 ГПУ після рішення суду щодо ексберкутівців: "Судовий розгляд буде продовжено"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Генеральної прокуратури України.
"Київський апеляційний суд 28 грудня 2019 року виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання п'яти колишнім працівникам ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в Києві у справі про розстріли на Майдані. Після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено, а вони будуть зобов'язані виконувати покладені судом обов'язки, зокрема прибувати за першим викликом суду", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ГПУ, в разі невиконання обвинуваченими обов'язків і встановлення обставин, що обвинувачені ховаються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде прийнято рішення про оголошення їх у розшук.
"Після оголошення обвинувачених у міждержавний та/або міжнародний розшук може бути прийнято рішення про здійснення заочного кримінального провадження", - додали в повідомленні.
так а сразу чего не предъявили?
лЖивые зеЛеные чмыри!
...когда оные уже будут пить шампаское на красной площади в маскве...
ахахаха
Это что бы не нести ответственность за беспредел.
Правда,рябая шапка ушанка?
или зебилы уверенны,что будут сидеть и ждать "вироку суду"?
2. Народу критично мало.
3. Громадянського суспільства нема.
4. До демократії це населення не дозріло.
5. То не гіпноз, а їхній (більшості) звичайний стан існування (слово розвиток до подібних не вживається)
Так що виходити нема з чого ... Вони в ньому живуть.
Каждая тварь, поголовно, голосовавшая за зелёную плесень, зробила це разом...
зробили себе разом ? Так. Це не хтось Україну =ізбіваєт=, це ви самі. І от поки до кожного не дійде, що все починається з нього - то у вас нічого не буде. Велике починається з малого. Не я сказала.
Я ж писала в інших темах: не прийшов, =проти=, =хуже нє будєт= і т.д. - не пройде.
Політика приходить до кожного, навіть якщо хтось уперто робить вигляд, що він нею не цікавиться і корчить з себе чистоплюя.
Неймовірно жаль ту мізерну кількість (у порівнянні з абсолютною більшістю) думаючих, свідомих і небайдужих громадян і українців.
І страшенно боляче за тих, хто віддав життя і здоров*я, пролив кров за Батьківщину ...
Такі жертви марними не повинні бути (сама так вважала до останніх подій), але, виглядає, що, напевне, можуть.
Пусть воют.
Так обьявляйте у міжнародний розшук.
Шоб врємєні нє тєрять.
Падлюки
У него портновская крыша.
Закон они используют исключительно для борьбы с врагами.
Можеш підняти келих.
Прошу теж сприймати як крик душі.
Хоча, він уже такий кволий, бо сил нема ...
в случае побега подозреваемого за границу делать объявление по центральному телевидению и цеплять объявление с фото на сайт, скажем Министерства юстиции (или офиса Генпрокурора, или СБУ, или МИД - как уже решат). После этого подозреваемому даётся 10 суток на прибытие на территорию Украины и сдачу властям (пофиг, хочет его выдавать страна пребывания или нет). Если через 10 суток он не прибыл, считается, что он полностью признаёт свою вину + совершил новое преступление (препятствование правосудию), за которое предусмотреть пожизненное заключение - спецслужбы Украины получают право предпринять все необходимые меры для его похищения за границей и тайной доставки в страну (как турки выкрали Абдуллу Оджалана, как евреи выкрали Адольфа Айхмана). При сопротивлении или других проблемах с вывозом из-за границы - наши спецслужбы имеют право на внесудебную казнь этого человека за границей.
Потому что иначе издевательство над государством в виде тупого пересечения границы не остановить . . . И ладно бы они там тихо сидели - так потом начинают публично глумиться, типа Янека или Кили Азирова . . .