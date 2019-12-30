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Все про:полонені (713) Офіс Президента (201)

 Підприємець, програміст, медсестра, обвинувачений у замаху на Захарченка: ОП розповів, кого звільнили з полону найманців РФ. СПИСОК

Офіс Президента України оприлюднив детальну інформацію про 76 звільнених полонених, яких учора під час обміну передали Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

1. Дєєв Іван Анатолійович, військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення. Потрапив у полон 5 лютого 2017 року. Виконував завдання з ведення спеціальної розвідки у визначених районах. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

2. Євтушок Юрій Олександрович, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади. Потрапив у полон у травні 2018 року під час висування до передового спостережного посту.

3. Іванчук Сергій Олександрович, військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення, капітан. Виконував завдання з ведення спеціальної розвідки у визначених районах. Потрапив у полон 5 лютого 2017 року. За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, у 2014 році був нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів.

4. Фурсов Роман Вікторович, військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Потрапив у полон 23 листопада 2017 року. Вважався таким, що загинув у бою 23 листопада в районі села Кримське (Новоайдарський район Луганської області). Пізніше стало відомо, що Роман Фурсов у полоні.

5. Воскобойник Володимир Володимирович, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади. Зник безвісти 24 травня 2018 року. Через чотири доби з’ясувалося, що він потрапив у полон поблизу Докучаєвська (точних даних про обставини немає досі). До полону прослужив на передовій вісім місяців.

6. Геймур Олександр Юрійович, старший солдат, потрапив у полон 22 травня 2019 року. Один із восьми військовослужбовців, які, за повідомленням штабу ООС, рухаючись на вантажному автомобілі, в районі населеного пункту Новотроїцьке відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію, де були затримані бойовиками. Нагороджений відзнакою Міністерства оборони України "Знак пошани".

7. Глондар Сергій Вікторович, військовий. Проживав у Кіровоградській області. У лютому 2015 року був захоплений у полон під час виконання бойового завдання в Дебальцівському оточенні. У 2014 році нагороджений відзнакою Міноборони України "За зразкову службу".

8. Дуванов Кім Володимирович, військовий. Командир 1-го зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону. У травні 2019 року він та ще семеро військовослужбовців Збройних сил України були захоплені бойовиками поблизу населеного пункту Оленівка.

9. Жемелінський Василь Леонідович, військовий. Мешкав у Кіровоградській області. Оператор відділення засекреченого зв'язку 34-го батальйону 57-ї бригади. В лютому 2018 року був захоплений у полон у Донецькій області. Обставини уточнюються.

10. Коріньков Олександр Олександрович, військовий. Проживав у м. Кропивницькому. У лютому 2015 року був захоплений під час виконання бойового завдання в Дебальцівському оточенні в Донецькій області. Олександр разом із Сергієм Глондарем виводили колони українських військових з Дебальцевого й потрапили у ворожу засідку.

11. Пантюшенко Богдан Валерійович, військовий. Потрапив у полон 18 січня 2015 року під час виконання бойового завдання у селищі Спартак поблизу Донецького аеропорту.

12. Пундор Борис Йосипович, військовий. Потрапив у полон 22 травня 2019 року. Старший солдат. Один із восьми військовослужбовців, які, за повідомленням штабу ООС, рухаючись на вантажному автомобілі, в районі населеного пункту Новотроїцьке відхилилися від визначеного маршруту та потрапили в полон.

13. Алоян Едуард Фарамазович, цивільний. Проживав в окупованому Алчевську Луганської області, де й був викрадений озброєними невідомими особами, одягнутими у військову форму, в березні 2018 року.

14. Буянов Віталій Олександрович, цивільний. Мешкав в окупованому Алчевську Луганської області. Був затриманий у травні 2015 року так званою Алчевською комендатурою за звинуваченням у державній зраді. Під час затримання у нього провели обшук та вилучили радіоапаратуру й дипломи.

15. Вороніна Вікторія Олегівна, цивільна. Проживала в м. Луганську. Учасниця міжнародного фонду "Волонтер". Була затримана незаконними формуваннями за місцем проживання у грудні 2016 року.

16. Горбулич Тетяна Миколаївна, цивільна. Переїхала з окупованого Луганська до м. Щастя. Була затримана в березні 2018 року під час проходження КПП, коли прямувала до Луганська.

