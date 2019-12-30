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 Політика України
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Все про:секонд-хенд (9) махінації (292) Міністерство соціальної політики (369) гуманітарна допомога (240) Коваль Олег (4)

 Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль

Ініціатива Міністерства соціальної політики з боротьби зі схемами на гуманітарній допомозі не має жодного стосунку до легального бізнесу з продажу в Україні вживаних речей, тобто "секонд-хенду", заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

"Ми жодним чином не виступаємо проти легальних магазинів із вживаними речима, тобто "секонд-хендом". Якщо товари в ці магазини завезені та продаються відповідно до норм вітчизняного законодавства, - ми не маємо нічого проти!" - наводить висловлювання Коваля пресслужба Мінсоцполітики, передає Цензор.НЕТ.

За словами заступника міністра, частина вантажів, які завозяться в Україну під статусом "гуманітарної допомоги", не роздаються людям безкоштовно, як того вимагає законодавство, а продаються в магазинах і навіть бутіках. "Це схема! Це корупція! Це ухилення від сплати податків!" - наголосив Олег Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль

Мінсоцполітики - єдиний орган в Україні, який може надати тому чи іншому вантажу статус "гуманітарного".

"Коли я очолив робочу групу із надання відповідного статусу, я здивувався об’ємам речей, які завозяться в Україну під виглядом "гуманітарки". Здивувався у негативному сенсі – після перетину кордону ці вантажі фактично зникають з наших "радарів". При цьому кількість нужденних фактично не зменшується. Щороку від цих схем державний бюджет втрачає до 2 млрд грн. Ось проти цього і спрямована наша ініціатива", - резюмував Коваль.

Раніше Коваль повідомив, що Міністерство соціальної політики розробляє зміни до нормативно-правових актів України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей як гуманітарної допомоги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167968
 
