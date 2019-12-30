 Звільнених з полону військовослужбовців доставили до Головного військового госпіталю, де вони пройдуть медобстеження, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Як планується, в подальшому всі звільнені з полону бійці будуть оглянуті військовими лікарями і фахівцями медичної служби. У разі необхідності їм буде надано кваліфіковану медичну допомогу. Буде проведено поглиблене медичне обстеження.
Як повідомив начальник Військового госпіталю генерал-майор медичної служби Анатолій Казьмирчук, попередньо всі військовослужбовці перебувають у задовільному стані.
"Ми прекрасно розуміємо, що умови, в яких вони перебували всі ці роки, могли призвести як до виникнення, так і до загострення можливих хронічних хвороб, - зазначив Анатолій Казьмирчук. - Тому фахівцями нашого центру будуть проведені попередні обстеження. Але насамперед ми надамо можливість нашим пацієнтам відпочити, щоб завтра вранці вже більш детально вивчити особливості перебігу тих чи інших захворювань. Ми почнемо комплексне обстеження, і в подальшому, крім фізичного лікування, якщо в цьому буде необхідність, обов'язково надамо можливість кожному пройти психологічну реабілітацію. Необхідні фахівці, які володіють цією методикою, в нашому центрі є, і вони готові надати необхідну допомогу".
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
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Политолог Алексей Голобуцкий рассказал о том, какие подводные камни может скрывать "традиция" обмена пленных между Украиной и Россией.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Мы присутствуем при создании феерического прецедента: украинских граждан меняют на номинально тех же украинских граждан (здесь еще раз вспомним об отсутствующем законе об антиукраинской деятельности и недополненную ст.25 Конституции Украины), чтобы реализовать геополитические и экономические интересы России. Нынешние действия просто выбрасывают из уравнения Украину: теперь Россия будет засылать в Украину произвольное количество шпионов, террористов, пропагандистов - совершенно не заботясь хотя бы про номинальное прикрытие. Ведь гарантированно будет возвращать их обратно в случае задержания - собственно через механизм "обмена", - пишет он.
По его словам, теперь единственное, о чем следует беспокоиться России это то, "чтобы всегда иметь под рукой достаточное количество пленных украинцев - для "фонда обмена" своих агентов". Также он описал алгоритм, по которому Россия теперь может действовать в своих интересах.
"Россия захватывает украинцев в плен, Россия засылает в Украину произвольное количество шпионов, террористов, подрывников, пропагандистов (ибо обмен же все равно "всех на всех"), Россия пускает на обмен предварительную порцию пленных, чтобы вернуть своих агентов и Россия сразу захватывает новую порцию украинцев в плен, чтобы "фонд обмена" не стоял пустой на всякий случай", - объясняет Голобуцкий.
Политолог отмечает, что "какой-то активной роли Украины этот алгоритм не предусматривает: мы же уже продемонстрировали, что вежливо и своевременно реализуем все необходимые Кремлю шаги".
Детальнее о предновогоднем обмене пленными и большой ошибке власти, читайте в материале "Апострофа": Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципыНаталья Гурковская
сдавать гос.интересы страны даже ради освобождения заложников, это поощрять агрессора к захвату новых и новых заложников нон-стоп....
так и страны не останется в конечном итоге....
Відходьте від полону. На це треба час.
Терпіння рідним.