17. Данильченко Олександр Олександрович, цивільний. Проживав у м. Луганську. Був захоплений у квітні 2018 року.

18. Данильченко Володимир Олександрович, цивільний. Проживав у м. Луганську, де й був захоплений у квітні 2018 року.

19. Єременко Валентина Олександрівна, цивільна. Мешкала в с. Новоолександрівка Кремінського району Луганської області. У вересні 2017 року її затримали з грішми в окупованому Луганську при спробі придбати квартиру.

20. Завацький Вадим Юрійович, цивільний. Проживав в окупованому Луганську. Працював у Міжнародному комітеті Червоного Хреста спеціалістом з медичних питань, з вересня 2018 року – у складі місії МКЧХ в Луганську. У грудні 2018 року на КПП "Червонопартизанськ" у Луганській області був затриманий під час перевірки документів.

21. Катишев Іван Олександрович, цивільний. Проживав в окупованому м. Алчевську Луганської області, працював у меблевому магазині. У 2017 році його забрали з-під дому – попросили вийти з помешкання та проконсультувати стосовно меблів. Вивезли в невідомому напрямку.

22. Коркішко Роман Вікторович, цивільний. Проживав в окупованому м. Алчевську Луганської області. До січня 2018 року займався приватними перевезеннями за маршрутом Алчевськ – Харків. Був затриманий незаконними формуваннями у липні 2018 року за звинуваченням у співпраці зі спецслужбами України.

23. Мухіна Анастасія Володимирівна, цивільна. 72-річна мешканка Луганська зникла в лютому 2018 року. Зі слів знайомої, можливо, була затримана працівниками "Міністерства держбезпеки ЛНР".

24. Олійник Денис Анатолійович, цивільний. У полоні опинився у жовтні 2018 року. За свідченнями сусідів, невідомі захопили його просто у квартирі в Голубівці (Кіровську).

25. Пауков Олександр Сергійович, цивільний. Студент Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. У полоні з 6 жовтня 2018 року. Був затриманий на КПВВ "Станиця Луганська". Звинувачувався у "державній зраді на користь України".

26. Секацький Денис Валерійович, цивільний. У полоні понад три роки – з червня 2016-го. Захоплений за нез’ясованих обставин.

27. Семенов Валерій Михайлович, цивільний. У полоні з 13 січня 2018 року – був затриманий на блокпосту смт Слов’яносербськ Луганської області при перевірці документів. "Генеральна прокуратура ЛНР" звинуватила його у "державній зраді" та "шпіонажі".

28. Семиренко Анатолій Олександрович, цивільний. У полоні – з липня 2016 року. Зник по дорозі в Луганськ. Був "засуджений" до 12 років позбавлення волі за "шпіонаж на користь України".

29. Сорокіна Олена В’ячеславівна, цивільна. Власниця зоомагазину з Первомайська, проукраїнська активістка, безслідно зникла у 2018 році. Містом ширилися чутки про її розстріл. Її подруга, яка розшукувала Олену, у це не вірила. Під час звільнення утримуваних на КПВВ "Майорське" Олена вийшла з автобуса у футболці з написом "Моя держава Україна", зробленим, найшвидше, вручну.

30. Тарасюк Валерій Олександрович, цивільний. Приватний підприємець з Антрацита. Був затриманий за місцем проживання у січні 2018 року. В "ЛНР" визнаний винним у "державній зраді".

31. Тучин Юрій Олексійович, цивільний. Зник в Алчевську у грудні 2017 року.

32. Циганок Євген Валентинович, цивільний. Був захоплений у травні 2015 року у власній квартирі в Луганську. Під час викрадення чинив опір, отримав поранення в ногу. Його звинувачували у начебто нападі на співробітника "народної міліції ЛНР".

33. Яровий Андрій Михайлович, цивільний. Консультант Міжнародного благодійного фонду "Альянс громадського здоров’я". Мешканець Києва. Був захоплений у серпні 2018 року під час здійснення гуманітарної місії на непідконтрольній частині Луганської області.

34. Анікімов Віталій Андрійович, цивільний. Зник на блокпосту поблизу Дебальцевого Донецької області 16 вересня 2016 року після повернення від бабусі, яка проживає в окупованому Алчевську Луганської області.

35. Асєєв Станіслав Володимирович, цивільний. Український письменник, журналіст і блогер, член PEN Ukraine. Захоплений у полон між 10 травня та 2 червня 2017 року. Був звинувачений бойовиками у шпигунстві, зв’язку з ним майже не було. Утримували Станіслава в колишньому музеї "Ізоляція", перетвореному на в’язницю. Потім був переведений до іншої тюрми. За інформацією звільненого українця, який перебував у полоні з Асєєвим, той зізнався, що його піддавали тортурам. 22 жовтня 2019 року бойовики заявили про "засудження" Станіслава до 15 років ув’язнення.

36. Багненко Лариса Олександрівна, цивільна. Медсестра обласної лікарні ім. Калініна, проживала в окупованому Донецьку, де і зникла 21 лютого 2019 року. До її помешкання прийшли четверо осіб, троє з яких були одягнуті в цивільне. Ще один був у формі, схожій на поліцейську. Незаконні формування звинувачували Ларису у "шпигунстві".

37. Батрак Дмитро Володимирович, цивільний. Мешкав в окупованому Донецьку. Був затриманий представниками незаконних збройних формувань за місцем проживання дружини.

38. Бражников Євген Миколайович, цивільний. Був затриманий незаконними формуваннями 29 липня 2016 року у власній машині в окупованому Донецьку. Бойовики звинувачували його у зберіганні та поширенні зброї та сприянні українській владі.

39. Бурцев Володимир Євгенович, цивільний. Проживав у селищі Опитне Артемівського району Донецької області. Був затриманий незаконними збройними формуваннями на початку травня 2015 року за невідомих обставин. Бойовики звинувачували його у "шпигунстві".

40. Галазюк Олег Дмитрович, цивільний. Блогер. Проживав в окупованому м. Торезі Донецької області, працював викладачем місцевого факультету Харківського інституту економіки ринкових відносин і менеджменту. У червні 2014 року його брат Віталій повідомив черговій частині Торезького МВ ГУ МВС України в Донецькій області про зникнення Олега. Датою зникнення вважається серпень 2017 року.

41. Гісь Роман Володимирович, цивільний. У 2017-му захоплений за місцем проживання у своїй квартирі в окупованому м. Донецьку.

42. Гончарова Тетяна Олександрівна, цивільна. Мешкала в окупованому Донецьку. Влітку 2016 року вийшла з дому та була затримана НЗФ. У її квартирі провели обшук. Вилучено ноутбук і всі документи, включно із закордонним паспортом.

43. Горбань Євген Юрійович, цивільний. Проживав в окупованому Донецьку, де й був захоплений у 2017 році, коли прямував до товариша на день народження. Під час обшуку в нього вилучили техніку.

44. Губкіна Ольга Михайлівна, цивільна, 1963 року народження. Проживала в окупованому Донецьку. Як розповіла донька Ольги, влітку 2017 року її матір викликали на допит до так званого МДБ, де вона була затримана за звинуваченням у "шпигунстві на користь України".

45. Деркач Василь Іванович, цивільний, 1941 року народження. Проживав в окупованому Зугресі-2 Донецької області. Навесні 2018 року стало відомо, що Василь Деркач перебуває в полоні – його захопили та відвезли до Донецька. Зі слів очевидця, полоненого били.

46. Женчус Андрій Відмантасович, цивільний. Проживав у окупованому м. Донецьку. Зник на блокпосту "Оленівка" у квітні 2018 року.

47. Завальна Олена Юріївна, цивільна, 1962 року народження. Проживала в окупованому м. Макіївці Донецької області. У жовтні 2017 року двоє незнайомих забрали жінку з її помешкання. Пізніше у будинку Олени в її присутності відбувся обшук, у результаті якого забрали ноутбук та мобільний телефон.

48. Карачор Наталія Іванівна, цивільна, 1970 року народження. Проживала в окупованому м. Шахтарську Донецької області та доглядала за чоловіком, який переніс дві тяжкі операції. Жінку захопили 4 квітня 2018 року в її будинку.

49. Карпук Дмитро Валерійович, цивільний, 1987 року народження. Проживав у м. Києві. Був захоплений у липні 2017 року, коли прямував з окупованого Донецька до Києва.

