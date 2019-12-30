EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  11027  86
Матеріали за темою:
Все про:обмін (601) полонені (713) Савін Василь (1)

 Звільнений українець Савін назвав імена заручників, які сиділи разом з ним у Макіївській колонії, і не потрапили на обмін

Звільнений у результаті обміну Василь Савін назвав імена українців, яких разом з ним найманці РФ тримали в Макіївській колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Там залишилися прекрасні хлопці. Володимир Сінюков. Паша Корсун, військовий, що їхав у КамАЗі. Його не віддали. Максим Тимофєєв. Ось його мама тут, на візку. Стара людина, її віддали. А Максим, інвалід другої групи, його не віддали. Також залишається там шахтар Гєна Матвійчук, у нього зламаний хребет, пів хребта немає, металевий стержень, він залишається у підвалі. Саша Шелест та Корсун (викладач інституту, 60 років) залишаються у підвалі. Прекрасні хлопці. Сергій Мазуров. Сергій та Дмитро Караберюш завжди були у списку, за два дні до обміну їх викинули зі списку.

Коли приїздила типу "омбудсманка ДНР" Морозова, я прорвався через охорону і спитав: чому не підтверджують тих, кого бачать? Нас усіх вигнали на плац. "Ви ж їх бачите - кажу їй, - чому не підтверджуєте? А вона мені: "Якщо я їх підтверджу, то Україна може не віддати тих, кого мені треба. А ще там залишаються Твердий, Самдулов, Матюшенко (дружина нещодавно з плакатом стояла біля адміністрації президента). Горобець Вася. Усі вони залишаються там", - перерахував чоловік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У межах обміну утримуваними особами з полону було звільнено 12 українських воїнів. ФОТОрепортаж

Він додав, що, окрім офіційних в’язниць, у "ДНР" є приховані.

"Там Середньовіччя, де катують, вибивають показання. Коли Путін бреше, що там немає їхніх в’язниць, хочеться плюнути в екран", - сказав колишній заручник.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167945
 
   
 Топ коментарі
 
Ну уже и не обменяют. Зеленое ху*ло давно всех кацапов выпустил, сейчас уже пришлось выпускать даже беркутовцев. Всё, зеленое ху*ло повыпускало всех, кого попросил кремль
 показати весь коментар
 
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ВСЕХ НА ВСЕХ (С) ЗЕЛЯ
лжЫвый зеленый чмырь
 показати весь коментар
 
Отощав сівуха...
Освобожденный украинец Савин назвал имена заложников, сидевших вместе с ним в Макеевской колонии, и не попавших на обмен - Цензор.НЕТ 4556

Еду привезли освобожденным, но Сивоха начал сам её жрать.
-----слуга народу------🤦‍♂️🤷‍♂️🙆‍♂️
Кіт Баюн
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну уже и не обменяют. Зеленое ху*ло давно всех кацапов выпустил, сейчас уже пришлось выпускать даже беркутовцев. Всё, зеленое ху*ло повыпускало всех, кого попросил кремль
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ага, навіть тих 14 москальських десантників в 2014 році...
 показати весь коментар
 
 
А теперь пустите цитату зезидента.
Он сказал что все условия обмена о которых говорили на нормандской четверке соблюдены.
И кто из них врет?
Как по вашему?
 показати весь коментар
 
 
Да у обеих сторон ещё куча народа для обмена. А нет, так вообще не проблема их наловить.
Ждите подарков к 23 февраля и 8 марта.
 показати весь коментар
 
А можно узнать какая у нас куча есть? Зеленое ху*ло выпустило всех кацапов, теперь выпустил всех беркутовцев и тех кто устраивал теракт в Харькове. Всё, у зеленого ху*ла больше не осталось кацапов и подкацапников которых поймали при клятом Порохе
 показати весь коментар
 
 
******* у самый рас. На *********** рашени химичить будут.
 показати весь коментар
 
Накрайняк наловят ещё. Вон даже мост построили, чтобы обменный фонд не иссякал.
 показати весь коментар
 
 
Кого наловят? Шестерок лугандонских? Они никому не интересны: ни нам, ни Лугандону, ни ***** тем более.
 показати весь коментар
 
 
А Вы думаете в обмене с нашей стороны сплошь головорезы?
 показати весь коментар
 
Нет. Но суть не в том. Если пришлось отдавать харьковских террористов и Беркут, то у нас не осталось никого, кто хоть как-то может интересовать Рашку. Как ты планируешь дальше играть, если все козыри на руках у противника? Бабок-пенсионерок на мосту будешь захватывать?
 показати весь коментар
 
