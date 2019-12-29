 Обмін беркутівців не дасть закінчити справу проти них, яка 5 років слухалася в суді, - Закревська

Про це вона заявила журналістам після завершення судового засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, тепер, коли колишніх беркутівців віддадуть Росії, фактично зупиниться судове слідство в Святошинському районному суді міста Києва. Вона додала, що тепер суду присяжних у Святошинському райсуді потрібно буде встановити факт того, що колишні беркутівці відсутні в Україні та зупинити судове слідство з причини відсутності обвинувачуваних.

Також вона наголосила, що навіть якшо змінити законодавство і проводити заочне судочинство, то однаково цю справу не буде доведено до кінця, оскільки заочне судочинство "означатиме, що потрібно починати все спочатку, тобто не довести цю справу до кінця ніколи".

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Також вона пояснила, що має намір залишатися в приміщенні суду, щоб отримати хоча б коротку постанову суду з приводу звільнення ексберкутівців із-під арешту. Разом із нею в залі суду перебувають кілька потерпілих - родичів убитих на Майдані учасників Революції Гідності.

Нагадуємо, 28 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід п'ятьом ексберкутівцям, обвинуваченим у розстрілах активістів на Інститутській в 2014 році. Утримання під вартою і домашній арешт їм замінено на особисте зобов'язання.

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