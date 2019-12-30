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 "Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями. Ми сьогодні зустрілися в літаку", - звільнена з полону найманців РФ Чуйкова

Звільнена з полону найманців РФ українка Марина Чуйкова розповіла, що радіє поверненню додому.

"Я вся тремчу. Мені дуже приємно, що я приїхала, що це все для мене закінчилося. Я безмежно вдячна людям, які нас підтримували. Я рада бачити всіх тут. Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями, ми сьогодні зустрілися в літаку. Я рада їх бачити живими, не ушкодженими. Я щаслива, що вони повернулися додому, що Новий рік ми святкуватимемо у своїх сім’ях, поряд з близькими", - сказала Марина Чуйкова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

За словами жінки, вона вже давно сподівалася опинитися в списках на обмін і уважно слідкувала за кожною зустріччю у Мінську.

"Я чекала його із 13 серпня. Ми жили від Мінських до Мінських. Ми слідкували за кожною зустріччю у Мінську. Ми чекали і щоразу нас весь час обманювали, що ось-ось, але все зривалося постійно. Інформацію отримувати тільки з російського телебачення. Ми дивилися лише його. Дар’я Морозова писала там рухомий рядок: які новини, на коли і яку кількість людей планують обміняти. І кожен старався потрапити в цей список, але у нас не було зв’язку. Ми багато чого не знали. Ми не могли спілкуватися з рідними. І подробиць ми не знали", - додала звільнена українка.

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Марина Чуйкова розповіла, що до обміну перебувала у Сніжнянській колонії.

"Жінки, які сьогодні 10 приїхали, ми були в колонії Сніжного. Там важкі умови для утримання жінок", - додала Чуйкова.

Із березня 2018 р. Марину Чуйкову незаконно утримували найманці РФ. Ще тоді її сини Артур та Сава дізналися, що матір затримали представники так званого "міністерства держбезпеки "ДНР". Її звинуватили у шпигунстві, а бойовики засудили Марину Чуйкову до 11 років позбавлення волі. Вона перебувала у колонії міста Сніжне.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167959
 
 
 Топ коментарі
 
У Хуйла неограниченные возможности для пополнения обменного фонда. Ватных и тупоголовых жителей Украины которые ездят в кацапстан даже сосчитать трудно
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Звичайно, що вона радіє звільненню, а ті 300 українців серед яких багато полонених військових не радіють.
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Люди пишуть, що була таксисткою на Ростов. То скільки їх таких, що мріяли про Росію, а повертатися довелося в Україну
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Звичайно, що вона радіє звільненню, а ті 300 українців серед яких багато полонених військових не радіють.
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Так по-порохоботски и вчерашний обмен - зрада.
Вы уже определяйтесь - менять или не менять.
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Від вас лише загальні слова без конкретики. Тому таку розмову я закінчую.
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Я понял - тебе больше нечего сказать.
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Усім, хто волає проти обміну наших бранців, раджу глянути відео зустрічі згорьованої матері, яка 4.5 року чекала єдиного сина з полону!

https://www.youtube.com/watch?v=wHg-0cXcIMo&feature=emb_title
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Поглянь на згорьованих матерів які 6 років ходили на суди, допити і експертизи, а тепер беркутами об них витерли ноги
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Нюрнберзький процес почався 20.11.1945 р. і закінчився вироком 01.10.1946 р., це за півтори роки після капітуляції гітлерівців і трохи більше року після закінчення Другої Світової Війни, ВІЙНИ, яка тривала шість років. А суд над беркутівцями майже шість років тягнеться. При цьому були лише тьорки і договорняки. Куди подівся ще в 2014 році безрукий командир беркуту Дмитро Садовник? http://argumentua.com/novosti/eks-komandir-berkuta-dmitrii-sadovnik-ne-sbegal-ego-obmenyali-advokat-titych Можливо затягування цього суду комусь було вигідно?
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Ну то хай і сидять в сізо 15 років. Нах випускать?
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Не-а, по закону Савченко их бы скоро выпустили, собсно, поэтому, наверное, и затягивали
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Ти вже якось обери берега . Може віддати москві за 300 чоловік всю Україну ? Є така традиція і обов'язок ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ . Он скільки воїнів полягло за Україну . Іде війна зєлєбубе , а на війні як на війні .
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Не існую такого профіля з таким текстом. Це фейк для відбілюваня зебобуінів.
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вони бувають фантомними, такі профелі. бачать лише ізбранні. щоб не забанили.
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Ти хотів це сказати: «Нет военнопленных, есть предатели Родины» И.В.Сталин.
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Не надо тут на жалости манипулировать, лапоть.
Членограй мог на пресс-конференции задать вопрос: "Владимир Владимирович, вы хотите мира? Тогда давайте обменяем всех на всех. Это будет первым шагом к миру". Но нет, тайно о чем-то договорился. Обменяли не всех на всех. Обменивает граждан Украины, что вообще нонсенс. Мог бы сказать, мол это противозаконно и мы на это при всем желании пойти на это не можем и Меркель с Макроном пришлось бы неохотно согласится. Но нет, надо на коленях стоять перед барином. Фу, гыдота ватная...
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Надо было тебя послать. А Путин бы ответил, я, конечно, хочу мира, но об обменен вам нужно договариваться непосредственно с ЛДНР.
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У ***** неограниченные возможности для пополнения обменного фонда. Ватных и тупоголовых жителей Украины которые ездят в кацапстан даже сосчитать трудно
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В потенциальном списке заложников:
а) невыехавшие жители ОРДЛО
б) крымчане (как проукраинские, так и ватники)
в) придурки, которые какого-то черта ездят в Россию.