 
 Топ коментарі
 
Я живу в Австралии 26 лет.
Я покупаю в магазинах секонд-хэнд.
Когда я была студенткой, то я там одевалась.
Сейчас я там покупаю посуду, книги, ткани, пряжу.
Вы - подлинный представитель "одногонароТа".
Они очень хорошо разбираются в том, какой фирмы носки престижнее, когда бегают до ветру в сортир.
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И нечего тут извращаться. У вас мозг извращенный. Что значит "под видом секонда хотят", значит он виноват, значит запретить, ганьба секонду? А вам не приходило в куриный ваш мозг, что виноватат тут таможня, а не секонд?
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А більшості українців ходити голими? Слава богу, що є блошині ринки, де малозабезпечені можуть купити за дуже помірними цінами речі в молозабезпечених.
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Секонд - це не для малозабезпечених...
Секонд це для того, щоб під виглядом речей б.у. і з благими намірами, імпортувати в Україну брендовий одяг та аксесуари...
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Секонд для украинцев, так как 80% из них малообеспеченные по сравнению с развитыми странами, где секонд также есть, между прочим и есть продуктовые магазины для малообеспеченных.Там государство о них заботится. Если наша власть не в состоянии обеспечить граждан нормальными пенсиями и зарплатами, так как служит бандитам -олигархам, то пусть не суется к тем кто обеспечивает людей хотя бы секондом. Речь ведь шла вообще-то о закрытии всего секонда, а не о коррупционных схемах, пусть Коваль не выкручивается. Хотят ,зеленые змеи народ оставить голым и босым. Ганьба!
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И нечего тут извращаться. У вас мозг извращенный. Что значит "под видом секонда хотят", значит он виноват, значит запретить, ганьба секонду? А вам не приходило в куриный ваш мозг, что виноватат тут таможня, а не секонд?
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Приходило... До деякої міри...
Але суть у тому, що 'таможня' це така організація яку легко нагне, і поставить раком, в своїх інтересах, що адміністрація президента, що кабінет міністрів, що народний депутат, а ще легше нагнуть силові структури і бандити, які в своїх цілях, і в бізнес інтересах членів своїх сімей, з легкістю використовують схему ввезення бренду під виглядом секонд хенду...
А враховуючи, що ця схема вже перевалила за десятки тисяч тон, і секонд став бюджетоформуючим товаром, що само по собі парадокс... То вихід залишається один...
Повна заборона на ввіз секонд хенду.
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Это никого не касается, пусть решают проблемы страны, они же пришли во власть не только дрочить и проституток заказывать и олигархов лизать. Пусть наводят порядок на таможне.
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На жаль, я серед тих, хто безпосередньо працюю з проблематикою секонд хенду...
І рішення про повну заборону ввезення, на мою думку, оптимальне.
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Говорили балакали. Во всех странах есть секонды и нет проблем с ним. Если у нас проблемы, значит власть неэффективная и пусть идет гуляет.
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Якщо проблемі не один десяток років...
І методи і шляхи лікування призвели лише до загноєня та прогресу хвороби...
То вихід залишається один - ампутація...
Так і тут... Проблема не у владі... Проблема в тому, що в секонд хенді можна сховати будь що... І коли доходить до маразму, що в рік імпортують по тоні секонду на кожну живу людину... Тоді приходять важкі рішення.
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Неверно! Еще раз . Во всех странах есть секонд и проблема во власти, а не в секонде. Неужели непонятно. Какая ампутация? Вы будете одевать малообеспеченных со своего кармана? Тогда ампутируйте.Это то же самое, что если автомобиль в аварии убивает, значит давайте его запретим. Если электричество убивает, давайте его ампутируем и т.д. Это ерунда.
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За последние лет 10 уже третий раз пытаются запретить секонд хенд.
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Шлях заборони нічого доброго не дає.
Просто потрібно привести в певні нормативні рамки.
Вони думають, що коли заборонять секенд то запрацює легка промисловість і всі люди підуть в бутіки одягатися і взуватись.
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Епоха бідності минула, нє? Нафіг той секонд-хенд.
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Зачем вообще покупать чьи то ношеные шмотки? Их же негрила какой то носил... Украинцы вам не стыдно подбирать за неграми?
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ти расист чи тебе негритос колись згвалтував? )))
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По Вашему отношению к магазинам секонд-хэнд.
Шубу натуральную купить за 100 долларов не желаете, в прекрасном состоянии?
Видела несколько штук в магазине Армии Спасения совсем недавно.
Натуральный мех не носят нынче, особенно в Австралии, как по мне собрать бы шубы всех этих невинно убиенных животных да и сжечь, на ведь среди таких, как Вы, в шкурах ходить престижно? Так вот, 100 долларов, состояние выше всяких похвал.
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Нет. Вдруг её негрила сифилисный носил. Просто брезгую.
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Действительно.
Проверьте на ДНК труселя из магазина, только что купленные.
Познаете много интересного.
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Как скучно я живу Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 5693
Я не хожу по секондам и помойкам где труселя надо на экспертизу проверять.
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действительно.
Потому идите в ГУМ, там шьют на заказ. Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 9756
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Австралия - страна где много диких обезьян кенгуру
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Я живу в Австралии 26 лет.
Я покупаю в магазинах секонд-хэнд.
Когда я была студенткой, то я там одевалась.
Сейчас я там покупаю посуду, книги, ткани, пряжу.
Вы - подлинный представитель "одногонароТа".
Они очень хорошо разбираются в том, какой фирмы носки престижнее, когда бегают до ветру в сортир.
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Зарплаты не хватает купить новые вещи? Це не Австралия, а якесь зубожиння
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"«Открывал бутылку глазом»: врачи составили рейтинг новогодних травм"
(https://www.mk.ru/social/2019/12/30/novyy-god-chrevat-sereznymi-problemami-so-zdorovem-alkogol-i-travmy.html)

