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 Політика України
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Все про:Донбас (12806) полонені (713)

 Список ув'язнених українських патріотів, які залишилися в одній із донецьких в'язниць і чекають звільнення. ДОКУМЕНТ

Щонайменше 20 українців залишилися в полоні найманців РФ в ОРДО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову вчора, 29 грудня, в аеропорту "Бориспіль" українці, звільнені з полону найманців РФ, передали список ув'язнених українських патріотів, які залишилися в одній із донецьких в'язниць і чекають звільнення.

Також читайте: У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська

Список увязнених українських патріотів, які залишилися в одній із донецьких вязниць і чекають звільнення 01

Зокрема, в списку зазначені:

Хараберюш Сергій Борисович 1982 р.н.

Хараберюш Дмитро Борисович 1985 р.н.

Мазуров Сергій Юрійович 1977 р.н.

Матюшенко Валерій Миколайович 1965 р.н.

Сандулов Петро Миколайович 1980 р.н.

Малюх Анатолій Олександрович 1973 р.н.

Твердий Роман Володимирович 1985 р.н.

Шелест Олександр Володимирович 1982 р.н.

Горобець Василь Іванович 1985 р.н.

Корсун Павло Юрійович 1982 р.н.

Назаренко Ігор Федорович 1971 р.н.

Дубровін Сергій Олегович 1959 р.н.

Сенюков Володимир Миколайович 1982 р.н.

Тимофєєв Максим

Гриненко М.М.

Геремес С.А,

Панченко С.М.

Максимчук Геннадій Григорович 26.08.75 р.н.

Ставцев Є.Ю.

Чміль В.А.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167962
 
 
 Топ коментарі
 
Всех на всех?
Парни,Вас не на кого менять(((
У гаранта осталось только пианино
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На агентів ФСБ, що займають керівні посади в ОП.
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Возможно, двоюродные.

Отчества разные, тот был Иванович. Тоже до войны жил в Донецке.

Какого милого Баканов и Ко включали в списки на обмен ватных куриц, а не настоящих заложников?
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та ладно, зеелохторат і так уходить в запой на місяць, а через місяць рядовий вже й не памятатиме, що там бубочка обіцяв
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https://novynarnia.com/2019/09/09/kogo-viddala-ukrajina/

"Подвійний фонд". Росіяни, шпигуни й сепари, яких Україна віддала на обмін: ФОТО, ІСТОРІЇ
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А як красиво співав клоун в Парижі---всіх на всіх. Був брехло і піарщик ,ним і помре.
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Почему в списке находящихся в плену не воинских званий?
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А менять их уже и не на что... Ну потому что у власти колаборанты в перемешку с долбо_бами...
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более того...пока суть да дело...так еще три-четыре десятка "обменного фонда" который сам туда прется насобирают... ну чтоб количеством "отданных-возвращенных" забить главный смысл - возврат именно военнопланных ... а не обиженных из-за своей жадности или потерявшими чувство самосохранения (таксисты, коробейники) и шастающие туда по своей воле...
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У путина есть виолончелист, а до оркестра не хватает пианиста. А у нас есть никому не нужен пианист. Пусть заберет себе в замен на наших парней.
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А вот из отпущенных:

Горбань Евгений Юрьевич, гражданский, 1999 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику.Источник: https://censor.net.ua/n3167969
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Что мешает нашему СБУ отправить на наш "подвал" пару сотен диванных бойцов-коллаборантов.
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Проблема в том, будет ли Путин из выкупать...
А так - конечно!
Если им, сучьим детям, ещё аккуратненько подвесить какую-нибудь нетерпимость к европейской морали - на ура!
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Потому что наше СБУ - в основном ватное, ждут не дождутся, пока ************ их асвабадит и присвоит внеочередные воинские звания и жалование 100 тыс руб
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Получается что Украина обменяла своих на своих, и на своей территории, тем самим подтверждая мантру путина, что на востоке гражданский конфликт, и "их там нет".....Это при том, что заканчивается 5-ый год войны с Россией.
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О сегодняшнем позорном обмене уже много сказано, но мы обратим внимания на некоторые аспекты этого вопроса, которые либо никто вообще не вспоминает (по крайней мере, один из них), либо вспоминает крайне редко. Итак, перый момент, которым бессовестно спекулируют «обменщики». Они говорят о том, что творят акт гуманитарного свойства и демонстрируют милосердие. Хорошо, давайте разбираться именно в этом аспекте.
По отношению к кому этот акт милосердия применяется? Ну, наверное, по отношению к тем, кого вернули в Украину и их родственникам. Вроде бы все сходится и нет никаких вопросов. Только мы упускаем некоторые моменты тоже сугубо гуманитарного свойства, которые безусловно касаются других лиц, их родных и близких.
Ведь кого отдают взамен? В основном - убийц и террористов. Они уходят довольные собой и уже точно уверенные в том, что убивать - не страшно! Даже в тюрьме будешь сидеть не долго. Если ты убиваешь украинцев, Москва тебя вытащит. А как известно, безнаказанность порождает рецидив.
Между прочим, это значит, что Москва нащупала механизм поощрения убивать нас с вами. Она просто будет захватывать столько заложников, сколько надо и менять на тех, кто убивал Украинцев. А раз это работает сегодня, будет работать и завтра, и тем самым, мы создаем механизм для заведомо безнаказанного убийства украинцев в будущем! Уходящие на ту сторону даже не скрывают этого. Так где милосердие к тем, кого захватят завтра или послезавтра? Где оно по отношению к тем, кого они завтра убьют? Где милосердие к их родственникам? А ведь сегодня закладывается нескончаемый конвейер именно этого ужаса!
Между прочим, наши военные на нулях теперь видят, что значит брать «в плен» такую публику. Она потом будет лыбиться и показывать средний палец. И все это потому, что кому-то захотелось поиграться в «милосердие». И да, это именно игра! Сейчас я поясню, почему это игра, а не что иное.
Как известно, на территорию Украины прибыла некая бородатая бабушка, которая в принципе и не думала тут жить, поскольку в Швейцарии воздух чище и климат мягче. Но оттуда пришлось съехать намного южнее потому, что запахло экстрадицией в США, где за ней числится масса различных подвигов, за что люди там получают сотни лет заключения. Правда, следствие там еще идет, но оно уже изъявило желание пообщаться лично и бабушка «сделала ноги» в страну, откуда обычно не выдают своих граждан. Но у этой страны со Штатами кошерные отношения и когда из-за океана стали вентилировать вопрос о выдаче этого знаменитого персонажа, то ему вовремя шепнули на ушко волшебное слово и вот он уже в Украине, причем - неплохо себя чувствует.
Однако, маховик следствия за океаном вращается пусть и не слишком быстро, но уверенно и подходит время, когда сюда придет запрос о том, чтобы бабушка приехала сама или с посторонней помощью в страну настоящей демократии, где перед судом почти все равны. Но в таких случаях подобные деятели упираются рогами и не желают выезжать в эту страну, поскольку за финансовые преступления там вытаскивают людей и калибром покрупнее их. Некто Фирташ уже несколько лет так упирается в Австрии, никак его оттуда не могут доставить в Штаты.
Так вот, если вдруг из Штатов придет запрос на экстрадицию, что будет дальше? А такой запрос может поступить не как на гражданина Украины, а как на гражданина другой, более теплой страны, в которой зарегистрирован еще один паспорт. Ну допустим - пришел. Тут посмотрят по учетам и выяснится, что паспорт с тризубом у него тоже имеется и что же, на этом основании его не выдадут в США? Нет? А почему? Конституция не позволяет? Минуточку, значит одних Конституция разрешает везти в РФ, а других та же Конституция не позволяет везти в США?
Это даже не двойные стандарты получаются, а какое-то двойное дно! Или нет?
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Казав і кажу - Зебенський робить багато кримінальніих злочинів проти держава Україна, за що обов язково відповість дуже скоро за кримінальним кодексом Список ув'язнених українських патріотів, які залишилися в одній із донецьких в'язниць і чекають звільнення - Цензор.НЕТ 6864
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Команда Зе - довбані ви п.дараси, як це ви залишили стільки добровольців і вояків України в тюрязі у сепарів кацапських замість яких наміняли цивільних які проти сепарів і московитів ніколи і не воювали?
Це ж дебіли, а не переговірники ... Список ув'язнених українських патріотів, які залишилися в одній із донецьких в'язниць і чекають звільнення - Цензор.НЕТ 6373
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Зєльоеін знову розвів лохів, бо - нєлох... Список ув'язнених українських патріотів, які залишилися в одній із донецьких в'язниць і чекають звільнення - Цензор.НЕТ 3221
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Список заключенных...

Ну и кто это такие? Опять торгаши, спекулянты и водилы-шабашники? У клоуна вообще крыша уехала с этим идиотским обменом. Меняем кого угодно и как угодно, лишь бы менять. Это как алкашу все равно что пить, лишь бы пить.
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Та ні, йому і тим, що близько коло нього (три-чотири особи) не все одно, кого міняти. Справжніх патріотів вони воліють лишати в тих тюрмах, ніж потім утримувати у своїх.
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