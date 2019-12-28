 "Обмін полоненими" затіяли для того, щоб замести сліди злочинів проти Майдану, - заява "Євросолідарності"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві політсили, опублікованій на її сайті.

"Росія завжди прагнула до внесення їх до списків на обмін, але п’ятий президент України Петро Порошенко та наша політична сила завжди вважали такий формат неприпустимим.

Ми, як ніхто, усвідомлюємо виняткову важливість звільнення наших громадян із полону, і саме тому Петро Порошенко домігся звільнення понад 3000 українських полонених. Однак він завжди знаходив інші можливості для звільнення українців із полону", - йдеться в заяві.

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Рішення влади про обмін осіб, які причетні до злочинів проти учасників Революції Гідності, обірве останні ниточки до безпосередніх замовників злочинів, а вже зараз очевидно, що ці ниточки ведуть у Москву, до головного замовника Путіна та його маріонетки Януковича. Прагнення росіян отримати беркутівців під свою юрисдикцію є публічним визнанням причетності Кремля до масових розстрілів на Майдані, а операція з обміну полоненими потрібна лише для того, аби замести злочини, які стали початком військової інтервенції Росії в Україні.

Не для того Росії знадобилась видача беркутівців, щоб організувати обмін полоненими, а для того Росії знадобився обмін полоненими, щоб отримати беркутівців.

Тим більше викликає обурення згода української влади на видачу Росії важливих учасників і свідків злочинів російської агентури. Хоча хіба можна було очікувати чогось іншого від скалозубів, які у розпал трагічних подій на Майдані радили "Беркуту" ебонітовими паличками здобувати електрику, б’ючи протестувальників?

Особливо огиду викликає генеральний прокурор Рябошапка, який, будучи відповідно до матеріалів американського слідства "на 100%" людиною Зеленського, замість того, щоб забезпечувати справедливе покарання злочинців, публічно виправдовує їхнє звільнення "безпосередньо у залі суду".

Втрата осіб, причетних до вбивств на Майдані, унеможливить покарання виконавців та замовників злочинів, здійснених під час Революції Гідності, і відповідальність за це буде лежати винятково на нинішній владі та особисто президентові Зеленському".

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