50. Керюхін Сергій Миколайович, цивільний. Прописаний в окупованому м. Донецьку, але проживав у м. Лимані Донецької області. Працював начальником структурного підрозділу "Лиманське моторвагонне депо" регіональної філії Донецької залізниці ПАТ "Укрзалізниця". Був затриманий під час пішохідного переходу КПП у квітні 2018 року, коли прямував до Донецька, щоб відвідати місця поховань батьків.

51 Коваль Денис В’ячеславович, цивільний. Зник 31 серпня 2016 року – того дня до нього прийшли невідомі за домашньою адресою та затримали. Бойовики інкримінували йому "шпигунство".

52. Кочмурадов Андрій Анатолійович, цивільний, програміст. Проживав у окупованому м. Донецьку, де у грудні 2017 року разом з дружиною Оленою Лазарєвою був затриманий за звинуваченням у "шпигунстві".

53. Кривошеєв Яків Михайлович, цивільний. Був затриманий НЗФ у червні 2016 року під час рейду в комп’ютерному клубі в окупованому Донецьку. Також звинувачувався бойовиками у "шпигунстві".

44. Кулаков Олег Володимирович, цивільний. Проживав у окупованому смт Нижня Кринка Радянського району Донецької області. 20 липня 2017 року був викрадений з дому невідомими.

55. Куліш Ігор Валерійович, цивільний. Проживав у окупованій Горлівці Донецької області. У червні 2016 року вийшов на прогулянку зі своїм другом та не повернувся. Друзі були затримані за звинуваченням у співробітництві з СБУ та організації терористичного акту (з метою усунення високопоставленого чиновника ОРДО) на непідконтрольній Україні території.

56. Лазарєва Олена Вікторівна, цивільна, дружина Андрія Кочмурадова. Проживала в окупованому м. Донецьку, де у грудні 2017 року разом з чоловіком була захоплена НЗФ. Їй, так само як і чоловікові, інкримінували "шпигунство".

57. Мальцева Зінаїда Миколаївна, цивільна. Проживала у Донецькій області. Зникла 1 жовтня 2017 року у м. Харцизьку Донецької області.

58. Ніколаєв Сергій Олександрович, цивільний. Проживав в окупованому Донецьку. Був затриманий правоохоронними органами РФ під час перетину кордону в пункті пропуску "Успенка – Матвіїв Курган".

59. Печонкін Станіслав Миколайович, цивільний. Уродженець окупованого м. Горлівки Донецької області, проживав у Бахмуті. В січні 2017 року поїхав перевірити стан житла до Горлівки, після чого зв’язок з ним обірвався. Його звинуватили у "шпигунстві" на користь спецслужб України.

60. Писанець Роман Юрійович, цивільний. Проживав у окупованому Донецьку. В кінці травня 2016 року був захоплений на автостоянці в Донецьку за звинуваченням у "шпигунстві".

61. Полікарпов Кирило Сергійович, цивільний. Проживав в окупованій Горлівці Донецької області. Зник 16 листопада 2017 року.

62. Поляков Олександр Геннадійович, цивільний. Проживав у м. Дніпрі. Зник на початку квітня 2016 року в Донецькій області. Утримувався у СІЗО № 5 м. Донецька.

63. Репетило Олександр Петрович, цивільний. Проживав в окупованому м. Донецьку. В липні 2017 року зник поблизу блокпоста "Оленівка" у м. Донецьку – виїздив на тимчасово окуповану територію у справах та був затриманий.

64. Робак Сергій Вікторович, цивільний. Проживав у м. Торецьку Донецької області. Зник 2 грудня 2017 року поблизу блокпоста у Ленінському районі Донецька.

65. Романченко Валерій Олександрович, цивільний. Проживав в окупованому Донецьку. У жовтні 2017 року до нього додому приїхали невідомі та забрали процесор, мобільний телефон, автомобіль. Валерія повезли в невідомому напрямку. Бойовики вважали його агентом СБУ.

66. Савін Василь Костянтинович, цивільний. Депутат міської ради м. Макіївки у 2002-2010 роках. Проживав в окупованій Макіївці Донецької області. Був захоплений НЗФ 27 лютого 2015 року. Його звинувачували у створенні незаконного формування, яке мало воювати на боці України.

