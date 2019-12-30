 У Мінських угодах і документах Нормандського формату немає жодного слова про обмін беркутівців, - Гриценко

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Євросоюз, так само, як і Росія, у своїх публічних заявах залишили без коментарів той важливий і очевидний факт, що і в Мінських угодах, і в документах Нормандського формату, коли йшлося про обмін полоненими і про амністію, то малися на увазі учасники подій на території ОРДЛО, які почалися навесні 2014-го - і що про Беркут/убивць Майдану ще до війни, чи про терористів, які вбивали наших людей під час війни, але за межами ОРДЛО (Харків, Маріуполь, Київ...) у всіх тих "домовленостях" жодного слова немає!" - написав Гриценко, коментуючи обмін утримуваними особами, що відбувся 29 грудня.

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Цинічно-цнотливий Євросоюз сподівається, що навіть після обміну винні у розстрілі Майдану будуть притягнуті до відповідальності. Нахабно-агресивна Росія знає точно, що нікого із звільнених убивць Майдану і терористів Київ більше переслідувати не буде, додав політик.

"Я не знаю, що тепер Зеленський зможе сказати очі-в-очі рідним загиблих на Майдані, рідним загиблих у Харкові, Маріуполі, Києві... І чи скаже він їм щось взагалі?" - додав Гриценко.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.