 
Это просто Ваше мнение. Отдавали знаковые фигуры с обеих сторон. Кто остался "в запасе" не знаете ни Вы, ни я.
 показати весь коментар
 
 
Какие знаковые фигуры они отдали?
И как мы это использовали?
Как раз бабуля с листовками,хозяйка зоомагазина и депутат из Макеевки это три покера сразу в одной колоде.
Мы их никак не разыграли в инфовойне.
Потому что за нашу сторону никто не играет.
 показати весь коментар
 
 
А кого мы разыгрывали? Кого известного всей стране Вы ждали из подвалов Лугандона?
 показати весь коментар
 
 
Мы никого не ждали потому что не знали ето будет.
Из известных Асеев.
Но он не подходит.
А вот депутат из Макеевка очень сильно сыграл в нашу пользу,но это была его эмоциональная речь.
Не более.
А это повод раскрутить тему что ордло на переговорах должны представлять не пушилин,а те кто сидят по подвалам.
Они то же там живут и имеют право.
Так почему цивилизованная еуропа не требует выпумтить их и посадить за стол переговоров.
А где тут демократия?
 показати весь коментар
 
 
Ему не нужны его люди.
Это исключительно для резонанса было сделано.
Следующим условием будет обмен на что то.
 показати весь коментар
 
 
Не думаю, что для резонанса. ***** прощупывает, где та грань, которую не сможет переступить наш слизняк. Иногда складывается впечатление, что он хочет раскачать реальный гражданский конфликт в Украине, а Моника ему подыгрывает.

Навеяло: https://www.youtube.com/watch?v=Gbv5ZQ_eUbQ
Не являюсь поклонником данного стиля (хотя Жадан как поэт - нравится, и совместный проект с собаками нравится), но клип снят в до боли знакомых местах, видеоряд - жесть, а текст просто разрывает в клочья.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко ще та куча... Освобожденный украинец Савин назвал имена заложников, сидевших вместе с ним в Макеевской колонии, и не попавших на обмен - Цензор.НЕТ 2086
 показати весь коментар
 
 
По-перше, речення зі звертанням будується не так. Тут логічніше написати, якщо хочете йому поскаржитись: "Порошенко! Ще та куча!..."
По-друге, Порох вам не слуга і не асенізатор. І він вже не президент. Чому ви його кличете? Самі не можете прибрати кучу, яку наклали у себе вдома?
По-третє, вас що, не вчили користуватися вунітазом?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
По-четверте, ти дебіл і тебе можна віддати на обмін разом з Порошенком... Освобожденный украинец Савин назвал имена заложников, сидевших вместе с ним в Макеевской колонии, и не попавших на обмен - Цензор.НЕТ 1236
 показати весь коментар
 
 
Вже навіть не приховуєш?
"Порохоботов и патриотов - ***** и чепушилину отдать", а "портнов - маладец, свой челавек"?
 показати весь коментар
 
 
Что, зайчик, понимаешь, что Слуг Народа и их пресмыкающихся не возьмут никуда, ни на обмен, ни на ПМЖ?
Правильно понимаешь, возьми на полочке цукерку.
 показати весь коментар
 
 
Дійсно загадка, хто ж бреше? 10.12.19 01:09 "ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ саммита - это договоренность ОБМЕНА ВСЕХ НА ВСЕХ , - Зеленский". Дристайка сьогодні пообіцяв на наступному саміти знову підняти дуже важливе питання про обмін "Всіх на всіх" І так поки не здадуть Україну пуйлу
 показати весь коментар
 
 
Зєля похвалявся, що міняють всіх на всіх. 127 на 76 , це всіх на всіх? Зєліна арифметика.
 показати весь коментар
 
 
Буквально говорилось так.
Этот обмен будет всех подтвержденных.
Следующий _ не подтвержденных.
Не подтвержденные это те которых Украина считает заложниками,а кацапы их у себя не имеют в наличии.
Т.е. хз куда попавшие.
 показати весь коментар
 
 
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ВСЕХ НА ВСЕХ (С) ЗЕЛЯ
лжЫвый зеленый чмырь
 показати весь коментар
 
 
А ЗЕ сказал нам в глаза что забрали всех кого установили. Кому же верить?
 показати весь коментар
 
 
установили - это когда и те твари подтвердили.
 показати весь коментар
 
 
А как может состояться обмен не подтвержденнвми если их нет в наличии?
А если они есть в наличии то почему их не подтвердили и не поменяли в этот обмен?
Это какой то сюр.
 показати весь коментар
 
 
Спроси это у орков,почему они не подтвердили.
Это Савин назвал имена,а орки скажут таких нет.
 показати весь коментар
 