67. Соколов Валерій Анатолійович, цивільний. Проживав в окупованому м. Донецьку, де й був захоплений бойовиками в листопаді 2016 року за звинуваченням у шпигунстві. Валерій Соколов почав співпрацювати з СБУ з кінця червня 2016 року.

68. Сугерей Олег Вікторович, цивільний. Проживав у Харкові. Був захоплений третього березня 2017 року під час поїздки в окупований Донецьк.

69. Теорентер Максим Олександрович, цивільний. Бізнесмен. Проживав у м. Лиман Донецької області. У квітні 2016 року виїхав у справах до окупованого Донецька та зник. Бойовики звинувачували Максима у замаху на Олександра Захарченка.

70. Терещенко Галина Іванівна, цивільна. Проживала в окупованому Донецьку, де й була захоплена в серпні 2017 року. Вела списки бойовиків, записувала номери авто у "МДБ". Пані Галині інкримінували "шпіонаж".

71. Тимофєєв Олександр Леонідович, цивільний. Проживав в окупованому Донецьку. В грудні 2017 року, слідуючи в напрямку Донецька, був знятий з рейсового автобуса та затриманий представниками НЗФ на блокпосту "Оленівка", разом з ним перебувала дружина, яку не затримали. Зі слів дружини, жодних пояснень стосовно причин затримання не було. Вона також повідомила, що до Олександра Тимофєєва застосовували тортури.

72. Усатюк Сергій Володимирович, цивільний. Проживав у Дружківці Донецької області, де і зник 24 вересня 2017 року. Сергій зранку вийшов з квартири та був схоплений двома особами у військовій формі. Після цього про нього більше нічого не було відомо.

73. Халимендик Вадим Вікторович, цивільний. Проживав у с. Дмитрівка та у м. Донецьку. Бойовики затримали його в липні 2017 року за підозрою у терористичній діяльності.

74. Чуйкова Марина Володимирівна, цивільна, медсестра. Проживала в окупованій Горлівці Донецької області. Була затримана в березні 2018 року на блокпосту, коли поверталася з окупованої території від хворої матері до Бахмута Донецької області. Бойовики звинуватили її у "шпигунстві" та співпраці з СБУ. З її квартири вилучили комп’ютер, планшет, декілька мобільних телефонів.

75. Шейтер Руслан Олексійович, цивільний. Проживав у с. Щурове Лиманського району Донецької області. Група озброєних осіб забрала Руслана з дому 10 жовтня 2017 року. Звинувачували у "шпигунстві".

76. Ярмишко Алла Іллівна, цивільна. Проживала в окупованому м. Донецьку. В середині лютого 2017 року Аллу забрали з власної квартири за підозрою у "шпигунстві" на користь України та зв'язках з СБУ. Має сина з інвалідністю, який не виходить на вулицю та перебуває на її утриманні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167969
 
