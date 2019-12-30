 Закликаю сторони й надалі докладати всіх зусиль для імплементації Мінських угод, - Сайдік про обмін утримуваними особами

Відповідну заяву опубліковано на сайті ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Я щиро вітаю взаємне звільнення, яке відбулося сьогодні, і обмін утримуваних осіб відповідно до спільного рішення Тристоронньої контактної групи, яке було ухвалено 23 грудня 2019 року за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України", - заявив Сайдік.

Він наголосив, що це "дуже важливий крок, якого довго чекали як ув’язнені, так і їхні рідні та близькі": "Здійснений напередодні новорічних і Різдвяних свят, він має особливе символічне значення".

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"Високо оцінюючи досягнуте, я закликаю сторони й надалі докладати всіх необхідних зусиль для мирного врегулювання конфлікту на сході України шляхом повної і всеосяжної імплементації Мінських угод, спираючись, зокрема, і на рекомендації нормандської четвірки", - заявив Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі.