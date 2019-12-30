 Звільнених з полону найманців РФ українців обстежують у "Феофанії"

Українців, звільнених з полону в межах обміну утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО, обстежують у лікарні "Феофанія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Після зустрічі з родичами звільнені українці сіли в автобус, який вирушив до лікарні.
Представники Офісу Президента повідомили, що звільнені потребують реабілітації і спочатку потрібно провести медичне обстеження, щоб визначити, яка саме реабілітація потрібна кожному звільненому українцеві.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Де ще 300 нащих полонених, з яких багато військових ???
Зе-идиот.... - по другому и не могло случится...
Так они и сейчас орут, что ЗРАДА. Теперь вместо доллар по 100, вода в Крым. Новые методички получили.
Всем освобожденным - здоровья.