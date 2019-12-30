 Саме в таких справах і проявляється реальний захист інтересів держави, - Баканов про звільнення полонених

"Ми будемо працювати й надалі – допоки всі українці, які є бранцями РФ та квазіреспублік, не опиняться вдома. Саме в таких справах і проявляється реальний захист інтересів держави. Національні інтереси – це насамперед постійний захист і турбота про наших громадян, де б вони не були", - цитує Баканова пресслужба СБ України, передає Цензор.НЕТ.
"Україна не залишає у біді своїх співвітчизників. Дякую всім, хто був залучений до процесу обміну. У сьогоднішньому результаті – ваша велика заслуга. Знаю, яка відповідальність була покладена на ваші плечі та скільки кропіткої і непублічної роботи було зроблено", - підкреслив глава СБУ.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Лягай,відпочинь.Утку винеси.Памперси поміняй.
ви - не громадяни, ви - люди-шлунки, люди-дупи.
усі ваші прагення: пожрати та поср@ти
Сєпарський контрацептив він.
С соответствующим заявлением выступил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, передает ТАСС. "Это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции"
А у Зеленского уже вырисовывается главная задача - достичь, как ему кажется, быстрого и эффектного успеха в деле мира на Донбассе. Все Европа уже замучилась - скоко бабок потеряли на санкциях. И именно Европа с Путиным с нетерпением ожидают любого сигнала с Донбасса, который позволит им снова торговать и успокоить своих гансов с лорхенами - спите спокойно в теплых постельках!
Ну, а про верховенство права - это так трудно, так скучно, так можно обидеть сильных мира сего. Да и удобно карманный суд иметь, а то без него шумит народ и шаурма не лезет в рот!
Вот только стоит вспомнить из истории, что вслед за полным бесправием народа в
королевскомпечерском суде высится гильотина на ГревскойЕвропейской площади и цепочка беркутов на пути может не помочь.
Ну, а для пацанов скажем так - своеволие смотрящего ведет к беспределу!
Беззаконня воскресило беззаконня... якби найняті нами працівники спецслужб і МВС ловили і садили за сепаратизм як це положенно, у нас на обмінним фонді сидів би Кернес з Ко... Сидів би симоненко з сьогоднішніми комуняками... І сидів би медведчук не в раді а в камері. Але наші силові структури полюють на патріотів а не на ворогів... і МИ ж годуємо силовиків які на нас полюють. Рівно... з початку війни уряд, робить з жителями Донбасу і також за наші гроші. ВІЙСЬКОВИМ податком годуюємо ТИХ які ненавидять Україну і підтримують окупантів з Московії ...отримують пенсії з наших кишень вже шостий рік і натовпами їздять до нас на нашу територію купувати товари. З наших кишень годують ворогів всередині країни і ворогів по той бік лінії фронту. Знову за рибу гроші- якби найняті за наші гроші силовики виконували наші закони і укази, а наші правителі виконували ту роботу для якої їх найняли то для утримання обмінного фонду з ворогом знадобилося б пожертвувати футбольним стадіоном ..як колись Піночет в Чілі 1973 році ... Ось і вся система правосуддя, СБУ, поліції і іже з ними. До тих пір поки будемо годувати внутрішнього ворога, він буде рости і приносити потомство. Їх вже більше ніж всієї нашої армії, більше ніж добровольців, більше ніж резервістів...
СХАМЕНІТЬСЯ Українці ..Вас витісняють з Св.Землі...
Tetiana Katrychenko 17 год · Обмін полоненими… Кого не віддають? Бойовики у Донецьку залишили у українських військовослужбовців: - Віталія Чміля (36-та бригада морської піхоти), у полоні з 2 травня 2018 року; - Андрія Качинського (128-а окрема гірсько-штурмова бригада), у полон представників незаконних збройних формувань з 29 грудня 2018 року; - Станіслава Панченка (58-а окрема мотопіхотна бригада), у полоні з 17 січня 2019 року; - Миколу Гриненка (79 десантно-штурмова бригада), у полоні з 23 січня 2019 року; - Ігоря Мирончука (128-а окрема гірсько-штурмова бригада), у полоні з 9 лютого 2019 року. - Юрія Гордійчука (53-тя окрема механізована бригада), у полоні з 22 травня 2019 року; - Павла Корсуня (53-тя окрема механізована бригада), у полоні з 22 травня 2019 року; - Вікторв Шайдова (53-тя окрема механізована бригада), у полоні з 22 травня 2019 року.
Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за последние четыре года!!!!. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.В список включены 23 российских участника рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI, 500 богатейших людей планеты). Больше всех в уходящем году разбогател совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние выросло на 8,5 миллиарда долларов до 28,2 миллиарда.
Следом идет президент «Лукойла» Вагит Алекперов (рост - 6,2 миллиарда, состояние - 22,3 миллиарда) и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (рост - 5,2 миллиарда, состояние - 24,6 миллиарда). Также в пятерке лидеров еще один акционер указанных выше компаний Геннадий Тимченко (рост - 4,3 миллиарда, состояние - 18,2 миллиарда) и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (рост - 3,5 миллиарда, состояние - 21,3 миллиарда).
До этого такой же рейтинг представил журнал Forbes. В нем Потанин также оказался на первом месте, но его успехи эксперты оценили несколько слабее - плюс 7,8 миллиарда долларов за год. В этом рейтинге поменялись местами Михельсон и Алекперов. У первого прибавка к капиталу составила 5,9 миллиарда долларов, у второго - 5,3 миллиарда.
Михельсона Forbes назвал самым успешным российским предпринимателем 2010-х годов. С начала десятилетия его состояние увеличилось на 22,6 миллиарда долларов.
Ну что расссссияне, прочувствоввали максимальную плотную отдачу от защиты???
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ЗЫ а если инициатор Зеля такой кудесник и все его забаганки саловики готовы реализовать на все 100%, то пусть оно инициирует возврат Донбасса и Крыма с возмещением всех убытков Украине.. к тому же оно это всё обещало, когда ещё не верило,что станет презом
Просто добавил выпавшие у зеленых человечков слова
Создается впечатление,что договариваясь об обмене, украинская сторона взяла на себя обязательство узаконить статус ДНР ?....О чем то договорились, но молчат. Как и промолчали, что обязательным условием обмена была процессуальная очистка для тех, кому приговор не вынесен, то есть с беркутовцев должны снять все обвинения и не преследовать, а харьковских террористов помиловать...Аукнется нам еще, все ваша "не публичная работа"и и не гласные договоренности, в том числе и газовые.
А не чули о том, как Баканов сразу после назначение метнулся в Америку отстаивать интересы Бени?
А тут кто-то мычит про отстаивание интересов государства
Дмитрий Чекалкин
Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".
Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
Информация по Делаверскому делу против кАломойши и клована в том числе
https://timeze2019.blogspot.com/p/aut-vincere-aut-mori.html
про баканова
Масса интересного!
У 1985 році був звільнений під час так званої «угоди Джібріля», внаслідок чого потім загинули близько ста ізраїльтян (за словами Прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху).
Кориньков Александр Александрович, военный, 1991 года рождения. Проживал в г. Кропивницком. В феврале 2015 года был захвачен во время выполнения боевого задания в Дебальцевском окружении в Донецкой области. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из г. Дебальцево и попали во вражескую засаду.
Пундор Борис Иосифович, военный. Попал в плен 22 мая 2019 года. Старший солдат. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, передвигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали в плен.
Катышев Иван Александрович, гражданский. Проживал в оккупированном г. Алчевск Луганской области, работал в мебельном магазине. В 2017 году его забрали из-под дома - попросили выйти из квартиры и проконсультировать относительно мебели. Вывезли в неизвестном направлении.
Горбань Евгений Юрьевич, гражданский, 1999 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику.
ВЫГЛЯДИТ местами довольно странно....
От навіщо міняли главу адміністрації колаборантів Центрально-Міського району м. Макеєвки Василя Савіна?
Він же "поздравил ребят с Днем защитника Отечества. Нынешним защитником Отечества были вынесены слова сердечной благодарности за их мужество и доблесть, за то, что они выдержали непростые испытания войной, став на защиту мирных жителей республики и приняв на себя всю силу ненависти украинских карателей, которые обрушивают огневую мощь на мирные города. «Стойкость, жертвы и ранения бойцов не будут напрасными, и мы построим новую Республику во славу ее защитников»"
Він що розвідником був? Якщо так, то чому мовчить СБУ? А то думають, що заблокував сайт Макеєвки, ніхто прочитати не зможе про "героя"