Так что менять - не переменять.
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А потом освободить и за счет налогоплательщиков дать им квартиры в Киеве! "Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями. Ми сьогодні зустрілися в літаку", - звільнена з полону найманців РФ Чуйкова - Цензор.НЕТ 5675
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Действительно .. Я бы тех кто добровольно поехал в паРашу и был там арестован , менял бы в последнюю очередь . Или и вообще , пускай бы сами выпутывались . Они сами виноваты .!! Нех..шастать , по паРашам . Мы воюющие страны ,, неужели это , ещё до сих пор кому то не понятно . ?? "Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями. Ми сьогодні зустрілися в літаку", - звільнена з полону найманців РФ Чуйкова - Цензор.НЕТ 4992 ..
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Ну и что она нашпионила?Или таких "шпионов" там будут ловить пачками?
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А мабуть нічого вона не робила, бо з неї просто так зробили шпигунку для обмінного фонду.
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Люди пишуть, що була таксисткою на Ростов. То скільки їх таких, що мріяли про Росію, а повертатися довелося в Україну
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Весело у них там жить. Всех кто ездит с одной стороны на другую могут легко обвинить в шпионаже. Да там в принципе любого могут обвинить в шпионаже без каких либо разбирательств. Если у нас уже суды и прокуратура работают в ручном режиме и принимают решения какие нужны высшему руководству. То там они только в ручном режиме и работают. Это даже хуже совка, ну или совок в 20-30 годах.
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І кого, або яку політику взаємодії з Росією підтримуватимуть більшість з повернених?
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Скоро почуємо від них. Думаю, що деяких добре підготували російські спеціалісти.
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Їх непідготовлених не відпускають. Це ж кагебееееееее!
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Порохоботы в ударе. Особенно циничным выглядит унижение собственных граждан, фразой "обменный фонд"
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Они постоянно себя противопоставляют всей Украине.
И в этом их ошибка и приговор на вымирание.
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Ще цинічніше виглядає обмін і повна амністія беркутівців на двох кобил які навіть їхати сюди не захотіли . Зєлєбуби з трахнутими зеленими " масгамі " .
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Та шо ты говоришь . "Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями. Ми сьогодні зустрілися в літаку", - звільнена з полону найманців РФ Чуйкова - Цензор.НЕТ 5916 .

противопоставляют всей Украине.))Всей ВАТНОЙ Украине !! И что плохого в том то патриотическое - (к сожалению ) меньшинство , противопоставляет себя ватному - ( к сожалению ) большинству . !? Украину ватники не получат , в любом случае ,, потому что в Украине всегда , так повелось , что реально доминирует патриотическое меньшинство .А вата смелые лишь тогда , когда надо "погавкать , из за угла" .

Как там говорили моряки в фильме , - " нас мало , но мы в тельняшках " . !! "Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями. Ми сьогодні зустрілися в літаку", - звільнена з полону найманців РФ Чуйкова - Цензор.НЕТ 5190 .
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Ну, теперь отдохнуть немного, а после праздников заведёт машину - и опять таксовать туда-сюда.
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Прошло освобождение? Поздравляю. Ура!
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10 освободили, 100 наловят. Она гражданская, ходи, собирай, потом меняй....
Бесконечная история.
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Правильно, в первую очередь освобождать военных и выполняющих задания государства!
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Да не в освобождалки играть нужно, когда страна на кону...
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"И каждый старался попасть в этот список..." интересно как она старалась, небось еще и пургу на нас гнала
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Може вона сама здалася, щоб побувати «на падвале с ребятами» . Є такі хвойди, які шукають собі чоловіків саме в таких місцях. А може на расєю дуже хотіла, от і їздила тудом-сюдом, допоки не попалась.
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Помните, как порохоботы волали, что так нельзя возвращать моряков и катера? А сейчас - это заслуга нашей команды, при чем здесь Зеленский. Так и тут будет. За 5 лет при Порошенко так ничего не расследовали и судов по беркутовцам не было. Их главаря - Садовника - преспокойно отпустили домой, и, ессно, он сбежал в Россию, т.е. даже не обменяли.
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память у тебя хорошая. ах ты ж агенд кримля!)))
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Да что же это такое ? Почему все стали говорить на зэковском слэнге "на кармане" , "на подвале".? Забыли как правильно ,в кармане ,в подвале. Что за херь происходит?
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Порошенкоботы хотят, чтоб вы ещё посидели. Обмен, говорят, невыгодный
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