Все думала о ком это, теперь знаю.
Сочувствую
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Красная рыба и глен маранж для них диликасц. Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 4943 Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 2143 Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 2143
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та и не только у неё в Австралии в Америке вообще сплошне зубожиння . что даже звёздам голливуда приходится по секондам ходить . что они и не скрывают абсолютно от своих александров игоревичей
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Кто это из звезд ходит по секондам?
Это они от того что попиариться среди быдла так говорять?
Или от того что у них денег нет и приходиться подбирать за Геной Крокодилом?
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потому . что некоторые вещи ограниченных серий в других местах не купишь. ты идиот к примеру найди грюндик сателит 2000 новый не б\у . я видел как к открытию секонда нищета на кукурузерах и матисах съезжается
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Как не купишь? где то же они продавались до того как попали в секонд?
Что значит найди грюндик сателит? Какой бюджет сего действа?
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Сегодня словарь искала в магазине Армии Спасения, так нет нужного мне словаря.
Пришлось купить в магазине.
Но вот какое дело, словарь то в твердом переплете стоит хороших денег (я же нищеброд, уже писала Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 7388 ), а я не знаю, сильно ли буду его использовать, может, брошу учить, так что взяла подешевле, в мягком переплете.
А в секонд-хэнд магазинах словари в твердых обложках, как новенькие (учились по ним много такие как Вы "полиглоты" Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 7388 ).
И что характерно, "ваня", что значение слов почему-то то не меняется, то есть вот как был перевод верным 20 лет назад так и остался, то есть не устаревает словарь.
Только стоит 4 бакса супротив 50-100. Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 7388
Так что иди, "ваня", таджикский учи, у вас таджиков только в столице вашей родине, городе-герое Москве, 4 миллиона человек.
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Не бажаєте ходити в секонд не ходіть , але немає чого іншим забороняти , проте з життєвого досвіду знаю, що найбільш" брезгливинькие" і риються в найбільш дешевих речах ще й торгуються
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Лохи, скажите?
Для фильмов голливудских костюмы покупают, что делается, что делается.
Нищета голимая.
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Пысля кассапа сикенд хенду не бываит на таком сабаки уже спят.
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Ті хто дають дозвіл на її ввезення.
А саме кабінет міністрів і не просто листом, а Постановою, по кожному конкретному отримувачу.
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У мене колись знайомий інвалід хотів купити авто через соцзабес, як гуманітарну допомогу. Так і не купив по гуманітарці. Цікавий аргумент - Ви ж незрячий, як ви будете водити той автомобіль? Прийшлось йому купити жужика і з дружиною вони їздили на дачу.
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Дозвіл повинні дати... Нехай письмово звертається і обов'язково довідку про те, що він інвалід першої групи...
Питання в тому, що йому необхідно знайти іноземця який буде готовий заключити з ним договір дарування...
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Заборонити.
Жодні подвійні стандарти не допоможуть...
Просто порахуйте скільки тисяч тон речей бувших у вжитку ввезено в Україну...
Це жах...
Добрих людей обмаль... І 90% секонду і гуманітарки - це тупо теми.
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при янукові теж хотіли секонди під контроль взяти, младориги не відстають
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"В начале cледующего года нашей группой, совместно с американским и латвийскими социологическими агентствами [по условиям договора названия и условия финансирования не разглашаются] будет проводится достаточно серьезное социологическое исследование по американской социологической технологии "social mood profile". К политике прямо это отношение не имеет, это действительно "социальный срез настроений общества". Во-первых - это нужно нам для понимания приоритетов работы. Во-вторых мы обязуемся без всякой коррекции огласить его результаты. Может это и поможет чем то стране, идущей неизвестно куда. "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Бедность - это не покупки одежды в секонд-хэнде (которая по качеству тканей и изготовления во сто крат лучше дешевого китайского полиэстерного ширпотреба).
Бедность - это отсутствие социальной защищенности и безопасности.
Вот и посмотрим, что покажет это опрос, чувствует себя "бубочкин" лохторат социально защищенным или нет. Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 2753
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Бедность - это не отсутствие безопастности и защищенности. Бедность - это прежде всего отсутствие образования, отсутствие критического мышления, отсутствие осознания "кто я есть", и конечно же отсутствие ответа на вопрос "чего я хочу" и "как мне этого достичь".
Бубочка в этом совсем не виноват Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 3359
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Пенсионерам расскажите.
Вашим, российским, которым пенсионный возраст подняли
Иди, "ваня", иди, поднимай рейтинг Царя.
Виагра не поможет после поднятия пенсионного возраста, на Вас вся надежда.
Может, домкратом?
Все с тобой ясно Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 6589
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как то встретил на выходе из секонда своего знакомого довольно таки богатого человека . на моё ты то .что тут делаешь - такого как здесь я нигде больше не найду. хотелось бы посмотреть как игоревичи смогут ещё где нибудь купить куртку .; дискавери антартик эксплоер ;
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дискавери антартик эксплоер... Вот оно счастье!

Гена, посоветуй, из авто, мерседес хорошая машина или нет?
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Хорошая.
Сколько стоит страховка?
Запчасти сколько стоят?

