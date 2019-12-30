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 Політика України
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Все про:Велика Британія (1090) Євромайдан (565) полонені (713) Сіммонс Мелінда (5)

 Настав час Росії звільнити всіх українських політв'язнів, - посол Великої Британії Сіммонс

Посольство Великої Британії в Україні вітає обмін утримуваними особами, який відбувся в неділю, 29 грудня.

Про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю довгоочікуване повернення українців, які перебували в полоні на неконтрольованій території. Президенту Зеленському довелося ухвалювати важкі рішення для виконання умов угоди, досягнутої на саміті нормандської четвірки, і повернення їх додому. Тепер настав час Росії звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у РФ і Криму", - зазначила посол.

Також читайте: Очікуємо продовження реалізації нормандських домовленостей і притягнення до відповідальності винних у трагічних подіях на Майдані в 2014 році, - Євросоюз

В іншому повідомленні Мелінда Сіммонс наголошує на важливості покарання тих, хто вбивав українців.

"Залишається важливим ухвалити справедливі вироки щодо всіх осіб, відповідальних за тяжкі злочини, включно з насильством проти протестувальників на Майдані і терактом у Харкові в 2015 році", - йдеться в повідомленні.

Настав час Росії звільнити всіх українських політвязнів, - посол Великої Британії Сіммонс 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167957
 
   
 Топ коментарі
 
Смешно, вы их посили выдать Англии Петрова и Баширова, и что? Куда вас послали?
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Шановний посол, та расіянцям глибоко пі.куй на ввші побажання...
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Тільки міняти вже не має на кого,крім працівників ОП. А Пуйла розбалував наш Херант, як мінімум одного на двох чекіст погодиться..
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Смешно, вы их посили выдать Англии Петрова и Баширова, и что? Куда вас послали?
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Тільки міняти вже не має на кого,крім працівників ОП. А Пуйла розбалував наш Херант, як мінімум одного на двох чекіст погодиться..
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Харант не розбалував, а ковтнув з проглотом гачка. І з кожним наступним ковтком той гачок закріплюватиметься.
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виходить що параша це АГРЕСОР, коли має українських військових і цівільних в полоні Настав час Росії звільнити всіх українських політв'язнів, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 2325
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Да не, они, как раз, во вкус вошли, видят, что зелёные лохи ведутся на всё и готовы на всё, чтобы вернуть "наших ребят".
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Шановний посол, та расіянцям глибоко пі.куй на ввші побажання...
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Кроме заявлений взывающих к оркам о выполнении соглашений , за эти годы мы слышали о обеспокоенностях, озабоченностях , иногда даже оглубоких , мы знаем о санкциях со стороны западных стран . Думаю самая страшная санкция , это совместное строительство северного, и южного потоков . Может хватит так сильно давить на рюцкий мир , может европейцам стоит просто помочь нам современным вооружением , а озабоченци взывающие???!
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Ми дуже стурбовані через вашу агресивну риторику. Євросоюз закликає Україну якнайшвидше капітулювати й не заважати робити гешефт із нашими російськими партнерами. Мир! Дружба! Толерантність! Права людини! Газові потоки!
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Поймите на конец. Никто не защитит Украину кроме Украинцев (с большой буквы). И рассчитывать нужно только на себя
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А мы ни на кого , кроме себя и не рассчитываем , мы просим выполнять международные договоренности . И просим продать нам оружие, а не подарить . Слава Богу что нам , как и вам помогают штаты . Только вам они помогают новейшим вооружением каждый год на несколько миллиардов . Я уважаю израильтян отстаивающих свою страну . Я знаю какие лишения вы терпели , и какой экономический пресс на давил накаждого жителя Израиля многие годы борьбы . Но согласитесь европейцы помогая нам , больше выиграют сами . Лучше остановить врага на чужойтерритории , чем драться на своей .
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не всех...только тех,у кого родина в заду. Настав час Росії звільнити всіх українських політв'язнів, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 7959
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Женщина, расцеловавшая поезд в Севастополе, оказалась не крымчанкой: подробности
Сьогодні о 08:43•Информационное сопротивление
Женщина, которая на камеры расцеловала «первый поезд в Крым» оказалась вовсе не крымчанкой.

Об этом стало известно после того, как пользователи Интернета нашли ее страницы в российских соцсетях.

