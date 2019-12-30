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 Найманці РФ за добу 7 разів обстрілювали позиції українських воїнів. Втрат немає, - пресцентр ООС

29 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 30 грудня 2019 р., передає Цензор.НЕТ.

"6 обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі поблизу Новотроїцького – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля Миколаївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Василівки – зі стрілецької зброї; у районі населеного пункту Мар'їнка – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поряд із Широкиним – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

"Один обстріл з великокаліберного кулемета противник здійснив по захисниках Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"", - додали в штабі ОС.

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Учора, 29 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає.

Найманці РФ за добу 7 разів обстрілювали позиції українських воїнів. Втрат немає, - пресцентр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167953
 
 
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Ну да... Чего стесняться-то. Зю им выписал индульгенцию!
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Українське правосуддя в ліце зєлєнєйшего з президентів вже зазадалегідь пообіцяло країні -агресорці процесуальне очищення для вбивць українців.
Вітаю, панове !
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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Не может быть, какие обстрелы. ЗЕ, ты же недавно договорился с Чортом на коленях смотрел в глаза Чорта и пожал Чорту руку как сильно хотел.
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Да тут "у а нас "канкретный пацан" "реально парешал"
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