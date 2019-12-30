 Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль

"Ми жодним чином не виступаємо проти легальних магазинів із вживаними речима, тобто "секонд-хендом". Якщо товари в ці магазини завезені та продаються відповідно до норм вітчизняного законодавства, - ми не маємо нічого проти!" - наводить висловлювання Коваля пресслужба Мінсоцполітики, передає Цензор.НЕТ.
За словами заступника міністра, частина вантажів, які завозяться в Україну під статусом "гуманітарної допомоги", не роздаються людям безкоштовно, як того вимагає законодавство, а продаються в магазинах і навіть бутіках. "Це схема! Це корупція! Це ухилення від сплати податків!" - наголосив Олег Коваль.
Мінсоцполітики - єдиний орган в Україні, який може надати тому чи іншому вантажу статус "гуманітарного".
"Коли я очолив робочу групу із надання відповідного статусу, я здивувався об’ємам речей, які завозяться в Україну під виглядом "гуманітарки". Здивувався у негативному сенсі – після перетину кордону ці вантажі фактично зникають з наших "радарів". При цьому кількість нужденних фактично не зменшується. Щороку від цих схем державний бюджет втрачає до 2 млрд грн. Ось проти цього і спрямована наша ініціатива", - резюмував Коваль.
Раніше Коваль повідомив, що Міністерство соціальної політики розробляє зміни до нормативно-правових актів України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей як гуманітарної допомоги.
Секонд це для того, щоб під виглядом речей б.у. і з благими намірами, імпортувати в Україну брендовий одяг та аксесуари...
Але суть у тому, що 'таможня' це така організація яку легко нагне, і поставить раком, в своїх інтересах, що адміністрація президента, що кабінет міністрів, що народний депутат, а ще легше нагнуть силові структури і бандити, які в своїх цілях, і в бізнес інтересах членів своїх сімей, з легкістю використовують схему ввезення бренду під виглядом секонд хенду...
А враховуючи, що ця схема вже перевалила за десятки тисяч тон, і секонд став бюджетоформуючим товаром, що само по собі парадокс... То вихід залишається один...
Повна заборона на ввіз секонд хенду.
І рішення про повну заборону ввезення, на мою думку, оптимальне.
І методи і шляхи лікування призвели лише до загноєня та прогресу хвороби...
То вихід залишається один - ампутація...
Так і тут... Проблема не у владі... Проблема в тому, що в секонд хенді можна сховати будь що... І коли доходить до маразму, що в рік імпортують по тоні секонду на кожну живу людину... Тоді приходять важкі рішення.
Просто потрібно привести в певні нормативні рамки.
Вони думають, що коли заборонять секенд то запрацює легка промисловість і всі люди підуть в бутіки одягатися і взуватись.
Шубу натуральную купить за 100 долларов не желаете, в прекрасном состоянии?
Видела несколько штук в магазине Армии Спасения совсем недавно.
Натуральный мех не носят нынче, особенно в Австралии, как по мне собрать бы шубы всех этих невинно убиенных животных да и сжечь, на ведь среди таких, как Вы, в шкурах ходить престижно? Так вот, 100 долларов, состояние выше всяких похвал.
Проверьте на ДНК труселя из магазина, только что купленные.
Познаете много интересного.
Я не хожу по секондам и помойкам где труселя надо на экспертизу проверять.
Потому идите в ГУМ, там шьют на заказ.
обезьянкенгуру
Я покупаю в магазинах секонд-хэнд.
Когда я была студенткой, то я там одевалась.
Сейчас я там покупаю посуду, книги, ткани, пряжу.
Вы - подлинный представитель "одногонароТа".
Они очень хорошо разбираются в том, какой фирмы носки престижнее, когда бегают до ветру в сортир.
(https://www.mk.ru/social/2019/12/30/novyy-god-chrevat-sereznymi-problemami-so-zdorovem-alkogol-i-travmy.html)
Все думала о ком это, теперь знаю.
Сочувствую
Это они от того что попиариться среди быдла так говорять?
Или от того что у них денег нет и приходиться подбирать за Геной Крокодилом?
Что значит найди грюндик сателит? Какой бюджет сего действа?
Пришлось купить в магазине.
Но вот какое дело, словарь то в твердом переплете стоит хороших денег (я же нищеброд, уже писала ), а я не знаю, сильно ли буду его использовать, может, брошу учить, так что взяла подешевле, в мягком переплете.
