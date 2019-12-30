 У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська

Про це під час пресконференції в аеропорту "Бориспіль" повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас на сьогодні є дійсне підтвердження про близько сотню осіб, які мають документи - їхні родичі показують, що слідчий ізолятор приймає передачі (для утримуваних. - Ред.) і видає відповідні довідки ... Я об'єктивно розумію, що ще близько 200 осіб там перебувають без документів ... Тому я так приблизно припускаю, що ще щодо 300 осіб ми будемо вести переговори", - сказала вона.
Вона заявила, що із 300 осіб, які залишаються в ув'язненні бойовиків, щонайменше 100 людей "підтверджені" і в них є документи. Ще близько 200 перебувають у руках окупантів "без документів".
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Вот просто интересно, а если бы Зе' назначил бы По' главным по обмену, что бы эта ботва пела?
Тих, які найбільше зазнали тортур та знущань, нам не віддали.
Зате ви принизили Небесну сотню. І Україну, її правову систему. Весь світ побачив, що в нас немає незалежного суду від слова ВЗАГАЛІ. Тут лише один самодур при владі.
Всіх. На, всіх!..
Это называется "всех на всех"..... у пана Зеленского еще хоть остался "человеческий" материал для последующих обменов или будут менять на "особый статус" или признание депутатами Рады "Бородая с Пушилиным"......
Верю президент Зеленский приедет с победой!
08.12.2019 11:01
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Я ж вам скидала ваш коментик. Видно, недобачили ...
Віруйте далі.
ЗЕбилы, которые за него голосовали.
ЗЕбилы из обеспеченных, их можно отдать на обмен, а потом их родственники выкупят сами из ЛДНР, за деньги.
Как Вам такой вариант, нравится?
Вы - патриот "бубочки"?
Вы - за него голосовали?
Ваши родственники как, за Вас заплатят?
Хіба не сюр ?
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Сколько тебе платят, руснявый бот?
В моих глазах европейца порохоботы как ты - не менее кацапы, чем запоребриковые руззкие.
Гниль человеческая в вас одна булькает, что у пуйлоидов, что у пецефалов.
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Ты не ответил, как у тебя ума хватило в нике написать 538а282а? Если пройтись по форуму, то подобных ников сгенерированных программой тут множество.
Квартал "взял под козырек" и приступил к бодрому выполнению указивок, полученных от РФ в Париже.
Квартал только за шаурму торгуется (чтобы подешевле), а обменивать гос. преступников и ценных свидетелей (беркутовцев) согласен на любых, кого дадут.
Кто же ценных пленников то задаром отдает, кроме "бубочки", ну сами то прикиньте.
Следовательно наша переговорная группа во главе с президентом должны заявить на международном уровне о невыполнении орками подписанных договоренностей , это как минимум , а не рассказывать о великой победе в делах обмена .
На Донбассе в плену боевиков находятся 250 человек, - СБУ
Зеленский: До 31 декабря 2019 года состоится обмен по формуле "всех на всех"
Сегодня обменяют 174 или 224, или Зеленский опять пошутил?
рыго-порошенков резерв?
Велик же в Украине кадровый голод! Куда ни ткни - клеймо или рыжье или барыжье.
Ну вот кому ты брешешь.
Они не в плену.
Они незаконно лишены свободы.
И до тех пор пока будет существовать уголовный кодекс так называемых республик количество будет пополнятся бесконечно.
Причина в существовании псевдогосударств и пока их не ликвидируют там все время будут пленные которых все время надо будет менять.
Такое ощущение, что пол Украины в дыре сидит. И это при постоянной броваде о 100500 ликвидированных обдраченцев, чуть ли не каждый день. Позор!