Женщину, которая якобы «всю жизнь мечтала о возвращении в родную гавань» зовут Александра Петрушкевич. До оккупации Крыма Российской Федерацией она жила в городе Миасс в Челябинской области. После 2014 года она переехала на украинский полуостров и начала рассказывать о «русском мире в Крыму». Нашлась эта придурочная бабка, на радость путинских пропагандонов, обцеловавшая поезд в Севастополе. Якобы «коренная крымчанка», которая «всю жизнь мечтала о возвращении в Россию». А оказалось, что эта мерзость - Александра Петрушкевич из деревни Миасс, что в Челябинской области pic.twitter.com/NfBcKKR4Gs

- Лариса (@4**************) December 29, 2019 Напомним, как сообщала группа ИС, ранее в оккупированном Крыму женщина расцеловала поезд, который приехал туда из Российской Федерации. 25 декабря поезд проехал по Керченскому мосту и прибыл в Севастополь. После того, как состав приехал в оккупированный украинский город, к нему подошла женщина пенсионного возраста и принялась целовать вагон.
https://sprotyv.info/photo/zhenshhina-rascelovavshaya-poezd-v-sevastopole-okazalas-ne-krymchankoj-podrobnosti
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65 лет старой проститутке.
Клиентов нет,
Пусть хоть поезд...
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Видать брать в рот что попало у деревенских подчелябинцев ей не привыкать , вот и потянуло облизывать грязные составы .
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На английском языке Миасс звучит круто - My ass , это значит "моя жопа" )
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Пусть помоет теперь.
А что?
В Японии шинкансен каждый день моют.
Вот и эта пускай.
Задарам.
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срачна атмінять с анкції раісі ***** савєршил подвіх...
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А все ли возможное сделало цивилизованного сообщество, что бы ***** привести в сознание и заставить прекратить войну в Украине?
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Ви говорите про одного ***** чи про його двійників, тобто колективного *****?
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Мне неведомо есть ли у него двойники или нет, но он есть и он там главный на эрэфиии, конечно отвечать и шобла вся должна, не один он преступления совершал, но так повелось, что главный в первую очередь должен нести ответственность за военные преступления, Европе пора задуматься о создании второго Нюрнберга.
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Для відповідальності росії необхідно спочатку її перемогти, а лише потім суд. Воювати з нею НАТО не хоче, тобто суду і трибуналу не буде. Тому захід, окрім косметичних санкцій нічого не зробив, а ще підживлює росії грошима за газ і нафту.
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Остаётся надеяться, что когда нибудь в США придёт такой президент как в свое время Рейган, и переломить хребет зловонному орку, и надо учитывать, что эрэфия с каждым днем все глубже погружается в свое дерьмо, незнаю, как вам украинцам легче от этого или нет, и прибалты ваши союзники, но нас мало и мы особо ничего не решаем.
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З часом агресія росії проти країн Балтії може повторитися, якщо не розділити росію на національні держави.
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Да все возможно, никто от этого не застрахован, но в Балтики есть контингенты стран НАТО, может это как то влияет и поэтому у некоторых тут, никак не укладывается в голове, что такое возможно в Европе как у вас, и может все таки эрэфия издохнет к тому времени, надеяться что там кто то свергнет ********** режим, надежды нет, оппозиция там тоже уроды какие то думающие только о своём брюхе.
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Так называемое цивилизованное сообщество занято своими шкурными интересами и по большому счету плевать хотело на беды стран третьего мира.А в данной ситуации,когда большинство украинцев сами не знают,чего они хотят - свободы или "рузкого мира",какой дурак будет за них вписываться?
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Ну если Европа в то время выразило поддержку Украине, и на словах продолжает делать это и сейчас, то слова должны подкреплятся делами, и если шкурные интересы превалируют, то печально, безнаказанность заставляет ***** наглеть и подлеть ещё больше, и как бы сама Европа не по платилась бы за это,заигрывание в свое время с Гитлером должно чему то научить Европу.
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Никак.
Наркомания дешевым российским газом практически неизлечима.
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А для Британии давно время освободить всех китайских политзаключенных, об этом каждый день им твердит посол Лесото.
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Если бы они хотели всех отпустить то так бы и сделали. Но а так они вытянули из Украины тех кто им был нужен, и отдали определенное количество для видимости обмена. Плюс ещё подыграли Зеленскому в своих дальнейших интересах.
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