 Осінній призов до армії завершено: 9 тис. осіб проходитимуть службу в ЗСУ

Про це заявив у коментарі інформагентству Міністерства оборони України "АрміяInform" начальник відділення комплектування управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Микола Качаненко, передає Цензор.НЕТ

"Нинішня призовна кампанія відбувалася набагато організованіше за попередню, весняну. Звісно, не обійшлося без спільних рейдів працівників військкоматів і представників поліції та інших додаткових заходів, аби виконати план призову", - сказав він.

За словами Качаненка, загалом призвано 15,2 тис. юнаків, з яких, як і передбачалось, 9 тис. поповнять військові частини ЗСУ. Станом на 27 грудня 3340 призовників одразу підписали контракт на військову службу. Нині у військкоматах розпочалася робота з вивчення призовного ресурсу весняної кампанії 2020 року.

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"Цифра весняного плану призову залежить не лише від надходжень замовлень із військових частин, а й спроможностей військкоматів. Буде підраховано, скільки юнаків призовного віку вступили до вишів, яка кількість непридатних за станом здоров’я тощо. Остаточні дані плану призову стануть відомі за тиждень до початку кампанії", - зазначив Качаненко.