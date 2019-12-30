EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  11048  207
Матеріали за темою:
Все про:Беркут (345) Гриценко Анатолій (261) мінські угоди (1679) полонені (713)

 У Мінських угодах і документах Нормандського формату немає жодного слова про обмін беркутівців, - Гриценко

У Мінських угодах і в документах Нормандського формату, коли йшлося про обмін полоненими, малися на увазі учасники подій у зоні АТО/ООС.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Євросоюз, так само, як і Росія, у своїх публічних заявах залишили без коментарів той важливий і очевидний факт, що і в Мінських угодах, і в документах Нормандського формату, коли йшлося про обмін полоненими і про амністію, то малися на увазі учасники подій на території ОРДЛО, які почалися навесні 2014-го - і що про Беркут/убивць Майдану ще до війни, чи про терористів, які вбивали наших людей під час війни, але за межами ОРДЛО (Харків, Маріуполь, Київ...) у всіх тих "домовленостях" жодного слова немає!" - написав Гриценко, коментуючи обмін утримуваними особами, що відбувся 29 грудня.

Також читайте: Очікуємо продовження реалізації нормандських домовленостей і притягнення до відповідальності винних у трагічних подіях на Майдані в 2014 році, - Євросоюз

Цинічно-цнотливий Євросоюз сподівається, що навіть після обміну винні у розстрілі Майдану будуть притягнуті до відповідальності. Нахабно-агресивна Росія знає точно, що нікого із звільнених убивць Майдану і терористів Київ більше переслідувати не буде, додав політик.

"Я не знаю, що тепер Зеленський зможе сказати очі-в-очі рідним загиблих на Майдані, рідним загиблих у Харкові, Маріуполі, Києві... І чи скаже він їм щось взагалі?" - додав Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 осіб зі списку на обмін відмовилися повертатися в ОРДЛО, - Лутковська

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

У Мінських угодах і документах Нормандського формату немає жодного слова про обмін беркутівців, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167947
 
   
 Топ коментарі
 
Якби б було 100 беркутівців, я б віддав їх усіх за одного розвідника!», - препиздент. А ты их, курва, ловил, дела расследовал, судил, тварь гундосая? Ты в глаза матерям погибших на Майдане смотрел, мразь? Ну и подонка же выбрали безмозглые зебилы. В Минских соглашениях и документах Нормандского формата нет ни слова про обмен беркутовцев, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1535
 показати весь коментар
 
Здається, Гриць почав щось підозрювати.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Сразу мачить нужа была, а не толерасить. У Мінських угодах і документах Нормандського формату немає жодного слова про обмін беркутівців, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1129 У Мінських угодах і документах Нормандського формату немає жодного слова про обмін беркутівців, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1129 У Мінських угодах і документах Нормандського формату немає жодного слова про обмін беркутівців, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1129
 показати весь коментар
 
А ти полковник ходив до клоуна, щоб він тебе міністром поставив, то піди і зараз --стукни кулаком по столу і запитай клоуна, а головне затребуй, коли він перестане інтереси України здавати.Говняний патріот--одні балаболи на дивані.
 показати весь коментар
 
 
Перед нами страшный враг -путинская Россия,которая денно и нощно осуществляет свой план по уничтожению нашего государства самыми разнообразными способами. До победы украинства в Украине, как оказалось, еще очень далеко и все проукраинские партии,силы, политические деятели должны объединять все свои усилия для этого, а не воевать между собой неизвестно за что. Факт,что к власти в Украине пришли силы очень далекие от украинства и от украинской национальной идеи. Это может привести, без преувеличения, к трагическим последствиям для страны.
 показати весь коментар
 
 
Звісно бо нєлох брудний напьорсточник У Мінських угодах і документах Нормандського формату немає жодного слова про обмін беркутівців, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1612
 показати весь коментар
 
Это ж надо было телевизорам так засрать мозги украинцам, что они поверили в эту сказку "Слуга Народа", а реально избрали Слугу Олигархов (и не исключено, что ещё и путинского халуя) !!! А ведь был шанс избрать президентом Гриценко, который навёл бы своей жесткой но справедливой рукой порядок в Украине, но украинцы этот шанс профукали и поэтому Украина обречена бать пожизненно "дойной коровой" в руках очередных барыг. Ведь он предлогал профи ГП - Сакварелидзе, а не 100% лояльного свояка "рябую шапку-ушанку" !!!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору