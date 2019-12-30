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 Політика України
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Все про:призов (177) ЗСУ (424)

 Осінній призов до армії завершено: 9 тис. осіб проходитимуть службу в ЗСУ

Осінній призов до лав Збройних сил України завершено.

Про це заявив у коментарі інформагентству Міністерства оборони України "АрміяInform" начальник відділення комплектування управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Микола Качаненко, передає Цензор.НЕТ

"Нинішня призовна кампанія відбувалася набагато організованіше за попередню, весняну. Звісно, не обійшлося без спільних рейдів працівників військкоматів і представників поліції та інших додаткових заходів, аби виконати план призову", - сказав він.

За словами Качаненка, загалом призвано 15,2 тис. юнаків, з яких, як і передбачалось, 9 тис. поповнять військові частини ЗСУ. Станом на 27 грудня 3340 призовників одразу підписали контракт на військову службу. Нині у військкоматах розпочалася робота з вивчення призовного ресурсу весняної кампанії 2020 року.

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"Цифра весняного плану призову залежить не лише від надходжень замовлень із військових частин, а й спроможностей військкоматів. Буде підраховано, скільки юнаків призовного віку вступили до вишів, яка кількість непридатних за станом здоров’я тощо. Остаточні дані плану призову стануть відомі за тиждень до початку кампанії", - зазначив Качаненко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167963
 
 
 Топ коментарі
 
и помни солдат, если ты погибнешь во имя Родины, то твоего палача 95 просто отпустит. Законов нет больше, как нет больше свободной Украины.
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это кремлебот пишет, которого цель деморализовать. Это называется психологическая война - психологическая операция психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Украине нужна сильная экономика и сильная Армия миллионная и полностью вооруженная. Сильная Армия - это гарантия безопасности страны!
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это кремлебот пишет, которого цель деморализовать. Это называется психологическая война - психологическая операция психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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так, як деморалізує армію Хомчак і Зейло, то іншим можна вже і не старатися Осінній призов до армії завершено: 9 тис. осіб проходитимуть службу в ЗСУ - Цензор.НЕТ 7683
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в тебе світ поділяється на порохоботів і зелебобіків? інших варіантів немає?
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а, если у организмы в вокабулярии присутсвует слово порохобот& т.п., то оно - зелебобное?

ще якісь варіанти є?
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Кремлебота удалили, плиз его нафиг! Тут вопрос в другом, А Бубочке, в пятый раз случайно повестку не посылали? Бубочка от главно-********** не косит? Не?..
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Кремлебота удалили, плиз его нафиг! Тут вопрос в другом, А Бубочке, в пятый раз случайно повестку не посылали? Бубочка от главно-********** не косит? Не?..
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И служить будут как собаки-за еду ,охраняя свои цепи .Частная собствнность священна?Вот её то пацаны и будут защищать за просто так ,защищать будуто то чего у них нет ,-отжатую у них же частную собственность.И далее шимпанзе нарушая конституцию прикарманят землю .
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и помни солдат, если ты погибнешь во имя Родины, то твоего палача 95 просто отпустит. Законов нет больше, как нет больше свободной Украины.
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На сегодня КГБшная хунта плешивого держит 5 миллионный контингент гоффна,дабы не было россиянского бунта бессмысленного и беспощадного
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Нужно больше людей набирать в Армию и нужно сделать современную Армию, чтобы в ней было престижно служить и люди туда рвались!
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А зачем людям защищать ето государство? Етих чиновников, етих беркутов, мусоров, продажных сепарских судей и прокуроров, Мертвечуков, Парашенков и Ахметовых? Зачем людям защищать ети бешенные налоги, цены, тарифы, частные заводы и бесправие? Зачем людям защищать ето государство, в котором не имеешь права защитить самого себя, свою семь, свою частную собственность. Зачем защищать государство ткуда каждый третий хочет свалить? Уже даже дети в школах говорят не кем они хотят стать а в какую страну после школы хотят выехать. Зачем???
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Статья написан не правильно,
9 тыс. молодых Украинцев ПРИНУДИЛИ как рабов.
Призыв это обращение с каким то предложением, так чинуши расроияжаются чужой жизнью как своей вещью, а это уже называется РАБСТВO
"Рабство - насильницьке підпорядкування однієї людини іншою або однієї групи людей іншою групою.
У ********* розумінні термін «рабство» інколи використовується для позначення суміжних категорій насильницького або ненасильницького примушування людей для виконання певної роботи. "
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Украине нужна сильная экономика и сильная Армия миллионная и полностью вооруженная. Сильная Армия - это гарантия безопасности страны!
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Хватит и 300 тысяч при должном вооружении и обеспечении. С головой хватит.
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Богатый улов..Нужно брать и хромых и слепых,и девушек,как в Израиле.Каждому своё предназначение.А кто не служил, -поражение в правах ,и других делах.В Украине должны быть и айтишные войска.
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А за уклонение должна быть криминальная ответственность.
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Для яко бы 40 миллионной страны это никакой улов.
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А сколько из этих 9 тысяч призвано детей и родственников чиновников и депутатов?
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Ноль как и при ПОТРОШЕНКО, он свого сынка как контрактниками сразу оформил и атошным туристом сделал, так все кореша Потроха и поступили, а рабами - срочниками никто не направлял.
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Нажаль більшої армії Україна не прогодує, дуже багато їдять міністри, судді, прокурори.... Мєнти наче й не багато жеруть, але ж їх з ВВшниками більше ніж війська.
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Для баранов, которых тут бывает немеряно поясню зачем защищать такую Украину со всеми её видимыми и ощутимыми минусами. Да потому, что то, что несёт нам раша, этот её руцкий мир гораздо хуже. Кому это не ясно через 6 лет, может сменять квартиру на ненавистной Украине и переехать в горячо любимый Донецк или Луганск (про меньшие города ОРДЛО вообще молчу). И насладиться там в полной мере тем, что такое руцкий мир в его путинско-рашистком воплощение. Вот чтобы так не было у нас, армия нам и нужна. И нужен призыв молодых пацанов, чтобы знали, как стрелять и кого.
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