 
А как тогда следующий обмен произойдет?
Они внезапно найдутся?
Это о таком на четверке договорились?
Сомневаюсь.
Для чего тогда он поблагодарил четверку и сказал что все слелано как договаривались?
 показати весь коментар
 
 
" Когда приезжала типа "омбудсманка ДНР" Морозова, я прорвался через охрану и спросил: почему не подтверждают тех, кого видят? Нас всех выгнали на плац. "Вы же их видите - говорю ей, - почему не подтверждаете? А она мне: "Если я их подтвержу, то Украина может не отдать тех, кого мне надо"
 показати весь коментар
 
 
в крыму есть десятки установленных, подтвержденных и осужденных, поэтому рассказы про "неподтвержденных" оставь для пресс конференций зеленского
 показати весь коментар
 
 
Раскрою дикую тайну. Обмен произведён формально с ОРДЛО, а не с Крымом, и не с Рашкой.
 показати весь коментар
 
 
расскрою дикую тайну - беркут не имеет никакого отношения к ордло
на момент расстрелов на майдане еще небыло ордло

если отдали беркут - нужно было забирать и всех крымских, а если нет - то зеленских тупо слился
 показати весь коментар
 
 
Меняли между Украиной и "Украиной". Так кстати и оповестили в новостях Запоребрика. Крым Рашка считает своим и естественно (точнее не естественно, но Вы поняли) это отдельная тема.
 показати весь коментар
 
 
Какая накуй отдельная тема, ты зебил или как? Беркута и убийцы детей в харькове не отдельная тема а крым отдельная? Зебилы, вамм насрали на голову как последним скотам и вы это заслужили полностью.
 показати весь коментар
 
Самое прямое отношение беркут имеет к ордло.
Его усилия были приложены к его созданию на самой заре.
 показати весь коментар
 
Значит Крым они признали за рашкой и этот вопрос не обсуждался.
 показати весь коментар
 
 
зато МАЛОРОС рассказывает сказки про то, что все остальные заложники якобы не установленны
 показати весь коментар
 
 
Этот человек навскидку перечислил 8 человек, которые сидели с ним лично. Представляете, сколько там еще людей, военных в том числе. На кого теперь менять будем?
 показати весь коментар
 
 
Нас втягли в безкінечний процес обмінів, залишивши все інше на задньому плані.
 показати весь коментар
 
 
Отощав сівуха...
Освобожденный украинец Савин назвал имена заложников, сидевших вместе с ним в Макеевской колонии, и не попавших на обмен - Цензор.НЕТ 4556

Еду привезли освобожденным, но Сивоха начал сам её жрать.
-----слуга народу------🤦‍♂️🤷‍♂️🙆‍♂️
Кіт Баюн
 показати весь коментар
 
 
Cивоха решил что нефиг кормить этих карателей и сожрал еду вместе с остальными слугами народа? Освобожденный украинец Савин назвал имена заложников, сидевших вместе с ним в Макеевской колонии, и не попавших на обмен - Цензор.НЕТ 9751
 показати весь коментар
 
 
та вся ЗеБільна шобла - це чмо на чмі, а зверху недолуге ЗеЧмо, блазень та шмаркля одночасно.
 показати весь коментар
 
 
Не могут не жрать!
Квартал не может не жрать!
Если пиар - то шаурма, если интервью - то на фудкорте.
Простейшие организмы, жрут и гадят, гадят и жрут...
 показати весь коментар
 
 
100 відсотків. жрать, срать і ржать - кредо їхнього життя.
 показати весь коментар
 
 
Якщо би так, то нічого... Але ж воно шкоду робить, бо посаду має...
 показати весь коментар
 
Если уже отдавать всяких беркутовцев и киллеров, то надо было в последнюю очередь, а эти так спешили, вроде боятся на Новый Год опоздать
 показати весь коментар
 
 
Так и есть. А Вы что думали? Уже речь к НГ заготовлена и скорей всего отснята - шоубизнес он такой, не менять же сценарий.
 показати весь коментар
 
 
З новорічного спічу Зеленського:
"Дорогие друзья! Сегодня нашей прекрасной планете исполняется 2020 лет!.."
 показати весь коментар
 
 
короче, выпустили тех, кого путин разрешил. Куча нормальных людей там осталось. Обменяли каких-то барыг пассажироперевозчиков на убийц беркутов. Раньше хотелось в рожу путину плюнуть, теперь зеленский - кандидат номер 2 для этого.
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю Гаага отменяется. Посудите сами: все весомые преступники (обвиняемые) которые могли бы предстать перед судом как исполнители приказов великого путлера вернулись в рашу, а значит будут молчать, тем более им гарантировано прекращение преследования.Украинцы освобожденные из застенков лугандонии могут свидетельствовать только по факту издевательства над ними боевиков (т.е. раша тут не при делах). А самое главное нам постоянно вдалбливают в головы, что меняют украинцев на украинцев! Ну чем не внутренний конфликт?! Скоро зе поскачет к путлеру с просьбой ввести миротворцев!
 показати весь коментар
 
 
я за 5 минут поиска в гугле нашел осужденного и подвержденного арестованного в крыму
как же так, неужели зеленский такой дурак, шо не умеет пользоваться интернетом?
или зеленский всю страну за дураков держит?
вот же малорос херов!

