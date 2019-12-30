 Саме в таких справах і проявляється реальний захист інтересів держави, - Баканов про звільнення полонених

"Ми будемо працювати й надалі – допоки всі українці, які є бранцями РФ та квазіреспублік, не опиняться вдома. Саме в таких справах і проявляється реальний захист інтересів держави. Національні інтереси – це насамперед постійний захист і турбота про наших громадян, де б вони не були", - цитує Баканова пресслужба СБ України, передає Цензор.НЕТ.

"Україна не залишає у біді своїх співвітчизників. Дякую всім, хто був залучений до процесу обміну. У сьогоднішньому результаті – ваша велика заслуга. Знаю, яка відповідальність була покладена на ваші плечі та скільки кропіткої і непублічної роботи було зроблено", - підкреслив глава СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями. Ми сьогодні зустрілися в літаку", - звільнена з полону найманців РФ Чуйкова

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.