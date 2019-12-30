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Все про:медицина (819) Феофанія (19) полонені (713) Офіс Президента (201)

 Звільнених з полону найманців РФ українців обстежують у "Феофанії"

Представники Офісу Президента повідомили, що потрібно провести медичне обстеження і визначити, яка саме реабілітація потрібна кожному звільненому українцеві.

Українців, звільнених з полону в межах обміну утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО, обстежують у лікарні "Феофанія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Після зустрічі з родичами звільнені українці сіли в автобус, який вирушив до лікарні.

Представники Офісу Президента повідомили, що звільнені потребують реабілітації і спочатку потрібно провести медичне обстеження, щоб визначити, яка саме реабілітація потрібна кожному звільненому українцеві.

Також читайте: У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167955
 
 
 Топ коментарі
 
Це всіх на всіх ?
Де ще 300 нащих полонених, з яких багато військових ???
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сидят как и до этого.....
Зе-идиот.... - по другому и не могло случится...
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Если бы порохоботы меньше орали в преддверии важных встреч, результаты были бы а разы больше.
Так они и сейчас орут, что ЗРАДА. Теперь вместо доллар по 100, вода в Крым. Новые методички получили.
Всем освобожденным - здоровья.
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Це всіх на всіх ?
Де ще 300 нащих полонених, з яких багато військових ???
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сидят как и до этого.....
Зе-идиот.... - по другому и не могло случится...
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А ви на двох скільки полонених витянули? Нагадайте, бо бачу ви тут дуже патріоти, але всі знають що ******* то не мішки носити.
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Если бы порохоботы меньше орали в преддверии важных встреч, результаты были бы а разы больше.
Так они и сейчас орут, что ЗРАДА. Теперь вместо доллар по 100, вода в Крым. Новые методички получили.
Всем освобожденным - здоровья.
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Про военных - согласен, они воевали за Украину. А водителей маршруток тоже там будут обследовать? Ну, перед тем, как на маршруты новые выпустить?
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То есть, маршрутчиков, которые вату катали туда-сюда и бабло косили, - в первую очередь? А тех, кто Украину защищал, рискуя жизнью каждую секунду - во вторую? А )(уй на рыло не хо-хо?
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Как же пострадал за Украину,к примеру,маршрутчик,возивший пенсов за пенсиями?
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Чучело ЗЕлупнотое, ты хоть знаешь, где я "сидел", что вякаешь тут своим зеленожабьим рылом?
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А по квартире всем, бубочка тоже всем и в этот раз за свой счёт олигарха Пинчука купит, или как?
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интересно - а попасть в Феофанию можно только из плена? ))
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Наконец то 70 обычных украинцев смогут понять как должна выглядеть нормальная европейская медицина.
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Сомневаюсь что Феофания дотягивает до нормальной европейской
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