Истории узников Кремля: Евгений Каракашев - 6 лет за активизм26.12.2019УКРЭта страница также доступна на

Освобожденный украинец Савин назвал имена заложников, сидевших вместе с ним в Макеевской колонии, и не попавших на обмен - Цензор.НЕТ 1304
Евгений Каракашев, фото: avtonom.org
Крымский активист Евгений Каракашев уже почти два года не видел родных и близких. Он приговорен к 6 годам лишения свободы за якобы опубликованное им в соцсети видео и комментарий в чате и отбывает незаконное наказание в Кабардино-Балкарской республике РФ

https://crimeahrg.org/ru/istorii-uznikov-kremlya-evgenij-karakashev-6-let-za-aktivizm/
 показати весь коментар
 
 
так спитайте у Зе він казав,що до нового року буде обмін "всех на всех",ось він який обмін по зеленському.
 показати весь коментар
 
 
Ну что, твари зеленые, - кого сейчас менять будете? У вас вообще хоть кто то остался?
 показати весь коментар
 
 
Як КОГО?

Слідуючими ЗеЧмо буде віддавати на розправу Українських патріотів. на обісРашці вони всі або під слідством, або заочно засуджені...
 показати весь коментар
 
 
Хто такий цей Савін ? Чому не пишуть ? Він військовий ?
І хто всі ті, про кого він говорить ? Шахтарі ? Інваліди 2-ої групи і їхні маманьки ?
 показати весь коментар
 
 
Савин это депутат облсовета из Макеевки.
Который выступил с речью что Макеевка это его земля.
Так почему за столом переговоров сидит не он,а какая то самозванная шваль с оружием?
Это вопрос к гарантам минских соглашений.
Разве все это демократично?
 показати весь коментар
 
 
О, Господи, "демократично".
Вы еще скажИте, что Украина - это правовое государство, после ареста Антоненко по навету.
 показати весь коментар
 
 
Они сделали это вместе.
Что вы хотите от организмов кредо которых жрать,срать и ржать?
 показати весь коментар
 
 
путіну ще потрібен сухопутний коридор в Крим, так що узеленських ще є обмінний фонд
 показати весь коментар
 
 
"Kогда приезжала типа "омбудсманка ДНР" Морозова, я прорвался через охрану и спросил: почему не подтверждают тех, кого видят? Нас всех выгнали на плац. "Вы же их видите - говорю ей, - почему не подтверждаете? А она мне: "Если я их подтвержу, то Украина может не отдать тех, кого мне надо" вот поэтому нет допуска Красного Креста в тюрьмы лугандона
 показати весь коментар
 
 
Отдали тех кого еще наловили при Порохе . А сейчас клоун тока патриотов ловит
 показати весь коментар
 
 
Условия: ВСЕХ НА ВСЕХ
Реалии: НЕ ПОПАВШИЕ В СПИСОК ОБМЕНА
Реалии: ПО ПРИКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНПРОКУРОРА УНИЧТОЖИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИХ ВИНЫ
Реалии: СУДЫ ПО ПРИКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНПРОКУРОРА ОТПУСТИЛИ УБИЙЦ
Вопрос: НЕЛОХ ИЛИ ЛОХ
Вопрос: УСПЕХ ИЛИ ГОСИЗМЕНА
Вопрос: УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ ИЛИ ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
===================
РЕШАТЬ ТЕБЕ, А НЕ ТЕЛЕВИЗОРУ
 показати весь коментар
 
 
зелена ***** знову пожартував - про обмін всіх на всіх, то ми просто жартів не розумієм, ****.
 показати весь коментар
 
 
блииин, у нас был отличный "обменный фонд", если уж мы отдали беркутов, которых вообще не должны были отдавать, надо было требовать, как было обещано, "всех на всех"..., я уже, когда слышу снова эту формулу "всех на всех" и мы отдаем всех и даже больше, а нам взамен отдают 10 процентов от всех, мне тоже хочется плюнуть в экран и еще в кого-нибудь...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору