ, міністр сказав, що наразі його відомство сфокусовано на існуючих справах: "Поки що ми сфокусовані на існуючих справах, тому що жодна з них ще не розглядається по суті, а лише вирішується питання їхньої прийнятності. Ми зараз будемо уважно вивчати всю цю історію, ми вирішили створити дорадчу групу, найняти топових світових юристів, які спеціалізуються на міжнародному гуманітарному праві, для того, щоб розробити стратегію нашого юридичного протистояння з Росією. Вони проведуть аналіз вже існуючих справ і порадять, чи починати нові чи ні, а також, як поводитися в цьому юридичному протистоянні надалі. Поки що нам здається, що судові процеси, які велися до цього часу і ведуться зараз, проходять якось хаотично і не узгоджено. Тобто єдиного центру координації для юридичної протидії РФ немає. А це, по суті, юридична війна, і вона, як і звичайна війна, вимагає штабу координації. На жаль, зараз цього немає, і ми хочемо це змінити. Це стосується позовів не тільки Мін'юсту, МЗС або Мінфіну, а й держкомпаній, наприклад, "Нафтогазу" і "Приватбанку"".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167970
 
   
 Топ коментарі
 
Отзывать никто не будет конечно, но больше никто ничего не выиграет у срашки. А может и отзовут.. зебилам можно ссцать на морды бесконечно.
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Оно не планирует... Это ответ у зеленых такой. А что вы планируете? Где новые иски врагу? Где иски по разокраденному и разбитому Донбассу и украденному целиком Крыму? Где визовый режим с врагом? Где сокращение торговли? Почему не называете агрессора агрессором и войну войной? Почему престедуете добровольцев ит волонтеров? Почему бандиты не в тюрьмах, а Портнов -дружбан Богдана -идиота?
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Вам вірити, що вірити Фуйлу. Гримне на Зє і всі претензії моментально будуть відізвані. А Що, сателліти.
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Вам вірити, що вірити Фуйлу. Гримне на Зє і всі претензії моментально будуть відізвані. А Що, сателліти.
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Оно не планирует... Это ответ у зеленых такой. А что вы планируете? Где новые иски врагу? Где иски по разокраденному и разбитому Донбассу и украденному целиком Крыму? Где визовый режим с врагом? Где сокращение торговли? Почему не называете агрессора агрессором и войну войной? Почему престедуете добровольцев ит волонтеров? Почему бандиты не в тюрьмах, а Портнов -дружбан Богдана -идиота?
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Питання було не риторичне.
Бо з тексту:
«Малюська заявил, что он может инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если в этом будет "какой-то позитив". Источник: https://censor.net.ua/n3167970»

Видно, що в СН йде пошук «позітіву».
Було б бажання. А позітів найдьотся.
Як і в обміні вбивць патріотів Майдану, на таксистів -човників траси «Україна - Лугандон».
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Отзывать никто не будет конечно, но больше никто ничего не выиграет у срашки. А может и отзовут.. зебилам можно ссцать на морды бесконечно.
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Хух, спасибо, Малюська. Просто столп юстиции. А это ты беркутовцев объявил "военнопленными"?
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Разумеется!
Отзывать, это палиться и оставлять варианты на будущее.
А вот бездарно ПРОИГРАТЬ эти иски самое то!
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Така заява мінзеба свідчить саме про те, що планують. Більш брехливої влади в Україні ще не було.
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Поки що Зе-команда не наважилася. Але скоро не буде на кого міняти, і тоді ...
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Если отдадут Крым, то иски должны всё равно быть - за то, что уже несколько лет там гадят, за моральный ущерб, за недополученную выгоду, и т.д. и т.п..
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Отзывать не думают, а вот просрать и спихнуть все на попередников - легко!
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А какой смысл тратить время и деньги? Зеленая тварь все равно простит все.
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" Пока что нам кажется, что судебные процессы, которые велись до этого времени и ведутся сейчас, проходят как-то хаотично и не согласовано. " т.е. выигранный Стокгольмский Арбитраж, промежуточное решение по морякам это результат хаоса?
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Украина не планирует отзывать иски против страны-агрессора РФ в международных судах."какие зеленые иски в международных судах"?
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