 У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська

Про це під час пресконференції в аеропорту "Бориспіль" повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас на сьогодні є дійсне підтвердження про близько сотню осіб, які мають документи - їхні родичі показують, що слідчий ізолятор приймає передачі (для утримуваних. - Ред.) і видає відповідні довідки ... Я об'єктивно розумію, що ще близько 200 осіб там перебувають без документів ... Тому я так приблизно припускаю, що ще щодо 300 осіб ми будемо вести переговори", - сказала вона.

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Вона заявила, що із 300 осіб, які залишаються в ув'язненні бойовиків, щонайменше 100 людей "підтверджені" і в них є документи. Ще близько 200 перебувають у руках окупантів "без документів".

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.