Вы не китаец, нет?
У нас на мерседесах китайцы из деревни ездят, им по статусу положено. Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 2584
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Это я к тому, что всегда найдется 100 человек, которые скажут что мерседес - дерьмо Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 389
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Так же как и 100 человек, которые скажут что куртка дискавери антартик эксплоер - хорошая!
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Не знаю насчет курток.
А отрез ткань производства Швейцария - очень хороший.
Когда найдете в магазине швейцарскую ткань, скажите, на цену посмотрю.
А мне больше трех метров стоили меньше 5 долларов (это за все 3 метра).
Но я же уже писала, что я - нищеброд? Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 4561
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Хорошо стоимость сохраняет, говорят.
Так сколько стоит страховка мерседеса?
Или Вы не страхуете?
Рискуете.
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Это я к тому что есть и другая категория с заниженной самооценкой, которая считает что старая куртка за 10 баксов из секонда, снятая с плешивого негра, отличная вещь для пересичного австралийца. Только стоит ли себя так унижать?
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Да, действительно.
Была студенткой, одевалась в секонд-хэнде.
Иди, "ваня", иди таджикский, написал же, что это - будущий образующий РФ народ.
Не унижайся. Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 3304
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Теперь ясно, менталитет не тот.
СекАнды - бутики современного австралопитека!
Ни принципов, ни достоинства!
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"Вань" я все понимаю, коррекционный класс школы, теперь лахта.
Но скажи, "вань", откуда в Австралии негры? Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 626
"Вань", у тебя сколько классов образования? Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 626
"вань", иди учи географию, чтобы знать, где Таджикистан, основный "поставщик" россиян. Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 8507
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Пєдалік К. відкрив Шулявський міст.
Пора повертати туди секенд. Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль - Цензор.НЕТ 937
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Ковалю "вразумілі", що він, ліквідувавши СХ, пустить ЗЄ73 голими по Світу.
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Ну ладно, какие-то особые лекарства....
А какие в жопу гуманитарные шмотки?
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Может, для бедных?
В Австралии благотворительные организации одежду бесплатно раздают (что подороже, продают, конечно, деньги то нужны, например, бездомных кормить забесплатно, как Армия Спасения), что попроще - раздают бесплатно.
Также раздают мебель бесплатно, Сент-Винсент де Пол (это католики ), например.
Знала людей, которые обращались, были очень благодарны, из СССР то приезжали нищие.
Специалисты, а нищие.
Такие дела.
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Дорогая ОА, те времена прошли лет тридцать назад!
Не, мы, хохлы, конечно самая бедная страна Европы, но МОРОЖЕНЫХ устриц есть не станем!
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Розкопана вулиця доби України-Русі. Музей на Поштовій площі входить у Новий рік зі старими проблемами

Уперше в історії понад 500 днів триває мирна громадська акція за створення музею. Місце проведення акції: Київ, Поділ, Поштова площа. Навесні 2015 року тут під час будівництва торгово-розважального центру (ТРЦ) була розкопана вулиця доби України-Русі (ХI-XII століття). Відтоді територія Поштової площі та археологічний шар під нею опинились у центрі конфлікту: інвестор планував збудувати на Поштовій площі ТРЦ, науковці виступили за збереження археологічних знахідок. А київська громадськість запропонувала створити на площі археологічний музей, розпочавши згадану вище акцію, внесену в Книгу рекордів України у категорії «Перша в світовій історії безстрокова мирна акція за створення ********* археологічного музею». Про проблеми, пов'язані зі створенням музею та яким його бачать активісти, Радіо Свобода розповідають волонтерки спільноти «Музей на Поштовій площі» Тетяна Родькіна та Ольга Рутковська.

https://www.radiosvoboda.org/a/30345447.html
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вся гуманитарка продается потом на рынке)))
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Спроба щось заборонити, коли на це "щось" є попит, призведе лише до переходу пропозицій та попиту в тінь. Це стала практика створення штучних перешкод для подальшого адміністрування та кришування за мзду та збагачення певного кола держпосадовців.
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В Германии есть магазиньі и секондхенда и недорогой едьі.
Супермаркетьі сдают, еда у которьіх срок хранения заканчивается.
И єто богатая страна, а у нас богатьіе боряться с бедньіми, еще больше усложняя им жизнь.
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та она вагонами єта нелегальная гуманитарка прет ... там надо еще взять под жесткий контроль сеть протестантских церквей ... типа как у турчинова ... они на этой гумманитарке уже не одну церковь себе выкупили или построили
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