А в секонд-хэнд магазинах словари в твердых обложках, как новенькие (учились по ним много такие как Вы "полиглоты" ).
И что характерно, "ваня", что значение слов почему-то то не меняется, то есть вот как был перевод верным 20 лет назад так и остался, то есть не устаревает словарь.
Только стоит 4 бакса супротив 50-100.
Так что иди, "ваня", таджикский учи, у вас таджиков только в столице вашей родине, городе-герое Москве, 4 миллиона человек.
Для фильмов голливудских костюмы покупают, что делается, что делается.
Нищета голимая.
А саме кабінет міністрів і не просто листом, а Постановою, по кожному конкретному отримувачу.
Питання в тому, що йому необхідно знайти іноземця який буде готовий заключити з ним договір дарування...
Жодні подвійні стандарти не допоможуть...
Просто порахуйте скільки тисяч тон речей бувших у вжитку ввезено в Україну...
Це жах...
Добрих людей обмаль... І 90% секонду і гуманітарки - це тупо теми.
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Бедность - это не покупки одежды в секонд-хэнде (которая по качеству тканей и изготовления во сто крат лучше дешевого китайского полиэстерного ширпотреба).
Бедность - это отсутствие социальной защищенности и безопасности.
Вот и посмотрим, что покажет это опрос, чувствует себя "бубочкин" лохторат социально защищенным или нет.
Бубочка в этом совсем не виноват
Вашим, российским, которым пенсионный возраст подняли
Иди, "ваня", иди, поднимай рейтинг Царя.
Виагра не поможет после поднятия пенсионного возраста, на Вас вся надежда.
Может, домкратом?
Все с тобой ясно
Гена, посоветуй, из авто, мерседес хорошая машина или нет?
Сколько стоит страховка?
Запчасти сколько стоят?
Вы не китаец, нет?
У нас на мерседесах китайцы из деревни ездят, им по статусу положено.
А отрез ткань производства Швейцария - очень хороший.
Когда найдете в магазине швейцарскую ткань, скажите, на цену посмотрю.
А мне больше трех метров стоили меньше 5 долларов (это за все 3 метра).
Но я же уже писала, что я - нищеброд?
Так сколько стоит страховка мерседеса?
Или Вы не страхуете?
Рискуете.
Была студенткой, одевалась в секонд-хэнде.
Иди, "ваня", иди таджикский, написал же, что это - будущий образующий РФ народ.
Не унижайся.
СекАнды - бутики современного австралопитека!
Ни принципов, ни достоинства!
Но скажи, "вань", откуда в Австралии негры?
"Вань", у тебя сколько классов образования?
"вань", иди учи географию, чтобы знать, где Таджикистан, основный "поставщик" россиян.
Пора повертати туди секенд.
А какие в жопу гуманитарные шмотки?
В Австралии благотворительные организации одежду бесплатно раздают (что подороже, продают, конечно, деньги то нужны, например, бездомных кормить забесплатно, как Армия Спасения), что попроще - раздают бесплатно.
Также раздают мебель бесплатно, Сент-Винсент де Пол (это католики ), например.
Знала людей, которые обращались, были очень благодарны, из СССР то приезжали нищие.
Специалисты, а нищие.
Такие дела.
Не, мы, хохлы, конечно самая бедная страна Европы, но МОРОЖЕНЫХ устриц есть не станем!
Уперше в історії понад 500 днів триває мирна громадська акція за створення музею. Місце проведення акції: Київ, Поділ, Поштова площа. Навесні 2015 року тут під час будівництва торгово-розважального центру (ТРЦ) була розкопана вулиця доби України-Русі (ХI-XII століття). Відтоді територія Поштової площі та археологічний шар під нею опинились у центрі конфлікту: інвестор планував збудувати на Поштовій площі ТРЦ, науковці виступили за збереження археологічних знахідок. А київська громадськість запропонувала створити на площі археологічний музей, розпочавши згадану вище акцію, внесену в Книгу рекордів України у категорії «Перша в світовій історії безстрокова мирна акція за створення ********* археологічного музею». Про проблеми, пов'язані зі створенням музею та яким його бачать активісти, Радіо Свобода розповідають волонтерки спільноти «Музей на Поштовій площі» Тетяна Родькіна та Ольга Рутковська.
https://www.radiosvoboda.org/a/30345447.html
Супермаркетьі сдают, еда у которьіх срок хранения заканчивается.
И єто богатая страна, а у нас богатьіе боряться с бедньіми, еще больше усложняя им жизнь.