   
 Топ коментарі
 
Жесть... Основна маса жили в ордло... Я так розумію туди й повернуться...
От би журналісти відслідкували, коли...
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Вже завтра 50% цих "полонених" добровільно повернуться до дому - в ЛуганДоію.
НеЛоху цим обміном нагадали, що він ЛОШАРА .
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Зе обещал, что поменяет "всех на всех" до 31 декабря. В итоге - отпустил больше сотни российских убийц-террористов, а сотни украинских пленных так и остались сидеть в тюрьмах россии.
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снова ты только всё о себе "ух какие фантазии Olexandra X"
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снова ты только всё о себе "бедненький на тебе 10р 50к\"
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поешь помоев за вовку зелень на 10 50 как сивухо посланый на юх
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А вообще какого фига?! Слушай Мария-Магдалена с яйцами и прыщами на роже..А давай про "методичку"? Только с аргументами? Идёт? Сразу скажу что я порося как и зелупеня повесил бы ***** прилюдно. Это оба - два ********. Они не за Украину рвут очко .Умные это понимают. Так что насчёт "методички"? Что правильного в действиях зелупеня и какая реальная польза стране? Вот сейчас освобождённых образно 6 бойцов ( остальные честно скажем на фоне тех кого не освободили - тупо неактуальны а некоторые вообще подставные 4-ро из которых не согласились съездить за бабло а потом вернуться назад) и их семьи не в счет. Мы отдали больше сотни реальных уголовников. Образно половина из которых может вернуться с акциями снова. Там реальный интерес по семьям бойцов и им самим и (подозреваю им и семьям насрать немного на то что дальше потому что они заинтересованы они просто этого не скажут на публику) А вот в общем плане для страны? Плюсы? Обещаю выложить как минимум 25 минусов самых главных которые не нуждаются в проверке вообще. Ну как? Схлестнёмся? Или с интеллектом проблема?
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Эй чмо, подожди ..А аргументы? Я же хочу показать что ты просто вонючий бот или тупня..Так докажи обратное??
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это аксиома. не требует доказательств. я античмо, антивонючий антибот и антитупня. ты чмо, просто вонючий бот и тупня.
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даже напрягаться ради тебя незачем. победа за мной. всухую. ты лузер. это ты всегда только само о себе: "Ну ничего нового. Биомусор. В спам."
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Согласен на 100%! Не буду себя утруждать и писать,все уже Вами написано и в "десятку". Хреновые наши дела и как сказал правильно отец погибшего мальчика на Майдане Голоднюк, "В Україні немає майбутнього". С этим зеленым гамном точно нет будущего
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ТВАРЬ ЗЕЛЕНАЯ !!!!! ЧТО Ж ТЫ ДЕЛАЕШЬ ? читаешь и удивляешься ---половина обмененных -----ни разведчики ,ни патриоты,а так просто задержаные---за какие проступки хрен знает ?????? А ГДЕ НАШИ ВОИНЫ,СКОТИНА ????? ОБВЕЛИ ЛОХА ВОКРУГ ПАЛЬЦА.СТОЯЛО НА АЭРОДРОМЕ КАК ЧМО И любовалось собой !!!!
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Зеленая ********** мразь сознательно обменяла преступников на левых пассажиров, которых зачерпнули в ОРДЛО для обмена.
Зеленая ********** мразь сознательно раскалывает общество, манипулируя женскими материнскими инстинктами и натравливая их на патриотов.
Зеленая ********** мразь сознательно ставит перед собой женщин и из-за их спин уничтожает майдан и всё патриотическое движение.

Хватит уже говорить о том, что он просто дурачок и ничего не понимает.
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Да нет родной. Я утвеждаю что оно редкий придурок. Оно так натянуло на себя шапку наполеона что свои баньки вылупленные " я ж не лох" ею закрыло. Оно реально безмозглое с потерей чувства самосохранения. А кто ещё?? Нами управляет несусветный придурок.Я это утверждаю.
Только один аргумент из возможных 6-7-ми: На сегодня на передовой минимум 12-14 очень серьёзных стрелков с дистанции от 1 до 2,5 км. От того что где нибудь на выходе зелупеню не развалят голову как дыню, пулей без определения, - его не спасает на сегодня ни охрана ни все предосторожности. Это к тому что команда нехилая может собраться ещё и из довольно умных человек 4-5 обеспечения да ещё и с игрушками нужными - сейчас это просто вопрос денег. .Легко. В мире не существует защищённых полностью. И с такой дистанции при нашем необорудовании улиц ,при нашей тупой мусорне которая только крышевать умеет - специалист и уйдёт беспроблемно. При этом бОльшая часть страны ещё и будет танцевать и аплодировать а по резонансу начнёт ещё и Майдан собираться и разного рода ******** снова начнут бежать из страны. Как ты думаешь, оно слишком такое смелое или идиот? Это только одна опасность из определенного количества.
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Це типово єврейський трюк, свідома маніпуляція природною емпатією білої людини, через який їм на Заході вдається творити всю ту хуцпу, що вони творять.
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Виявляється, не один я так думаю. Виходить. цим мутним обміном украінців обдурили в черговий раз. З числа цих 76 лише дванадцятеро мають відношення до військових, що знаходяться в полоні. Та таких "шпионов" з більшими підставами в звинуваченні за шпіонаж в Украіні тьма -тьмуща. Ці "людишки" сміливо ходять по наших вулицях і не криючись говорять про ненависть до " хунти, укров і бандеровской власти."
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Жидівня в черговий раз обдурила українців. Це що, хіба така новина? Коли вже українці почнуть думати. Що обрали, те й мають.
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Там ще "краще" ситуація. Віддали більше сотні покидьків.. Далі що ? Частина вже на гачку і її знов посилатимуть вбивати. Це вже провірені..Кремлю не потрібні різні бабусі совкові з мосту..А ті кого ще можна використати. Тепер наші типу..ті зі списку хто ніяк не фігурує у війні. Таких 70 відсотків. Вони сюди приїхали..церемонію пройдуть завтра поїдуть назад додому. Потім їх знов попросять проїхатися на обмін. Параша за все платить. А це не українці..Це бидло яке за гроші дасть ззаду і спереду. Вони ці дурні зовсім не моніторили хто там у списках..Їм показали трьох бійців - досить для піару під ялинку! Решта не цікавить ! .І знов матеріал для обміну.Там виявляється зброду різного ще більше ніж сподівалися. Я спочатку не зрозумів - що це за 4 дурні які відмовилися обмінюватися ? Думав - завербували чи що? А то просто якесь ватне гівно яке ніякого стосунку до цієї історії не має і не мало! Вони просто відмовилися проїхати туди - назад . Може злякалися "бандерівців" .. А тут вже це зелене падло придумало казку! Воно нам потрібно це лайно такою ціною? А тепер ще виявляється це клоунське жидівське падло ****** ще дотерло з ****** про купівлю ще однією пархатою падаллю коломойманом газу напряму, а потім перемовини з мавпами недороссії а потім - особливий статус у нашу Конституцію..Вже кацапи "здали" це лайно у своїх ЗМІ з тельбухами ! Що тепер? Вмикаємо таймер до початку Майдана та робимо ставки? Що далі? Що нам ще такого треба зробити падлючого щоб ми нарешті пішли задавати питання компанією у мільйон ? Почати жерти наших дітей?
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Тепер новиною для Зелепутів стане виплата всім " узникам,"постраждалим від терористів по 150 тисяч гривень компенсаціі за моральні незручності.
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Цікаво, а як відносяться до такого обміну кацапи? Коли їм завозять (офіційно в лугандон, але дефакто у рашу) покидьків, вбивць і іншу нелюдь - фактично рускій народ приймає усю наволоч. Як можна таке сприйняти нормальній людині?
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За 90% лугандонной вати віддали беркутівців,харьківських вбивць-терорстів,одеських сєпарів-вбивць,кілера...Жесть.Рівноцінний обмін...
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Вот это ращвели зеленых дибилов... Отдвли таксистов и кучу лугандонов в обмен на ключевых свидетелей и исполнителей преступлений рашинских.... Ну дибилы
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Выходит,что вместо наших бойцов кремлевские разбойники всучили Зеленскому проституток, шоферов и каких-то непонятных лугандонов и это является ничем иным, как наглым обманом руководства Украины украинского народа.
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зеленский и компания говорит им, делайте хоть что в Украине, вас выпустим.
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от Вовка наменял мля...
он не еврей, евреи в большинстве своём умные и таллантливые люди. Поц одним словом.
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смердючі кацапи наловили цивільних місцевих, щоб обміняти їх на ВБИВЦЬ І КАТІВ!!! а ЖИД ВОЛ ДЕ МОР ЗЕЛЕН-ИЙ ще й гордиться таким ВСРАтИМ "ОБМІНОМ"!!! Короче ЧЕРГОВА кацапо-жидівська афера за рахунок простих українців....
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от был бы Вофка настоящим евреем: уже сидел бы Медведчук с Бойко и Рабиновичем...и ******* Шуфричем.. на таких жирных уродов сепары по приказу пукина всех сразу бы поменяли. И все были бы довольны ... вот это было бы хорошее политическое решение.
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Ти городиш повну фігню Зе не керує Україною . Зараз Україною керує zhidованський кагал Колективне правління. Зе лише їх говоряча лялька,якій іноді дають своє слово вставити, а потім жахаються , і самі ляльководи до речі, яку муть він несе.
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в среднем на россии не пребудет, в Украине не убудет,
но русские вообще умом тронулись, я думаю лучше 12 чем 127,
не забывайте, россия тоже тюрьма
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я так понимаю что там за два дня список на обмен пополнят .на улице на хватают и менять на убийц будут .
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Чудово. Тільки заради ціх людей варто було проводити норманський формат.
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