EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  4192  214
Матеріали за темою:
Все про:Беркут (321) полонені (615) злочини проти Майдану (59) Європейська Солідарність (201)

 "Обмін полоненими" затіяли для того, щоб замести сліди злочинів проти Майдану, - заява "Євросолідарності"

"Європейська Солідарність" категорично засуджує внесення до списків на обмін полоненими колишніх співробітників "Беркута", які причетні до вбивств Небесної Сотні під час Революції Гідності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві політсили, опублікованій на її сайті.

"Росія завжди прагнула до внесення їх до списків на обмін, але п’ятий президент України Петро Порошенко та наша політична сила завжди вважали такий формат неприпустимим.

Ми, як ніхто, усвідомлюємо виняткову важливість звільнення наших громадян із полону, і саме тому Петро Порошенко домігся звільнення понад 3000 українських полонених. Однак він завжди знаходив інші можливості для звільнення українців із полону", - йдеться в заяві.

Читайте також: Слідчі, прокурори й адвокати героїв Майдану в одній клітці їстимуть справу "беркутів", - визнаний в ОП журналістом Портнов

Рішення влади про обмін осіб, які причетні до злочинів проти учасників Революції Гідності, обірве останні ниточки до безпосередніх замовників злочинів, а вже зараз очевидно, що ці ниточки ведуть у Москву, до головного замовника Путіна та його маріонетки Януковича. Прагнення росіян отримати беркутівців під свою юрисдикцію є публічним визнанням причетності Кремля до масових розстрілів на Майдані, а операція з обміну полоненими потрібна лише для того, аби замести злочини, які стали початком військової інтервенції Росії в Україні.

Не для того Росії знадобилась видача беркутівців, щоб організувати обмін полоненими, а для того Росії знадобився обмін полоненими, щоб отримати беркутівців.

Тим більше викликає обурення згода української влади на видачу Росії важливих учасників і свідків злочинів російської агентури. Хоча хіба можна було очікувати чогось іншого від скалозубів, які у розпал трагічних подій на Майдані радили "Беркуту" ебонітовими паличками здобувати електрику, б’ючи протестувальників?

Особливо огиду викликає генеральний прокурор Рябошапка, який, будучи відповідно до матеріалів американського слідства "на 100%" людиною Зеленського, замість того, щоб забезпечувати справедливе покарання злочинців, публічно виправдовує їхнє звільнення "безпосередньо у залі суду".

Втрата осіб, причетних до вбивств на Майдані, унеможливить покарання виконавців та замовників злочинів, здійснених під час Революції Гідності, і відповідальність за це буде лежати винятково на нинішній владі та особисто президентові Зеленському".

Читайте також: "Подумайте про тих, хто роками сидить на підвалі", - Фірсов за обмін ексберкутівців на українських військовополонених

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167864
 
   
 Топ коментарі
 
зато зеленой гниде хватило полгода, чтобы отдать убийц и 12 миллиардов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
После того, как беркутовцы перестанут являться в суд, и будет установлено, что они не находятся на территории Украины,- надо будет открывать дело против всех тех, кто способствовал в перемещении за рубеж лиц, находящимся под судом !
 показати весь коментар
 
 
Люди! вспомните порошенковские ЕЖЕГОДНЫЕ(!) "клятвы" на Майдане! слушая этих брехунов БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
 показати весь коментар
 
 
Так вы же сами жевали сопли пять лет,п@д#ры конченные! А теперь они понты колотят,типа ай-я-яй,это плохо,беркутовцев отпускать. Да они могли уже приличные сроки отсидеть. Как минимум по 2-3 года. А прошлая власть всё му-му е@ало.....
 показати весь коментар
 
 
Так вони і так сиділи, тільки в СІЗО. у нас більшість СІЗО за умовами ще гірші, ніж тюрми...
 показати весь коментар
 
Петя со своим собутыльниками расследовал-расследовал, расследовал-расследовал, всего-то 5 лет, а сейчас какие-то редиски решили замести следы. Ай ай ай.
 показати весь коментар
 
 
Народ ! Просто хочу чтобы ты знал , что Зеленского выбрали в президенты , чтобы раздерибанить украинские чернозёмы . Коломойский вложил немало денег в пиар клоуна , чтобы вернуть приват и ещё чего много в придачу , Лысая Ванга - Гордон , также хорошо отпиарила клоуна перед выборами .
Вот и имеем , что имеем . Убийцы беркутовцы , которые расстреливали лучших сынов Украины , как скот на скотобойне , фактически отпущены на свободу.
 показати весь коментар
 
 
Снова нужно бьфло вьібрать "патриота-барьігу", правда? Может Бойко?
 показати весь коментар
 
Это все правда к сожалению,все что не успел додерибанить парашенко додерибанит коломой,если мы позволим это сделать
 показати весь коментар
 
Пускай Шапкокрад-2 раскажет как во время войны можно торговать своими канхвэтами в паРашке и лднрии
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору