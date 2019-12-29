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 Політика України
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Все про:Беркут (321) ГПУ (3280) злочини проти Майдану (59)

 ГПУ після рішення суду щодо ексберкутівців: "Судовий розгляд буде продовжено"

Судовий розгляд за звинуваченням колишніх "беркутівців" у справі про розстріли на Майдані буде продовжено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Генеральної прокуратури України.

"Київський апеляційний суд 28 грудня 2019 року виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання п'яти колишнім працівникам ПМОП  "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в Києві у справі про розстріли на Майдані. Після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено, а вони будуть зобов'язані виконувати покладені судом обов'язки, зокрема прибувати за першим викликом суду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГПУ, в разі невиконання обвинуваченими обов'язків і встановлення обставин, що обвинувачені ховаються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде прийнято рішення про оголошення їх у розшук.

"Після оголошення обвинувачених у міждержавний та/або міжнародний розшук може бути прийнято рішення про здійснення заочного кримінального провадження", - додали в повідомленні.

Дивіться також: "Судді, пам'ятайте: влада не вічна!" - реакція активістів на рішення суддів щодо ексберкутівців. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167865
 
 
 Топ коментарі
 
на кого это вообще рассчитано?? что за бред?
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ГПУ после решения суда по экс-беркутовцам: "Судебное разбирательство будет продолжено"



...когда оные уже будут пить шампаское на красной площади в маскве...

ахахаха


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Под СИЗО беркутня с одинаковым номером на затылке.
Это что бы не нести ответственность за беспредел.
Правда,рябая шапка ушанка?
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Пхахах ага.После того как они будут на кацапии?
так а сразу чего не предъявили?
лЖивые зеЛеные чмыри!
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на кого это вообще рассчитано?? что за бред?
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ГПУ после решения суда по экс-беркутовцам: "Судебное разбирательство будет продолжено"



...когда оные уже будут пить шампаское на красной площади в маскве...

ахахаха


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І щосили дубасити "игєнтів госдепа" на мітингах поруч з кусюком.
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Под СИЗО беркутня с одинаковым номером на затылке.
Это что бы не нести ответственность за беспредел.
Правда,рябая шапка ушанка?
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шмат ЗЕленого лайна в чашці кави Коломойского...ось що я думаю про це все
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разбирательство будет продолжено,ответчиков только не будет
или зебилы уверенны,что будут сидеть и ждать "вироку суду"?
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сцут в глаза - это божья роса. девиз зебилов
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Ляльководи зєбіла вважать що всі такі ж ідіоти як і 73% його виборців.
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Что ж 95 квартал шел по 1+1, теперь будем смотреть это реалити шоу по всем каналам. Наследник у алкаша класный. Даже пьяный Югик умнее был....
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Когда не будет кого посадить в тюрьму, мы посадим всех виновных
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Не останется разобраться с этими падлами-митингувальныкамы и подстрекателями ГПУ после решения суда по экс-беркутовцам: "Судебное разбирательство будет продолжено" - Цензор.НЕТ 5177
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Очередное доказательство что ЗАКОНА в стране нет! что как хочу так и ворочу и что вы мне сделаете! поэтому когда очередной раз кто то начнет говорить что вы делаете так неззя надо его судить.... такому говоруну надо бить в тыкву! как у нас судят всем уже ясно и очередной раз власти показали!!
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Цікаво, коли вже українці отямляться від гіпнозу і перестануть довіряти зеленим?
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коли це станеться особисто з ним. Хмель чому повстав? Геть не від того що патріот, а тому що його зачепили. Так що це повинен відчути кожен.
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1. Більшість населення - манкурти і біомаса (с)
2. Народу критично мало.
3. Громадянського суспільства нема.
4. До демократії це населення не дозріло.
5. То не гіпноз, а їхній (більшості) звичайний стан існування (слово розвиток до подібних не вживається)
Так що виходити нема з чого ... Вони в ньому живуть.
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ГПУ після рішення суду щодо ексберкутівців: "Судовий розгляд буде продовжено" - Цензор.НЕТ 4195
Каждая тварь, поголовно, голосовавшая за зелёную плесень, зробила це разом...
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а за цей пост Портнова кримінальне провадження відкриють??? Питання звичайно риторичне.
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Ну це ж не порохоботки Маруся Звіробій, чи Софія Федина.
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Взагалі, гіпотетично. можна було би справу завести на Портнова, і потім в обмінний фонд.
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там вся Верховна Зрада нагадує цей обмінний фонд.
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Ну, відносно "вся" не погоджуся, але відсотків 50 можна
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+2% тих, хто зіпсував бюлетень і 38% тих, хто не прийшов на вибори.
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Как же Украину сейчас избивают,с таким цинизмом,с таким извращением,каждый удар смакуют,мстят,а Украина не сопротивляется,дай бог что б не убили...
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Для чого Ви це пишете ? Хто вам (виборцям) винен ?
зробили себе разом ? Так. Це не хтось Україну =ізбіваєт=, це ви самі. І от поки до кожного не дійде, що все починається з нього - то у вас нічого не буде. Велике починається з малого. Не я сказала.

