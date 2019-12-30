 Настав час Росії звільнити всіх українських політв'язнів, - посол Великої Британії Сіммонс

Про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я вітаю довгоочікуване повернення українців, які перебували в полоні на неконтрольованій території. Президенту Зеленському довелося ухвалювати важкі рішення для виконання умов угоди, досягнутої на саміті нормандської четвірки, і повернення їх додому. Тепер настав час Росії звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у РФ і Криму", - зазначила посол.
В іншому повідомленні Мелінда Сіммонс наголошує на важливості покарання тих, хто вбивав українців.
"Залишається важливим ухвалити справедливі вироки щодо всіх осіб, відповідальних за тяжкі злочини, включно з насильством проти протестувальників на Майдані і терактом у Харкові в 2015 році", - йдеться в повідомленні.
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Женщина, которая на камеры расцеловала «первый поезд в Крым» оказалась вовсе не крымчанкой.
Об этом стало известно после того, как пользователи Интернета нашли ее страницы в российских соцсетях.
Женщину, которая якобы «всю жизнь мечтала о возвращении в родную гавань» зовут Александра Петрушкевич. До оккупации Крыма Российской Федерацией она жила в городе Миасс в Челябинской области. После 2014 года она переехала на украинский полуостров и начала рассказывать о «русском мире в Крыму». Нашлась эта придурочная бабка, на радость путинских пропагандонов, обцеловавшая поезд в Севастополе. Якобы «коренная крымчанка», которая «всю жизнь мечтала о возвращении в Россию». А оказалось, что эта мерзость - Александра Петрушкевич из деревни Миасс, что в Челябинской области pic.twitter.com/NfBcKKR4Gs
- Лариса (@4**************) December 29, 2019 Напомним, как сообщала группа ИС, ранее в оккупированном Крыму женщина расцеловала поезд, который приехал туда из Российской Федерации. 25 декабря поезд проехал по Керченскому мосту и прибыл в Севастополь. После того, как состав приехал в оккупированный украинский город, к нему подошла женщина пенсионного возраста и принялась целовать вагон.
https://sprotyv.info/photo/zhenshhina-rascelovavshaya-poezd-v-sevastopole-okazalas-ne-krymchankoj-podrobnosti
Клиентов нет,
Пусть хоть поезд...
А что?
В Японии шинкансен каждый день моют.
Вот и эта пускай.
Задарам.
Наркомания дешевым российским газом практически неизлечима.