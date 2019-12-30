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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Міноборони (2987) полонені (713) Загороднюк (102)

 Міністр оборони Загороднюк зустрівся зі звільненими з полону військовослужбовцями. ФОТО

Міністр оборони Андрій Загороднюк зустрівся з 12 військовослужбовцями, звільненими 29 лютого в межах обміну з полону найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.

Міністр оборони Загороднюк зустрівся зі звільненими з полону військовослужбовцями 01

"Привітав на українській вільній землі наших 12 військових. Подякував за витримку та незламність. Тепер нашим воїнам потрібно дати час на адаптацію. Військові медики і психологи зроблять усе можливе", - написав Загороднюк.

Також читайте: Під час обміну було звільнено 81 людину, 76 із них повернулися на підконтрольну Україні територію, - Зеленський

Міністр оборони Загороднюк зустрівся зі звільненими з полону військовослужбовцями 02

"А наше завдання - повернути усіх. І ми над цим працюємо", - додав він.

Також читайте: Якби у мене було 100 беркутівців, я б їх віддав, щоб повернути 1 живого українського розвідника, - Зеленський

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Міністр оборони Загороднюк зустрівся зі звільненими з полону військовослужбовцями 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167946
 
 
 Топ коментарі
 
Сожрем еду которая была для освобожденных вместе Министр обороны Загороднюк встретился с освобожденными из плена 12 военнослужащими - Цензор.НЕТ 6050 Министр обороны Загороднюк встретился с освобожденными из плена 12 военнослужащими - Цензор.НЕТ 4581 Министр обороны Загороднюк встретился с освобожденными из плена 12 военнослужащими - Цензор.НЕТ 9273
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а остальными встретится директор пенсионного фонда и руководитель службы такси
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Сегодня Зеленский показал что можно убивать украинцев и за это ничего не будет. Шлак за него голосовавший в экстазе. Скоро путину жопу целовать будет. Что там уже скрывать, повесил бы росс.триколор на Банковой, ему же хочется.
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Сожрем еду которая была для освобожденных вместе Министр обороны Загороднюк встретился с освобожденными из плена 12 военнослужащими - Цензор.НЕТ 6050 Министр обороны Загороднюк встретился с освобожденными из плена 12 военнослужащими - Цензор.НЕТ 9273
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Якщо за 5-ть років пітушарій навбивав 13 тис. людей,то Зеленський їх не воскресить,але у вбивць відбере владу.
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душу й тило не положили за свою свободу
не показали шо вони браття козацького роду
а небесна сотня і положила, і показала
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а остальными встретится директор пенсионного фонда и руководитель службы такси
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всего 12 чел? солдат асвабадил?

всего было 85, приехало 81,

а 69 остаток это КТО?

последнегоукрсалдата отдадут в обмен на каституцыю бамбаса

перед ентим введут налог киевскому быдлу на ремонт бамбаса

ахметка уже увел свой налог - повысил электрику в 5 раз и газ в 10 раз для киевских лохов

даходы - в бамбас - кормить тамошних апалченовцов и их тещ

ну и понятно-
мост проглотили в бамбас,
обсе 5 лет проглотили,
портновых, медведчуков, ньюсваны проглотили
и все шо нужно ахметке проглотят

ахахаха
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Остальные затарятся продуктами в Украине, снимут пенсии со счетов, получат от ЗЕ по 100 тыщ а может и квартиры и обратно на Лугандонию к себе свалят, где тарифы еще 2013 года.
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писали что в основном гражданские, которых собрали в ОРДЛО для обмена по быстрому...
Большинство из них наверняка назад уедут по тихому, когда пиар Зе-сопли закончится..., но конечно постараются бабло срубить на хайпе...
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А остальные 64 точно не разведчики. Да, Зе? Лихо клован лохов разводит в угоду *****.
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Кто такие они?
...
Хай це прозвучить цинічно (втім життя взагалі цинічна річ), але для штамповки таких біоодиниць потрібні елементарні умови:
- чоловік та жінка репродуктивного віку
- ніченька місячна
- певні дні після місячних
Навіть скажу більше: українські жіночки зможуть народити набагато кращий генофонд, аніж отой переважно бавовняний "геноцид", що шастав в ОРДЛО (або возив інших шастати) і якому "та мене все равно, хахльі, русские, вайна - мене бабло зарабатьівать нада!"
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Це ніякий не обмін "всіх на всіх", як було заявлено презЕдентом, і не обмін полоненими. Це обмін невеликої частини наших заручників на кримінальних злочинців, терористів та вбивць невинних людей. Повну політичну відповідальність за звільнення осіб, які не мають ніякого відношення до бойових дій на Донбасі, (харківські терористи, беркут), має і буде нести зеленський. Також відповідальність будуть нести генеральний прокурор України рябошапка, голова офісу презЕдента - богдан, помічник президента - андрій єрмак, судді та прокурори які виконували явно злочинні і неправомірні накази щодо фактичного звільнення вбивць та терористів.
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Тобі лише осталося перерахувати дрібничку. Рішення судів, кому, коли, по якій статьї був винесений вирок. Та пояснити чому пан Президент Порошенко та його ставленик пан Прокурор Луценко не спромоглися засудити отих всіх підозрюваних яких ти перечислив. Та порахувати, можливо ото всім тим підозрюваним вже пора видавати компенсацію, то як по закону Героя України панні Савченко відсиділи в слідчих ізоляторах вже стільки що стільки й не присуджують. Та поянити вельмашановній публиці, чим життя пересічного громадянина України віддрізняється від життя пересічного громадянина який побував в АТО. Пояснити ті критерії по яким потрібно міняти чи не потрібно певну особу, громадянина України.
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Я конечно все понимаю, но где они проявили выдержку и несокрушимость? В подвале проявили куда их боевики затолкали? Настоящие патриоты себя гранатами подрывали вместе с врагом чтобы не сдаться в плен. А етих на 100 росийских убийц обменяли.
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Ты знаешь, что такое ранение и что такое контузия? А ты сидел в окопах по колено воды и два рожка патронов на двоих? А, ну-да, у тебя же блиндаж на кухне, а окопы на диване...герой с рождения!
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1. Звільненням з-під варти без вироку та покарання колишніх «беркутівців» - безпосередніх виконавців вбивств учасників протесту під час Євромайдану, влада знищила останні сподівання українців на справедливість. Єдині з «беркутів», хто отримав справедливу кару - це ті, хто був вбитий на Майдані. Це висновок на майбутнє.

2. Президент згідно закону не може мати впливу на прокуратуру, МВС та судову гілку влади. Однак одночасне призначення суддями засідань, синхронна заміна прокурорів, однакові і одночасні заяви представників обвинувачення щодо зміни запобіжного заходу продемонстрували країні, що і суди, і прокуратура знаходяться під повним контролем президента України Володимира Зеленського.

3. Виходячи із попереднього пункту, а також враховуючи, що домовленості щодо обміну проходили під особистим контролем президента, ми вважаємо, що повну політичну відповідальність за звільнення осіб, які не мають безпосереднього відношення до бойових дій на Донбасі, як-то «харківські терористи» чи «беркути», має і буде нести президент України Володимир Зеленський.

4. Разом із Володимиром Зеленським відповідальність будуть нести генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, голова Офісу президента Андрій Богдан, помічник президента Андрій Єрмак, голова МВС Арсен Аваков і ті їхні підлеглі, судді і прокурори, які виконували явно злочинні і неправомірні накази щодо фактичного звільнення убивць і терористів.

5. Партія радіє разом з родинами тих українців, які були звільнені з полону, але підкреслює, що це не обмін «всіх на всіх», як було заявлено президентом, і не обмін полоненими. Це обмін невеликої частини наших заручників на кримінальних злочинців, терористів та вбивць невинних людей. І спосіб, у який було проведено цей обмін, наніс нищівного удару по природному бажанню української нації бачити вбивць у тюрмі, а не на волі, навіть у Російській Федерації.

Партія «Демократична Сокира»
29/12/2019
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Тех порохоботов которых возмущает обмен "беркутовцев",пускай зададутся вопросом, почему за 5 лет при Петрелексеиче, так и не было доказано их вину?! А однорукого командира "Беркута",против которого имелось видео факт расстрела,просто отпустили,после чего он просто сбежал в РФ.
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BEREZOVIEW (Taras Berezovets official) ❗️Вот список тех, кого готовили к обмену в Париже, но чтобы умаслить Путина, их выбросили из списка «всех на всех»:

1. Rustem Abiltarov
2. Tofik Abdulhaziiev
3. Eskender Abdulhaniiev
4. Vladlen Abdulkadyrov
5. Izet Abdullaiev
6. Teimur Abdullaiev
7. Uzeir Abdullaiev
8. Medzhyt Abdurahmanov
9. Rustem Abilev
10. Zevri Abseitov
11. Arsen Abhairov
12. Bilial Adilov
13. Raim Aivazov
14. Muslim Aliiev
15. Refat Alimov
16. Enver Ametov
17. Ernes Ametov
18. Osman Arifmemetov
19. Marlen Asanov
20. Farhod Bazarov
21. Akim Bekirov
22. Enver Bekirov
23. Remzi Bekirov
24. Memet Belialov
25. Oleksii Bessarabov
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Это список, который приводит правозащитная организация Freedom House. Его ещё называют «списком Сенцова». Но никого из этих людей Зеленский вернуть не захотел.88 человек. Rustem Abiltarov
2. Tofik Abdulhaziiev
3. Eskender Abdulhaniiev
4. Vladlen Abdulkadyrov
5. Izet Abdullaiev
6. Teimur Abdullaiev
7. Uzeir Abdullaiev
8. Medzhyt Abdurahmanov
9. Rustem Abilev
10. Zevri Abseitov
11. Arsen Abhairov
12. Bilial Adilov
13. Raim Aivazov
14. Muslim Aliiev
15. Refat Alimov
16. Enver Ametov
17. Ernes Ametov
18. Osman Arifmemetov
19. Marlen Asanov
20. Farhod Bazarov
21. Akim Bekirov
22. Enver Bekirov
23. Remzi Bekirov
24. Memet Belialov
25. Oleksii Bessarabov
26. Rustem Vaitov
27. Valentyn Vyhivsky
28. Server Haziiev
29. Dzhemil Hafarov
30. Diliaver Hafarov
31. Kostiantyn Davydenko
32. Emil Dzhemadenov
33. Aider Dzhepparov
34. Arsen Dzhepparov
35. Volodymyr Dudka
36. Rustem Emiruseinov
37. Andrii Zahtei
38. Ruslan Zeytullaev
39. Server Zekiryaev
40. Tymur Ibrahimov
41. Riza Izetov
42. Rustem Ismailov
43. Edem Kadyrov
44. Eldar Kantemyrov
45. Yevhen Karakashev
46. Alim Karimov
47. Ihor Kyiashko
48. Andrii Kolomiiets
49. Emir-Usein Kuku
50. Hennadii Lymeshko
51. Enver Mamutov
52. ***** Masharipov
53. Nariman Memedeminov
54. Remzi Memetov
55. Ruslan Mesutov
56. Yashar Muedinov
57. Seiran Murtaza
58. Server Mustafaiev
59. Ruslan Nahaiev
60. Enver Omerov
61. Riza Omerov
62. Erfan Osmanov
63. Yurii (Nuri) Prymov
64. Fevzi Sahandzhy
65. Ferat Saifullaiev
66. Aider Saledinov
67. Seiran Saliiev
68. Vadym Siruk
69. Seitveli Seitabdiiev
70. Enver Seitosmanov
71. Rustem Seithalilov
72. Edem Smailov
73. Maksym Sokurenko
74. Oleksii Stohnii
75. Eskender Suleimanov
76. Renat Suleimanov
77. Ruslan Suleimanov
78. Shaban Umerov
79. Lenur Khalilov
80. Oleh Chaban
81. Oleksii Chyrnii
82. Hlib Shablii
83. Rustem Sheihaliiev
84. Mykola Shyptur
85. Dmytro Shtyblikov
86. Oleksandr Shumkov
87. Viktor Shur
​88. Asan Yanikov
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их освободят за воду в Крым....- за ради Милосердия и Мира...
Поэтому путин сейчас соберет татар побольше.... - это того стоит..
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Если Зеленский не захотел- то Ты ЗАХОТИ! ДЕЛАЙ ЧТО-ТО! ИЛИ только на "Цензоре" вонять можешь?
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Тебя в лугандонию отправим - и менять ни на кого не будем-вот это будет *******....
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Руки в кишенях при зустрічі з військовими...Чергове зебільні Чмо.
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Украинцы не перестают удивлять весь мир!!веря в освободителя ЗЕ!!который на глазах своего народа объявляет волонтёров и патриотов убийцами(при чём до суда)и сам сажает в тюрьму но ,,патриотично"освобождает с бамбаса?? Министр обороны Загороднюк встретился с освобожденными из плена 12 военнослужащими - Цензор.НЕТ 7712 и в правду какой то сюрреализм??(кто то может этот феномен объяснить?) Министр обороны Загороднюк встретился с освобожденными из плена 12 военнослужащими - Цензор.НЕТ 6458
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Бутрименко Николай-показал место дислокации 19 спецназовцев прибывших на помощь летчиков СУ 25,В бою погибли 10(десять)воинов Украины,ещё пять попали в плен.С ними спасённый летчик...Зелебобские.ВЫ дно!!!
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Петушарій таки програв Зеленському.Це радує.
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Лутковская говорит еще 300 "наших" у орков - при обмене 1к10 еще 3000 террористов могут выпустить, которые смогут убить от 10 000 до 30 000 тысячь патриотов Украины фактически безнаказано! Как думаете долго Украина продержится?!
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Фото зустрічі якісь, ніби, піратські, міністр відгородився рядочком крісел, руки в кишенях -- поважно!
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