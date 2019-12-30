 "Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями. Ми сьогодні зустрілися в літаку", - звільнена з полону найманців РФ Чуйкова

"Я вся тремчу. Мені дуже приємно, що я приїхала, що це все для мене закінчилося. Я безмежно вдячна людям, які нас підтримували. Я рада бачити всіх тут. Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями, ми сьогодні зустрілися в літаку. Я рада їх бачити живими, не ушкодженими. Я щаслива, що вони повернулися додому, що Новий рік ми святкуватимемо у своїх сім’ях, поряд з близькими", - сказала Марина Чуйкова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

За словами жінки, вона вже давно сподівалася опинитися в списках на обмін і уважно слідкувала за кожною зустріччю у Мінську.

"Я чекала його із 13 серпня. Ми жили від Мінських до Мінських. Ми слідкували за кожною зустріччю у Мінську. Ми чекали і щоразу нас весь час обманювали, що ось-ось, але все зривалося постійно. Інформацію отримувати тільки з російського телебачення. Ми дивилися лише його. Дар’я Морозова писала там рухомий рядок: які новини, на коли і яку кількість людей планують обміняти. І кожен старався потрапити в цей список, але у нас не було зв’язку. Ми багато чого не знали. Ми не могли спілкуватися з рідними. І подробиць ми не знали", - додала звільнена українка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Щодня там ловлять людей", - звільнений з полону найманців РФ Теорентер

Марина Чуйкова розповіла, що до обміну перебувала у Сніжнянській колонії.

"Жінки, які сьогодні 10 приїхали, ми були в колонії Сніжного. Там важкі умови для утримання жінок", - додала Чуйкова.

Із березня 2018 р. Марину Чуйкову незаконно утримували найманці РФ. Ще тоді її сини Артур та Сава дізналися, що матір затримали представники так званого "міністерства держбезпеки "ДНР". Її звинуватили у шпигунстві, а бойовики засудили Марину Чуйкову до 11 років позбавлення волі. Вона перебувала у колонії міста Сніжне.