Я ж писала в інших темах: не прийшов, =проти=, =хуже нє будєт= і т.д. - не пройде.
Політика приходить до кожного, навіть якщо хтось уперто робить вигляд, що він нею не цікавиться і корчить з себе чистоплюя.

Неймовірно жаль ту мізерну кількість (у порівнянні з абсолютною більшістю) думаючих, свідомих і небайдужих громадян і українців.
І страшенно боляче за тих, хто віддав життя і здоров*я, пролив кров за Батьківщину ...
Такі жертви марними не повинні бути (сама так вважала до останніх подій), але, виглядає, що, напевне, можуть.
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ЗЕленський ! Фуфло ти - а не президент України! Так відверто показав свою зневагу до Революції Гідності і її героїв! Зате із задоволеною пикою під бій курантів буде хвалитися обміном полонених під радісне бекання своїх зедебільних українофобів-виборців!
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А что, лично мне нравица как ЗЕбилоскоту красиво ссут в рыло..всё правильно. Хотя понимаю что сепарскому ЗЕскоту пофиг на расстрелы на Майдане, реально ЗЕбилы взвоют когда колбасы станет меньше, и она будет дороже, а к этому гарантировано всё идёт...вот тогда быдло масса уже завоет....кроме как своего пуза это ЗЕбильё больше ничего не знает и не слышит...
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Только против кого? Зеленский наворотил уже не на одну статью. Назад дороги нет. Так что да, дела будут расследоваться. Так что думай-те, генпрокурор, что подписываешь и под чем подписываешься.
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Зебилы разом выпустили убийц Небесной Сотни. Земрази.
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"После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", - добавили в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3167865

Так обьявляйте у міжнародний розшук.
Шоб врємєні нє тєрять.
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Якийсь абсурд. Вбивць майданної сотні відпускають під особисте зобов"язання, а ветеранів АТО тримають в СІЗО.
Падлюки
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Дипломированный в папином ВУЗе урист получил свою корку за лицедейство в КВН-е, но незнание законов не освобождает от ответственности (надеюсь, эту сентенцию зеленый идиот слышал в сериалах), поэтому выдача граждан Украины без юридических последствий не останется. Зеленый дурень идет с огромным опережением проффесорского графика.. Может потому, что у него папа проффессор кислых щей и дистиллированый идиот?
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Да ему похрен на законы.
У него портновская крыша.
Закон они используют исключительно для борьбы с врагами.
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После того, как они перестанут являться в суд, и будет подтверждено, что они не находятся на территории Украины,- надо будет открывать дело против всех тех, кто способствовал в перемещении за рубеж лиц, находящимся под судом !
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какая команда такое правосудие рябая шапка он такой и в жизни рябой и никакой команда прислуги чего изволите
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Ты лично и суды совершили беззаконие, пошли ********** путем гибридности, урод.
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Зеленое ГПУ думают, что люди еще верят этим Зеленым обманщикам и людей можно и дальше держать за дураков и обманывать бесконечно. У Януковича была та же команда, что и у Зеленского. Идут они по одному пути!
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Приємно, що ти до цього дотичний ?
Можеш підняти келих.
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Ми сьогодні всі побачили і оцінили ваше правосуддя, його повну відсутність. В Україні, з від сьогодні, все вирішується не по Закону, а по команді з ОПи. І побачили це не тільки ми, а й ті ж інвестори
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Лють і ненависть!Ви, хто обрали цю зелену гидоту, зрадили пам'ять Небесної сотні і учасників мирної ходи в Харкові! Хай вам завжди у вухах замість ваших "внєпалітікі" винників,оліпалякових,манатіків ВІЧНО, БЕЗ ПЕРЕСТАНУ звучить "Плине кача"!На коментарі не реагую -це крик душі!
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Я не маю до Вас особистих претензій в моїх відповідях.
Прошу теж сприймати як крик душі.
Хоча, він уже такий кволий, бо сил нема ...
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Надо просто сделать законодательство, против которого будут вопить всякие Советы Европы, но которое будет крайне эффективным :

в случае побега подозреваемого за границу делать объявление по центральному телевидению и цеплять объявление с фото на сайт, скажем Министерства юстиции (или офиса Генпрокурора, или СБУ, или МИД - как уже решат). После этого подозреваемому даётся 10 суток на прибытие на территорию Украины и сдачу властям (пофиг, хочет его выдавать страна пребывания или нет). Если через 10 суток он не прибыл, считается, что он полностью признаёт свою вину + совершил новое преступление (препятствование правосудию), за которое предусмотреть пожизненное заключение - спецслужбы Украины получают право предпринять все необходимые меры для его похищения за границей и тайной доставки в страну (как турки выкрали Абдуллу Оджалана, как евреи выкрали Адольфа Айхмана). При сопротивлении или других проблемах с вывозом из-за границы - наши спецслужбы имеют право на внесудебную казнь этого человека за границей.
Потому что иначе издевательство над государством в виде тупого пересечения границы не остановить . . . И ладно бы они там тихо сидели - так потом начинают публично глумиться, типа Янека или Кили Азирова . . .
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73% -ные предатели, безмозглые мрази, чтоб вам кусок предательской колбасы поперек горла стал, а ночью пусть вам снится до конца ваших дней кровь убитых майдановцев
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