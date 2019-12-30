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 Закликаю сторони й надалі докладати всіх зусиль для імплементації Мінських угод, - Сайдік про обмін утримуваними особами

Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік привітав обмін утримуваними особами.

Відповідну заяву опубліковано на сайті ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Я щиро вітаю взаємне звільнення, яке відбулося сьогодні, і обмін утримуваних осіб відповідно до спільного рішення Тристоронньої контактної групи, яке було ухвалено 23 грудня 2019 року за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України", - заявив Сайдік.

Він наголосив, що це "дуже важливий крок, якого довго чекали як ув’язнені, так і їхні рідні та близькі": "Здійснений напередодні новорічних і Різдвяних свят, він має особливе символічне значення".

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"Високо оцінюючи досягнуте, я закликаю сторони й надалі докладати всіх необхідних зусиль для мирного врегулювання конфлікту на сході України шляхом повної і всеосяжної імплементації Мінських угод, спираючись, зокрема, і на рекомендації нормандської четвірки", - заявив Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167958
 
 
 Топ коментарі
 
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Назвати Сайдіка нормальним прикметником рука не підніметбся. Тому, щоб уникнути бану, не буду ніяким називати. На відміну від зебілів ЦЕЙ добре знає, про яких заручників йшлося у Мінських домовленостях. І він мав би розуміти, що тепер захопленню заручників не буде кінця. І головне - кацапи побачили, що більш слабке місце Зєлєнского - це не обстріли, а заручники. Хто думає, що вони цим не скористатися, той повний дурень. Єдині, кого жаль у цій ситуації - кримські татари. Їх мін, ти ніхто не буде. Кацапи не дозволять Зєлєнскому навіть згадувати про них, як про громадян кацапстану. А він і не буде, бо проти волі кацапів не піде - вони його твердо взяли за горло. І, як я і писав, до нового року буде масштабна операція інформаційного прикриття цього злочинного і точки зору права (визнають цей факт навіть у Зєлєнского) прикриття на всіх олігархічних каналах у різних шоу і постановочних роликах, зі сльозами рідних, самих заручників і навіть Зєлєнского.
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Ну, якщо Сайдік сказав...то процес зради України не нашим Рєзідєнтом звісно прискориться. А шо йому, він же клявся на ХРИСТИЯНСЬКОМУ Євангіліє.
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Це Зеля мстить гоям за те що змусили його на Євангелії клястися
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Спасибо жителям Кривбасса за ************* *****..са
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Евровате сайдику - удобную комнату на подвале в ордло ☝️☝️☝️с глубокой ... озабоченностью соседей по хате
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Призываю участников Будапештского меморандума выполнить свои обязательства!
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Закликаю Сайдика розповісти про всі пропозиції та роботу для росії.
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Коли тобі здається, що тебе хтось слухає..😸😀🐯😁🤗
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Pozostaje przeprowadzić wybory pod dowództwem rosyjskiego wojska i na zawsze pożegnać się z Donbasem...
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Аби ж тільки з доМбасом, з Незалежною Україною
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порохоботы сделали сами себя изгоями.
Весь Мир против них.
Осталось обвинить в зраде инопланетян и против них будет вся Вселенная.
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Вы правы. В вопросах капитуляции с порохоботами нельзя договориться.
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Петя тырил, прикрываясь патриотизмом. Зю украл надежду на справедливость у сотни тысяч людей, прикрываясь гуманизмом. Свободу, не жизни, единицам поставил выше справедливости для сотни тысяч. А ради чего был Майдан и его жертвы? Урод этот зю.
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"Петя тырил" - не слушайте ********* на ночь Закликаю сторони й надалі докладати всіх зусиль для імплементації Мінських угод, - Сайдік про обмін утримуваними особами - Цензор.НЕТ 6591
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Міністр Януковича, що розпочав свою кар'єру в буремних 90-х і став мільярдером в найбіднішій країні Європи, ну прямо сама святість. Він злодієм був, злодієм залишиться. Хоча й не мав настільки великої хуцпи, як теперішній каган.
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О святости и слова не сказал. Есть материал? В суд!
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Кругом "ахенты кремля". Голову помой, может поможет от тупости.
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"Голову помой" - зачем? Вам ведь не помогло Закликаю сторони й надалі докладати всіх зусиль для імплементації Мінських угод, - Сайдік про обмін утримуваними особами - Цензор.НЕТ 8657
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Петушарій на підписові кучми до сайдика розпалив майданну зраду-зараз на сайдикових словах щось тої зради малувато-здулися зовсім поросенки.На майдан,паскуди-******** не задоволений-проса не насипле!
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Сайдик говорит: Мы предавали интересы Украины, предаём и будем предавать !
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Эта мразь европейская Сайдик, которая танцует под дудку путина, ещё смеет нам указывать, что делать??? Хватит с нас одного пуйла!!
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