 Звільнений українець Савін назвав імена заручників, які сиділи разом з ним у Макіївській колонії, і не потрапили на обмін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
"Там залишилися прекрасні хлопці. Володимир Сінюков. Паша Корсун, військовий, що їхав у КамАЗі. Його не віддали. Максим Тимофєєв. Ось його мама тут, на візку. Стара людина, її віддали. А Максим, інвалід другої групи, його не віддали. Також залишається там шахтар Гєна Матвійчук, у нього зламаний хребет, пів хребта немає, металевий стержень, він залишається у підвалі. Саша Шелест та Корсун (викладач інституту, 60 років) залишаються у підвалі. Прекрасні хлопці. Сергій Мазуров. Сергій та Дмитро Караберюш завжди були у списку, за два дні до обміну їх викинули зі списку.
Коли приїздила типу "омбудсманка ДНР" Морозова, я прорвався через охорону і спитав: чому не підтверджують тих, кого бачать? Нас усіх вигнали на плац. "Ви ж їх бачите - кажу їй, - чому не підтверджуєте? А вона мені: "Якщо я їх підтверджу, то Україна може не віддати тих, кого мені треба. А ще там залишаються Твердий, Самдулов, Матюшенко (дружина нещодавно з плакатом стояла біля адміністрації президента). Горобець Вася. Усі вони залишаються там", - перерахував чоловік.
Він додав, що, окрім офіційних в’язниць, у "ДНР" є приховані.
"Там Середньовіччя, де катують, вибивають показання. Коли Путін бреше, що там немає їхніх в’язниць, хочеться плюнути в екран", - сказав колишній заручник.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Он сказал что все условия обмена о которых говорили на нормандской четверке соблюдены.
И кто из них врет?
Как по вашему?
Ждите подарков к 23 февраля и 8 марта.
И как мы это использовали?
Как раз бабуля с листовками,хозяйка зоомагазина и депутат из Макеевки это три покера сразу в одной колоде.
Мы их никак не разыграли в инфовойне.
Потому что за нашу сторону никто не играет.
Из известных Асеев.
Но он не подходит.
А вот депутат из Макеевка очень сильно сыграл в нашу пользу,но это была его эмоциональная речь.
Не более.
А это повод раскрутить тему что ордло на переговорах должны представлять не пушилин,а те кто сидят по подвалам.
Они то же там живут и имеют право.
Так почему цивилизованная еуропа не требует выпумтить их и посадить за стол переговоров.
А где тут демократия?
Это исключительно для резонанса было сделано.
Следующим условием будет обмен на что то.
Навеяло: https://www.youtube.com/watch?v=Gbv5ZQ_eUbQ
Не являюсь поклонником данного стиля (хотя Жадан как поэт - нравится, и совместный проект с собаками нравится), но клип снят в до боли знакомых местах, видеоряд - жесть, а текст просто разрывает в клочья.
По-друге, Порох вам не слуга і не асенізатор. І він вже не президент. Чому ви його кличете? Самі не можете прибрати кучу, яку наклали у себе вдома?
По-третє, вас що, не вчили користуватися вунітазом?
"Порохоботов и патриотов - ***** и чепушилину отдать", а "портнов - маладец, свой челавек"?
Правильно понимаешь, возьми на полочке цукерку.
Этот обмен будет всех подтвержденных.
Следующий _ не подтвержденных.
Не подтвержденные это те которых Украина считает заложниками,а кацапы их у себя не имеют в наличии.
Т.е. хз куда попавшие.
лжЫвый зеленый чмырь
А если они есть в наличии то почему их не подтвердили и не поменяли в этот обмен?
Это какой то сюр.
Это Савин назвал имена,а орки скажут таких нет.
Они внезапно найдутся?
Это о таком на четверке договорились?
Сомневаюсь.
Для чего тогда он поблагодарил четверку и сказал что все слелано как договаривались?
на момент расстрелов на майдане еще небыло ордло
если отдали беркут - нужно было забирать и всех крымских, а если нет - то зеленских тупо слился
Его усилия были приложены к его созданию на самой заре.
Еду привезли освобожденным, но Сивоха начал сам её жрать.
-----слуга народу------🤦♂️🤷♂️🙆♂️
Кіт Баюн
Квартал не может не жрать!
Если пиар - то шаурма, если интервью - то на фудкорте.
Простейшие организмы, жрут и гадят, гадят и жрут...
"Дорогие друзья! Сегодня нашей прекрасной планете исполняется 2020 лет!.."
как же так, неужели зеленский такой дурак, шо не умеет пользоваться интернетом?
или зеленский всю страну за дураков держит?
вот же малорос херов!
Истории узников Кремля: Евгений Каракашев - 6 лет за активизм26.12.2019УКРЭта страница также доступна на
Евгений Каракашев, фото: avtonom.org
Крымский активист Евгений Каракашев уже почти два года не видел родных и близких. Он приговорен к 6 годам лишения свободы за якобы опубликованное им в соцсети видео и комментарий в чате и отбывает незаконное наказание в Кабардино-Балкарской республике РФ
https://crimeahrg.org/ru/istorii-uznikov-kremlya-evgenij-karakashev-6-let-za-aktivizm/
Слідуючими ЗеЧмо буде віддавати на розправу Українських патріотів. на обісРашці вони всі або під слідством, або заочно засуджені...
І хто всі ті, про кого він говорить ? Шахтарі ? Інваліди 2-ої групи і їхні маманьки ?
Который выступил с речью что Макеевка это его земля.
Так почему за столом переговоров сидит не он,а какая то самозванная шваль с оружием?
Это вопрос к гарантам минских соглашений.
Разве все это демократично?
Вы еще скажИте, что Украина - это правовое государство, после ареста Антоненко по навету.
Что вы хотите от организмов кредо которых жрать,срать и ржать?
Реалии: НЕ ПОПАВШИЕ В СПИСОК ОБМЕНА
Реалии: ПО ПРИКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНПРОКУРОРА УНИЧТОЖИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИХ ВИНЫ
Реалии: СУДЫ ПО ПРИКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНПРОКУРОРА ОТПУСТИЛИ УБИЙЦ
Вопрос: НЕЛОХ ИЛИ ЛОХ
Вопрос: УСПЕХ ИЛИ ГОСИЗМЕНА
Вопрос: УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ ИЛИ ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
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РЕШАТЬ ТЕБЕ, А НЕ ТЕЛЕВИЗОРУ