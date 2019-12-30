 Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль

"Ми жодним чином не виступаємо проти легальних магазинів із вживаними речима, тобто "секонд-хендом". Якщо товари в ці магазини завезені та продаються відповідно до норм вітчизняного законодавства, - ми не маємо нічого проти!" - наводить висловлювання Коваля пресслужба Мінсоцполітики, передає Цензор.НЕТ.

За словами заступника міністра, частина вантажів, які завозяться в Україну під статусом "гуманітарної допомоги", не роздаються людям безкоштовно, як того вимагає законодавство, а продаються в магазинах і навіть бутіках. "Це схема! Це корупція! Це ухилення від сплати податків!" - наголосив Олег Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль

Мінсоцполітики - єдиний орган в Україні, який може надати тому чи іншому вантажу статус "гуманітарного".

"Коли я очолив робочу групу із надання відповідного статусу, я здивувався об’ємам речей, які завозяться в Україну під виглядом "гуманітарки". Здивувався у негативному сенсі – після перетину кордону ці вантажі фактично зникають з наших "радарів". При цьому кількість нужденних фактично не зменшується. Щороку від цих схем державний бюджет втрачає до 2 млрд грн. Ось проти цього і спрямована наша ініціатива", - резюмував Коваль.

Раніше Коваль повідомив, що Міністерство соціальної політики розробляє зміни до нормативно-правових актів України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей як гуманітарної допомоги.