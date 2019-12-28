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 У 2020 році грошове забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%, - глава ДПСУ Дейнеко

З січня 2020 року грошове забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Ми багато чого змінюємо на краще і прагнемо, щоб кожен прикордонник, солдат, сержант, офіцер відчували, що вони потрібні і державі, і прикордонному відомству", - сказав голова Держприкордонслужби.

Дейнеко зазначив, що проведена робота дозволила 99 родинам прикордонників наприкінці року отримати компенсацію за житло. На це було спрямовано 112 мільйонів гривень. Голова Держприкордонслужби зауважив, що прикордонники, які отримали цю компенсацію, у черзі перебували з 1987 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167858
 
 
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было 9 стало 10500..а в наряде сутки через сутки без выходных и проходных.....Мой по горам в Закарпатье бегает по 30 км в день..так он срочник..а получает 15 тыс с предыдущего места работы....контрактники завидуют )))
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