 Люди заблокували центральний виїзд із Лук'янівського СІЗО, щоб не дати вивезти звільнених судом беркутівців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
СІЗО блокують близько 100 осіб. На місці присутні також співробітники поліції та Нацгвардії.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
СІЗО блокують близько 100 осіб. На місці присутні також співробітники поліції та Нацгвардії.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Хєрвот вам таваріщь Igor L, а не «нова влада» !
Вибрав «только нє Порошенко !» ?
НАСОЛОДЖУЙСЯ.
Типа к ментам.
Идити разгоните эту шваль.
Как то так.
Они сделали это вместе.
Это не реванш! Менты охраняют убийц Майдановцев
Отдать свою жизнь что бы зелескот потом над тобою знущался?
Пусть зелескот получит все что заслужил.
Сюди ж 100% повернуться кадри Януковича, разом з русскімі заплєчних дєл мастєрамі...
Будуть «лєчіть хахлов от бандєровщіни»...
Укарїною керує комік із квартала!
Masi Nayyem
@MasiNayyem
·26 мин
Под СИЗО. Номера одинаковые.
это начало конца режиМа зеЛеных чмырей!
они спецом затеяли это под Новый Год.чтоб людей меньше было!
Так як і варту робили перед Парижем, а потім тихесенько розійшлися, підібгавши хвости і прийнявши заявочку, що червоних ліній не перейдено, дальтоніки, певно.
Я згадую бравурні коментики: =не те робитиме - дамо копняка на ростов= ...
Ну-ну, давайте-давайте, подивимося.
Тільки одне питання: а для чого було вибирати тупе україноненависницьке чмо, щоб тепер обурюватися в неті і закликати до чергової революції ? Толку ж то все одно нема: населення не те, а народу зовсім не достатньо. Папанька правильно сказав.
1 год ·
Отже, єдині «беркути», які отримали справедливе покарання - це вбиті на Майдані.
Це висновок на майбутнє.
Теперь же, Зеленский поменял одних граждан украины - на других.
путя наших за месяц ещё больше наловит...и ШО...? может ты пойдёшь "по обмену"...?!!!
Вероятность зажмуриться = 1%.
Другое дело, что обычному человеку оттуда прорваться во власть = шансов ещё меньше.
Минимальные.
И не потому, что там уже всё распределено т.н. "лидерами", а потому, что наш народ тупой.
Сегодня эти глупости граничат с преступлением и госизменой.
И это говорю я, тот, который поддерживал Зе на 100 процентов.
PS. *****, похоже, что в нашей стране лучше не станет таки без полномасштабной войны /за Независимость, от "бывших" в том числе/, при оторой отсеивается весь биомусор.
ЗЫ. Здесь хотя бы была попытка изменить курс на ******.
Коли мародера будуть вивозити із сізо - хоч хтось прийде?
С надзирателями, вроде бесхребетного предателя из квартала.
И ставить жизнь нескольких человек выше, чем выживание взвода/полка/бригады/страны = это преступно.
Если бы в свое время убрали ЗЕка с президенства, то не погибли бы десятки тысяч человек , а миллионы не стали бы беженцами.
В свое время , что бы сохранить 3-4 млн. жизней , США бросила две атомные бомбы на Японию, и погибли до 300 тис. человек.
Но суть да, верна: приходится жертвовать кем то ради победы ВСЕГДА.
Если этого не сделать, то проиграешь и заплатят жизнями /нищетой, голодом, унижением, потерянными поколениями, вырождением нации, как при большевиках/ гораздо больше людей.
Стало ещё хуже, да ещё унижение страны и народа добавилось в копилку. Плюс реальная угроза развала государства.
Смысл его держать?