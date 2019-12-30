 Міністр оборони Загороднюк зустрівся зі звільненими з полону військовослужбовцями. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.
"Привітав на українській вільній землі наших 12 військових. Подякував за витримку та незламність. Тепер нашим воїнам потрібно дати час на адаптацію. Військові медики і психологи зроблять усе можливе", - написав Загороднюк.
"А наше завдання - повернути усіх. І ми над цим працюємо", - додав він.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
не показали шо вони браття козацького роду
а небесна сотня і положила, і показала
всего было 85, приехало 81,
а 69 остаток это КТО?
последнегоукрсалдата отдадут в обмен на каституцыю бамбаса
перед ентим введут налог киевскому быдлу на ремонт бамбаса
ахметка уже увел свой налог - повысил электрику в 5 раз и газ в 10 раз для киевских лохов
даходы - в бамбас - кормить тамошних апалченовцов и их тещ
ну и понятно-
мост проглотили в бамбас,
обсе 5 лет проглотили,
портновых, медведчуков, ньюсваны проглотили
и все шо нужно ахметке проглотят
ахахаха
Большинство из них наверняка назад уедут по тихому, когда пиар Зе-сопли закончится..., но конечно постараются бабло срубить на хайпе...
...
Хай це прозвучить цинічно (втім життя взагалі цинічна річ), але для штамповки таких біоодиниць потрібні елементарні умови:
- чоловік та жінка репродуктивного віку
- ніченька місячна
- певні дні після місячних
Навіть скажу більше: українські жіночки зможуть народити набагато кращий генофонд, аніж отой переважно бавовняний "геноцид", що шастав в ОРДЛО (або возив інших шастати) і якому "та мене все равно, хахльі, русские, вайна - мене бабло зарабатьівать нада!"
2. Президент згідно закону не може мати впливу на прокуратуру, МВС та судову гілку влади. Однак одночасне призначення суддями засідань, синхронна заміна прокурорів, однакові і одночасні заяви представників обвинувачення щодо зміни запобіжного заходу продемонстрували країні, що і суди, і прокуратура знаходяться під повним контролем президента України Володимира Зеленського.
3. Виходячи із попереднього пункту, а також враховуючи, що домовленості щодо обміну проходили під особистим контролем президента, ми вважаємо, що повну політичну відповідальність за звільнення осіб, які не мають безпосереднього відношення до бойових дій на Донбасі, як-то «харківські терористи» чи «беркути», має і буде нести президент України Володимир Зеленський.
4. Разом із Володимиром Зеленським відповідальність будуть нести генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, голова Офісу президента Андрій Богдан, помічник президента Андрій Єрмак, голова МВС Арсен Аваков і ті їхні підлеглі, судді і прокурори, які виконували явно злочинні і неправомірні накази щодо фактичного звільнення убивць і терористів.
5. Партія радіє разом з родинами тих українців, які були звільнені з полону, але підкреслює, що це не обмін «всіх на всіх», як було заявлено президентом, і не обмін полоненими. Це обмін невеликої частини наших заручників на кримінальних злочинців, терористів та вбивць невинних людей. І спосіб, у який було проведено цей обмін, наніс нищівного удару по природному бажанню української нації бачити вбивць у тюрмі, а не на волі, навіть у Російській Федерації.
Партія «Демократична Сокира»
29/12/2019
1. Rustem Abiltarov
2. Tofik Abdulhaziiev
3. Eskender Abdulhaniiev
4. Vladlen Abdulkadyrov
5. Izet Abdullaiev
6. Teimur Abdullaiev
7. Uzeir Abdullaiev
8. Medzhyt Abdurahmanov
9. Rustem Abilev
10. Zevri Abseitov
11. Arsen Abhairov
12. Bilial Adilov
13. Raim Aivazov
14. Muslim Aliiev
15. Refat Alimov
16. Enver Ametov
17. Ernes Ametov
18. Osman Arifmemetov
19. Marlen Asanov
20. Farhod Bazarov
21. Akim Bekirov
22. Enver Bekirov
23. Remzi Bekirov
24. Memet Belialov
25. Oleksii Bessarabov
2. Tofik Abdulhaziiev
3. Eskender Abdulhaniiev
4. Vladlen Abdulkadyrov
5. Izet Abdullaiev
6. Teimur Abdullaiev
7. Uzeir Abdullaiev
8. Medzhyt Abdurahmanov
9. Rustem Abilev
10. Zevri Abseitov
11. Arsen Abhairov
12. Bilial Adilov
13. Raim Aivazov
14. Muslim Aliiev
15. Refat Alimov
16. Enver Ametov
17. Ernes Ametov
18. Osman Arifmemetov
19. Marlen Asanov
20. Farhod Bazarov
21. Akim Bekirov
22. Enver Bekirov
23. Remzi Bekirov
24. Memet Belialov
25. Oleksii Bessarabov
26. Rustem Vaitov
27. Valentyn Vyhivsky
28. Server Haziiev
29. Dzhemil Hafarov
30. Diliaver Hafarov
31. Kostiantyn Davydenko
32. Emil Dzhemadenov
33. Aider Dzhepparov
34. Arsen Dzhepparov
35. Volodymyr Dudka
36. Rustem Emiruseinov
37. Andrii Zahtei
38. Ruslan Zeytullaev
39. Server Zekiryaev
40. Tymur Ibrahimov
41. Riza Izetov
42. Rustem Ismailov
43. Edem Kadyrov
44. Eldar Kantemyrov
45. Yevhen Karakashev
46. Alim Karimov
47. Ihor Kyiashko
48. Andrii Kolomiiets
49. Emir-Usein Kuku
50. Hennadii Lymeshko
51. Enver Mamutov
52. ***** Masharipov
53. Nariman Memedeminov
54. Remzi Memetov
55. Ruslan Mesutov
56. Yashar Muedinov
57. Seiran Murtaza
58. Server Mustafaiev
59. Ruslan Nahaiev
60. Enver Omerov
61. Riza Omerov
62. Erfan Osmanov
63. Yurii (Nuri) Prymov
64. Fevzi Sahandzhy
65. Ferat Saifullaiev
66. Aider Saledinov
67. Seiran Saliiev
68. Vadym Siruk
69. Seitveli Seitabdiiev
70. Enver Seitosmanov
71. Rustem Seithalilov
72. Edem Smailov
73. Maksym Sokurenko
74. Oleksii Stohnii
75. Eskender Suleimanov
76. Renat Suleimanov
77. Ruslan Suleimanov
78. Shaban Umerov
79. Lenur Khalilov
80. Oleh Chaban
81. Oleksii Chyrnii
82. Hlib Shablii
83. Rustem Sheihaliiev
84. Mykola Shyptur
85. Dmytro Shtyblikov
86. Oleksandr Shumkov
87. Viktor Shur
88. Asan Yanikov
Поэтому путин сейчас соберет татар побольше.... - это того стоит..